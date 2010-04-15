Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 9 этап, Риччоне - Сан-Марино



Девятый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 стартует в курортном городке Риччоне (Riccione), который раскинулся на живописных берегах Адриатического моря в регионе Эмилия-Романья, к югу от Римини. Этот курорт сегодня называют «Зелёной Жемчужиной» Адриатики». Риччоне когда-то являлся частью Римини, но в начале прошлого века получил свой муниципалитет.



Риччоне имеет древнюю историю. В античные времена, на месте города стоял небольшой рыбацкий посёлок, известный как Арчонис. На территории города сохранились постройки древнеримской эпохи. В средние века в здешних краях был построен Кастелло дельи Аголанти (Castello degli Agolanti) - замок семьи Аголанти, изгнанные из Флоренции, но нашедшие приют и покровительство у семейства Малатеста (Malatesta), правителей Римини.



Замок Аголанти пользовался известностью как место проведения празднеств средневековой знати. В начале 18-го века замок сменил владельца, а 1786 году в результате землетрясения замок сильно пострадал. Его восстановили только в 1982 году по инициативе местных властей. Сейчас замок открыт для туристов и является одной из основных достопримечательностей Риччоне.



И лишь после 1865 года, когда в Риччоне была проведена железная дорога, в этом маленьком городке началось масштабное строительство, он стал превращаться в морской курорт. Немалый вклад в устройство города внёс в начале 20-го века итальянский политический и государственный деятель, лидер Национальной фашистской партии (НФП) Бенито Муссолини (Benito Amilcare Andrea Mussolini), облюбовавший эти места для своей семьи.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 9 этап, Риччоне - Сан-Марино



Морской туризм здесь начал развиваться во второй половине 19-го века. Здесь есть всё, что нужно курорту высокого уровня – идеальные пляжи, большое количество пышных парков и садов, активная ночная жизнь и возможность изучать исторические достопримечательности.



С 80-х годов Риччоне приобрёл известность как термальный курорт, предлагая разнообразие оздоровительных процедур. Термы находятся буквально в двух шагах от моря, парк комплекса занимает целых 40 гектар. Особенно популярны его отделения wellness и эстетической косметологии. Здесь представлены сернистые, бромисто-йодистые, соляные и марганцовистые воды. Такой богатый комплекс термальных источников различных типов превратили Риччоне в одно из самых популярных мест термальной терапии в Европе



Особых достопримечательностей на курорте нет, а большинство объектов из тех, что стоит посмотреть в Риччоне, связаны с историей города.



Вилла Муссолини – это первый музей туризма в Италии. Именно эту виллу в 1934 году приобрела Дона Ракеле, жена Бенито Муссолини. После второй мировой войны вилла перешла в собственность государства. Некоторое время после этого здесь был ресторан, а в 1997 году здание реставрировали и разместили здесь небольшой музей, который знакомит посетителей с местной историей туризма.



Вилла Франчески (Villa Franceschi), построенная в начале 20-го века, вмещает в себя галерею современного искусства.



Музей Территории, ещё один интересный музей города Риччоне. Здесь хранятся исторические артефакты, которые имеют отношение к городу и местной территории. Представленные экспонаты иллюстрируют развитие местности, начиная от доисторических времён, заканчивая Древнеримской эпохой.



Но главное, откуда и произошло негласное имя курорта – «Зеленая Жемчужина» – это сады и парки Риччоне.



Парк Монтанари (Montanari) раскинулся рядом с главной площадью – пьяццей Куриэль (Piazzale Curiel), парк делла Резистенца (Resistance Park), разбитый в 70-х годах прошлого века, знаменит своими ботаническими изысками, парк имени Иоанна Павла II славится как место для уединённых прогулок. Визитная карточка города – огромная раковина с жемчужиной из мини-парка «Ла Перла» напротив Дворца Туризма.



К юго-западу от замка Аголанти находится один из крупнейших европейских аквапарков Аквафан (Аquafan). Примечательно, что он был построен ещё в 1987 году, став первым сооружением подобного рода в Италии.



Рядом с Аквафаном находится дельфинарий Ольтремаре (Oltremare). У него несколько иная ориентация. В Ольтремаре широко представлены морские обитатели (11 видов). Но его главной фишкой являются самые умные из них. Именно дельфины устраивают два представления в день. Причём большинство обитателей аквапарка можно не только потрогать, но и поплавать с ними.



