Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 2 этап, Болонья - Фучеккьо



На старт второго этапа участники Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 вновь выйдут в городе Болонья (Bologna). И этот старт станет юбилейным участием Болоньи в истории Джиро д’Италия. Впервые Болонья появилась на маршруте Корса Роса в 1909 году, в самом первом издании итальянской супермногодневной велогонки. Первый этап Джиро д’Италия-1909, который велосипедистам предстояло проехать между Миланом (Milano) и Болоньей, был спринтерским, протяжённостью 397 км. Первым победителем первого этапа первой Джиро д'Италия стал Дарио Бени (Dario Beni), который проехал эту дистанцию за 14 часов.



В юбилейный, 50-й раз, Болонья и Корса Роса пересекутся, город принимает старт велогонки в 27-й раз. Финишировали участники Джиро д’Италия в Болоньи 23 раза.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 2 этап, Болонья - Фучеккьо



Город Болонья расположен в 310 км на север от Рима (Roma), у подножия Северных Апеннин (Appennino settentrionale).



«Учёная, Красная, Толстая» (la Dotta, la Rossa, la Grassa) – этими тремя определениями иногда характеризуют Болонью – столицу региона Эмилия-Романья, имея в виду находящийся здесь один из самых старинных университетов, красный цвет её крыш и стен, и вкуснейшую местную кухню.



Центром Болоньи являются две примыкающие друг к другу площади. Это Главная площадь (Piazza Maggiore) и расположенная к ней под углом площадь Нептуна (Piazza Nettuno). Тут находятся наиболее важные и интересные здания города: дворцы, государственные учреждения, музеи, храмы.



Центральной городской площадью Болоньи считается Главная площадь. Длина её – 115 м, ширина – 60 м. До 1877 года тут располагался рынок, просуществовавший до 1877 года. Также здесь расположены главные учреждения города, где вершились судьбы людей – дворец Градоуправления (Palazzo del Podestà), Дворец коммуны (Palazzo Comunale o Pubblico). На этой площади построена самая большая церковь города – базилика Святого Петронио (La Basilica di San Petronio).



Площадь Нептуна прославил фонтан, который установили здесь в шестнадцатом столетии. Он и дал название улице: помещённая в центре статуя изображает бога моря. Некоторые болонские студенты верят, что, если два раза с вдумчивым видом обойти фонтан против часовой стрелки, можно успешно сдать сессию. По крайней мере, так делал архитектор Джимболонья (Giambologna), прежде чем придумать облик фонтана.



Церквей в Болонье немало, и каждая из них интересна по-своему. Строительство готического сооружения начали в четырнадцатом веке. Интересно, что возведение храма не было идеей церкви: его решили построить как знак величия коммунальной власти в Болонье, именно поэтому Папе Римскому пришлось вмешаться.



Планировалось, что сооружение по масштабам превзойдёт собор Святого Петра в Риме (Basilica di San Pietro). Согласно плану, длина постройки должна была составлять 208 метров, ширина – 142 метра. Поэтому, чтобы реализовать проект, были снесены башни, дома горожан, восемь маленьких храмов. Но Папа Римский этого допустить не мог, вмешался в ситуацию, и план постройки переделали.



В итоге размеры храма составили: длина – 132 метра, ширина – 60 метров, высота сводов – 45 метров, высота недостроенного фасада (незавершённый остался купол) – 51 метр.



Строительство продолжалось около трёх веков, и закончилось в 1663 году. Считается, что это последний храм, возведённый в Италии в виде латинского креста. Сейчас базилика является пятым по размерам католическим храмом планеты. В церкви установлен самый старый орган страны, сделанный в 1475 году.



На полу базилики Святого Петронио итальянский и французский астроном и инженер Джованни Доменико Кассини (Giovanni Domenico Cassini) начертил меридиан, чтобы доказать, что наша планета крутится вокруг Солнца. На разных его участках нанесены знаки зодиака, а на крыше базилики расположено отверстие, через которое падает луч Солнца, указывая месяц года.



Интересно, что храм Святого Петронио на протяжении столетий был собственностью коммуны. Вот почему здесь проводили как христианские обряды, так и заседания суда, городские собрания, другие торжественные события. Во владение церкви базилика перешла в 1929 году.



Любители истории могут не только побродить по средневековым улицам Болоньи, посетить многочисленные храмы, но и зайти в музеи, которые расскажут, чем жил и дышал город в Средневековье и в эпоху Ренессанса. Небезынтересно будет посмотреть и на погребальные предметы, что относятся к VI ст. до н.э. и свидетельствуют о древности города.



Национальная пинакотека (Pinacoteca nazionale di Вologna) – это художественный музей Болоньи. Расположен он в здании, когда-то принадлежавшем ордену иезуитов, и является одним из самых значительных итальянских собраний художественных произведений. Работы, представленные здесь, отражают весь ход развития художественного искусства в Эмилии Романье с XIII по XIX век. В пинакотеке можно увидеть произведения Рафаэля Санти (Raffaello Santi), Аннибале Караччи (Annibale Carracci), Гуидо Рени (Guido Reni), Джотто ди Бондоне (Giotto di Bondone), Пармиджанино (Джироламо Франческо Мария Маццола (Girolamo Francesco Maria Mazzola), Лоренцо Коста (Lorenzo Costa) и других мастеров, так или иначе связавших свою жизнь с Болоньей.



