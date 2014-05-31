Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 7 этап, Васто - Акуила



Седьмой этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 стартует в городе Васто (Vasto), который расположен в провинции Кьети, в регионе Абруццо. По легенде Васто основал Диомед, герой древнегреческой мифологии. Диомед был одним из женихов Елены Прекрасной и принял участие в Троянской войне. Находчивый Диомед использовал камни со стен Трои как балласт для кораблей. Его очень почитали в греческих колониях Италии, что дало начало поздней версии об его изгнании по возвращении своей вероломной супругой Эгиалеей и переезде в Апулию, где он женился на дочери царя Давна Евиппе и основал несколько городов.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 7 этап, Васто - Акуила



Город Васто можно разделить на две части: Старый город пятнадцатого века, который находится на небольшом возвышении; и лежащий ниже, на море, в двух километрах от него популярный пляжный курорт Васто-Марина. Туристов привлекает чистейшая вода и мельчайший песок просторных пляжей, красивая природа и близость Апеннинских гор.



Пляжи Васто из года в год получают «голубой флаг» за чистоту своих вод, соблюдение требований экологического туризма и соответствие международным стандартам чистоты.



В Старом городе, на не высоком мысу, находится живописная крепость Кальдореско (Castello Caldoresco) датируемая серединой 15-го века. Крепость окружена мощными стенами, и производит поистине грозное впечатление. Крепость имеет две башни, бойницы, амбразуры. В её стенах сегодня расположены музей и выставочный зал.



Один из самых замечательных видов на море открывается из Палаццо д'Авалос (Palazzo D'Avalos), дворца, построенного в 1427 году по приказу полководца и феодала Васто Джакомо Кальдора (Giacomo Caldora), который передал строение монахам Августинского ордена, но затем через некоторое время дворец перешёл в руки семьи Д'Авалос, они оставались владельцами палаццо вплоть до 1974 года, когда город выкупил у них здание. С тех пор там находится музей.



В интерьере дворца расположены лепные украшения и фрески шестнадцатого века, майолика девятнадцатого века, мраморные карнизы. Здесь же находится Археологический музей (Museo Civico Archaeologica) и пинакотека с богатой экспозицией.



Рядом с дворцом д'Авалос находится очаровательный собор Святого Джузеппе (San Giuseppe) тринадцатого века, возведённый в романском стиле с уникальными витражами, триптихом художника Микеле Греко ди Лавелона (Michele Greco da Lavelona) шестнадцатого века и статуей Мадонны начала восемнадцатого века.



Любители дикой природы обязательно должны побывать в близлежащем заповеднике Пунта Эрке (Punta d′Erce (Aderci), где созданы отличные условия для наблюдения за птицами. Заповедник Пунта Эрке - дикое скалистое побережье площадью более 280 гектар, славится как место обитания редких птиц и животных, а также редкой и очень живописной флорой. Заповедник располагает дикими участками берега, которые тянутся от пляжа Моттагросса (Mottagrossa) и далее на юг.



Город Васто пять раз становился стартовым городом и шесть раз принимал финиш этапов Джиро д’Италия. Для нас же особенно примечательно, что 6-й этап Джиро д'Италия-2000, завершавшийся в этом городе, выиграл Дмитрий Конышев (Dimitri Konyshev).



Альтиметрия 7-го этапа Джиро д’Италия-2019

Из Васто пелотон отправится на север вдоль берега Адриатического моря и после розыгрыша промежуточного спринта свернёт в глубь Апеннинского полуострова.

Васто в седьмой раз будет принимать старт этапа Джиро д’Италия. После 130 км по слабопересеченному рельфу велогонщики окажутся у подножия подъёма 2-й категории Ле-Звольте-ди-Пополи (Le Svolte di Popoli, протяжённость 8,8 км, 249-746 м, перепад - 497 м, средний градиент 5,6%, максимальный - 10%).

Этот подъём появляется на Джиро д’Италия в шестой раз, в последний раз его преодолевали в 2016 году, первым на вершине тогда был Стефан Кюнг (Stefan Küng).

После 15 км тягуна до наивысшей отметки этапа пойдёт скоростной спуск. Заключительные 10 км до финиша в Акуиле (Л’Акуила) могут спровоцировать атаки.



Уже десять раз Акуила была стартовым городом Корса Роса, начиная с 1914 года. А также девять раз принимала финиш этапов Джиро д’Италия. Победителем последнего из них, в 2010 году, на 11-м этапе стал россиянин Евгений Петров (Evgeni Petrov).



11-й этап Джиро д'Италия-2010 проходил по провинции Абруццо, местам, затронутым землетрясением 2009 года, с финишем в Акуиле. Это был этап скорби. Участники Джиро д'Италия-2010 отдавали дань памяти столице Абруццо и всем жителям региона, потерявшим своих близких, дома и рабочие места во время ужасного землетрясения 6 апреля 2009, главный толчок которого пришёлся на 3:32 ночи.



В день проведения 11-го этапа Джиро д'Италия-2010 погода была ужасной. Со старта уехал огромный отрыв – более пятидесяти человек… пелотон во главе с розовой майкой спал. Когда лидеры включились в работу, отрыв было уже не догнать. Максимум, что удалось сделать – чуть подсократить отставание.



