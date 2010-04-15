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Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 18 этап, Вальдаора / Оланг - Санта-Мария-ди-Сала

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 18 этап, Вальдаора / Оланг - Санта-Мария-ди-Сала


    Восемнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 стартует на горнолыжном курорте Вальдаора (Valdaora/Olang), который расположен в итальянском регионе Трентино - Альто Адидже (Trentino-Alto Adige / Südtirol).


    Городок Вальдаора, или по-немецки Оланг, является частью курорта Кронплац (Kronplatz) — ещё один привлекательный курорт в Доломитовых Альпах в долине Пустерталь (Puster Valley) недалеко от австрийской границы, также входящий в крупнейший горнолыжный регион Доломиты-Суперски (Dolomiti Superski).

 

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 18 этап, Вальдаора / Оланг - Санта-Мария-ди-Сала

 


    В Кронплатц, или как его ещё называют План де Коронес (Plan de Corones), называют «самым горнолыжным курортом в Южном Тироле», который объединяет 14 городков и поселков, расположенных на высотах от 786 до 1650 метров, к примеру, Вальдаора (Оланг), Рисконе (Riscone), Сан Лоренцен (St. Lorenzen), Перка (Perca), Сан-Виджилио-ди-Мареббе (San Vigilio di Marebbe) и другие. Административным центром всей долины Пустреталь является средневековый городок Брунико (Brunico). Вообще же, Кронплатц считается одним из самых удобных, популярных и по-своему выгодных горнолыжных районов Италии.


    Отдых в Вальдаоре популярен как летом, так и зимой. Здесь можно обойти семь долин за семь дней, а на горнолыжном курорте Кронплатц можно накатать на лыжах около 300 километров. Высшая точка курорта — 2 275 метров, а перепад высот составляет 1 370 метров. Над всей долиной возвышается трёхкилометровый пик Хохфайлер (Hochfeiler).


    Летом — туризм и восхождения, скандинавская ходьба (275 километров сопровождающихся указателями маршрутов всех степеней сложности), катание на горных велосипедах (более 100 километров велосипедных дорожек в долине, более 500 километров маршрутов для горного велосипеда, специальный велосипедный маршрут по долине Пустерталь), плавание, гольф, конные прогулки, и занятия верховой ездой.


    Вальдаора прекрасно подходит для семейного отдыха: семейные пешие походы, местный бассейн с особенно приятной температурой и детский парк развлечений с лесной игровой площадкой, водными и верёвочными аттракционами понравятся и взрослым, и детям.


Альтиметрия 18-го этапа Джиро д’Италия-2019

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 18 этап, Вальдаора / Оланг - Санта-Мария-ди-Сала

 

 

 

  Вальдаора впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия.

 

  18-й этап - передышка между горными этапами, шанс для немногочисленных спринтеров, что останутся в гонке. С альпийских вершин пелотон спустится к окрестностям Венеции, по пути преодолев единственный категорийный подъём - подъём 4 категории Пьеве ди Альпаго (Pieve di Alpago, 391 – 691 м, протяжённость 7,4 км, перепад 300 м, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 11%).

 

  Преодолев 222 км маршрута, большая часть которого под спуск, пелотон финиширует в Санта-Мария-ди-Сала (Santa Maria di Sala), которая впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.

 

 

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 18 этап, Вальдаора / Оланг - Санта-Мария-ди-Сала


    Городок Санта-Мария-ди-Сала берёт своё начало в далёком прошлом. Первое поселение в Санта-Мария-ди-Сала может имеет палеовенетское происхождение (около 1000 лет до нашей эры), информация основана на археологических находках в этом районе. Более очевидные следы в истории оставили древние римляне, захватившие территорию Саленто, расположенную к северо-востоку от Падуи. Впервые документальные упоминания об этом месте появились в седьмом веке. Тогда эти земли принадлежали лорду Сала, который возвёл здесь свою резиденцию.


   Затем, упоминания об этих землях появляются в документе от 994 года, и в документах 1024 и 1034 годов. Согласно этим документам, саксонский император Коррадо передал эти земли графу Коррадо из Кольбертальдо, который, в свою очередь, ради этих земель, переехал в Италию из Германии.


    Граф построил здесь хорошо укреплённый и благоустроенный замок. Однако к середине 14-го века замок был полностью разрушен Паджанино Сала (Paganino Sala), а вскоре он построил на месте замка дворец в готическом стиле.


   Впоследствии земли перешли к семье Канторини, которые правили в этих местах в период с 15-го по 16-й век. Затем к Фонсекасу и Кортицсону в 17-м веке, и, наконец, к Фарсетти в 18-м веке.

