Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 18 этап, Вальдаора / Оланг - Санта-Мария-ди-Сала



Восемнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 стартует на горнолыжном курорте Вальдаора (Valdaora/Olang), который расположен в итальянском регионе Трентино - Альто Адидже (Trentino-Alto Adige / Südtirol).



Городок Вальдаора, или по-немецки Оланг, является частью курорта Кронплац (Kronplatz) — ещё один привлекательный курорт в Доломитовых Альпах в долине Пустерталь (Puster Valley) недалеко от австрийской границы, также входящий в крупнейший горнолыжный регион Доломиты-Суперски (Dolomiti Superski).



В Кронплатц, или как его ещё называют План де Коронес (Plan de Corones), называют «самым горнолыжным курортом в Южном Тироле», который объединяет 14 городков и поселков, расположенных на высотах от 786 до 1650 метров, к примеру, Вальдаора (Оланг), Рисконе (Riscone), Сан Лоренцен (St. Lorenzen), Перка (Perca), Сан-Виджилио-ди-Мареббе (San Vigilio di Marebbe) и другие. Административным центром всей долины Пустреталь является средневековый городок Брунико (Brunico). Вообще же, Кронплатц считается одним из самых удобных, популярных и по-своему выгодных горнолыжных районов Италии.



Отдых в Вальдаоре популярен как летом, так и зимой. Здесь можно обойти семь долин за семь дней, а на горнолыжном курорте Кронплатц можно накатать на лыжах около 300 километров. Высшая точка курорта — 2 275 метров, а перепад высот составляет 1 370 метров. Над всей долиной возвышается трёхкилометровый пик Хохфайлер (Hochfeiler).



Летом — туризм и восхождения, скандинавская ходьба (275 километров сопровождающихся указателями маршрутов всех степеней сложности), катание на горных велосипедах (более 100 километров велосипедных дорожек в долине, более 500 километров маршрутов для горного велосипеда, специальный велосипедный маршрут по долине Пустерталь), плавание, гольф, конные прогулки, и занятия верховой ездой.



Вальдаора прекрасно подходит для семейного отдыха: семейные пешие походы, местный бассейн с особенно приятной температурой и детский парк развлечений с лесной игровой площадкой, водными и верёвочными аттракционами понравятся и взрослым, и детям.



Альтиметрия 18-го этапа Джиро д’Италия-2019

Вальдаора впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия.

18-й этап - передышка между горными этапами, шанс для немногочисленных спринтеров, что останутся в гонке. С альпийских вершин пелотон спустится к окрестностям Венеции, по пути преодолев единственный категорийный подъём - подъём 4 категории Пьеве ди Альпаго (Pieve di Alpago, 391 – 691 м, протяжённость 7,4 км, перепад 300 м, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 11%).

Преодолев 222 км маршрута, большая часть которого под спуск, пелотон финиширует в Санта-Мария-ди-Сала (Santa Maria di Sala), которая впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.



Городок Санта-Мария-ди-Сала берёт своё начало в далёком прошлом. Первое поселение в Санта-Мария-ди-Сала может имеет палеовенетское происхождение (около 1000 лет до нашей эры), информация основана на археологических находках в этом районе. Более очевидные следы в истории оставили древние римляне, захватившие территорию Саленто, расположенную к северо-востоку от Падуи. Впервые документальные упоминания об этом месте появились в седьмом веке. Тогда эти земли принадлежали лорду Сала, который возвёл здесь свою резиденцию.



Затем, упоминания об этих землях появляются в документе от 994 года, и в документах 1024 и 1034 годов. Согласно этим документам, саксонский император Коррадо передал эти земли графу Коррадо из Кольбертальдо, который, в свою очередь, ради этих земель, переехал в Италию из Германии.



Граф построил здесь хорошо укреплённый и благоустроенный замок. Однако к середине 14-го века замок был полностью разрушен Паджанино Сала (Paganino Sala), а вскоре он построил на месте замка дворец в готическом стиле.



Впоследствии земли перешли к семье Канторини, которые правили в этих местах в период с 15-го по 16-й век. Затем к Фонсекасу и Кортицсону в 17-м веке, и, наконец, к Фарсетти в 18-м веке.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 18 этап, Вальдаора / Оланг - Санта-Мария-ди-Сала



1 января 1853 года город Санта-Мария-ди-Сала вместе со всем округом был отделен от провинции Падуана и присоединён к провинции Венеция.



В начале 20-го века основным видом экономической деятельности в Санта-Мария-ди-Сала было сельское хозяйство и животноводство. Начиная с 1960-х годов появились первые промышленные заводы, такие как мозаичная фабрика (Pelv); деревообрабатывающая фабрика и швейная фабрика Висла. На сегодняшний день на территории Санта-Мария-ди-Сала находится около 250 коммерческих предприятий, в которых занято около 1000 рабочих.



К историческим и архитектурным памятникам Санта-Мария-ди-Сала относятся несколько достопримечательностей. Приходская церковь Казелле (La chiesa parrocchiale di Caselle), построенная в период между 1790 и 1810 годами. Неоклассическое здание с одним нефом, в церкви находятся различные старинные произведения искусства, в том числе статуи известного итальянского скульптора Джованни Бонацца (Giovanni Bonazza).



Виллу Фарсетти (Villa Farsetti) начали строить в 1740 году. Её хозяин, Филиппо Фарсетти (Filippo Farsetti), был очарован великолепием Версальского дворца в Париже, Виллой Пизани ди Стра (villa Pisani di Stra) и Виллой Корзини (villa Corsini) в Риме. Вилла была завершена в 1762 году, в результате получилось грандиозное архитектурное строение в стиле рококо с тремя этажами, украшеннаое тридцатью восемью колоннами из храма Конкордии в Риме, полученные благодаря покровительству венецианского папы Климента XIII.

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