Недалеко от города находится тематический парк под названием «Италия в миниатюре», который является одним из любимых мест для детей и взрослых.



В Риччоне открыты отели Вicycle friendly - для туристов, путешествующих на велосипедах. Помимо специальных стоянок и возможности приобрести питание для велосипедистов в дорогу здесь предоставляют карты маршрутов для поездок по Эмилии-Романье.



Риччоне и Джиро д’Италия впервые пересеклись в 1933 году. Пять изданий Корса Роса включали финиш и старт следующего этапа в Риччоне. В последний раз участники итальянской супермногодневной велогонки Джиро д’Италия выходили на старт в Риччоне 30 лет назад на 11-м этапе Джиро д’Италия-1989. Победителем 244-км этапа с финишем в Мантова (Mantova) стал швейцарец Урс Фрелер (Urs Freuler).



Альтиметрия 9-го этапа Джиро д’Италия-2019

9-й этап, стартующий в Риччоне, станет заключительным этапом первой недели Джиро д’Италия-2019.

Организаторы предложили для велогонщиков индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 34,8 км и финишем в подъём 2-й категории.

Стартуя на побережье Адриатики велогонщики поедут вдоль берега на северо-запад. Преодолев серию поворотов и около 4 км по равнине, участники Джиро д’Италия-201 начнут продвигаться в глубь полуострова на юго-запад, а дорога начнёт постепенно подниматься вверх.

Через 19,7 км со старта Джиро д’Италия-2019 покинет территорию Италии и окажется на территории Республики Сан-Марино. На 11,7 км в Оспедалетто (Ospedaletto) расположена первая промежуточная отсечка времени, на 22,2 км в Фаэтано (Faetano) - вторая промежуточная отсечка.

Проехав 18 км в тягун с набором высоты 155 м, велогонщики упрутся в подъём 2 категории Сан-Марино (San Marino, 152 – 648 м, протяжённость 12,2 км, перепад 549 м, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 11%).

Это ступенчатый подъём - на первых 5,3 км средний градиент 6,7%, максимальный 11%. Затем пойдут 4,7 км пересеченного рельефа, а после небольшого спуска начнутся заключительные 2,6 км со средним градиентом 6,2% и максимальным 10% до линии финиша, расположенного на подъеме к Монте-Титано (Monte Titano).

Протяжённая индивидуальная гонка на время с постоянным набором высоты в тягун, переходящий в подъём 2-й категории, подходит специалистам раздельного старта - генеральщикам. Главным фаворитом можно назвать Приможа Роглича, также отметим: Саймона Йейтса, Боба Юнгельса, действующего обладателя часового рекорда Виктора Кампенартса, Мигеля Лопеса и других.

Разрывы между генеральщиками могут достигать 2-3 минут. Скорее всего, после второй отсечки времени некоторые велогонщики будут менять велосипеды.

Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, которое велогонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 48 минут до 55 минут.

Впервые Джиро д’Италия финишировала в столице Сан-Марино 1 июня 1951 года, и это был также этап с индивидуальной разделкой. Победителем тогда стал Джанкарло Аструа (Giancarlo Astrua), опередивший Фаусто Коппи (Fausto Coppi) на 20 секунд.

В этом году Сан-Марино будет в 13 раз принимать финиш этапа Джиро д’Италия. Так, например, в 1997 году на 3-м этапе победу в индивидуальной разделке одержал Павел Тонков, опередивший Евгения Берзина на 21 секунду, и на одиннадцать дней возглавил общий зачет.

Сан-Марино — одно из самых маленьких государств на Земле (после Монако и Ватикана) и самая старейшая республика Европы, со всех сторон окружённое территорией Италии. Сан-Марино по площади чуть больше Ватикана и Монако. Официальная дата основания 3 сентября 301 года. Территория Сан-Марино составляет всего 61,2 кв. км. Самое древнее в Европе государство, расположенное на склоне горы Титано, поистине является жемчужиной Апеннинского полуострова.



Государство Сан-Марино справедливо называют не только самым маленьким, но и наиболее древним независимым государством на Земле. Любовь к свободе, генетически заложенная в его жителях и передающаяся из поколения в поколение, имеет вполне реальное объяснение. Когда-то давно, ещё в 4-м веке н.э., христианин по имени Марино был вынужден искать убежища, спасаясь от преследований императора-язычника Диоклетиана. Он прибыл на Апеннины с острова Арбе, что расположен в другой части Адриатического моря (на территории тогдашней Далмации). Искусный каменотёс трудился вместе с другими строителями нового порта в Римини (прежде Аримин), до тех пор, пока религиозные убеждения не заставили его полностью изменить образ жизни.



