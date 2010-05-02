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Джиро д'Италия-2019. Цифры и числа

Джиро д'Италия-2019. Цифры и числа 

Джиро д’Италия-2017  102-ая по счету Джиро д'Италия начнётся 11 мая в Болонье с индивидуальной гонки с раздельным стартом. На старт Джиро д'Италия-2019 выйдут велогонщики, представляющие 22 команды. Первый день отдыха выпадает на понедельник 20 мая. Второй день отдыха - в понедельник 27 мая перед королевским горным этапом с Мортироло и Гавией на 16 этапе. Джиро д'Италия-2019 завершится 2 июня индивидуальной гонкой с раздельным стартом в Вероне. Общая протяженность Джиро д'Италия-2019 составит 3578,8 км.

 

  А теперь сосредоточим свое внимание на цифрах и числах, которые предложили организаторы Джиро д'Италия участникам и любителям велоспорта с 11 мая по 2 июня 2019 года.

1 финиш этапа за пределами Италии, в Сан-Марино;

2 дня отдыха;

3 индивидуальных разделки; 

5 горных этапов;

6 спринтерских этапов;

7 среднегорных этапов;

8 велогонщиков в команде;

9 этапов протяженностью 200 км и более;

 

18 этапов с бонификацией на финише;

21 этап на Джиро д'Италия-2019;

36 промежуточных спринтов;

176 велогонщиков стартуют на Джиро д'Италия-2019.

Общая протяженность Джиро д'Италия-2019 составит 3578,8 км, в том числе:

8 км – индивидуальная разделка на 1 этапе в Болонье (Bologna - San Luca);

15,1 км –  по территории Сан-Марино на 9 этапе на Джиро д’Италия-2019;

17 км – индивидуальная разделка на 21-м этапе в Вероне;

34,8 км – индивидуальная разделка на 9-м этапе (Riccione - San Marino);

59,8 км - общая протяженность индивидуальных разделок Джиро д’Италия-2019;  

131 км – наименее протяженный этап на Джиро д'Италия-2019, 14-й этап (Saint-Vincent - Courmayeur), пройдёт 25 мая;

180,5 км – средняя протяженность этапов на 2 неделе;
194,8 км – средняя протяженность этапов на 3 неделе без учета раздельного старта;

195,5 км – средняя протяженность этапов на Джиро д'Италия-2019 без учета разделок;

208,8 км – средняя протяженность этапов на 1 неделе без учета разделок;

235 км - третий по протяженности этап на Джиро д'Италия-2019, 14 мая, этап (Orbetello - Frascati);

238 км - второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2019, 16 мая, 6 этап (Cassino - San Giovanni Rotondo);
239 км – самый протяженный этап на Джиро д'Италия-2019, 18 мая, 8 этап (Tortoreto Lido - Pesaro); 

2247 м - самый высокогорный финиш этапа на Джиро д’Италия-2019, 24 мая, 13 этап (Pinerolo - Cereseole Reale (Lago Serru));

2618 м  - наивысшая точка Джиро д'Италия-2019 Cima Coppi - Гавия (Passo Gavia) на 16 этапе;

4500 м - набор высоты на 13 этапе;

5200 м - набор высоты на 20 этапе;

5500 м - набор высоты на 16 этапе. 

   Горы на Джиро д'Италия-2019:

финиша этапа в гору 1 категории;

финиша этапа в гору 2 категории;

2 этапа без категорийных подъемов; 

финиша этапа в гору 3 категории;

финиша этапа в некатегорийный подъем;

5 горных этапов;
7 среднегорных этапов. 

9,8% средний градиент на 10,5 км подъема на Колле Сан Карло (Colle San Carlo) на 14 этапе

10,9% средний градиент на 11,9 км подъема на Мортироло (Passo del Mortirolo) на 16 этапе 

 

1667 м набора высоты на 23 км подъема до вершины Манген (Passo Manghen) на 20 этапе

1800 м набора высоты на 45 км подъема до вершины Чересоле Реале - озеро Серру (Ceresole Reale Lago Serru) на 13 этапе

2400 м набора высоты на 70 км подъема до вершины Гавии (Passo Gavia) на 16 этапе

 

Всего на Джиро д'Италия 2019 будет 39 категорийных вершин:
1 Cima Coppi;
8 гор первой категории;
12 гор второй категории;
8 гор третьей категории;
10 гор четвертой категории.

