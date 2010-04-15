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Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 21 этап, Верона - Верона

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 21 этап, Верона - Верона


     Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 предлагает нам испытать незабываемые ощущения финального этапа 17-ти километровой индивидуальной гонкой на время, которая финиширует на Арене Вероны (Arena di Verona) в Вероне, внутри которой четыре раза завершалась разделка Джиро д’Италия: в 1967 году победу праздновал Оле Риттер (Ole Ritter), в 1981Кнут Кнудсен (Knut Knudsen), в 1984Франческо Мозер (Francesco Moser), в 2010 Густав-Эрик Ларссон (Gustav Erik Larsson)

 

   Завершающий итальянский Гран-тур этап обещает быть незабываемым: индивидуальная разделка по улицам города, пропитанного историей, искусством и любовью никого не оставит равнодушным. Этот спектакль нельзя пропустить. Поэтому, добро пожаловать в Верону!

 

Джиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 21 этап, Верона - ВеронаДжиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 21 этап, Верона - Верона


    Подлинную славу и нынешний ореол столицы любви принёс Вероне никогда в ней не бывавший английский поэт и драматург Уильям Шекспир (William Shakespeare). Повесть, печальнее которой нет на свете, ежегодно приводит в город Ромео и Джульетты сотни тысяч туристов, желающих увидеть балкон Джульетты, Дом Ромео и другие места, связанные с этой трагедией.


    И если Дом Ромео можно осмотреть только с внешней стороны, так как он является частной собственностью, то Дом Джульетты на виа Каппело, 21, отреставрирован и открыт для посещения. Дом Джульетты принадлежал роду Даль Каппелло (прообраз семьи Капулетти), их герб в форме мраморной шляпы расположен на арке, ведущей во внутренний двор. В 1667 году дом вместе с несохранившейся башней был продан одним из представителей рода Каппелло и затем неоднократно менял хозяев.  


    В 1907 году его приобрёл муниципалитет для устройства в нём музея, однако активные реставрационные работы начались лишь после выхода в 1936 году фильма Джорджа Кьюкора «Ромео и Джульетта», вызвавшего к нему большой интерес. Был произведена частичная реконструкция ряда строений, выходящих во внутренний двор дома. Сам дворик также был перестроен. Ему придали некоторые черты соответствующей сцены из фильма Кьюкора: зубчатую стену, колонну под балконом. На стену дома под балконом поместили доску со строками шекспировской трагедии. В 1972 году во внутреннем дворике была установлена бронзовая статуя Джульетты работы веронского скульптора Нерео Костантини (Nereo Costantini).


    Арена ди Верона – один из самых больших амфитеатров под открытым небом, таящий в себе очарование, которому трудно противостоять. Построили Арену в первом веке нашей эры, в самом конце эпохи империи Августа. Первоначально она находилась за городскими стенами и только в 256 году н.э. вошла в периметр новой Вероны. Остатки стен города тех времён можно увидеть и теперь в непосредственной близости от Арены. Удивительное творение сохранялось в неприкосновенности до X века, когда население начало растаскивать его по камням, обнаружив, что мраморные квадратные, уже обработанные блоки амфитеатра могли сослужить отличную службу при возведении общественных зданий. Арена пережила два землетрясения: в 1117 и в 1183 годах. Один из подземных толчков почти полностью разрушил внешнее кольцо амфитеатра, от которого осталось одно «крыло».

 

Джиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 21 этап, Верона - ВеронаДжиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 21 этап, Верона - Верона


    В начале тринадцатого столетия местные жители, наконец, озаботились судьбой амфитеатра, но только в 1460 году вышел закон, угрожавший серьёзным наказанием тому, кто посмеет приложить руку к дальнейшему разрушению Арены. Спустя двадцать лет начались реставрационные работы, и возобновились театральные представления. Служившая в эпоху становления христианства для гладиаторских боев, Арена в последующие века стала свидетельницей зрелищ самого различного толка: рыцарских турниров, корриды, балетов, цирковых и драматических спектаклей. Немецкий писатель, мыслитель, философ и естествоиспытатель Иоганн Вольфганг фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe), посетивший Верону в 1786 году, напрасно сетовал на невозможность увидеть амфитеатр переполненным. Уже в 1791 году любопытные зрители высоко задирали головы, чтобы увидеть аэростаты братьев Монгольфье (Joseph-Michel / Jacques-Étienne Montgolfier), в 1805 году стали свидетелями корриды в честь Наполеона, а в 1812-ом — конных соревнований в честь Франца Габсбургского, который терпеть не мог боя быков.  


    В 1913 году Италия отмечала столетие со дня рождения великого композитора Джузеппе Верди (Giuseppe Fortunino Francesco Verdi). Джованни Дзенателло (Giovanni Zenatello), оперный певец и веронец по происхождению, задумался о вкладе, который могла бы внести Верона в дело чествования композитора. И 10 августа 1913 года зрители увидели постановку оперы «Аида» Верди. Так было положено начало оперному фестивалю, который существует уже восьмое десятилетие.


    Одно из красивейших мостов Вероны – мост Скалигеров (Scaligero), построенный в 1355 году и являющийся неотъемлемой частью замка Кастельвеккио (Castelvecchio). В 1945 году, при отступлении немецких войск, мост был взорван, а затем восстановлен с использованием всех обнаруженных фрагментов.


    Если говорить о замке Кастельвеккио, то он был построен в качестве фортификационного сооружения в период правления Скалигеров, строительство продолжалось с 1354 по 1376 год. Изначально замок носил имя Сан Мартино аль Понте в честь находившейся рядом с ним древней церкви святого Мартина. Текущее же название замок получил после того, как в XV веке в Вероне был построен новый замок на холме Сан Пьетро. С 1923 года и по настоящее время в замке располагается Городской музей Кастельвеккио (Museo Civico di Castelveccio) с богатой коллекцией средневековой живописи и скульптуры.


