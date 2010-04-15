Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 19 этап, Тревизо - Сан-Мартино-ди-Кастроцца



На старт девятнадцатого этапа участники Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 выйдут в городе Тревизо (Treviso). Город, получивший своё название от словосочетания «tre visus», означающего «три вида», которые открываются с трёх площадей этой небольшой коммуны региона Венето – Ородская Площадь (Piazza Duomo), Площадь деи Синьории (Piazza dei Signori) и Площадь Святого Андреа (Piazza Sant’Andrea). Они же связаны с тремя возвышенностями, выбранными для поселения основателями Тревизо ещё в дороманский период.



Тревизо расположен в провинции Венето к северу от Венеции на пересечении двух рек - Силе и Каян. Центральная часть города как раз находится вместе слияния рек. Именно поэтому Тревизио ещё называют «Венеции в миниатюре». И если Венеция - город аристократический, вычурный, романтичный, то у Тревизио менее громкие определения - скромный, милый, домашний.

Вся история города связана с водой, он окружён средневековыми стенами и крепостными сооружениями, которые создают его неповторимый шарм, уходящий корнями в глубину веков.



Город богат многочисленными архитектурными памятниками, доставшимися Тревизо в наследие от сменявших друг друга исторических эпох. Вместе с тем Тревизо можно с полным правом назвать городом, шагающим в ногу со временем – именно здесь находятся штаб-квартиры всемирно известных компаний Benetton и De’Longhi, а также, и это уже куда ближе к теме нашего повествования, знаменитого производителя велосипедов Pinarello.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 19 этап, Тревизо - Сан-Мартино-ди-Кастроцца



Во времена римлян город назывался Тарвизиум (Tarvisium), очевидно, по имени населявшего окрестности кельтского племени. Он был одним из центров раннего христианства на севере Италии и уже в IV веке имел собственного епископа. После распада империи, избежав разорения варварами, город стал одним из центров остроготской и лангобардской государственности. По преданию, именно здесь родился готский правитель Тотила.



При Карле Великом в Тревизо чеканили монету, и отсюда же осуществлялось управление Тревизской маркой. Золотой век города-государства приходится на правление семейства да Камино в начале XIV столетия. Тогда были обновлены городские укрепления, а тревизцы заселили соседние местечки вроде Кастельфранко (Castelfranco).



После нескольких десятилетий борьбы с веронскими Скалигерами (1329-88) Тревизо был включён в состав Венецианской республики и в дальнейшем разделял историческую судьбу Венеции. Во время Первой мировой войны город оказался в центре битвы при Витторио-Венето, во время Второй мировой войны пострадал от авианалётов союзников.



Исторические памятники Тревизо после войны прошли кропотливую реставрацию. К их числу относится заложенный в XII веке собор Святого Петра (Дуомо) (Cattedrale di San Pietro (Duomo), где расположена капелла с фресками Порденоне (Pordenone) и полотном Тициана (Tiziano Vecellio) под названием «Благовещение». Церковь Святого Николо (Tempio di San Nicolò), частью готическая и частью романская, славится фресками на гигантских колоннах и в зале заседаний Капитула бывшего монастыря с изображением наиболее крупных представителей доминиканской славы, автор фресок - Томмазо да Модена (Tommaso da Modena).



В церкви Сан-Франческо (Chiesa di San Francesco) находятся захоронения сына Данте Алигьери (Dante Alighieri) и дочери Петрарки - Франчески Петрарка (Francesco Petrarca), упокоенной в Тревизо в 1384 году. В самом сердце города, на площади Деи Синьори, находятся средневековые дворцы, среди которых особенно выделяется Палаццо Деи Треченто (Palazzo dei Trecento), возведённый в XIII веке, в нем заседало правительство гвельфов.



Одним из самых живописных уголков города является Виколо Молинетто (Vicolo Molinetto), где до сих пор работает старинная городская мельница. С неё открывается живописный вид на небольшой островок Пескерия (Isola della Pescheria), где расположен старинный рыбный рынок, на котором все ещё кипит оживлённая торговля.



