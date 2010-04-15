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Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 13 этап, Пинероло - Черезоле-Реале (озеро Серру)

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 13 этап, Пинероло - Черезоле-Реале (озеро Серру)

 

  На старт тринадцатого этапа Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 участники выйдут в городе Пинероло (Pinerolo), где накануне фмнишировал 12-й этап. Пинероло расположен в одном из самых крупных регионов Италии, Пьемонте. В дословном переводе название региона означает - «расположенный у подножия гор». Этот край занимает практически всю северо-западную часть Италии - от подножия Альп, отделяющих его от Франции и Швейцарии, до Апеннин на юге, выступающих естественной границей с Лигурией. Водная граница Пьемонта с Ломбардией проходит по реке Тичино и озеру Маджоре.


   Первое упоминание «Пьемонт» относится к тринадцатому веку. Несмотря на то, что Пьемонт всемирно известен и имеет славную историю, туристы открыли для себя этот райский уголок не так уж давно. А посмотреть здесь, действительно, есть на что. Украшением региона являются одни из самых высоких в Европе гор – Гран Парадизо (Gran Paradiso) и Монте Роза (Monte Rosa). В Пьемонте берет своё начало река По (Po) – самая длинная река Италии.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 13 этап, Пинероло - Черезоле-Реале (озеро Серру)Джиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 13 этап, Пинероло - Черезоле-Реале (озеро Серру)


   Конечно же, Пьемонт знаменит и своими виноградниками, прославившимися, в том числе, и благодаря вину Бароло (Barolo), имеющему высшую категорию в классификации итальянских вин – DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). Виноград, из которого будет произведено Бароло, может быть выращен на территориях следующих муниципалитетов: Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba и на некоторых участках муниципалитетов Monforte d'Alba, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d'Alba, Cherasco e Roddi. Бароло производится из винограда Неббиоло в основном трёх основных разновидностей: Michet, Lampia и Rosé.


   Различают два основных стиля Бароло - так называемый «Старый» (классический), и новый. Производители классического стиля в большинстве случаев используют старые бочки огромных размеров вместимостью до 19000 тысяч литров. Классический способ предусматривает более долгую выдержку, чем новый. Это связанно с большим размером бочек, в которые тяжелее проникает кислород. Для Бароло, как и для многих других знаменитых вин, очень важна индивидуальность, которую придаёт ему терруар. Бароло лучше всего употреблять к жареному мясу, дичи и сыру.


   Разнообразию вин не уступает и богатый выбор различных видов сыра. Одним из наиболее известных представителей полутвёрдых итальянских сыров является Тома Пьемонтезе (Toma Piemontese) – сыр, изготовленный из обезжиренного коровьего молока с добавлением овечьего.


   Гладкая толстая корочка покрывает сыр сверху, а сама мякоть имеет характерный оттенок цвета слоновой кости. Имеющий мягкий запах и сладковатый вкус, тома пьемонтезе может быть использован для приготовления салатов, пирогов, и, наконец, его можно просто употреблять в пищу в жареном виде.


   Происхождение этого сыра берет своё начало со времён Римской Империи. Название «тома пьемонтезе» сыр получил в 1993 году. Существует две версии его происхождения. По одной из них, оно происходит от слова «tumon», которое в переводе со старофранцузского означает «переворачивать», так как в процессе изготовления сырные головки регулярно переворачивают с одной стороны на другую. По другой версии, его название походит от слова «tumer», что означает «падать по капле». В данном случае речь идёт об особенности технологии приготовления тома пьемонтезе: таким способом вводят сычужный фермент в молоко.

 

Альтиметрия 13-го этапа Джиро д’Италия-2019

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 13 этап, Пинероло - Черезоле-Реале (озеро Серру)

 

 

 

   На 13 этапе в пятницу велогонщики впервые на Джиро д’Италия-2019 финишируют в гору 1-й категории и поднимутся на высоты за 2000 м. Им предстоит горный этап протяжённостью 196 км с набором высоты 4500 м.

 

 

  Со старта пелотон отправится на север и через 40 км окажется у подножия подъёма 1 категории Колле де Лис (Colle del Lys, 354 – 1311м, протяжённость 14,9 км, перепад 957 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 12%). Подъём преодолевается с южной стороны. В прошлом году подъём проходили с противоположной стороны, первым на вершине был Луис-Леон Санчес (Luis León Sánchez).

 

 Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 13 этап, Пинероло - Черезоле-Реале (озеро Серру)

 

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 13 этап, Пинероло - Черезоле-Реале (озеро Серру)

 

 

   После спуска на север и разворота на восток, подкрепившись, пелотон снова повернёт на восток и через 25 км окажется у подножия подъёма 2 категории Пьян дель Лупо (Pian del Lupo, 590 – 1405 м, протяжённость 9,4 км, перепад 815 м, средний градиент 8,7%, максимальный градиент 14%).

