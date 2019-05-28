Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 17 этап, Коммедзадура - Разун-Антерсельва

Семнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 стартует в небольшом городке Коммедзадура (Commezzadura), который раскинулся на просторах единственной долины в провинции Трентино - Валь-ди-Соле (Val di Sole). Первые упоминания о поселении на этом месте появились в манускриптах 1597 года, но есть доказательство того, что деревушка на этом месте существовала ещё в 1213 году.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 17 этап, Коммедзадура - Разун-Антерсельва

В 1731 году указом Регольской хартии (Charte de Regola) четыре деревушки - Пиано (Piano), Алмадзаго (Almazzago), Месриаго (Mesriago) и Мастеллина (Mastellina) были объединены в одну.

Королевским указом от 10 августа 1928 эти пять объединённых деревень объявили городом и дали ему название Коммедзадура.

В наши дни городок Коммедзадура живёт в основном за счёт туризма. В зимнее время - зимние виды спорта, в летнее - катание на горных велосипедах, рафтинг и походы с гидом.

Коммедзадура является частью горнолыжной зоны Фольгарида-Мариллева (Folgarida - Marilleva), соединённой с горнолыжным курортом Мадонна-ди-Кампильо (Madonna di Campiglio) через гондольный подъёмник Даоласа-Валь Мастеллина (Daolasa-Val Mastellina).

Альтиметрия 17-го этапа Джиро д’Италия-2019

Коммедзадура впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Это транзитный горный этап с финишем в подъём 3 категории подходит для отрыва.

Со старта пелотон отправится на спуск на северо-восток и через 17 км начнет подъём к вершине Пассо делла Мендола (Passo della Mendola/Mendelpass), который в этом году не получил категории. В 2016 году Пассо делла Мендола проходили с противоположной стороны, первым тогда на вершине был Давид Лопес (David López).

После 18-км скоростного спуска пойдёт 50 км тягун с постепенным набором высоты до подножия подъёма 4 категории Эльвас (Elvas, 565 – 824 м, протяжённость 3,4 км, перепад 259 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 12%).

Затем 15 км спуска до подножия подъёма 3 категории Теренто (Terento/Terenten, 745 – 1244 м, протяжённость 6,6 км, перепад 499 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 12%).

В 2004 году на 16-м этапе Дамиано Кунего (Damiano Cunego) провёл мастерскую атаку, уехав на Фурчии (Furcia) за 59 км до финиша с двумя другими велогонщиками - Ринальдо Ночентини (Rinaldo Nocentini) и Александром Моосом (Alexandre Moos), а потом, на подъёме Теренто (Terento) за 13 км до финиша Кунего остался один и выиграл этап с преимуществом 2 минуты 39 секунд над Джильберто Симони (Gilberto Simoni) и Сергеем Гончаром, на 3 минуты 50 секунд отстал Ярослав Попович. Кунего после этого этапа стал новым лидером классифики Джиро д'Италия.

Спустившись с вершины и разыграв промежуточный спринт, расположенный за 28 км до финиша этапа, велогонщики начнут подъём до подножия подъёма 3 категории Антерсельва, Антхольц (Anterselva/Antholz, 1257 – 1635 м, протяжённость 5,5 км, перепад 378 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 12%). Заключительный километр - выположавание, а первые 4,5 км со средним 8,2%. На подъёме можно ожидать атак от генеральщиков..

Антерсельва, Антхольц (Anterselva/Antholz) впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия. Антерсельва самая северная точка маршрута Джиро д’Италия-2019.

Городок Антерсельва или Разун-Антерсельва, или Разен-Антхольц (нем. Rasen-Antholz, итал. Rasun-Anterselva) — расположен на севере Италии, в провинции Больцано на территории региона Трентино. Итальяно-немецкий городок в Южном Тироле, который входит в долину Валь-Пустериа (Val Pusteria). Разун-Антерсельва находится практически на самой границе с Австрией, в 110 км к северо-востоку от Тренто и в 60 км к северо-востоку от Больцано, в Доломитовых Альпах. И располагается он на высоте 1 634 м над уровнем моря.

Местные жители, число которых составляет около 3000 человек, в подавляющем своём большинстве говорят на немецком языке. С первого взгляда может показаться, что германоязычное население искусственно раздувает своё национальное самосознание. История же свидетельствует, что поводов для этого у тирольцев предостаточно. Они отличаются крайне патриотичными взглядами и наотрез отказываются учить второй язык, который позволил бы им свободно изъясняться со своими соседями. А все потому, что исторически эту область долго не могли поделить между собой немцы/австрийцы и итальянцы.

Все началось, когда Италия, будучи членом Тройственного союза, в разгар Первой мировой войны внезапно отвернулась от своих германских союзников и по тайному соглашению вступила в Антанту. Решение оказалось дальновидным — четыре года спустя итальянцы на правах победителей участвовали в разделе территорий поверженных врагов. Италия, долгое время притесняемая Австро-Венгрией, отыгралась по полной программе. Частью возмездия стала аннексия Южного Тироля, населённого, главным образом, австрийцами.

Не дав жителям опомниться, новые власти произвели демаркацию вновь созданной границы с установлением ограждений, специальных столбов, пропускных пунктов. Торговое и почтовое сообщение с другими районами Тироля было прервано. Тем не менее, предпоследний король Италии Виктор Эммануил III поспешил выступить с весьма миролюбивым заявлением, пообещав населению присоединённой провинции те же права и свободы, что и всем итальянцам, а также гарантировал сохранение германского языкового и культурного компонента в общественной жизни.

