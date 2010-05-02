Джиро д'Италия-2019. Цифры и числа

102-ая по счету Джиро д'Италия начнётся 11 мая в Болонье с индивидуальной гонки с раздельным стартом. На старт Джиро д'Италия-2019 выйдут велогонщики, представляющие 22 команды. Первый день отдыха выпадает на понедельник 20 мая. Второй день отдыха - в понедельник 27 мая перед королевским горным этапом с Мортироло и Гавией на 16 этапе. Джиро д'Италия-2019 завершится 2 июня индивидуальной гонкой с раздельным стартом в Вероне. Общая протяженность Джиро д'Италия-2019 составит 3578,8 км.

А теперь сосредоточим свое внимание на цифрах и числах, которые предложили организаторы Джиро д'Италия участникам и любителям велоспорта с 11 мая по 2 июня 2019 года.





1 финиш этапа за пределами Италии, в Сан-Марино;

2 дня отдыха;

3 индивидуальных разделки;

5 горных этапов;

6 спринтерских этапов;

7 среднегорных этапов;

8 велогонщиков в команде;

9 этапов протяженностью 200 км и более;

18 этапов с бонификацией на финише;

21 этап на Джиро д'Италия-2019;

36 промежуточных спринтов;

176 велогонщиков стартуют на Джиро д'Италия-2019.



Общая протяженность Джиро д'Италия-2019 составит 3578,8 км, в том числе:

8 км – индивидуальная разделка на 1 этапе в Болонье (Bologna - San Luca);

15,1 км – по территории Сан-Марино на 9 этапе на Джиро д’Италия-2019;

17 км – индивидуальная разделка на 21-м этапе в Вероне;

34,8 км – индивидуальная разделка на 9-м этапе (Riccione - San Marino);

59,8 км - общая протяженность индивидуальных разделок Джиро д’Италия-2019;

131 км – наименее протяженный этап на Джиро д'Италия-2019, 14-й этап (Saint-Vincent - Courmayeur), пройдёт 25 мая;

180,5 км – средняя протяженность этапов на 2 неделе;

194,8 км – средняя протяженность этапов на 3 неделе без учета раздельного старта;

195,5 км – средняя протяженность этапов на Джиро д'Италия-2019 без учета разделок;

208,8 км – средняя протяженность этапов на 1 неделе без учета разделок;

235 км - третий по протяженности этап на Джиро д'Италия-2019, 14 мая, 4 этап (Orbetello - Frascati);

238 км - второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2019, 16 мая, 6 этап (Cassino - San Giovanni Rotondo);

239 км – самый протяженный этап на Джиро д'Италия-2019, 18 мая, 8 этап (Tortoreto Lido - Pesaro);

2247 м - самый высокогорный финиш этапа на Джиро д’Италия-2019, 24 мая, 13 этап (Pinerolo - Cereseole Reale (Lago Serru));

2618 м - наивысшая точка Джиро д'Италия-2019 Cima Coppi - Гавия (Passo Gavia) на 16 этапе;

4500 м - набор высоты на 13 этапе;

5200 м - набор высоты на 20 этапе;

5500 м - набор высоты на 16 этапе.

Горы на Джиро д'Италия-2019:

2 финиша этапа в гору 1 категории;

2 финиша этапа в гору 2 категории;

2 этапа без категорийных подъемов;

3 финиша этапа в гору 3 категории;

3 финиша этапа в некатегорийный подъем;

5 горных этапов;

7 среднегорных этапов.

9,8% средний градиент на 10,5 км подъема на Колле Сан Карло (Colle San Carlo) на 14 этапе

10,9% средний градиент на 11,9 км подъема на Мортироло (Passo del Mortirolo) на 16 этапе

1667 м набора высоты на 23 км подъема до вершины Манген (Passo Manghen) на 20 этапе

1800 м набора высоты на 45 км подъема до вершины Чересоле Реале - озеро Серру (Ceresole Reale Lago Serru) на 13 этапе

2400 м набора высоты на 70 км подъема до вершины Гавии (Passo Gavia) на 16 этапе

Всего на Джиро д'Италия 2019 будет 39 категорийных вершин:

1 Cima Coppi;

8 гор первой категории;

12 гор второй категории;

8 гор третьей категории;

10 гор четвертой категории.