 

С точки зрения борьбы за генеральную и горную классификации Джиро д'Италия-2019 условно можно разделить на две части. Первая - этапы с 1-го по 11-й:

 

- 3 подъема второй категории:

9 этап – финиш в Сан-Марино на разделке;
3 подъема третьей категории;

1 этап – финиш на Сан-Луке на разделке;
подъемов четвертой категории:

 

 

и вторая часть Джиро д'Италия-2019 этапы с 12-го по 21-ый этапы включительно:

 

- 1 Cima Coppi – Гавия (Passo Gavia) на 16 этапе;
8 подъемов первой категории:

12 этап – Монтозо (Montoso);

13 этап – Колле де Лис (Colle del Lys) и финиш на Чересоле Реале - озеро Серру (Ceresole Reale Lago Serru);
14 этап – Верронье (Verrogne) и Колле Сан Карло (Colle San Carlo);

16 этап – Мортироло (Passo del Mortirolo);
20 этап – Манген (Passo Manghen) и финиш на Кроче д'Ауне - Монте Авена (Croce d'Aune - Monte Avena);

9 подъемов второй категории:

19 этап – финиш Сан-Мартино-ди-Кастроцца (San Martino di Castrozza);
- 5 подъемов третьей категории: 

14 этап – финиш на Курмайёр (Courmayeur);

17 этап – финиш в Антерсельве, Антхольц (Anterselva/Antholz);

- 4 подъема четвертой категории.

 

4500 м набор высоты на 13 этапе Pinerolo - Cereseole Reale (Lago Serru), 196 км

3800 м набор высоты на 14 этапе Saint-Vincent - Courmayeur, 131 км

5500 м набор высоты на 16 этапе Lovere - Ponte di Legno, 226 км

2900 м набор высоты на 17 этапе Commezzadura - Anterselva/Antholz, 181 км
2600 м набор высоты на 19 этапе Treviso - San Martino di Castrozza, 151 км
5200 м набор высоты на 20 этапе Feltre - Croce d'Aune - Monte Avena, 194 км 

Очки Мирового рейтинга на Джиро д'Италия-2019

 

20 очков получает лидер Джиро д'Италия-2019 за ношение розовой майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

 

100 очков получает победитель этапа Джиро д'Италия-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

 

100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Джиро д'Италия-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20);

 

850 получает победитель генеральной классификации Джиро д'Италия-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking).

 

1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140 

11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40
21-25 место: по 32 очка

26-30 место: по 24 очка

31-40 место: по 20 очков
41-50 место: по 16 очков
51-55 место: по 12 очков
56-60 место: по 8 очков

 

Список этапов на Джиро д'Италия-2019

11.05. Суббота. Этап 1: Bologna - San Luca (ITT), 8 км
12.05. Воскресенье. Этап 2: Bologna - Fucecchio, 205 км
13.05. Понедельник. Этап 3: Vinci - Orbetello, 220 км
14.05. Вторник. Этап 4: Orbetello - Frascati, 235 км
15.05. Среда. Этап 5: Frascati - Terracina, 140 км
16.05. Четверг. Этап 6: Cassino - San Giovanni Rotondo, 238 км
17.05. Пятница. Этап 7: Vasto - L'Aquila, 185 км
18.05. Суббота. Этап 8: Tortoreto Lido - Pesaro, 239 км
19.05. Воскресенье. Этап 9: Riccione - San Marino (ITT), 34.8 км
20.05. Понедельник. День отдыха
21.05. Вторник. Этап 10: Ravenna - Modena, 145 км
22.05. Среда. Этап 11: Carpi - Novi Ligure, 221 км
23.05. Четверг. Этап 12: Cuneo - Pinerolo, 158 км
24.05. Пятница. Этап 13: Pinerolo - Cereseole Reale (Lago Serru), 196 км
25.05. Суббота. Этап 14: Saint-Vincent - Courmayeur, 131 км
26.05. Воскресенье. Этап 15: Ivrea - Como, 232 км
27.05. Понедельник. День отдыха
28.05. Вторник. Этап 16: Lovere - Ponte di Legno, 226 км
29.05. Среда. Этап 17: Commezzadura - Anterselva/Antholz, 181 км
30.05. Четверг. Этап 18: Valdaora/Olang - Santa Maria di Sala, 222 км
31.05. Пятница. Этап 19: Treviso - San Martino di Castrozza, 151 км
1.06. Суббота. Этап 20: Feltre - Croce d'Aune - Monte Avena, 194 км
2.06. Воскресенье. Этап 21: Verona - Verona (ITT), 17 км

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур превью новости велоспорта Джиро д'Италия-2019 велолайв Мировой Тур UCI Италия

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  1. Имя: Тимур

    Rumi

    Сегодня, 12:49 | Регистрация: 2.05.2010

    Любопытно. Есть шанс попасть на разделку в Вероне. Неужели мы свидемся, наконец, amore mio?

