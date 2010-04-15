Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 10 этап, Равенна - Модена



Десятый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 стартует в городе Равенна (Ravenna) - осколок Византии, жемчужина на карте Эмилии-Романьи, драгоценная страница истории искусств.



Больше тысячелетия назад город находился непосредственно на побережье Адриатического моря. Но со временем воды отступили, и в результате заиления образовалась низина. Сейчас Равенна соединена с Адриатическим морем каналом Кандиано (Canale Candiano).



Нет данных о том, когда основана Равенна, кем (то ли этрусками, то ли умбрами, то ли ещё кем-то), и что означает название города (предполагают, опять же, этрусские корни). Известно, что в 89 году до н.э., когда Римская республика ещё только устанавливала контроль над всем Апеннинским полуостровом, Равенна уже существовала как укреплённый город, и была принята в состав римского государства. Постепенно город рос, становился всё более значимым.



До 402 года Равенна была ничем не примечательной провинцией, пока император Флавий Гонорий Август не решил перенести сюда свою столицу из Милана. Выбор пал именно на этот город не случайно: император считал, что Равенна достаточно хорошо укреплена от нашествий варваров и захватчиков. Стоит сказать, что он ошибся: уже в 476 году город захватили остготы. Однако на жизнь Равенны это мало повлияло — она так и осталась одним из самых ярких и красивых городов на Адриатическом побережье, немалую заслугу в этом, стоит отнести на счёт Теодориха Великого.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 10 этап, Равенна - Модена



Суша потихоньку отвоёвывала свои позиции, и к сегодняшнему времени расстояние от города до моря составляет уже семь километров. Несмотря на то, что море от города изрядно удалено, грунтовые воды никто не отменял. Они здесь образуют целые озера, а глубокие подвалы многих старых домов заполнены водой постоянно. Как ни странно, но это обстоятельство совершенно не вредит состоянию сооружений, напротив – специалисты говорят, что осушение болотистых мест могло бы нанести большой ущерб архитектурному фонду. Уровень воды в подвалах зданий колеблется от 30 до 130 сантиметров, а насосы для откачки стоят только в церкви Сан Витале (Basilica di San Vitale).



Однако во времена своего расцвета Равенна считалась одним из самых неприступных городов, посему и просуществовала в статусе столицы Западной Римской империи с пятого по восьмой век нашей эры. Позже город пришёл в упадок, пережив некоторый подъём лишь во времена Возрождения. А в 1860 году Равенна вошла в состав Итальянского королевства, и с этого периода продолжает тихо-мирно жить по своим особенным законам гостеприимства небольших итальянских городков.



Кто бы мог подумать, что через века Равенна – город, который создавался как военный порт – будет поражать не мощью боевых кораблей, а уникальными образцами раннехристианского искусства.



Из всех драгоценных «жемчужин» Эмилии-Романьи ни одна не сверкает ярче Равенны и её раннехристианских и византийских мозаик, которые украшают стены церквей, памятники и музеи. И даже в наши дни Равенна является одним из ведущих производителей мозаики в Италии.



В своей «Божественной комедии» Данте Алигьери (Dante Alighieri) - итальянский поэт, мыслитель, богослов, один из основоположников литературного итальянского языка, политический деятель, погребённый, кстати, здесь же, в Равенне, называл мозаику «симфонией цвета».



Равенна — рай для любителя пеших прогулок. Старый город преимущественно представляет собой пешеходную зону с кафе и барами на каждом углу и укромными уголками маленьких скрытых аллей. Наибольшее оживление (и наиболее дорогие кафе) наблюдаются рядом с базиликой Сан Витале, главной достопримечательностью Равенны. В базилике находятся одни из самых знаменитых мозаик Италии. А те, кто интересуется историческими персонажами, могут пройтись от церкви порядка километра, чтобы осмотреть могилу Данте.



