Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 3 этап, Винчи - Орбетелло



Третий этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 стартует в городе Винчи (Vinci). Небольшой итальянский городок расположился в Тоскане в окрестностях Флоренции на одном из северных склонов горы Монтальбано. Этот хорошо сохранившейся старинный городок с очаровательным историческим центром остался бы одним из обычных ничем не приметных мест, если бы 15 апреля 1452 году в его окрестностях не родился ребёнок, впоследствии ставший великим тосканским художником Леонардо да Винчи.



На полпути в одно из прилежащих к Винчи поселений, Анкьяно, в семье нотариуса Пьеро да Винчи появился на свет незаконнорождённый Леонардо, его матерью была крестьянка - красавица Катарина.



Леонардо крестили в великолепной церкви Санта-Кроче (Chiesa di Santa Croce) в самом центре Флоренции в присутствии большого количества лучших людей Винчи. Как считается, купель, сохранившая до наших дней, именно та, в которой крестили Леонардо да Винчи.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 3 этап, Винчи - Орбетелло



Несмотря на то, что ребёнок был незаконнорождённым, он получил имя Леонардо сын господина Пьеро из Винчи (Leonardo di ser Piero da Vinci) и был принят в почтенное семейство его отца.



До трёх лет мальчик жил с матерью. К тому времени Антонио да Винчи женил сына на девушке из богатой семьи и прекрасную Катарину тоже выдал замуж за гончара.



Леонардо да Винчи жил в старом добротном сельском доме своего деда Антонио в очень живописной местности, окружённой оливковыми рощами, откуда открывался великолепный вид на гору Монтальбано.



Здесь же Леонардо получил начальное образование. Обучаясь дома, он научился писать, читать, изучил основы математики и овладел латынью. Уже в то время проявились необыкновенные способности мальчика. Он был левшой и любил писать справа налево. Но в то же время мог писать и традиционным способом.



Возможно, самым главным человеком, оказавшим влияние на будущее сознание, развитие и образование Леонардо да Винчи стал его дядя Франческо, второй сын Антонио, тоже живший в этом доме. Франческо научил маленького Леонардо понимать и ценить природу и её законы. А также ценить все живое, в результате чего Леонардо да Винчи с детских лет отказался от животной пищи и всю жизнь был вегетарианцем.



Отец и дед пытались приобщить Леонардо к семейной профессии, но безуспешно. Пытливый ум мальчика брал своё. В возрасте 14 лет Леонардо покинул родной город и больше никогда в него не возвращался. Леонардо был отдан на обучение в мастерскую Андреа дель Верроккьо (Andrea del Verrocchio) - скульптора и живописца эпохи Возрождения, представителя Флорентийской школы.



Леонардо да Винчи стал настоящей эмблемой города, притягивающей множество туристов со всего света.



В городке Винчи есть одно значимое место, оказавшее влияние на развитие Леонардо да Винчи - укреплённая цитадель местных графов из рода Гвидо. Леонардо с детства слушал много историй и легенд, связанных с замком и историей города.



Сейчас в одной из башен этого великолепного средневекового замка находится «Музей Леонардо». Здесь представлены деревянные макеты изобретений Леонардо да Винчи, копии многочисленных работ гения, многие уменьшены в сотни раз. Многие из этих гениальных изобретений опередили своё время на несколько столетий.



На площадке музея находится выполненная из дерева скульптура идеального человека (Vitruvian Man), одно их самых знаменитых изобретений Леонардо да Винчи. А древние легенды жителей Винчи уступили место новому преданию, согласно которому тот, кто поднимется на самую вершину замка, сможет познать тайну бытия.



Сейчас не только башня замка Гуиди, но и каждая улица, дом, каждый уголок городка Винчи посвящены памяти Великого гения Леонардо.



Кроме «Музея Леонардо», в городе расположены - «Библиотека Леонардо», «Невероятная выставка Леонардо». В Винчи есть свой театр с вековой историей, построенный как кинотеатр, но ставший в последствии театром, отреставрированным в 2013 году.



Ещё одно место, которое нельзя не посетить в Винчи – церковь Санта Кроче. Первая постройка которой была отмечена в тринадцатом веке, и после ряда реставраций и частичных перестроек, сохранила в себе ряд очень важных исторических реликвий пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого веков.



Достопримечательности городка Винчи многочисленны. Кроме замка Гвидо, дома Леонардо да Винчи, не безынтересным будет посещение Исторического музея охоты и Музея Соборной Церкви Сант-Андреа.



Винчи - поистине город искусства, расположенный в уникальной природной обстановке. Винчи – это также еда и вино.



Джиро д’Италия-2019 заезжает в одну из двадцати областей Италии - Тоскану, двадцать три тысячи квадратных километров земного рая. Только ленивый или тот, кто ещё не побывал там, не произнёс фразу «я тоскую по Тоскане», ведь человек, побывавший в раю и вынужденный его покинуть, неизбежно будет туда стремиться всю оставшуюся жизнь. Так же как любой кулинар будет использовать только тосканское оливковое масло, к тому же самая известная итальянская кухня - тосканская, уходящая своими корнями в более чем древнюю традицию и, именно от Тосканы Франция унаследовала страсть к луку, омлету и привычку добавлять травы в сыр. Не говоря уже о том, что двор флорентийки Екатерины Медичи стал законодателем мод не только во французской кулинарии, но и во и всем, что связано с приготовлением и употреблением пищи. Историки пишут, что именно итальянцы научили европейцев мыть руки перед едой и пользоваться вилкой. Кроме того, Тоскана славится и своими винами. Королева красного вина и мать всех хороших белых вин, Тоскана по праву гордится "Кьянти".



