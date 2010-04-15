Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 13 этап, Пинероло - Черезоле-Реале (озеро Серру)

На старт тринадцатого этапа Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 участники выйдут в городе Пинероло (Pinerolo), где накануне фмнишировал 12-й этап. Пинероло расположен в одном из самых крупных регионов Италии, Пьемонте. В дословном переводе название региона означает - «расположенный у подножия гор». Этот край занимает практически всю северо-западную часть Италии - от подножия Альп, отделяющих его от Франции и Швейцарии, до Апеннин на юге, выступающих естественной границей с Лигурией. Водная граница Пьемонта с Ломбардией проходит по реке Тичино и озеру Маджоре.



Первое упоминание «Пьемонт» относится к тринадцатому веку. Несмотря на то, что Пьемонт всемирно известен и имеет славную историю, туристы открыли для себя этот райский уголок не так уж давно. А посмотреть здесь, действительно, есть на что. Украшением региона являются одни из самых высоких в Европе гор – Гран Парадизо (Gran Paradiso) и Монте Роза (Monte Rosa). В Пьемонте берет своё начало река По (Po) – самая длинная река Италии.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 13 этап, Пинероло - Черезоле-Реале (озеро Серру)



Конечно же, Пьемонт знаменит и своими виноградниками, прославившимися, в том числе, и благодаря вину Бароло (Barolo), имеющему высшую категорию в классификации итальянских вин – DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). Виноград, из которого будет произведено Бароло, может быть выращен на территориях следующих муниципалитетов: Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba и на некоторых участках муниципалитетов Monforte d'Alba, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d'Alba, Cherasco e Roddi. Бароло производится из винограда Неббиоло в основном трёх основных разновидностей: Michet, Lampia и Rosé.



Различают два основных стиля Бароло - так называемый «Старый» (классический), и новый. Производители классического стиля в большинстве случаев используют старые бочки огромных размеров вместимостью до 19000 тысяч литров. Классический способ предусматривает более долгую выдержку, чем новый. Это связанно с большим размером бочек, в которые тяжелее проникает кислород. Для Бароло, как и для многих других знаменитых вин, очень важна индивидуальность, которую придаёт ему терруар. Бароло лучше всего употреблять к жареному мясу, дичи и сыру.



Разнообразию вин не уступает и богатый выбор различных видов сыра. Одним из наиболее известных представителей полутвёрдых итальянских сыров является Тома Пьемонтезе (Toma Piemontese) – сыр, изготовленный из обезжиренного коровьего молока с добавлением овечьего.



Гладкая толстая корочка покрывает сыр сверху, а сама мякоть имеет характерный оттенок цвета слоновой кости. Имеющий мягкий запах и сладковатый вкус, тома пьемонтезе может быть использован для приготовления салатов, пирогов, и, наконец, его можно просто употреблять в пищу в жареном виде.



Происхождение этого сыра берет своё начало со времён Римской Империи. Название «тома пьемонтезе» сыр получил в 1993 году. Существует две версии его происхождения. По одной из них, оно происходит от слова «tumon», которое в переводе со старофранцузского означает «переворачивать», так как в процессе изготовления сырные головки регулярно переворачивают с одной стороны на другую. По другой версии, его название походит от слова «tumer», что означает «падать по капле». В данном случае речь идёт об особенности технологии приготовления тома пьемонтезе: таким способом вводят сычужный фермент в молоко.

Альтиметрия 13-го этапа Джиро д’Италия-2019

На 13 этапе в пятницу велогонщики впервые на Джиро д’Италия-2019 финишируют в гору 1-й категории и поднимутся на высоты за 2000 м. Им предстоит горный этап протяжённостью 196 км с набором высоты 4500 м.

Со старта пелотон отправится на север и через 40 км окажется у подножия подъёма 1 категории Колле де Лис (Colle del Lys, 354 – 1311м, протяжённость 14,9 км, перепад 957 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 12%). Подъём преодолевается с южной стороны. В прошлом году подъём проходили с противоположной стороны, первым на вершине был Луис-Леон Санчес (Luis León Sánchez).

После спуска на север и разворота на восток, подкрепившись, пелотон снова повернёт на восток и через 25 км окажется у подножия подъёма 2 категории Пьян дель Лупо (Pian del Lupo, 590 – 1405 м, протяжённость 9,4 км, перепад 815 м, средний градиент 8,7%, максимальный градиент 14%).

17 км спуск подведёт к заключительным 45 км с набором высоты 1800 м до финиша этапа в Чересоле Реале (Cereseole Reale). Это самый высогорный финиш Джиро д’Италия-2019. Чересоле Реале впервые принимает финиш этапа Джиро д’Италия.

Подъём 1 категории Чересоле Реале - озеро Серру (Ceresole Reale Lago Serru, 1051 – 2247 м, протяжённость 20,3 км, перепад 1196 м, редний градиент 5,9%, максимальный градиент 14%) - является частью подъёма к перевалу Ниволет (Colle del Nivolet) - горному перевалу в восточной группе Грайских Альп на севере Италии. Он расположен в верхней части долины Орко в национальном парке Гран Парадизо.

Заключительная часть подъёма - 6 км отрезок со средним градиентом 8,9% на высотах от 1700 до 2200 м над уровнем моря, с выполаживанием на финише.

Скорее всего, этап разделится на две части: отрыв уедет за этапом и горными очками, а генеральщики устроят свою гонку. Фаворитами можно назвать Мигеля Лопеса, Саймона Йейтса, Микеля Ланду, Приможа Роглича и других.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 13 этап, Пинероло - Черезоле-Реале (озеро Серру)

Маленький курорт Черезоле-Реале находится в южной пьемонтской окраине национального парка Гран Парадизо у восхитительного горного озера Серру. Озеро является водохранилищем, на котором расположена туринская гидроэлектростанция.



Гран Парадизо — седьмая по высоте гора в Грайских Альпах (самая высокая — Монблан). Это единственная гора высотой более 4 000 метров, целиком расположенная на итальянской территории. Так что она по праву может считаться самой высокой вершиной Италии. Парк чрезвычайно живописен, так как перепады высот от 800 до 4 061 м создают великолепный набор ландшафтов — от тучных альпийских пастбищ до суровых ледников.



Этот восхитительный девственный уголок природы по достоинству оценили любители пеших прогулок и длительных походов. Здесь можно взойти на горы, а зимой покататься на лыжах.



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