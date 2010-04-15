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Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 19 этап, Тревизо - Сан-Мартино-ди-Кастроцца
На старт девятнадцатого этапа участники Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 выйдут в городе Тревизо (Treviso). Город, получивший своё название от словосочетания «tre visus», означающего «три вида», которые открываются с трёх площадей этой небольшой коммуны региона Венето – Ородская Площадь (Piazza Duomo), Площадь деи Синьории (Piazza dei Signori) и Площадь Святого Андреа (Piazza Sant’Andrea). Они же связаны с тремя возвышенностями, выбранными для поселения основателями Тревизо ещё в дороманский период.
Тревизо расположен в провинции Венето к северу от Венеции на пересечении двух рек - Силе и Каян. Центральная часть города как раз находится вместе слияния рек. Именно поэтому Тревизио ещё называют «Венеции в миниатюре». И если Венеция - город аристократический, вычурный, романтичный, то у Тревизио менее громкие определения - скромный, милый, домашний.
Вся история города связана с водой, он окружён средневековыми стенами и крепостными сооружениями, которые создают его неповторимый шарм, уходящий корнями в глубину веков.
Город богат многочисленными архитектурными памятниками, доставшимися Тревизо в наследие от сменявших друг друга исторических эпох. Вместе с тем Тревизо можно с полным правом назвать городом, шагающим в ногу со временем – именно здесь находятся штаб-квартиры всемирно известных компаний Benetton и De’Longhi, а также, и это уже куда ближе к теме нашего повествования, знаменитого производителя велосипедов Pinarello.
Во времена римлян город назывался Тарвизиум (Tarvisium), очевидно, по имени населявшего окрестности кельтского племени. Он был одним из центров раннего христианства на севере Италии и уже в IV веке имел собственного епископа. После распада империи, избежав разорения варварами, город стал одним из центров остроготской и лангобардской государственности. По преданию, именно здесь родился готский правитель Тотила.
При Карле Великом в Тревизо чеканили монету, и отсюда же осуществлялось управление Тревизской маркой. Золотой век города-государства приходится на правление семейства да Камино в начале XIV столетия. Тогда были обновлены городские укрепления, а тревизцы заселили соседние местечки вроде Кастельфранко (Castelfranco).
После нескольких десятилетий борьбы с веронскими Скалигерами (1329-88) Тревизо был включён в состав Венецианской республики и в дальнейшем разделял историческую судьбу Венеции. Во время Первой мировой войны город оказался в центре битвы при Витторио-Венето, во время Второй мировой войны пострадал от авианалётов союзников.
Исторические памятники Тревизо после войны прошли кропотливую реставрацию. К их числу относится заложенный в XII веке собор Святого Петра (Дуомо) (Cattedrale di San Pietro (Duomo), где расположена капелла с фресками Порденоне (Pordenone) и полотном Тициана (Tiziano Vecellio) под названием «Благовещение». Церковь Святого Николо (Tempio di San Nicolò), частью готическая и частью романская, славится фресками на гигантских колоннах и в зале заседаний Капитула бывшего монастыря с изображением наиболее крупных представителей доминиканской славы, автор фресок - Томмазо да Модена (Tommaso da Modena).
В церкви Сан-Франческо (Chiesa di San Francesco) находятся захоронения сына Данте Алигьери (Dante Alighieri) и дочери Петрарки - Франчески Петрарка (Francesco Petrarca), упокоенной в Тревизо в 1384 году. В самом сердце города, на площади Деи Синьори, находятся средневековые дворцы, среди которых особенно выделяется Палаццо Деи Треченто (Palazzo dei Trecento), возведённый в XIII веке, в нем заседало правительство гвельфов.
Одним из самых живописных уголков города является Виколо Молинетто (Vicolo Molinetto), где до сих пор работает старинная городская мельница. С неё открывается живописный вид на небольшой островок Пескерия (Isola della Pescheria), где расположен старинный рыбный рынок, на котором все ещё кипит оживлённая торговля.