 

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    1 января 1853 года город Санта-Мария-ди-Сала вместе со всем округом был отделен от провинции Падуана и присоединён к провинции Венеция.


    В начале 20-го века основным видом экономической деятельности в Санта-Мария-ди-Сала было сельское хозяйство и животноводство. Начиная с 1960-х годов появились первые промышленные заводы, такие как мозаичная фабрика (Pelv); деревообрабатывающая фабрика и швейная фабрика Висла. На сегодняшний день на территории Санта-Мария-ди-Сала находится около 250 коммерческих предприятий, в которых занято около 1000 рабочих.


    К историческим и архитектурным памятникам Санта-Мария-ди-Сала относятся несколько достопримечательностей. Приходская церковь Казелле (La chiesa parrocchiale di Caselle), построенная в период между 1790 и 1810 годами. Неоклассическое здание с одним нефом, в церкви находятся различные старинные произведения искусства, в том числе статуи известного итальянского скульптора Джованни Бонацца (Giovanni Bonazza).


    Виллу Фарсетти (Villa Farsetti) начали строить в 1740 году. Её хозяин, Филиппо Фарсетти (Filippo Farsetti), был очарован великолепием Версальского дворца в Париже, Виллой Пизани ди Стра (villa Pisani di Stra) и Виллой Корзини (villa Corsini) в Риме. Вилла была завершена в 1762 году, в результате получилось грандиозное архитектурное строение в стиле рококо с тремя этажами, украшеннаое тридцатью восемью колоннами из храма Конкордии в Риме, полученные благодаря покровительству венецианского папы Климента XIII.

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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  1. Такие дела

    Сегодня, 18:13 | Регистрация: 29.05.2016

    Эх, если бы в обратную сторону пустить трассу)

    1. Имя: Алексей

      litxaa

      Сегодня, 20:40 | Регистрация: 27.05.2018

      Здравствуйте, прямо с языка сняли) Эта была моя первая мысль, когда увидел профиль)

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:00 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап для восстановления, будут котиться с горки. И есть где порезвиться спринтерам.

    1. Имя: Михаил

      Mikael

      Сегодня, 22:22 | Регистрация: 27.05.2017

      Если группу не разорвут.

  3. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 22:00 | Регистрация: 4.05.2019

    Надеюсь, отрыв "не испортит" финальное сражение Демара и Акерманна. 

    1. Имя: Михаил

      Mikael

      Сегодня, 22:20 | Регистрация: 27.05.2017

      Не должен, но Боре придется поработать.

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Ближайшие старты

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Mikael
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (6)
    Mikael-Фото
    Если группу не разорвут.
  • Mikael
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (6)
    Mikael-Фото
    Не должен, но Боре придется поработать.
  • Крайний
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (26)
    Крайний-Фото
    Факт. Первый раз за много лет захотелось написать ему в твиттер что он напрягает аудиторию.
    Не выдержал и переключился на английский.
  • SSS
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (26)
    SSS-Фото
    У него всю дорогу вирер была в голове, а когда на финише не увидел эту квадратную карлицу, то был жестко разочарован...
  • SSS
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (26)
    SSS-Фото
    Чтобы компенсировать такую слабую разделку, надо быть в горах супертопом, каковым Лопс пока не является. Реально он 5-6й в горах на этой Джиро, поэтому с учетом слабой разделки будет на границе первой десятки в итоге.
  • SportSpirit
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Надеюсь, отрыв "не испортит" финальное сражение Демара и Акерманна. 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (26)
    SportSpirit-Фото

    Выскажусь не про гонщиков)

     

    С.Курдюков - выдающийся комментатор, но сегодня с биатлоном и биатлонистами он, имхо, перебрал) 

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (26)
    Адриен-Фото
    Ну да, но горные разделки у него неплохие. А с другой стороны - посмотрите, как СКУЧНО едет в горах Роглич. И уже сомнительно, что он - великолепный раздельщик - сможет как-то компенсировать свое отставание на последней короткой разделке... Значит - все же горняцкая подготовка значимее (на мой взгляд).
  • SportSpirit
    Нан Петер – победитель 17 этап ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Когда несколько раз из отрыва атаковал Конти, я подумала, что человек, носивший розовую майку, очень хочет выиграть и этап.

     

    Оказалось, что человек, одевавший белую майку, хочет еще сильнее:) И не только хочет, но и может. 

  • AAA
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (26)
    AAA-Фото
    Готов Лопес, хорошо готов.
    Просто и отальные капитаны готовы хорошо.
    Видно же тянет, дергает, старается, но не просто это....

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