Базилика Сан Витале была заложена в шестом веке. Этот восьмиугольник из кирпича выглядит, может быть, несколько громоздко. Купол поддерживают восемь внутренних колонн, вокруг которых идёт двухэтажный обход. На своде – уникальная мозаика на библейские мотивы. Между столбами – двухэтажные аркады, выгнутые к стенам сооружения. Такой приём поразительно увеличивает внутреннее пространство. Человеческому глазу становится совершенно непонятно, как не в самом большом помещении смогло уместиться столько деталей интерьера.



По легенде, именно здесь находится прах святого Виталия – александрийского монаха, в тяжёлых трудах зарабатывавшего деньги, которые отдавал падшим женщинам, чтобы те могли поправить своё финансовое состояние и не заниматься больше своим ремеслом. Когда же монах умер, почтить его память пришли десятки бывших блудниц – после чего все жители города убедились в величии духа Виталия.



Здесь же, рядом, находится и Национальный музей, где собрана обширная коллекция монет римского периода, находятся уникальные образцы резьбы по слоновой кости и древнего оружия.



Через дорогу можно увидеть настоящий памятник пятого века – мавзолей Галлы Плацидии (Mausoleo di Galla Placidia), римской принцессы. И хотя большинство историков уверено, что праха Галлы здесь нет, от этого вид сооружения остаётся не менее впечатляющим. Этого же мнения придерживался и Карл Густав Юнг (Carl Gustav Jung). Великий психоаналитик вообще был в восторге от Равенны – в немалой степени из-за её мозаик, в которых видел диалог сознательного и бессознательного. И даже написал на основе «странного опыта Равенны» несколько трудов.



Исторический центр Равенны буквально пропитан духом раннего Средневековья – приземистые, мощные здания выделяются на фоне маленьких жилых домиков, раскрашенных в мягких тонах, магазинчиков и кафе. Например, баптистерий Неониано на городской площади (Piazza Duomo). Среди всех зданий, которые оформлены с помощью византийских мозаик это - самое древнее. В баптистерии, где проводилось бессчётное количество обрядов крещения жителей города, можно увидеть удивительную древнейшую мраморную купель.



Неподалёку находится и Архиепископский дворец, на первом этаже которого работает одноименный музей. Самые удивительные и древние экспонаты музея относятся к шестому веку – это «трон Максимиана», сработанный целиком из слоновой кости и серебряный греческий «Крест Святого Агнелла».



Восемь раннехристианских памятников Равенны внесены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Полный же перечень интересных мест и достопримечательностей Равенны будет раз в восемь длиннее.



Равенна и Джиро д’Италия встретятся в девятый раз. Город принимал 8 финишей этапа и 7 раз отправлял участников Корса Роса по маршруту этапа. В последний раз Равенна и Джиро д’Италия встречались в 2011 году.



12-й этап Джиро д’Италия-2011 (Кастельфидардо - Равенна, 184 км) должен был стать своеобразной чертой, за которой участников ждали суровые испытания тяжёлыми горными этапами. Пока же генеральщики получили еще один день передышки, а для многих спринтеров этот этап являлся последней возможностью проявить себя, громко хлопнуть дверью на прощание – ведь ещё до старта многодневки было известно, что, например, тот же Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) закончит выступление на Джиро д’Италия именно в Равенне. И, надо сказать, «хлопок дверью» Кэву удался – британец выиграл свой второй этап, и теперь с чистой совестью мог отправляться на заслуженный отдых. Вечный дуэлянт Кэва на этой Джиро, Алессандро Петакки (Alessandro Petacchi), также решил прекратить борьбу после финиша 12-го этапа.

В последний раз из Равенны этап Джиро д’Италия стартовал в 2005 году.



Альтиметрия 10-го этапа Джиро д’Италия-2019

Вторая неделя Джиро д’Италия-2019 стартует из Равенны равнинным этапом без категорийных подъёмов. Со старта пелотон отправится на запад по Паданской низменности.