С точки зрения борьбы за генеральную и горную классификации Джиро д'Италия-2019 условно можно разделить на две части. Первая - этапы с 1-го по 11-й:

- 3 подъема второй категории:

9 этап – финиш в Сан-Марино на разделке;

- 3 подъема третьей категории;

1 этап – финиш на Сан-Луке на разделке;

- 6 подъемов четвертой категории:

и вторая часть Джиро д'Италия-2019 этапы с 12-го по 21-ый этапы включительно:

- 1 Cima Coppi – Гавия (Passo Gavia) на 16 этапе;

- 8 подъемов первой категории:

12 этап – Монтозо (Montoso);

13 этап – Колле де Лис (Colle del Lys) и финиш на Чересоле Реале - озеро Серру (Ceresole Reale Lago Serru);

14 этап – Верронье (Verrogne) и Колле Сан Карло (Colle San Carlo);

16 этап – Мортироло (Passo del Mortirolo);

20 этап – Манген (Passo Manghen) и финиш на Кроче д'Ауне - Монте Авена (Croce d'Aune - Monte Avena);

- 9 подъемов второй категории:

19 этап – финиш Сан-Мартино-ди-Кастроцца (San Martino di Castrozza);

- 5 подъемов третьей категории:

14 этап – финиш на Курмайёр (Courmayeur);

17 этап – финиш в Антерсельве, Антхольц (Anterselva/Antholz);

- 4 подъема четвертой категории.

4500 м набор высоты на 13 этапе Pinerolo - Cereseole Reale (Lago Serru), 196 км

3800 м набор высоты на 14 этапе Saint-Vincent - Courmayeur, 131 км

5500 м набор высоты на 16 этапе Lovere - Ponte di Legno, 226 км

2900 м набор высоты на 17 этапе Commezzadura - Anterselva/Antholz, 181 км

2600 м набор высоты на 19 этапе Treviso - San Martino di Castrozza, 151 км

5200 м набор высоты на 20 этапе Feltre - Croce d'Aune - Monte Avena, 194 км

Очки Мирового рейтинга на Джиро д'Италия-2019

20 очков получает лидер Джиро д'Италия-2019 за ношение розовой майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

100 очков получает победитель этапа Джиро д'Италия-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Джиро д'Италия-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20);

850 получает победитель генеральной классификации Джиро д'Италия-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking).

1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140

11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40

21-25 место: по 32 очка



26-30 место: по 24 очка

31-40 место: по 20 очков

41-50 место: по 16 очков

51-55 место: по 12 очков

56-60 место: по 8 очков

Список этапов на Джиро д'Италия-2019





11.05. Суббота. Этап 1: Bologna - San Luca (ITT), 8 км

12.05. Воскресенье. Этап 2: Bologna - Fucecchio, 205 км

13.05. Понедельник. Этап 3: Vinci - Orbetello, 220 км

14.05. Вторник. Этап 4: Orbetello - Frascati, 235 км

15.05. Среда. Этап 5: Frascati - Terracina, 140 км

16.05. Четверг. Этап 6: Cassino - San Giovanni Rotondo, 238 км

17.05. Пятница. Этап 7: Vasto - L'Aquila, 185 км

18.05. Суббота. Этап 8: Tortoreto Lido - Pesaro, 239 км

19.05. Воскресенье. Этап 9: Riccione - San Marino (ITT), 34.8 км

20.05. Понедельник. День отдыха

21.05. Вторник. Этап 10: Ravenna - Modena, 145 км

22.05. Среда. Этап 11: Carpi - Novi Ligure, 221 км

23.05. Четверг. Этап 12: Cuneo - Pinerolo, 158 км

24.05. Пятница. Этап 13: Pinerolo - Cereseole Reale (Lago Serru), 196 км

25.05. Суббота. Этап 14: Saint-Vincent - Courmayeur, 131 км

26.05. Воскресенье. Этап 15: Ivrea - Como, 232 км

27.05. Понедельник. День отдыха

28.05. Вторник. Этап 16: Lovere - Ponte di Legno, 226 км

29.05. Среда. Этап 17: Commezzadura - Anterselva/Antholz, 181 км

30.05. Четверг. Этап 18: Valdaora/Olang - Santa Maria di Sala, 222 км

31.05. Пятница. Этап 19: Treviso - San Martino di Castrozza, 151 км

1.06. Суббота. Этап 20: Feltre - Croce d'Aune - Monte Avena, 194 км

2.06. Воскресенье. Этап 21: Verona - Verona (ITT), 17 км