Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 15 этап, Ивреа - Комо



Пятнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 стартует в городе Ивреа (Ivrea), расположенном в провинции Турин. На месте Ивреа в доисторические времена находилось огромное озеро. Поэтому сейчас вы можете увидеть сеть мелких озёр: Сирио (Sirio), Сан Микеле (San Michele), и прочих.



В V в. до н.э. на территории современной Ивреа жили кельтские племена, которые основали укреплённое поселение. Город появился как пост римской кавалерии примерно в 100 году до нашей эры, под руководством Августа Епоредия (Augusta Eporedia). Была основана колония для защиты одного из традиционных торговых путей через северную часть Италии в Альпы.



После падения Римской империи Ивреа стала принадлежать Лангобардскому королевству (в пятом - седьмом веках). В восьмом веке Ивреа становится княжеством в королевстве франков. В девятом веке Ивреа стала столицей одноимённого франкского маркграфства.



Из Ивреаского дома происходили средневековые короли Кастилии и Леона, графы Вьенские, а также короли Италии Беренгарий II (950-961) и Ардуин (1002-1015). Ардуин склонил на свою сторону епископа Петра Комского, и в 1002 году Ардуина избирают королём Италии со столицей в Ивреа. После того, как сопротивление Ардуина было сломлено императором Священной Римской империи Генрихом II, Ивреа стала епископским владением. Но до двенадцатого века продолжались битвы и споры между епископом и маркграфством Монферрато.



В двенадцатом веке Ивреа являлась свободной коммуной, но перестала быть ею в начале тринадцатого века. В 1238 году Император Фридрих II взял город под своё покровительство. В последующие годы власть над Ивреа была предметом спора между епископами, Маркграфством Монферрат и Савойской династией. Эти распри разоряли население и опустошали город.



В 1356 году Ивреа стала собственностью графа Амадея VI Савойского. Тогда в Иверее возникло стихийное восстание крестьян против епископа и графа. Тукины (tuchini, tutti uno - «все, как один») участники восстания, которые боролись против знати. В результате восстания крестьяне добились некоторых свобод, но руководители мятежа были публично казнены.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 15 этап, Ивреа - Комо



В 1468 году по воле Иоланды Французской был построен канал, который снабжал водой рисовые поля вокруг Ивреа. За исключением оккупации французами в годы Итальянских войн, Ивреа оставалась во владении Савойской династии до 1800 года: 26 мая этого года в город вступил Наполеон Бонапарт. После падения Наполеона в 1814 году город вернулся к савойцам. В 1841 году город вошёл в состав королевства Сардинии, а в 1860 – в объединённую Италию.



В 1927 Ивреа вошла в состав вновь образованного региона Валле д'Аоста. А в 1945 году город опять вернулся в Пьемонт.



Богатую историю Ивреа можно проследить по памятникам, как например, старинному замку, возвышающемуся над городом. Построенный в 1358-1395 годах Амадеем VI Савойским, замок имеет трапециевидную форму и возведён из красного кирпича. Его красные башни стали символом Ивреа. Одна из башен, которая использовалась для хранения боеприпасов, была поражена молнией в 1676 и взорвалась. Она так и не была восстановлена. В 1750-1970 годах замок использовали в качестве тюрьмы. Недалеко от замка находится смотровая площадка, с которой открывается вид на крыши города.



С другой стороны находится кафедральный собор святой Марии, возведённый, предположительно, на месте языческого храма, в четвёртом веке н. э. Он был реконструирован в 1000 году епископом Вармондом в романском стиле. Новое здание в стиле барокко было построено в 1785. Нынешний фасад в стиле классицизма выполнен в девятнадцатом веке. В соборе сохранились фрески тринадцатого-пятнадцатого веков, три нефа и капелла богато декорированы в стиле барокко. В крипте находится римский саркофаг, который содержит останки Сан Бессо - святого покровителя Ивреа вместе с Сан Савино.