Тревизо является городом-крепостью. В восстановленных крепостных сооружениях можно увидеть башни с потайными бойницами, а городские стены — это часть крепостного сооружения, протяжённость которых составляет четыре километра. Из исторических ворот сохранились три - Святого Фомы (San Tomaso), Сорока Святых (Santi Quaranta) и Алтиния (Altinia).



В церкви Святой Екатерины (chiesa e convento di Santa Caterina) расположены музейные экспозиции, и в соседствующем с ней монастыре Марии, представлен большой археологический раздел, в котором размещены найденные на территории Тревизо исторические ценности, датированные временным отрезком со II в. до н. э. до периода Средневековья. В монастыре можно увидеть цикл фресок 1300—1400 годов, включающий в себя работы различных мастеров - от Сант-Орсолы (Sant’Orsola) до Томазо да Модена (Tomaso da Modena), а также другие значительные произведения, созданные в период до XIX века. Представлены работы Джованни Беллини (Giovanni Bellini), Лоренцо Лотто (Lorenzo Lotto), Джованни Баттиста Тьеполо (Giovanni Battista Tiepolo) и Тициана.



Тревизо примет участников Джиро д’Италия в 15-й раз. Впервые Тревизио появился на маршруте итальянской супермногодневной велогонки в 1927 году. С тех пор Тревизио отправлял на старт участников розовой гонки 14 раз, а встречал на финише 12 раз. В последний раз Тревизио присутствовал на маршруте Джиро д’Италия в 2015 году.



На четырнадцатом этапе Джиро д’Италия-2015 была самая протяжённая за последние годы на итальянском Гран-туре индивидуальная гонка на время длиной 59,4 км, которая к тому же проходила в сложных погодных условиях, под дождём, мешал велогонщикам и ветер. 33-летний белорусский велогонщик британской велокоманды Sky Василий Кириенко (Vasil Kiryienka), который на предыдущем этапе отдал свой велосипед капитану велокоманды Ричи Порту (Richie Porte), в этот день вновь заставил говорить о себе.



Кириенко показал лучшее время на дистанции 14-го этапа, которую ему пришлось преодолевать в сложных погодных условиях. Василий Кириенко проехал этап за 1 час 17 минут 52 секунды. Ему до конца гонки пришлось провести в ожидании, но никто из стартовавших за ним велогонщиков не смог показать лучшего результата. Ближайший соперник Василия Кириенко - велогонщик команды «Астана» Луис-Леон Санчес (Luis Leon Sanchez) проиграл ему 12 секунд, Альберто Контадор (Alberto Contador) из велокоманды «Тинькофф-Саксо» уступил 14 секунд.



Альтиметрия 19-го этапа Джиро д’Италия-2019

19-й этап скроен под отрыв. Из Тревизо пелотон отправится на север, чтобы снова вернуться в Альпы. На первых 120 км маршрута велогонщики преодолеют серию подъёмов и спусков, два из которых получили категорию:

подъём 3 категории Пассо ди Сан Больдо (Passo di San Boldo, 272 – 701 м, протяжённость 6,3 км, перепад 429 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 10%);

подъём 4 категории Ламон (Lamon, 318 – 594 м, протяжённость 7,4 км, перепад 276 м, средний градиент 3,7%, максимальный градиент 10%)

Спустившись с вершины 4 категории, велогонщики начнут плавно подниматься до подножия подъёма 2 категории Сан-Мартино-ди-Кастроцца (San Martino di Castrozza, 713 – 1478 м, протяжённость 13,6 км, перепад 765 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 10%).

Вершина подъёма Сан-Мартино-ди-Кастроцца является финишем этапа.