Через 145 км велогонщики финишируют в Модене (Modena). Заключительные 2 км дистанции - прямая дорога, проложенная на северо-запад, за полтора километра до финиша будет 400 м участок брусчатки.

В этот раз Модена будет принимать 13-е по счёту издание Джиро д’Италия. Начиная с 1928 года город Модена становилась стартовым городом Корса Роса 13 раз, а также 8 раз принимала финиш этапа.



Город Модена расположен северо-западнее Болоньи, в регионе Эмилия-Романья, между реками Секкия (Secchia) и Панаро (Panaro).



История Модены уходит глубоко в античные времена. Сначала было поселение Мутина, которое впервые упоминалось во время войн римлян с цизальпинскими галлами. В 183 году до н. э. римляне захватили Мутину и сделали её своей колонией на Эмилиевой дороге; в 78 году за её валами против Помпея защищался Марк Юлий Брут (отец знаменитого Брута), а в 44 году уже другой Брут, Децим - выступал войной против Антония. Много войн видел город, несколько раз он был разрушен полностью, пока, наконец, в VIII веке жители не покинули его совершенно и не основали поблизости другое поселение.



Так появилась Модена. Город имеет форму пятиугольника, когда-то окружавшие Средневековые стены город давно исчезли, но именно благодаря им и планировался город. Теперь на месте этих стен раскинулись бульвары.



Из старинных памятников истории в Модене сохранилось несколько достопримечательностей. На месте средневекового замка Эсте (Castello Estense) в 1634 году был заложен Барочный Дворец герцогов (Palazzo Ducale). Дворец стоит до сих пор, в его стенах расположилась военная академия. Очень популярен среди гостей города Палаццо музеев (Palazzo dei Musei), там размещаются сразу пять местных музеев, а также картинная галерея знаменитого рода герцогов Эсте (Galleria Estense). В Палаццо музеев также находится библиотека Эсте, основанная в Ферраре в 1393 году, она хранит большую коллекцию средневековых манускриптов.



Центр города – Пьяцца Гранде (Главная площадь) и собор Дуомо с башней, у которой есть своё имя – Гирландина (Ghirlandina) (другое название Торре-Чивика), давно внесены в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На центральной площади, мощённой булыжниками, расположен старинный в романском стиле собор Сан-Джеминиано, его освятили в 1184 году, по имени местночтимого святого, к нему примыкает высокая и слегка отклоняющая от вертикальной оси колокольня - Гирландина, её возвели в 1319 году. Эта колокольня стала символом города Модена.



Собор Дуомо, главный собор Модены, прекрасный образец романского стиля, был построен в 1184 году по желанию жителей города, и стал символом независимости Модены. Строительство собора на месте прежней церкви под руководством мастера Ланфранка продвигалось быстро – параллельно с возведением Дуомо сносили части старого собора, в качестве материала использовались остатки римских камней и мрамора. Завершал постройку Дуомо другой известный зодчий – Ансельмо де Кампионе. Уникальность собора в том, что, несмотря на прошедшие столетия, его вид не изменился. В то время как от собора романского стиля в Мантуе осталась лишь колокольня, в соборе города Лоди полностью изменён интерьер, Дуомо в Модене мы видим таким, каким видели его жители Модены 14 века, когда строительство было полностью завершено.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 10 этап, Равенна - Модена



Главный собор Модены посвящён Святому Джеминьяну, покровителю города, в рельефах Дуомо представлена история его жизни. По легенде покровитель Модены однажды спас мальчика, упавшего с колокольни – Святой Джеминьян схватил его за волосы и осторожно поставил на землю. Та самая 86-метровая колокольня, которая первоначально носила имя Сан-Джеминьяна, потом стала называться Гирландиной (Ghirlandina). Она начинала строиться одновременно с собором, но была завершена на два века позже. Первоначально башня была ниже и состояла из пяти квадратных ярусов, но жители Модены не хотели уступать городам-соперникам, прежде всего, Болонье, и надстроили ещё одну восьмиугольную часть.