Библиотека капитула неподалёку от собора содержит важнейшие коллекции кодексов седьмого-пятнадцатого веков.



Недалеко от центра на холме возвышается сантуарий Монте Стелла (Monte Stella), построенный в 1627 году, но с тех времён сохранилась только колокольня. Остальное здание относится к девятнадцатому веку. Если подняться выше сантуария по мостовой, то можно увидеть капеллу Трёх Королей, расписанную фресками. Капелла была возведена в 1220, в ней останавливался святой Франциск во время своего путешествия в Ивреа. В день Богоявления к капели Трёх Королей направляется процессия, которая открывает исторический карнавал.



Остатки римского театра первого века можно увидеть к западу от центра города. Он мог бы вместить 10 000 зрителей. Ещё в городе имеется Старый Мост (Ponte Vecchio), построенный в 100 году нашей эры. Первоначально он был сделан из дерева, затем, в 1716, перестроен в камне.



Главная достопримечательность города – замок Павоне Канавезе (Castello di Pavone), основанный в девятом веке и перестраивавшийся вплоть до четырнадцатого века. В разное время замком владели разные дворянские семьи, пока он окончательно не стал собственностью короны. В 1885 году архитектор, скульптор, художник и путешественник Альфредо Д’Андраде (Alfredo d'Andrade) перешёл на должность Королевского Смотрителя памятников Валле д’Аоста, Лигурии и Пьемонта. В тот же год он приобрёл замок Павоне Канавезе. Этому замку он посвятил треть своей жизни, ознакомившись с историей его строительства и возвратив ему утраченное великолепие, сохранив при этом архитектурные черты пьемонтских построек Средневековья: обширный внутренний дворик с колодцем, зубчатые стены и квадратные башни, небольшую церквушку в романском стиле, возведённую в честь Святого Петра и сад. Следующая реконструкция замка была начата в 1992 году и заняла 6 лет. По завершении всех работ в Павоне был открыт роскошный отель.



Город примечателен ещё своим музеем под открытым небом: музей современной архитектуры, был открыт в 2001 году, является демонстрацией основных сооружений ряда современных архитекторов, существует с 1950 года.



Некоторые из нас знакомы с пишущими машинками, но уж точно каждый имел дело с принтерами и компьютерами. В 1908 году в Ивреа Камилло Оливетти основал компанию Olivetti, ставшую крупным и известным производителем пишущих машинок, компьютеров, принтеров и аппаратуры различного назначения. Наибольшее развитие компания получила при его сыне Адриано Оливетти. В 1930 году Olivetti открыла своё первое зарубежное производственное предприятие, а в 1948 году начала выпускать электрический калькулятор Divisumma собственной разработки. Olivetti выпустила первый итальянский электронный компьютер, транзисторный Elea 9003, в 1959 году и в этом же году купила Underwood Typewriter Company. В 1964 году компания продала своё подразделение электроники американской компании General Electric, но продолжила разрабатывать новые вычислительные машины самостоятельно. Одной из них была Programma 101, рассматриваемая как первый персональный компьютер, произведённый компанией.



Но ещё Ивреа известна своим традиционным карнавалом, во время которого проходит «Битва Апельсинов». Карнавал берет своё начало в 1808 году, когда правительство Наполеона приказало объединить все местные праздники в один. В битве участвуют тысячи горожан, разделённых на 9 команд, участники одеваются в исторические костюмы, проходит битва против маркграфа Монферрато, которого убивает самая красивая девушка карнавала.



Карнавал проходит в феврале, длится три дня (с воскресенья по вторник), и заканчивается в «жирный вторник» торжественной панихидой. По легенде, существующей около восьми столетий, Виолетта, дочь мельника, отказала герцогу, желавшему использовать с ней своё право первой брачной ночи; она отрезала ему голову. Голову герцога нынче символизируют апельсины, а оранжевый цвет - символ мятежников, спасших девушку от стражников герцога.