 

   17 км спуск подведёт к заключительным 45 км с набором высоты 1800 м до финиша этапа в Чересоле Реале (Cereseole Reale). Это самый высогорный финиш Джиро д’Италия-2019. Чересоле Реале впервые принимает финиш этапа Джиро д’Италия.

 

 

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 13 этап, Пинероло - Черезоле-Реале (озеро Серру)

 

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 13 этап, Пинероло - Черезоле-Реале (озеро Серру)

 

  Подъём 1 категории Чересоле Реале - озеро Серру (Ceresole Reale Lago Serru, 1051 – 2247 м, протяжённость 20,3 км, перепад 1196 м, редний градиент 5,9%, максимальный градиент 14%) - является частью подъёма к перевалу Ниволет (Colle del Nivolet) -  горному перевалу в восточной группе Грайских Альп на севере Италии. Он расположен в верхней части долины Орко в национальном парке Гран Парадизо. 

 

  Заключительная часть подъёма - 6 км отрезок со средним градиентом 8,9% на высотах от 1700 до 2200 м над уровнем моря, с выполаживанием на финише. 

 

  Скорее всего, этап разделится на две части: отрыв уедет за этапом и горными очками, а генеральщики устроят свою гонку. Фаворитами можно назвать Мигеля Лопеса, Саймона Йейтса, Микеля Ланду, Приможа Роглича и других.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 13 этап, Пинероло - Черезоле-Реале (озеро Серру)Джиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 13 этап, Пинероло - Черезоле-Реале (озеро Серру)

 

       Маленький курорт Черезоле-Реале находится в южной пьемонтской окраине национального парка Гран Парадизо у восхитительного горного озера Серру. Озеро является водохранилищем, на котором расположена туринская гидроэлектростанция.


    Гран Парадизо — седьмая по высоте гора в Грайских Альпах (самая высокая — Монблан). Это единственная гора высотой более 4 000 метров, целиком расположенная на итальянской территории. Так что она по праву может считаться самой высокой вершиной Италии. Парк чрезвычайно живописен, так как перепады высот от 800 до 4 061 м создают великолепный набор ландшафтов — от тучных альпийских пастбищ до суровых ледников.


    Этот восхитительный девственный уголок природы по достоинству оценили любители пеших прогулок и длительных походов. Здесь можно взойти на горы, а зимой покататься на лыжах.

   Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в ИнстаграмТвиттереФэйсбукеОдноклассникахвКонтакте и ТелеграмПредлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Джиро д'Италия-2019.

По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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  1. Имя: Ёжик в тумане

    смотрю вело давно

    Вчера, 19:00 | Регистрация: 28.05.2015

    ух как завараживает. лишь бы колхоз не устроили на этом этапе

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:09 | Регистрация: 30.06.2017

    Завтра могут поплыть Роглич и Нибали. Этап убийственный и решающий в плане генерала. У Роглича нет команды, у Нибали возраст. Ставка на Ланду.

    1. AleDe

      Вчера, 22:31 | Регистрация: 27.06.2018

      Решающий на 13 этапе. Когда еще столько гор и разделка. В плане понимания велогонок ты поплыл - вот факт.

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 19:17 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап конечно красивый, лишь бы не отпустили отрыв на 10-12мин. Тогда и интерес другой.

  4. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 19:29 | Регистрация: 8.07.2017

    Длинный финишный подъём на серьезной высоте, где весьма ощутима нехватка кислорода.

     

    Здесь изначальное преимущество у аборигенов высоты за 3 км - колумбийцев, эквадорцев.

     

    То есть у Лопеса и Карапаса.

     

    Если не в такой горе отыгрываться и побеждать - то где ещё?

     

     

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити

  5. Бакеша

    Вчера, 19:52 | Регистрация: 1.02.2018

    Наоборот на этом этапе сберегавшие силу сегодня Нибали и Йейтс могут оказаться впереди всех . За ним и Ланда, и Роглич, и Лопес с Карапасом.

  6. Имя: Сергей

    SSS

    Вчера, 20:06 | Регистрация: 25.05.2015

    гора длинная и с выполаживанием в середине. Роглик отдержится большую часть. Только за 2-3 км до финиша у мелких есть шанс улизнуть.

  7. Имя: Борис

    aksbor

    Вчера, 20:11 | Регистрация: 21.06.2011

    Рано атаковать,нужно помнить о Мортироло и о разделке в Вероне,а иным нужно копить силы к Туру или уже сразу к следующей Джиро...

    Пьяному Волку (Пьян дель Лупо) можно было и первую категорию дать.

  8. Camel

    Вчера, 20:38 | Регистрация: 29.01.2017

    Цитата: Astanaforever
    Завтра могут поплыть Роглич и Нибали. Этап убийственный и решающий в плане генерала. У Роглича нет команды, у Нибали возраст.Ставка на Ланду.

    Нибали сегодня у Роглича кое-что оттяпал, с чего ему завтра "плыть"?