Обращение монарха было встречено с восторгом, и на первых же местных выборах, набрав подавляюще большинство голосов, победила прогерманская партия. Казалось, что Южный Тироль получит, по меньшей мере, широкое самоуправление, а в скором времени и вовсе начнёт движение в сторону воссоединения с Австрией.

Возможно, так и случилось бы, но Италия уже открыла новую страницу в своей истории — политический вес в стране набирали фашисты во главе с Бенито Муссолини (Benito Mussolini), а королю отводились главным образом представительские функции.

В апреле 1921 года жители города Боцен отмечали праздник весны. По традиции на улицах проходила праздничная демонстрация. Но практически сразу после начала костюмированного парада на колонну Южнотирольской Конфедерации Профсоюзов напало 400 итальянских фашистов. В ход было пущено огнестрельное оружие и гранаты. Процесс итальянизации только начался, а его противники уже получили первого мученика — во время нападения был убит учитель начальной школы Франц Иннерхофер (Franz Innerhofer), закрывший своим телом вход в здание учебного заведения. Этот день вошёл в историю Южного Тироля под названием — «Кровавое воскресенье».

Силовая акция, однако, возымела своё действие, и дальше итальянизация провинции продвигалась ударными темпами. К 1923 году все немецкоязычные географические названия были заменены итальянскими аналогами. Боцен стал Больцано, Альгунд — Лагундо, Антхольц — Антерсельвой и так далее. Название Тироль было запрещено, равно как и все производные от него. Газеты, журналы, книги — все было на итальянском.

Немецкоязычное население, занятое в основном сельским хозяйством, было вынуждено уйти в подполье. Добровольцы организовывали нелегальные домашние школы, где детей фермеров учили читать и писать на родном языке. Жилые комнаты превратились в учебные классы, священники — в преподавателей, а учебники на немецком — в самую опасную контрабанду. Власти жёстко боролись с подобной инициативой — за несколько лет сотни учителей-добровольцев были арестованы и высланы в другие районы Италии, а тысячи немецких книг были просто-напросто сожжены.

В 30-е годы тирольцам было предложено либо переселиться в нацистскую Германию, либо остаться на родной земле, подвергнувшись дальнейшей итальянизации. Парадокс, но вторая мировая война стала в некотором роде спасением для населения Южного Тироля. Несомненно, на руку им сыграла и капитуляция Италии. После войны под давлением мировой общественности власти признали некоторые права тирольцев, однако в состав Австрии землю никто не отпустил. Границы 1919 года были сохранены, а итальянизация из агрессивной превратилась в вялотекущую.

Немецкоговорящие жители не были довольны таким положением дел. Хотя основные вопросы были решены согласно послевоенному договору, его условия на деле не выполнялись. Поняв, что их проблема на фоне разворачивающихся событий в «большой» Европе мало кого волнует, тирольцы начали подготовку силовых акций. Был создан так называемый «Комитет освобождения Южного Тироля». Отличительной особенностью данной группы стало стремление избежать ранения или гибели людей. Все акции были направлены против зданий или сооружений и проводились ночью, чтобы избежать случайных человеческих жертв.

Мирные террористы считали, что будет достаточно привлечь внимание общественности к проблеме Южного Тироля, и все разрешится само собой. В 1961 году подрыв опор линий электропередач обесточил провинцию. Кроме того, прекратилась подача электричества на промышленный север страны. Это событие вошло в историю под названием «Огненная ночь», и мировая общественность узнала о положении германоязычной общины в Италии. Именно после этой акции ситуация начала меняться. К началу двадцать первого века Южный Тироль вернул своё исконное имя, а немецкий язык давно вытеснил итальянский, который здесь так и не прижился.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 17 этап, Коммедзадура - Разун-Антерсельва

Сегодня нет ни подпольных школ, ни молодых повстанцев, ни «Огненных ночей». Теперь можно без страха говорить на любом языке — хоть на немецком, хоть на ретророманском. Южный Тироль излучает сытость и благополучие, являясь одним из самых развитых регионов Италии. Тысячи туристов съезжаются в Антхольц-Антерсельву, чтобы насладиться противостоянием сильнейших биатлонистов планеты и погулять по горным тропкам.

Ведь именно в Антерсельве находится всемирно известный стадион Зюдтироль-Арена (Südtirol Arena), который 22 года из 26 принимал этапы Кубка мира по биатлону.

Биатлонные соревнования здесь проводятся с 1971 года, когда на новой арене состоялся национальный чемпионат, а два года спустя стадион принял уже первые международные соревнования. Здесь практически нет крутых коротких подъёмов, а главную проблему для лыжников составляют изматывающие тягуны.

Городок Разун-Антерсельва делится на три деревушки-района: Антерсельва-ди-Сотто (Anterselva di Sotto, 1135 м), Антерсельва-ди-Меццо (Anterselva di Mezzo, 1250 м) и Антерсельва-ди-Сопра (Anterselva di Sopra, 1600 м).

Первая находится в большом природном бассейне, богатом на шикарные альпийские луга и традиционные фермерские хозяйства, украшающие своими черепичными крышами и без того прекрасный пейзаж. В Антерсельве-ди-Сотто численность населения едва доходит до 500, однако здесь есть и свой небольшой парк отдыха, ароматная пекарня и небольшой продуктовый магазин.

Антерсельва-ди-Меццо находится по дороге от ди-Сотто к озеру на высоте 1250 м и отличается чуть большими размерами. Здесь из поколения в поколение живут уже около 700 антерсельцев — это самая большая деревня долины. Также здесь находится свой парк отдыха, несколько кафе, магазин, сувенирная лавка, пекарня, почта и торговая зона, где продаются поделки местных умельцев.

Антерсельва-ди-Сопра — миниатюрная деревушка на 120 жителей, куда туристы и не заходят, так как делать там абсолютно нечего.

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