Тревизо является городом-крепостью. В восстановленных крепостных сооружениях можно увидеть башни с потайными бойницами, а городские стены — это часть крепостного сооружения, протяжённость которых составляет четыре километра. Из исторических ворот сохранились три - Святого Фомы (San Tomaso), Сорока Святых (Santi Quaranta) и Алтиния (Altinia).
В церкви Святой Екатерины (chiesa e convento di Santa Caterina) расположены музейные экспозиции, и в соседствующем с ней монастыре Марии, представлен большой археологический раздел, в котором размещены найденные на территории Тревизо исторические ценности, датированные временным отрезком со II в. до н. э. до периода Средневековья. В монастыре можно увидеть цикл фресок 1300—1400 годов, включающий в себя работы различных мастеров - от Сант-Орсолы (Sant’Orsola) до Томазо да Модена (Tomaso da Modena), а также другие значительные произведения, созданные в период до XIX века. Представлены работы Джованни Беллини (Giovanni Bellini), Лоренцо Лотто (Lorenzo Lotto), Джованни Баттиста Тьеполо (Giovanni Battista Tiepolo) и Тициана.
Тревизо примет участников Джиро д’Италия в 15-й раз. Впервые Тревизио появился на маршруте итальянской супермногодневной велогонки в 1927 году. С тех пор Тревизио отправлял на старт участников розовой гонки 14 раз, а встречал на финише 12 раз. В последний раз Тревизио присутствовал на маршруте Джиро д’Италия в 2015 году.
На четырнадцатом этапе Джиро д’Италия-2015 была самая протяжённая за последние годы на итальянском Гран-туре индивидуальная гонка на время длиной 59,4 км, которая к тому же проходила в сложных погодных условиях, под дождём, мешал велогонщикам и ветер. 33-летний белорусский велогонщик британской велокоманды Sky Василий Кириенко (Vasil Kiryienka), который на предыдущем этапе отдал свой велосипед капитану велокоманды Ричи Порту (Richie Porte), в этот день вновь заставил говорить о себе.
Кириенко показал лучшее время на дистанции 14-го этапа, которую ему пришлось преодолевать в сложных погодных условиях. Василий Кириенко проехал этап за 1 час 17 минут 52 секунды. Ему до конца гонки пришлось провести в ожидании, но никто из стартовавших за ним велогонщиков не смог показать лучшего результата. Ближайший соперник Василия Кириенко - велогонщик команды «Астана» Луис-Леон Санчес (Luis Leon Sanchez) проиграл ему 12 секунд, Альберто Контадор (Alberto Contador) из велокоманды «Тинькофф-Саксо» уступил 14 секунд.
Альтиметрия 19-го этапа Джиро д’Италия-2019
19-й этап скроен под отрыв. Из Тревизо пелотон отправится на север, чтобы снова вернуться в Альпы. На первых 120 км маршрута велогонщики преодолеют серию подъёмов и спусков, два из которых получили категорию:
подъём 3 категории Пассо ди Сан Больдо (Passo di San Boldo, 272 – 701 м, протяжённость 6,3 км, перепад 429 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 10%);
подъём 4 категории Ламон (Lamon, 318 – 594 м, протяжённость 7,4 км, перепад 276 м, средний градиент 3,7%, максимальный градиент 10%)
Спустившись с вершины 4 категории, велогонщики начнут плавно подниматься до подножия подъёма 2 категории Сан-Мартино-ди-Кастроцца (San Martino di Castrozza, 713 – 1478 м, протяжённость 13,6 км, перепад 765 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 10%).
Вершина подъёма Сан-Мартино-ди-Кастроцца является финишем этапа.
