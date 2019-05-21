Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 11 этап, Карпи - Нови-Лигуре

Одиннадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 стартует в Карпи (Carpi). Город расположен в регионе Эмилия-Романья, его основание относится к шестому веку н.э. Доподлинно не установлено, откуда пошло его название. Возможно, оно произошло от латинского названия дерева граба (carpinus), что говорит о том, что в древние времена эта территория была покрыта грабовыми лесами.



Примерно в десятом веке в Карпи был построен внушительный замок, который стал резиденцией графов из династии Каносса. Позднее, в двенадцатом веке, замок Каносса (Castello di Canossa) перешёл в ведение церкви, но стал объектом ожесточённой борьбы между правителями Романьи, победу в которой в итоге одержало семейство Пио (Pio).



Манфредо Пио (Manfredo Pio) приобрёл замок примерно в 1352-м году и на его основе создал феодальное владение, просуществовавшее до конца пятнадцатого века. В пределах замковых стен располагался городской центр, где находились важнейшие общественные и религиозные строения.



Главная улица Карпи идёт с севера на юг через весь город, и попасть на неё можно через одни из двух городских ворот. За пределами античных городских стен и рядом с этими воротами были обнаружены руины нескольких поселений и монастырей. К северу находилась Верхняя деревня, к югу – Нижняя, известная как Боргофорте.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 11 этап, Карпи - Нови-Лигуре



Внутри укреплённой цитадели семейства Пио было построено несколько значимых монументов, например, Кастельвеккио (Castelvecchio) и так называемый Торрионе (Torrione, Большая башня) пятнадцатого века. Семейство Пио также было причастно к основанию многочисленных монастырей, таких как Конвенто Сант’Агостино (Covento Sant'Agostino), Сан Николо (La chiesa di San Nicolò) и Санта Клара (La chiesa di Santa Chiara).



Один из представителей семейства – Альберто Пио III (Alberto III Pio) – был страстным ценителем литературы и искусств и внёс значительный вклад в развитие в городе стиля ренессанс – в этом стиле выстроены Палаццо Альберто (Palazzo Alberto), базилика Ассунсьоне (basilica di Santa Maria Assunta) и Лоджиа (крытая аркада) зернового рынка. К сожалению, эта эпоха строительства прекратилась в шестнадцатом веке, когда город перешёл во владение герцогства Феррара (Ducato di Ferrara). Только в девятнадцатом веке в Карпи случился очередной всплеск строительства, когда появились первые индустриальные здания.



Знакомство с Карпи стоит начать со старинного центра города с его средневековыми и ренессансными дворцами. На площади Пьяцца Ре Астольфо (Piazzale Re Astolfo) стоит церковь Санта Мария (Chiesa di Santa Maria in Castello), называемая в народе Ла Сагра, - античное строение, датированное двенадцатым веком. Церковь была перестроена в шестнадцатом веке, когда по приказу Альберто Пио получила новый фасад. Внутри можно увидеть цикл фресок Антонио Альберти да Феррара (Antonio Alberti da Ferrara) и великолепный саркофаг Манфредо Пио работы Сибиллино (Sibillino). Рядом с церковью стоит прекрасная колокольня со сводчатыми окнами и мраморной верхушкой.



Неподалёку от церкви возвышается Кастелло дель Пио (Castello dei Pio) с многочисленными башнями шестнадцатого века. Сегодня в замке работает музей, посвящённый людям, депортированным отсюда в концентрационные лагеря в годы Второй Мировой войны.



Через внутренний двор замка можно попасть на площадь Пьяцца Мартири (Piazza Martiri) – главную площадь Карпи с кафедральным собором, построенным итальянским архитектором и живописцем эпохи высокого Ренессанса Бальдассаром Перуцци (Baldassare Peruzzi), и несколькими дворцами в стиле ренессанса, в частности, так называемой «Портико лунго». Здесь же находятся Городской музей, библиотека и исторический архив.

Город Карпи - не частый гость на маршруте Джиро д’Италия. Впервые Карпи появился на маршруте «Розовой гонки» в 1998 году, принимая финиш 12-го и отправляя на старт велогонщиков на 13-м этапе. Спустя 10 лет, в 2008 году Карпи становится финишным городом 12-го этапа. И вот спустя 11 лет, в 2019 году, Карпи становится стартовым городом 11-го этапа Джиро д’Италия-2019.



Альтиметрия 11-го этапа Джиро д’Италия-2019

Карпи принимает старт 11 этапа Джиро д’Италия-2019 и этап даёт шанс спринтерам - он равнинный и без категорийных подъёмов.

Со старта пелотон отправится на запад и преодолев 221 км равнины финишируют в Нови-Лигуре (Novi Ligureт).

Заключительные 3 километра - длинная прямая, проложенная на юго-восток, заключительные 750 м в тягун с градиентом до 1,5%. После этого этапа спринтеры могут сходить, далее начнется испытание Альпами.



Нови-Лигуре станет финишным городом Джиро д’Италия в 4-й раз. Впервые Нови-Лигуре появилась на маршруте Корса Роса в 1965 году и принимала финиш и старт этапа. В последний раз город Нови-Лигуре появлялся на маршруте Джиро д’Италия в 2010 году, в качестве финишного города.



Нови-Лигуре расположен в 25 км к юго-востоку от Алессандрии. Город возник незадолго до распада Западной Римской империи и на протяжении нескольких эпох становился центром военных действий, поэтому его внешний облик постепенно обрастал оборонительными сооружениями и фортами. Сегодня исторический центр частично реконструирован и представляет немалый интерес для туристов.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 11 этап, Капри - Нови-Лигуре



В Нови-Лигуре сохранились несколько дворцов с интересными расписными фасадами. Дворец Негрони (Palazzo Negroni) некогда принадлежал знатной генуэзского семье. Его фасад украшен двумя оригинальными солнечными часами, а во внутреннем дворе сохранились предметы оригинальных украшений семнадцатого века.



На площади делле Пьяне (piazza Delle Piane) находится дворец делле Пьяне (Palazzo Delle Piane), коллегиальная церковь Святой Марии Магдалены (Chiesa di Santa Maria Maddalena) и дворец Негрони. В капелле церкви сохранилась уникальная резная скульптурная группа «Голгофа» из 21-й статуи в натуральную величину. Здесь же есть несколько терракотовых работ неизвестного автора, изображающих сюжет «Оплакивание Христа». Оригинальная церковь была деревенской и её нефы отличаются оригинальными апсидами, сохранившимися с двенадцатого века. В церкви удивительным образом сохранились более поздние фрески пятнадцатого века.



В окрестностях города есть несколько интересных мест. Многие туристические маршруты проходят мимо пригородной усадьбы «Маркиза» (Tenuta la Marchesa). Построенная в 18 веке она является национальным памятником.

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