Даже в наши дни Гирландина, получившая имя от мраморных гирлянд – перил, украшающих башню по окружности, видна издалека и первой приветствует путешественников, держащих путь в Модену. С 2008 года проводилась реставрация Гирландины, в ноябре 2011 башня вновь была открыта для посещений. Внутри башни можно посетить зал фресок пятнадцатого века. Кроме того, вы увидите там самое знаменитое в Италии «похищенное ведро» - простое деревянное ведро с металлическими обручами, из-за которого в 1325 году между Моденой и Болоньей разгорелась настоящая война, длившаяся несколько лет.



По одной версии ведро было украдено из Болоньи солдатом, поившим из него лошадь, по другой – в украденном ведре были награбленные сокровища. Как бы то ни было, победа осталась за жителями Модены, и ведро постоянно хранится в башне при соборе Дуомо. Позже эту историю использовал в своей героикомической поэме известный итальянский поэт 16-17 веков Алессандро Тассони, который так и назвал произведение – «Похищенное ведро». В наши дни студенты конкурирующих и старейших в Италии университетов Болоньи и Модены раз в год проводят шуточную битву за обладание «похищенным ведром», но всё же каждый раз трофей возвращается на хранение в Модену.



Ещё одно значимое место в городе - массивная каменная глыба, находящаяся на Пьяцца Гранде неподалёку от Дуомо и Гирландины. Этот каменный постамент длиной более трёх метров называется Преда Рингадора (Preda Ringadora). В средние века камень использовался в качестве сцены для ораторов, но также служил и местом исполнения смертных приговоров.



Модена является одной из столиц итальянского автомобилестроения. Со всего мира сюда съезжаются поклонники автомобилей марки «Феррари». В этих краях родился создатель и основатель концерна «Феррари» - Энцо Феррари (Enzo Ferrari). Именно поэтому Модену называют «Город Моторов». В пригороде Модены открыт Музей Феррари, сюда приезжают тысячи автомобильных фанатов, для того чтобы «прикоснуться» к автомобилям марки Феррари, которые никогда не покидали стен завода, их создавали в единственном числе.



В мае-июне в Модене проходит фестиваль автолюбителей «Земля Моторов», город превращается в гигантский гоночный автодром. Пожалуй, это единственное время, когда «Феррари» и «Мазерати» можно увидеть в большом количестве. В обычные же дни Модене по духу ближе велосипеды – это очень популярный вид транспорта, для любителей перемещения на велосипедах в городе проложено 77,2 км велодорожек. За последние 45 лет Модена стала одним из самых богатых и обустроенных городов Италии.



Алюминиевая крыша здания Музей Феррари площадью в 3300 квадратных метров не оставляет сомнений в том, что музей посвящён создателю уникальных автомобилей – по внешнему виду она напоминает воздухозаборники на капоте машины, прорези на крыше являются не только декоративным элементом, но и естественной вентиляции и способствуют освещению здания. Сама крыша ярко-жёлтого цвета, который символизирует как цвет фона знаменитого логотипа Феррари, так и цвет герба Модены.



Город Модена - родина одного из самых выдающихся оперных певцов второй половины ХХ века - Лучано Паваротти (Luciano Pavarotti).



Модена – это ещё и рай для гурманов, находится в самом центре Паданской равнины, где распространено изготовления сыра пармиджано реджано (parmigiano-reggiano, пармезан) и моденской ветчины. Модена и Болонья давние соперницы в борьбе за право называться родиной тортеллини (tortellino) — это очень маленькие макаронные изделия в форме квадратиков, наполненные свиным фаршем, ветчиной или сыром пармиджано-реджано.



В окрестностях Модены находится большое количество виноделен, где можно не только продегустировать самое знаменитое красное игристое вино Ламбруско, но и понаблюдать за процессом его изготовления. Другой традиционный продукт Модены - бальзамический (виноградный) уксус, ему в Модене посвящён целый музей.

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