    Роглич, похоже, на спаде, Нибали выходит на свою территорию. Увидим...

  9. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 20:53 | Регистрация: 27.05.2017

    [quote=Camel][/quote]
    Нибали сегодня у Роглича кое-что оттяпал, с чего ему завтра "плыть"?
    Р...
    [/quote] Нибали с Рогличем в одно время заехали.

  10. Имя: Олег

    levonardo

    Вчера, 23:23 | Регистрация: 23.05.2017

    Завтра Ильнур может подняться на 5-7 место в генерале. По крайней мере шансы не нулевые)

  11. AleDe

    Вчера, 23:27 | Регистрация: 27.06.2018

    Астана - хорошая команда. Чисто объективно.

    Но у нее 2 проблемы:

     

    1. Сергей Курдюков

    2. Поклонники команды

     

    Первый навязывает свою команду в репортажах на Евроспорте. Да так, что уже на зубах хрустит. При том, что большая часть аудитория - не из Казахстана.

     

    Вторые, как правило, глупы и своими рассуждениями делают все, чтобы все остальные на них смотрели снисходительно, как на детей.

     

    А в остальном к самой команде вообще никаких вопросов.

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11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • sergejdriver
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    sergejdriver-Фото
    Вы сделали таки себе справки? Поздравляю!
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    EL-Fenomeno-Фото

    Класно сказал Курдюков, что "одна гора и/а всё развалила". Этап смотрелся, даже не верится, что аж на 12-м этапе Джиро была первая гора 1-й категории (вспоминаю невольно ту Джиро где уже кажись на 4-м этапе был финиш на Этне).

    По фаворитах: мне кажется из всех ТОП гонцов увереннее всех пока что выглядит Нибали. И Йетс, и Роглич типа "очкуют": первый что никогда на этой Джиро уже не станет первым, другой что уже снова не станет первым.

    А так "равноценный" (?) размен призовых маек в командах ОАЭ и ТРЭК + агресивная молодёжь наступает и подтягивается. Но однозначно в этой версии Джиро Словении респект, урвали такой кусок славного пирога, что станет з запасом (а ведь "сладких кусков" на этом ГТ ещё полно осталось).

    Ждём завтрашнего этапа и высокогорного финиша. А значит ребята-генеральщики будут тратиться в большей степени чем сегодня ибо опосля никаких спусков + высота. От того и событий (предполагаю) будет намного больше чем сегодня.

  • AleDe
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (12)
    AleDe-Фото

    Астана - хорошая команда. Чисто объективно.

    Но у нее 2 проблемы:

     

    1. Сергей Курдюков

    2. Поклонники команды

     

    Первый навязывает свою команду в репортажах на Евроспорте. Да так, что уже на зубах хрустит. При том, что большая часть аудитория - не из Казахстана.

     

    Вторые, как правило, глупы и своими рассуждениями делают все, чтобы все остальные на них смотрели снисходительно, как на детей.

     

    А в остальном к самой команде вообще никаких вопросов.

  • levonardo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (12)
    levonardo-Фото
    Завтра Ильнур может подняться на 5-7 место в генерале. По крайней мере шансы не нулевые)
  • AleDe
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (12)
    AleDe-Фото
    Решающий на 13 этапе. Когда еще столько гор и разделка. В плане понимания велогонок ты поплыл - вот факт.
  • Arciv
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    Arciv-Фото
    Цитата: AleDe
    С Бауке уже на раз так было: первые горы хорошо проходит, а потом капает. Например, на Джиро'17 также было. На Блокхаус отлично поднялся, лучше Нибали. А в конце в генерале только седьмой
    Может. Но что-то есть чуйка, что это его лучший ГТ будет
  • AleDe
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    AleDe-Фото
    С Бауке уже на раз так было: первые горы хорошо проходит, а потом капает. Например, на Джиро'17 также было. На Блокхаус отлично поднялся, лучше Нибали. А в конце в генерале только седьмой
  • jerzyk
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    jerzyk-Фото
    ahahah,рассмешил даже! :)
  • jerzyk
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    jerzyk-Фото
    Ну или суперменлопес? :)
  • Arciv
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    Arciv-Фото
    Цитата: GTX
    Цитата: Arciv
    Пока отлично всё. Роглич не выходил вперёд вообще, минус Бильбао. 25 сек отыгрыша двух Мигелей пока норм. Теперь главное завтра отдержаться. И опять хорош Бауке, никак метит на пьедестал. Завтра будет интересно
    На Моллему страшно смотреть когда ногами гвозди забивает

    очень сомневаюсь, что будет на подиуме, но если попадет буду очень рад
    Ну это его манера такая)) вообще мне кажется он сейчас очень хорош,и в принципе ничем не хуже Нибали. Если Примож капнет,чего я очень не хочу,а Молема будет с Нибали всегда рядом, то в Вероне может и обойти его. Ну до этого всего ещё ой как далеко. Завтра большой финиш в гору,думаю эта горка многое покажет

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