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 14:02 | Регистрация: 30.06.2017

    Три индивидуальные разделки это перебор явно. Под Дюмолона однако.

  3. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 14:54 | Регистрация: 23.05.2017

    Цитата: Astanaforever
    Три индивидуальные разделки это перебор явно. Под Дюмолона однако.
    Только не совсем понятно, в какой форме этот самый Дюмолон. Как то не особо заметен после Тиррено. Во всяком случае, на первых двух тот же Лопез сможет минимизировать потери.

  4. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 15:21 | Регистрация: 27.07.2011

    Цитата: levonardo
    Цитата: Astanaforever
    Три индивидуальные разделки это перебор явно. Под Дюмолона однако.
    Только не совсем понятно, в какой форме этот самый Дюмолон. Как то не особо заметен после Тиррено. Во всяком случае, на первых двух тот же Лопез сможет минимизировать потери.
    Нееее забудьте.Лопез антираздельщик.на разделках будет много терять.в горах посмотрим что отыграть саможет

  5. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 18:16 | Регистрация: 27.05.2017

    60 км разделочных это около + 2-3 мин. запаса перед горняками. Видится сбалансированно.

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Ближайшие старты

30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie

1 мая 2019

Eschborn-Frankfurt

1 - 5 мая 2019

Five Rings of Moscow

2 - 5 мая 2019

Tour de Yorkshire

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


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Комментарии

  • kwwk
    Тур Романдии-2019. Превью (8)
    kwwk-Фото
    Врядли, он готов еще меньше чем Фрумыч, будет просто боевая тренировка к ТДФ.
  • kwwk
    Василий Кириенко возвращается ... (4)
    kwwk-Фото

    Василию успехов! И какое классное фото, ну не может гонщик с таким лицом давать нам повод грустить.

  • uran
    Джиро д'Италия-2019. Цифры и ... (5)
    uran-Фото
    60 км разделочных это около + 2-3 мин. запаса перед горняками. Видится сбалансированно.
  • ktilp-12
    Василий Кириенко возвращается ... (4)
    ktilp-12-Фото

      Василию удачи, успешной гонки.

     Хорошо   не будет участвовать в Йоркшире, а то более 15000 человек собираются выйти в знак протеста  фирмы Ineos, которые загрязняют окружающую среду. Если возьмутся серьезно, то их Ineos (бывший Скай) будут и в Туре сопровождать,может не будут рады такому спонсорству. Посмотрим 2 мая.   

  • motte
    Василий Кириенко возвращается ... (4)
    motte-Фото

    Да! 

    Это так,  и не могло быть иначе! 

     

     

     

  • Виктор Сироткин
    Василий Кириенко возвращается ... (4)
    Виктор Сироткин-Фото

    "новая велоформа будет на гонщиках, которые поедут Тур Йоркшира-2019" Это что получается, часть гонщиков Sky в старой форме, а другие - в новой? Как такое возможно?

  • GTX
    Тур Романдии-2019. Превью (8)
    GTX-Фото
    Роглич явный фаворит
  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2019. Цифры и ... (5)
    rude_rider-Фото
    Цитата: levonardo
    Цитата: Astanaforever
    Три индивидуальные разделки это перебор явно. Под Дюмолона однако.
    Только не совсем понятно, в какой форме этот самый Дюмолон. Как то не особо заметен после Тиррено. Во всяком случае, на первых двух тот же Лопез сможет минимизировать потери.
    Нееее забудьте.Лопез антираздельщик.на разделках будет много терять.в горах посмотрим что отыграть саможет
  • levonardo
    Джиро д'Италия-2019. Цифры и ... (5)
    levonardo-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Три индивидуальные разделки это перебор явно. Под Дюмолона однако.
    Только не совсем понятно, в какой форме этот самый Дюмолон. Как то не особо заметен после Тиррено. Во всяком случае, на первых двух тот же Лопез сможет минимизировать потери.
  • levonardo
    Тур Романдии-2019. Превью (8)
    levonardo-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Лулу прям не дают отдохнуть в Астане. ГОНКА за гонкой.Потом сразу на Джиро. Монстр прям...
    Лулу и второй Санчес(колумбиец) не едут, вместо них Стальнов и Фоминых. Ну и так далее, по многим командам.

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3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
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