Небольшая альпийская деревушка Сан-Мартино-ди-Кастроцца расположена в восточной части региона Трентино. Настоящая жемчужина в самом сердце Доломитовых Альп, которые в свою очередь являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Она располагается на высоте 1450 м на живописных, элегантных и величественных склонах природного парка Панневеджио — Пале-ди-Сан-Мартино (Parco naturale Paneveggio - Pale di San Martino) и является частью соседствующих с ней деревушек - Тонадико (Tonadico), Трансаккуа (Transacqua) и Сирор (Siror).



Сан-Мартино-ди-Кастроцца считается самым «итальянским» курортом на территории Италии, который расположен посреди парка Панневеджио — Пале-ди-Сан-Мартино, откуда начинается огромная заповедная зона с шикарными ландшафтами, на которые открываются виды с горнолыжных склонов. Так что это место по праву считается одним из самых красивых в Доломитовых Альпах. Кстати, виртуозный мастер изготовления смычковых инструментов Антонио Страдивари (Antonio Stradivari) именно в этих местах когда-то выбирал дерево для своих скрипок.



Что касается трасс, то здесь не будет скучно ни новичкам, ни опытным спортсменам. В Сан-Мартино-ди-Кастроцца расположена известная трёхкилометровая «черная трасса» Tongolo Uno, а также одна из самых длинных «красных» трасс — Castellazzo. Зона катания предлагает около 60 км трасс, большинство из которых подойдёт лишь опытным и профессиональным лыжникам. Перепад высот составляет от 1 404 до 2 357 метров. Самые сложные трассы, Диреттиссима (Direttissima), Тоньола-Уно (Tognola 1) и Кристиния (Kristinia), находятся в верхней части склонов. Новичкам-любителям понравятся две довольно лёгкие, зато длинные трассы Кольверде — Росетта (Colverde — Rosetta) и Альтопьяно делле Пале (Altopiano delle Pale). На курорте есть и несколько освещенных склонов для ночного катания. Для начинающих лыжников и для детей оборудованы учебные трассы с небольшим перепадом высот, и работают инструкторы.



Этот курорт имеет долгую туристическую традицию, начавшуюся ещё в середине девятнадцатого века с приездом первых английских и немецких скалолазов, которых поразила необыкновенная красота гор Чимон делла Пала (Cimon della Pala), Веццана (Vezzano), Розетта (Rosetta) и Сасс Маор (Sass Maor). Хрустальный воздух и живописные виды привлекали сюда европейских аристократов и представителей богемы, художники черпали здесь вдохновение. И сегодня сюда приезжают не только за катанием, но и просто за отличным отдыхом.



Сан-Мартино-ди-Кастроцца и Джиро д’Италия в этом году встретятся в четвёртый раз. Впервые Сан-Мартино-ди-Кастроцца принимал финиш этапа Джиро д’Италия в 1954 году. Ровно десять лет назад Сан-Мартино-ди-Кастроцца принимала финиш 4-го и старт 5-го этапа Джиро д’Италия-2009.



Уже на 4-м этапе Джиро д’Италия-2009, что бывает довольно-таки редко, пошли горы - и сразу подряд два горных финиша. В Сан-Мартино-ди-Кастроцца победил, вырезав спринт из довольно большой группы, Данило ди Лука (Danilo Di Luca), но уже на следующем этапе с финишем на Альпе-ди-Сьюзи (Alpe di Suisi) он получил довольно ощутимый щелчок на своей территории – спринте в гору.



За 400-м до финиша в атаку пошёл Карлос Састре (Carlos Sastre), Ди Лука рванул за ним и прошёл, но тут же уже из-под Ди Луки вышел россиянин Денис Меньшов (Denis Menchov) и не оставил итальянцу никаких шансов на выигрыш. Этой победой Меньшов вошёл в довольно узкий круг действующих велогонщиков, имеющих победы на этапах всех Гран-турах. Ди Лука надел розовую майку лидера. Но по итогам всех этапов, розовая майка победителя Джиро д’Италия-2009 осталась на плечах Дениса Меньшова.

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