Зрители не имеют права бросать апельсины во время битвы, но они могут войти в состав команды, надеть рыжие шапки, и тогда они тоже могут принять участие в битве и бросать фрукты. По традиции, человек, закрывающий карнавал, произносит фразу: «Увидимся в следующий жирный вторник в час дня».



Раньше вместо апельсинов в битве использовали яблоки. Не очень понятно, почему нынче используются апельсины: они не растут в тех краях, и их приходится доставлять из Сицилии. В 1994 году во время карнавала было израсходовано 265 000 килограмм апельсинов. В 2011-2012 годах в результате битв различные повреждения получили более полутора сотен человек.



Город Ивреа впервые принимает старт этапа Джиро д’Италия. Однако, однажды принимала финиш Корса Роса.



На 16-м этапе Джиро д’Италия-2013 впереди сформировалась большая группа велогонщиков, многие из которых не в первый раз отбирались в отрыв.



Группа сильных велогонщиков имела хорошие шансы, но присутствие Дамиано Карузо (Damiano Caruso) из Cannondale, проигрывавшего Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) из Astana около 10 минут и входившего в топ-10 общего зачёта, мешало отрыву.



Пелотон удерживал группу на расстоянии в пять минут, а на последних 70 километрах преследование повели команды RadioShack и Katusha, и уже через 10 км разрыв сократился до 3 минуты 20 секунд. За 50 км до финиша единство в отрыве было нарушено атаками. У подножия Андрате (Andrate) Эмануэле Селла (Emanuele Sella) из Androni Giocattoli–Venezuela, Вилко Кельдерманн (Wilco Kelderman) из Blanco и Дэнни Пэйт (Danny Pate) из Sky уехали от попутчиков, потом контратаковали Рамунас Навардаускас (Ramunas Navardauskas) из Garmin-Sharp, Стефано Пирацци (Stefano Pirazzi) из Bardiani, Грег Боле (Grega Bole) из Vacansoleil DCM, Горка Вердуго (Gorka Verdugo) из Euskaltel Euskadi и Хосе Эррада (Jose Herrada) из Movistar. Эти две группы оставались впереди, в то время как остальной отрыв был поглощён пелотоном. Стефано Пирацци боролся за горные очки, и атаковал у вершины. В это время и в пелотоне, который был в пределах полуминуты, начались атаки.



На рывок Юбера Дюпона (Hubert Dupont) из Ag2R La Mondiale и Микеле Скарпони (Michele Scarponi) из Androni Giocattoli–Venezuela Нибали отреагировал мгновенно. Затем контроль над атаками взял на себя помощник Винченцо Нибали и Танел Кангерт (Tanel Kangert). Фабио Дуарте (Fabio Andres Duarte) из команды Colombia следующим предпринял рывок, добрал ехавших в отрыве Пирацци, Эрраду и Навардаускаса, но пелотон, в котором за 18,7 км до финиша осталось не более 12 велогонщиков, их догнал.



На спуске с вершины 3-й категории Андрате атаковал Самуэль Санчес (Samuel Sánchez) из Euskaltel Euskadi, были атаки Роберт Гесинк (Robert Gesink) из Blanco и Карлоса Бетанкура (Carlos Betancur) из Ag2R La Mondiale, но затем, когда до финиша оставалось 3 км, вперёд вырвались Пжемыслав Ниемец (Przemyslaw Niemiec) из Lampre-Merida, Танел Кангерт из «Астаны» и Беньят Инчаусти (Beñat Intxausti) из Movistar. Финальный спринт выиграл Беньят Инчаусти, посвятивший свою победу погибшему два годами ранее велогонщику Ксавьеру «Чави» Тондо (Xavier Tondo).



Альтиметрия 15-го этапа Джиро д’Италия-2019

Ивреа принимает старт 15-го этапа, который завершает вторую неделю Джиро д’Италия-2019 на дорогах знаменитой Классики Ломбардии, где победу в прошлом году одержал Тибо Пино (Thibaut Pinot), а вторым стал Винченцо Нибали.