В финале этапа, когда пошли атаки из отрыва, россиянин Евгений Петров, зацепился за одну из таких атак и на финальном подъёме, «как нож сквозь масло», прошёл лидировавшего Линуса Гердеманна (Linus Gerdemann) и одержал историческую для себя победу. Результатом такого мегаотрыва стало полное перекроение генеральной классификации, лидерство в которой захватил молодой австралиец из Саксо Банк Ричи Порт (Richie Porte), а главным его преследователем стал испанец Давид Арройо (David Arroyo).



Первое землетрясение, зарегистрированное в Акуиле, датируется 13 декабря 1315 годом, его сила равнялась 6,5 баллам по шкале Рихтера, оно привело к смерти 10% населения и полному разрушению города. Лишь в пятнадцатом веке, так называемом «золотом веке», город Акуила был отстроен и начался период его расцвета и богатства. Торговля бурно развивалась, были основаны университеты, построена величественная Базилика Сан-Бернардино (Basilica di San Bernardino).



Город вновь был разрушен до основания в 1703 году после землетрясения, магнитуда которого равнялась 6,7 баллам. Население было вынуждено покинуть опустошённый город, и лишь благодаря усилиям Папы Клемента XI началось медленное возрождение Акуилы.



Во время землетрясение 2009 года сила толчков измерялась в 5,9 балла по шкале Рихтера и последствия были ужасающими: 308 жертв, 1 600 раненых, огромный ущерб был нанесён городу и прилегающим к нему районам, некоторые из которых были в буквальном смысле стёрты с лица земли. 256 толчков после первого основного в течение следующих 48 часов, и ещё 18 000 на протяжении всего 2009 года. 48 818 эвакуированных жителей впоследствии получили сейсмоустойчивые дома, которые были построены в течение нескольких месяцев.



Вскоре после землетрясения вокруг Акуилы выросли новые городки, но мечта горожан в том, чтобы вернуться в свои собственные дома и реконструировать в полной мере все здания и сооружения. Осуществление этой мечты займёт много времени. По прогнозам специалистов Акуиле понадобится по меньшей мере восемь лет, чтобы вернуть своё величие, а вместе с ним и спокойствие своим жителям.



Город Акуила был основан в 1254 году Фридрихом II Штауфеном и построен по гармоничному плану, которого до этого не существовало в городской архитектуре. Он был разделён на маленькие кварталы, расположенные вокруг площади с церковью и фонтаном, согласно легенде таких кварталов было девяносто девять. Столько же было и замков, о чем аллегорически напоминало количество голов-масок фонтана «Девяносто девяти струй».



Легенда гласит также, что в Акуиле оставили свой след и тамплиеры и что именно под базиликой Санта-Мария-ди-Коллемаджо (Basilica di Santa Maria di Collemaggio) находится Святой Грааль. Основанная в 1287 году по заказу Пьетро Анджелари дель Мурроне (Pietro Angelerio), выбранного папой Целестином V в 1294 году (впервые церемония интронизации проходила за пределами Рима), базилика играла большую роль в итальянском католицизме.



29 сентября 1294 года Папа Целестин V издал буллу, действующую по сей день, в которой предоставил универсальную индульгенцию для всего человечества, без различия. Булла прощения имеет только два условия для получения отпущения грехов: посещение базилики Санта-Мария-ди-Коллемаджо (нужно пройти через Святые Врата) и принесение покаяния с вечера 28 августа и до вчера 29 августа каждого года...



Сегодня в городе Акуила всё ещё остались следы трагедии 6 апреля 2009 года. Так называемые «следы землетрясения» можно посетить, пройдя через исторический центр вдоль отгороженной красной зоны. Можно полюбоваться базиликой Сан-Бернардино с её фасадом эпохи Возрождения и барочным внутренним убранством, а также Базиликой Санта-Мария-ди-Коллемаджо.



Собор Сан-Массимо (Дуомо) (Cattedrale di San Massimo (Duomo dell'Aquila) был построен в тринадцатом веке и полностью разрушен землетрясением 1703 года, позднее был восстановлен в стиле барокко с фасадом в неоклассическом стиле. Во время землетрясения 2009 года обрушилось перекрытие трансепта.



Церковь Сан-Доменико (Chiesa di San Domenico), ранее принадлежала Королевскому Дворцу, а в 1703 году после разрушения была отстроена в стиле восемнадцатого века.



Церковь Санта-Джуста (Chiesa di Santa Giusta), одна из наиболее старых в городе, была построена в 1254 году, сегодня закрыта в связи с сильными повреждениями во время последнего землетрясения.



Церковь в стиле барокко Санта-Мария-дель-Суффраджо (Святого духа) (Chiesa di Santa Maria del Suffragio) по сей день напоминает о трагедии последних лет. Возведённая в 1713 году рядом с Соборной площадью, эта церковь, творение великого архитектора неоклассицизма Джузеппе Валадье (Giuseppe Valadier), отличается характерным вогнутым фасадом и небольшим куполом.



Город Акуила находится на расстоянии 100 километром от Рима и 60 километров от Адриатического моря, расположен на одноимённом плато на высоте 721 метр над уровнем моря. Окружающий город пейзаж представляет собой горы, зелёные просторы, голубое небо, что позволяет любителям отдыха на природе насладиться прекрасными видами прилегающих гор.

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