    В Вероне располагается романская базилика Сан-Дзено Маджиоре (San Zeno Maggiore), построенная над местом захоронения мощей Святого Зенона, ныне - покровителя Вероны, а в 362-380 годах – епископа города. В память о нем неоднократно воздвигались часовни и церкви, до наших дней сохранился прекрасный образец XII века, в его подземных переходах и находится теперь усыпальница. Бытует мнение, что это «самая богато декорированная романская церковь Северной Италии». Портик с барельефами на библейскую тему, крытая галерея с разными арками, потолок в форме корабельного киля, алтарный образ работы Андреа Мантенья, колокольня высотой 72 метра, - все это стоит увидеть своими глазами. Равно как и окно-розу, у которого часто встречаются посетители, разглядывающие это колесо фортуны, которое изображает взлёты и падения в жизни людей. Статуя самого Святого находится в церкви, узнать её просто – по рыбке, с которой практически всегда изображают покровителя города.


Альтиметрия 21-го этапа Джиро д’Италия-2019

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 21 этап, Верона - Верона

 

 

  Верона  принимает старт заключительного этапа Джиро д’Италия-2019 и финиш всего 102-го выпуска итальянского Гран-тура.

 

  На 21-м этапе участники проедут 17 км индивидуальную разделку с преодолением подъёма 4 категории Торричелле (Torricelle)как и в 2010 году, тогда победу одержал Густав Эрик Ларссон (Gustav Erik Larsson). 

 

  Со старта дорога поведёт участников на север. Преодолев серию поворотов по улицам города на первых 5 километрах, велогонщики начнут проходить подъём 4 категории Торричелле (Torricelle, 72 – 277 м, протяжённость 4,5 км, перепад 205 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 9%).

 

  Покорив вершину подёема, на которой будет расположена промежуточная отсечка времени, участники пройдут спуск, ведущий на юг, и вернутся на извилистые улицы Вероны, местами мощеные брусчаткой. Финишируют велогонщики на древнеримской арене Вероны.

 

   Претендентами на победу можно назвать Приможа Роглича, Боба Юнгельса, действующего обладателя часового рекорда Виктора Кампенартса и других.

 

  Разрывы по времени могут достигать одной-двух минут между генеральщиками. Повлиять на выступление могут погодные условия, которые могут меняться во времени. 

 

  Только после финиша обладателя розовой майки на старте этапа, можно будет назвать имя победителя в итоговой классификации Джиро д’Италия-2019.

 

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 21 этап, Верона - Верона

 

 

По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:32 | Регистрация: 15.04.2010

    Вот и финал этой Джире. Но ещё может что-то измениться в генерале.

  2. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 19:42 | Регистрация: 27.05.2017

    Только 3 и 4 место в генерале изменится, не более.

  3. Astana Kaz

    Сегодня, 20:38 | Регистрация: 28.05.2019

    Роглич достоин подиум чем Акула. Должен заходит на 3 место. Ланду Жалко. Но он возьмёт ещё потенциал большой.

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • jerzyk
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (94)
    jerzyk-Фото
    Ребята,не нравится? Не читайте. Садитесь на велосипед и вперёд,воевать с автолюбителями! :)
  • jerzyk
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (94)
    jerzyk-Фото
    Ждём Ланду в Астане! А Лопеса ему в помощники! :)
  • jerzyk
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (94)
    jerzyk-Фото
    Ой,какой ты культурный! Наверное граф или прынц :) какой?!Тебя отец не учил в детстве уму-разуму? :)
  • AndreyEst
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (94)
    AndreyEst-Фото
    Точно в цель :)
    Ещё хотел бы добавить,что Роглич выступает по своим силам,подиум ему доступен.Розовое в одиночку выиграть практически невозможно.
    А Нибали своими претензиями к словенцу просто пытался скрыть свою неполную готовность.
    А Карапаса отпустил именно "мудрый" Нибали,а не Роглич.Сугубо личное мнение.
  • Astana Kaz
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    Astana Kaz-Фото
    Роглич достоин подиум чем Акула. Должен заходит на 3 место. Ланду Жалко. Но он возьмёт ещё потенциал большой.
  • jerzyk
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (94)
    jerzyk-Фото
    Ну не голландец он,не голландец! :)
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (94)
    Серафим-Фото
    Он скажет, что болельщик держал его за сиденье и мешал ехать, тормозил. Негодяй этакий.
  • velodoctor
    Тур Норвегии-2019. Этап 5 (4)
    velodoctor-Фото

    Катя от Кристоффа требовала чтобы он всегда побеждал как в лучшие годы, давила. Правильно что он ушел. 

  • Astana Kaz
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (94)
    Astana Kaz-Фото
    Цитата: velostar
    Цитата: ARC
    Нибали победитель в номинации "Самый невидимый гонщик Джиро", Лопес - "Главный Лох"

    Почему-то Ейтса никто не называет лохом. Хотя он был чуть ли не главным претендентом. Может быть потому что он не в Астане? 
    большой Жирный +++++++++++++++++++++++++++++++
  • jerzyk
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (94)
    jerzyk-Фото
    Контадор дал в ухо дурачку,Фрум тоже. Интересно что нибудь получил Нибали за нетрудоспособность после падения на ТдФ 2018 от француза-виновника?
    Правильно сделал Лопес,жаль что уже было ничего не исправить!

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