Пелотон отправится на восток и через 160 км окажется у берегов озера Комо, где велогонщикам предстоить покорить легендарные подъёмы "Классики Опавших листьев", начав со знаменитого подъёма Мадонна дель Гизалло, которому на Джиро присвоена 2-я категория.



Мадонна дель Гизалло (Madonna del Ghisallo, 272 – 754 м, протяжённость 8,6 км, перепад 482 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 14%) появляется на Джиро д’Италия в четвёртый раз. Впервые организаторы включили его в маршрут в 1967 году, тогда он принимал финиш этапа, и победу одержал испанец Аурелио Гонсалес (Aurelio González).

В последний раз подъём проходили на Джиро д’Италия-1976. В 2006 году организаторы намеревались в последний день итальянского Гран-тура вместо стандартного этапа провести два полуэтапа, на одном из которых намечалась разделка до Мадонна дель Гизалло (Madonna del Ghisallo). Но Международный Союз Велосипедистов (UCI) отменил её, так как на гонках ПроТура не предусматривается проведение полуэтапов. В итоге велогонщики стартовали на Мадонна дель Гизалло и финишировали в Милане.

После короткого спуска начнётся восхождение в подъём 2 категории Кольма ди Сормано (Colma di Sormano, 495 – 1124 м, протяжённость 9,6 км, перепад 629 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 12%), который появится на Джиро д’Италия во второй раз, впервые после 1978 года.

Вершина Кольма ди Сормано расположена за 42 км до финиша этапа. После 13 км скоростного спуска и 16 км вдоль берега озера Комо велогонщиков ждёт подъём 3-й категории Чивильо (Civiglio, 208 – 613 м, протяжённость 4,2 км, перепад 405 м, средний градиент 9,6%, максимальный градиент 14%).

Вершина подъёма расположена за 9 км до финиша этапа. Скоростной спуск приведёт к финишу в Комо (Como), где завершится не только 15-й этап, но и вторая неделя Джиро д’Италия-2019.

Этап, скорее всего, разделится на две части: отрыв поедет за этапом, а генеральщики поведут свою гонку перед вторым днём отдыха.

Джиро д’Италия и Комо встречались в пяти изданиях Корса Роса. Шесть стартов и шесть финишей этапа прошли в Комо в период с 1937 по 1987 год.



Комо - провинция, город и озеро с одним и тем же названием - редкий случай в Италии. Третье по величине озеро в стране имеет уникальную форму перевёрнутой латинской буквы Y.



Возраст озера Комо впечатляет - ведь оно является ровесником ледникового периода. Озеро (известное также под названием Ларио) раскинулось на площади в 146 кв. км., его максимальная длина 46 км, а глубина - 414 м. Озеро Комо третье по величине озеро в Италии и одно из самых глубоких в Европе.



Древние римляне считали его стратегическим пунктом для защиты пределов Римской империи, поэтому со времён колонизации земель здесь всегда находился большой контингент солдат. А как известно, в местах, находящихся под защитой легионов, спокойно процветала торговля, ремесло, к ним подтягивались беженцы и понемногу формировались города. Здесь родились Плиний Старший и Плиний Младший, папа Иннокентий XI, физик Алессандро Вольта (Alessandro Volta) и многие другие известные политики, художники и поэты.



Однако озеро Комо с начала девятнадцатого века неожиданно приобретает славу места, где развивается так называемая культура вилл (civiltà di villa), с чем неизбежно связан бум элитного туризма, продолжающийся по сей день. Комо, таким образом, становится едва ли не обязательной точкой в программе посещения Италии для известных личностей, а вслед за ними - туристов из категории vip watching (охотников за знаменитостями).