Итальянцы называют тосканскую кухню одним единственным словом - «essenziale», что означает в переводе «простота». Тосканская еда сытная и довольно простая в приготовлении, вкусная, но без излишних украшений и фантазии. Свежие, высококачественные ингредиенты – неотъемлемая часть тосканской кухни, а такие понятия, как «ремесло» и «продукты натурального производства» являются второй натурой для большинства жителей Тосканы.

Альтиметрия 3-го этапа Джиро д’Италия-2019

Винчи впервые принимает старт этапа Джиро д’Италия.

Пелотон продолжит свое движение на юг Италии и достигнет побережья Тирренского моря. По пути преодолеет несколько неровностей, заключительная из которых получила 4 категорию Поджио л'Аппарита (Poggio l'Apparita, 17 – 202 м, протяжённость 3,8 км, перепад 185 м, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 9%). Последующие 38 км под спуск и равнина до финиша в Орбетелло (Orbetello).

Это классический спринтерский этап, где фаворитами можно назвать Элию Вивиани, Калеба Юэна, Фернандо Гавирию, Арно Демара и других.

Орбетелло впервые принимает финиш этапа Джиро д’Италия. Ветер с моря по равнине на заключительном отрезке дистанции может внести свои коррективы в ход развития этапа.



Орбетелло - небольшой приморский городок в итальянском регионе Тоскана, стоящий на узкой косе в центре одноименной лагуны Лагуна Орбетелло (laguna di Orbetello), в 44 км от Гроссето (Grosseto). Лагуна разделена на две части и соединяется с мысом Арджентарио (Argentario) искусственной земляной насыпью, с которой открывается поистине захватывающая панорама.



Лагуна расположена в глубине территории Маремма (Maremma), с 1971 года является природным заповедником (Riserva naturale Laguna di Orbetello) и находится в управлении Глобального экологического фонда, осуществляющего охрану экосистемы, необходимой для выживания многих видов перелётных птиц.



Природный заповедник Лагуна Орбетелло усеян мелкими песчаными островками солончаковой лагуны, в которую из окружающих каналов поступает пресная вода. Это место отличается большим разнообразием флоры и замечательным садом бабочек (giardino delle farfalle); этот оазис с его 200 видами птиц является местом паломничества для любителей наблюдения за птицами (birdwatching).



Над этим красивейшим районом, практически целиком покрытым благоухающей средиземноморской растительности, возвышается гора Монте-Арджентарио (monte Argentario) высотой 635 метров. Три узких песчаных косы, образуя в средиземноморском пятне Орбителло убежище для птиц, соединяют полуостров Арджентарио (promontorio dell’Argentario) с сушей, и потрясающие виды этих мест буквально завораживают.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 3 этап, Винчи - Орбетелло



На землях вокруг Орбетелло проживали этруски и римляне. О чем свидетельствуют сохранившиеся остатки стен, во времена колониального государства Президи (Stato dei Presidi) он был укреплённым портом. К последнему упомянутому периоду относится расположенное в местечке Салине (Saline) одно из испанских оборонительных сооружений – форт Салине (Forte delle Saline) и ещё одна постройка той же эпохи, известная под названием Казале Спаньоло (Casale Spagnolo). В 1074 году папа Григорий VII подарил город аббатству Тре Фонтане из Рима. По другой версии борго Орбетелло был основан в 1110 году.



Название города произошло от латинского слова «herbetum», что означает «место, поросшее травой» или от терминов «Orbis e Tellum», т.е. «земля в окружении (воды)».



В двенадцатом веке Орбетелло входил во владения знатного семейства Альдобрандески, а затем перешел к Орсини. В пятнадцатом веке завоевала Сиена.



Символом Орбетелло является одиноко стоящая в воде каменная мельница, построенная ещё в шестнадцатом веке и единственная из девяти подобных, дошедших до наших дней. Из других памятников древности можно назвать этрусские стены, окружающие исторический центр города, руины монастыря Сант Анджело, испанский форт Салине и величественный сокафедральный собор Санта Мария Ассунта (Concattedrale di Santa Maria Assunta), возвышающийся на главной площади, построенный на руинах римского храма V века до н.э. и перестроенный в 1300 году в готическом стиле. Фасад собора представляет собой характерный образец тосканской готики четырнадцатого века. В соборе хранятся различные произведения искусства, среди которых - фронтальная панель алтаря периода раннего средневековья, выполненная из резного мрамора.



Любителям религиозной архитектуры также понравится осмотр церквей Мадонна делле Грацие, Сан Франческо да Паола, Сан Джузеппе, Мадонна делле Винье и др.



А вдоль побережья высятся многочисленные сторожевые вышки – Торре ди Поджо Разо, Торре делле Каннелле, Торре ди Капо д’Уомо, Торре ди Таламоначчо, Торре ди Сан Панкрацио и др. Там же можно посетить старинные форты – Рокка Альдобрандеска ди Таламоне и Казале делла Джанелла.



К достопримечательностям Орбителло относится и бывшая казарма Умберто I, где можно полюбоваться терракотовым фронтоном Таламоне (frontone di Talamone), созданным в 150 г. до н.э., в греко-этрусскую эпоху, который был найден вблизи Таламоне и где изображена сцена из мифа про Эдипа.



Но в архитектурной структуре (башнях, крепостях, фортах и замках) Орбителло преобладают постройки шестнадцатого и семнадцатого столетий, особенно в таких испанских оборонительных сооружениях, как бывший пороховой склад Гузман (polveriera Guzman), где сегодня находится Городской археологический музей (Museo archeologico comunale).

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