Небольшая альпийская деревушка Сан-Мартино-ди-Кастроцца расположена в восточной части региона Трентино. Настоящая жемчужина в самом сердце Доломитовых Альп, которые в свою очередь являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Она располагается на высоте 1450 м на живописных, элегантных и величественных склонах природного парка Панневеджио — Пале-ди-Сан-Мартино (Parco naturale Paneveggio - Pale di San Martino) и является частью соседствующих с ней деревушек - Тонадико (Tonadico), Трансаккуа (Transacqua) и Сирор (Siror).
Сан-Мартино-ди-Кастроцца считается самым «итальянским» курортом на территории Италии, который расположен посреди парка Панневеджио — Пале-ди-Сан-Мартино, откуда начинается огромная заповедная зона с шикарными ландшафтами, на которые открываются виды с горнолыжных склонов. Так что это место по праву считается одним из самых красивых в Доломитовых Альпах. Кстати, виртуозный мастер изготовления смычковых инструментов Антонио Страдивари (Antonio Stradivari) именно в этих местах когда-то выбирал дерево для своих скрипок.
Что касается трасс, то здесь не будет скучно ни новичкам, ни опытным спортсменам. В Сан-Мартино-ди-Кастроцца расположена известная трёхкилометровая «черная трасса» Tongolo Uno, а также одна из самых длинных «красных» трасс — Castellazzo. Зона катания предлагает около 60 км трасс, большинство из которых подойдёт лишь опытным и профессиональным лыжникам. Перепад высот составляет от 1 404 до 2 357 метров. Самые сложные трассы, Диреттиссима (Direttissima), Тоньола-Уно (Tognola 1) и Кристиния (Kristinia), находятся в верхней части склонов. Новичкам-любителям понравятся две довольно лёгкие, зато длинные трассы Кольверде — Росетта (Colverde — Rosetta) и Альтопьяно делле Пале (Altopiano delle Pale). На курорте есть и несколько освещенных склонов для ночного катания. Для начинающих лыжников и для детей оборудованы учебные трассы с небольшим перепадом высот, и работают инструкторы.
Этот курорт имеет долгую туристическую традицию, начавшуюся ещё в середине девятнадцатого века с приездом первых английских и немецких скалолазов, которых поразила необыкновенная красота гор Чимон делла Пала (Cimon della Pala), Веццана (Vezzano), Розетта (Rosetta) и Сасс Маор (Sass Maor). Хрустальный воздух и живописные виды привлекали сюда европейских аристократов и представителей богемы, художники черпали здесь вдохновение. И сегодня сюда приезжают не только за катанием, но и просто за отличным отдыхом.
Сан-Мартино-ди-Кастроцца и Джиро д’Италия в этом году встретятся в четвёртый раз. Впервые Сан-Мартино-ди-Кастроцца принимал финиш этапа Джиро д’Италия в 1954 году. Ровно десять лет назад Сан-Мартино-ди-Кастроцца принимала финиш 4-го и старт 5-го этапа Джиро д’Италия-2009.
Уже на 4-м этапе Джиро д’Италия-2009, что бывает довольно-таки редко, пошли горы - и сразу подряд два горных финиша. В Сан-Мартино-ди-Кастроцца победил, вырезав спринт из довольно большой группы, Данило ди Лука (Danilo Di Luca), но уже на следующем этапе с финишем на Альпе-ди-Сьюзи (Alpe di Suisi) он получил довольно ощутимый щелчок на своей территории – спринте в гору.
За 400-м до финиша в атаку пошёл Карлос Састре (Carlos Sastre), Ди Лука рванул за ним и прошёл, но тут же уже из-под Ди Луки вышел россиянин Денис Меньшов (Denis Menchov) и не оставил итальянцу никаких шансов на выигрыш. Этой победой Меньшов вошёл в довольно узкий круг действующих велогонщиков, имеющих победы на этапах всех Гран-турах. Ди Лука надел розовую майку лидера. Но по итогам всех этапов, розовая майка победителя Джиро д’Италия-2009 осталась на плечах Дениса Меньшова.
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