Город Комо расположен у его юго-западной оконечности одноименного озера. Комо очень живописный, уютный и утончённый город. Здесь узкие улочки, вдоль которых яркие здания интересной архитектуры, отражающие многовековую историю города; протяжённая набережная, с которой взору то и дело открываются живописные виды; и прекрасная природа, нашедшая воплощение в водной глади озера, обрамлённого предгорьем Альп, тонко сочетающихся с редкой, но все же присутствующей в Комо южной растительностью.



Набережная Комо - одна из главных достопримечательностей и прогулочных мест в городе. Набережная огибает юго-западную оконечность озера Комо. С одной стороны набережной расположен исторический центр, а с другой - озеро, по берегам которого возвышаются горы.



Вблизи набережной расположен приход Святого Георгия или Сан-Джорджо (Saint George Parish/Parrocchia San Giorgio). Кафедральный собор Дуомо ди Комо (Duomo di Como/Cathedral of Como) - главный и самый большой собор в Комо. Расположен собор на одноименной площади. Этот величественный Собор, без сомнения, является визитной карточкой Комо. Выполнен в готическом стиле и посвящён Успению Пресвятой Девы Марии.



Ещё одна религиозная и архитектурная достопримечательность города Комо - церковь Святой Сесиллии или церковь Поклонения (Saint Cecilia/Chiesa dell Adorazione). Внешне церковь кажется незаметной, поскольку расположена в стенах средней школы Алессандро Вольта. Интерьер церкви богато украшен фресками. Пожалуй, это одна из самых ярких церквей исторической части Комо.



Вблизи церкви Сесиллии можно увидеть ещё одну историческую достопримечательность - Порта-Торре (Porta Torre) - одну из оборонительных башен в Комо, воздвигнутую в 1192 году для защиты самого важного и центрального въезда в город. Высота башни достигает 40 метров.



Порта-Торре - один из самых интересных в Италии примеров военной архитектуры романской традиции. Башня имеет неприступный вид снаружи, тогда как на стороне бывшего города можно видеть четыре ряда арок, по две в каждом ряду, соответствующие четырём внутренним этажам башни.



В городе расположен большой парк - сады Вольтинского храма (Giardini del Tempio Voltiano), в котором находятся: детская площадка, площадка для игры в минигольф и музей, посвященный знаменитому уроженцу Комо Алессандро Вольте «Храм Вольта» (Темпо Волтиано/Tempio Voltiano).

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 15 этап, Ивреа - Комо



В городе Комо расположен и Музей шёлка (Educational Silk Museum - Como), который рассказывает о процессе изготовления натурального шёлка - от выращивания гусениц до ткацких станков. В 1985 году ассоциации Classe'27 и Ex Allievi del Setificio начали сбор материалов, принадлежащих шёлковым фабрикам, базирующимся в Комо.



В 1960-е годы из-за фундаментальной реорганизации текстильная промышленность начала меняться, и в 1980-х годах шёлковые фабрики окончательно покинули свои помещения, что позволило собрать машины и другие ценные вещи, в целях создания музея и передачи истории шёлковой промышленности будущим поколениям.



В 1988 году был учреждена Комитет по искусству. А в 1990 году открыт Образовательный музей шёлка, наглядно демонстрирующий историю производства шелка.



Шёлку в Комо и окрестностях уделяется особое внимание, поскольку шёлк и изделия из него производятся в этих местах уже более 500 лет. Шёлковые изделия с побережья озера Комо считаются одними из лучших в Италии и уже стали визитной карточкой региона. Изделия из шёлка (платки, шарфы, галстуки, накидки и прочее) можно купить во многих магазинах, как в городе Комо, так и в других населённых пунктах, расположенных у озера.



Озеро Комо славится своими виллами, которые некогда служили резиденциями аристократов. В настоящее время в данных виллах находятся, в основном, музеи, отели, рестораны и правительственные учреждения.



Самая изысканная из вилл Комо - Вилла Олмо (Villa Olmo). Она построена в 1797 году в неоклассическом стиле имеет прекрасную архитектуру и большую парковую зону. В настоящее время является местом проведения выставок.

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