Идея создать место, где будут храниться алтарные картины, пришла в голову будущему Папе Римскому Бенедикту XIV (Benedictus PP. XIV) в 1762 году. Менее чем за двадцать лет удалось собрать больше тысячи икон и картин именитых художников. В 1796 году власть Папы Римского свергли, после чего была установлена республика. Картины были конфискованы и переданы храмам и монастырям.



В 1802 году власти открыли Пинакотеку. С тех пор коллекция постоянно пополнялась картинами из частных коллекций и другими путями, пока не стала лучшим художественным музеем Италии.



Ещё одной примечательной культурной достопримечательностью Болоньи является Архигимназия. Недалеко от ректората университета Болоньи, расположено здание его первого комплекса. Здесь и расположилась архигимназия, внутри которой размещена одна из самых крупных библиотек Европы.

В здании архигимназии есть ещё одно интересное место – это отреставрированный анатомический театр (Teatro Anatomico), где четыре века назад любой желающий имел возможность увидеть, как препарируют трупы. Возник анатомический театр в 1637 году и являет собой интересный пример, как обучались студенты тех лет. Само помещение спроектировано в форме амфитеатра, стены которого обиты деревом, а вдоль них установлены лавки для зрителей. Украшают зал деревянные скульптуры, изображающие знаменитых врачей, на потолке – созвездия и Аполлон, покровитель медицины. В центре установлен мраморный стол, где раньше лежал покойник. Места, где раньше сидели студенты, наблюдающие за вскрытием трупа, сейчас занимают зрители, перед которыми актёры разыгрывают театральные представления по теме анатомии.



Визуальный образ Болоньи сформирован двумя главными вещами: во-первых, это галереи, которых здесь насчитывается 38 км! Горожанам и гостям столицы зонтики практически не нужны (а как известно в Болоньи дождь идёт практически каждый день) - чуть ли не весь город можно пройти через галереи даже в самый сильный дождь и совершенно не промокнуть.



Ещё одной приметой Болоньи, о которой многие, кто приезжает в город, не слышали: канал, протекающий через центр. Когда-то Болонья выглядела как Венеция и даже выиграла у венецианцев морское сражение! Болонья сегодня - город совершенно сухопутный!



Город Болонья - плоский, центр компактный, студентов много, а потому на велосипедах ездит огромное количество людей. Участников Джиро д’Италия Болонья встретит как своих!



Альтиметрия 2-го этапа Джиро д’Италия-2019

Из Болоньи пелотон отправится на юг Италии через Апеннины в сторону Тирренского моря. Взобравшись на самую высокую точку маршрута 2 этапа - на высоту 774 м над уровнем моря, расположенную на 51 км маршрута, велогонщики отправятся на спуск протяженностью 50 км до пункта передачи питания.

Объехав стороной Флоренцию, пелотон устремится на промежуточный спринт - первый на Джиро д’Италия-2019. С этого момента спринтерским командам необходимо быть готовыми к атакам, так как последующие неровности располагают к разрывам в пелотоне.

Сначала промежуточный спринт, на котором обычно пелотон ускоряется, расположен в Монтеспертоли (Montespertoli) на небольшом некатегорийном подъеме.

Далее на спуске гонщики разыграют второй промежуточный спринт и отправятся к подножию подъема 3 категории Монтальбано-иль- Кастра (Montalbano (il Castra), 29 – 424 м, протяжённость 5,8 км, перепад 395 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 13%).

На этом подъеме одна из команд генеральщиков может включиться и проверить своих конкурентов.

Последующие 10 км опасного спуска приведут пелотон в город Винчи (Vinci), где на следующий день стартует 3-й этап. Завершив спуск, гонщики снова начнут подъем, на этот раз 4 категории Сан-Баронто (San Baronto, 67 – 340 м, протяжённость 11,3 км, перепад 273 м, средний градиент 2,4%, максимальный градиент 10%) - первый подъем 4 категории на Джиро д’Италия-2019.

После 4-километрового скоростного спуска последующие 23 км пойдут по слабопересеченной равнине до финиша в Фучеккьо (Fucecchio). Фучеккьо впервые принимает финиш этапа Джиро д’Италия.

Чистым спринтерам придется постараться, чтобы усидеть в пелотоне и добраться до финиша в его голове. Если генеральщики включатся, то на финише можно ожидать спринт из небольшого пелотона. Если же активности не будет, и всё завершится по классическому сценарию спринтерского этапа, то фаворитами можно назвать Элиа Вивиани, Калеба Юэна, Фернандо Гавирию, Арно Демара и других.



Финишный город Фучеккьо расположен на правом берегу реки Арно (Arno), на границе между столичным городом Флоренция и провинциями Пиза, Лукка и Пистойя, недалеко от водно-болотных угодий Падуле ди Фучеккьо (Padule di Fucecchio).



Город образовался благодаря семье Кадолинджи (Cadolingi) и влиянию и амбициям епископа города Пистойя. Он также стал родиной художникам Артуро Кекки (Arthur Kekki) и Индро Монтанелли (Indro Montanelli).



Главной достопримечательностью города Фучеккьо является его заповедник Падуле ди Фучеккьо, в переводе с итальянского обозначает ни что иное как Болото Фучеккьо.



Этот заповедник, является крупнейшей озёрной зоной Италии, которая поражает своим биологическим разнообразием. В каждом уголке заповедника можно увидеть и ознакомиться с разными видами растений и животных, некоторые из которых очень редкие или находятся на грани исчезновения. В заповеднике организованы экскурсии с остановкой для наблюдения за жизнью птиц, ночные прогулки, посещение гнезда аистов Фучеккьо, а также, историко-природные экскурсии вблизи болот.

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