Упрямый Марино поселился в лесах труднодоступной горы Титано (22 км от Римини). Возможно, далматинец намеревался провести остаток жизни в уединении и молитвах, но вскоре к нему присоединился ещё один ревнитель истинной веры - Лео. Прошло совсем немного времени, и в обитель отшельников потянулись христиане из окрестных деревень, привлечённые рассказами о чудесах, творимых Святым человеком, - так родилась первая христианская община на горе Титано. За благие дела Марино ещё при жизни был причислен к лику святых и получил приставку «сан», а епископ Римини Гауденцио признал его диаконом. В церкви Сан Пьетро, за алтарём, и сегодня можно увидеть две ниши, выдолбленные в скале, которые служили изгнанникам ложем.



Умирая, Сан Марино произнёс слова, определившие дальнейшую судьбу маленького народа: «Relinquo vos liberos ab utroque nomine» (Свободными вас оставляю от других людей).

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 9 этап, Риччоне - Сан-Марино



Гора Титано (750 метров над уровнем моря) сама по себе является труднодоступным скальным образованием, но ещё в 10-м веке на одной из её вершин появились первые оборонительные укрепления. К середине 16-го века все три зуба знаменитого утёса были усилены сторожевыми башнями - Guaita (11 век), Montale и Cesta (13 век), а город Сан Марино имел уже тройное кольцо непреступных стен. Подобная оборонительная стратегия не раз спасала Коммуну (статус получен в 11-м веке) от порабощения. Так в 1542 году, в ночь на 4 июня, Фабиано да Монте Сансовино (Fabiano da Monte San Savino) попытался захватить штурмом трёхглавую цитадель независимости, имея в распоряжении 500 солдат, соответствующее вооружение и все необходимое для штурма крепости. Но провести внезапную операцию до начала светового дня ему так и не удалось, а за то время, пока захватчик менял дислокацию войск, жители Сан-Марино успели заручиться поддержкой императора Карла V, предложившего свободному народу всяческие монаршие привилегии.



Современная республика Сан-Марино — это совершенно самостоятельное государство, которое, хоть и в уменьшенных размерах, но имеет почти всё, от собственных денег до роскошной трассы «Формула-1». Территория микродержавы состоит из девяти древних крепостей (или городов-коммун), включая и саму столицу с одноименным названием, возникших на месте первых поселений: Аккуавива, Борго-Маджоре, Доманьяно, Кьесануова, Монтеджардино, Серравалле, Фаэтано, Фьорентино. Главный замок, он же столица страны, является основной достопримечательностью Республики и носит имя, давшее название всей стране, Сан-Марино.



Сан-Марино является государством-членом многих международных организаций, таких как ЮНЕСКО, Всемирная организация здравоохранения, Международная организация по вопросам труда, Всемирный почтовый Союз, Международный Комитет Красного Креста, Лига обществ Международного Красного Креста, Международная палата правосудия, Конференция ООН по вопросам торговли и развития, Международный институт экономических наук, Международный институт унификации частного права, Мировая организация по туризму, Международный Союз защиты индустриальной собственности, Международный Союз спасения, Международный Союз телекоммуникаций и т. д.



Дипломатические представительства и консульства Сан-Марино имеются во многих государствах, которые, в свою очередь, аккредитуют своих послов и консулов на горе Титано.



Покой миниатюрного государства охраняют собственные вооружённые силы, в состав которых входит около 50 человек. Однако сами жители отмечают, что они в любой момент могут встать на защиту Родины.



Республика Сан-Марино также может похвастаться собственной тюрьмой, в которой находится всего лишь один заключённый. Ему предоставлены поистине королевские условия проживания: обеды и завтраки из ближайших ресторанов города, а также наличие комнаты с телевизором и библиотеки.



Согласно Статье 84 Закона от 17 июня 2004 года, желающему получить гражданство Сан-Марино, нужно прожить на территории Республики после зарегистрированного проживания 30 лет. В случае бракосочетания с гражданином Республики гражданство можно получить лишь по истечении 15 лет нахождения в браке.

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