Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 14 этап, Сен-Венсан - Курмайёр



Четырнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 стартует в городе Сен-Венсан (Saint-Vincent). Город располагается в автономном регионе Валле-д’Аоста на высоте 575 м над уровнем моря, его общая площадь 21 кв. км. Город славится своим климатом: расположенный в долине, он хорошо обогревается солнцем.



В Сен-Венсан из достопримечательностей древности сохранились римские развалины и красивая романская церковь двенадцатого века. Самая известная достопримечательность Сен-Венсана – казино, открытое в 1947 году и являющееся сегодня одним из самых крупных в Европе.



Уже более 50 лет в конце октября здесь проходит фестиваль итальянского кино, на котором вручаются призы «Золотая чаша».

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 14 этап, Сен-Венсан - Курмайёр



В центре города расположен самый крупный конгресс-центр в Валле-д'Аоста – «Пале ди Сен-Венсан», место проведения многочисленных концертов и выставок.



Также можно посетить приходскую церковь, украшенную изумительными фресками, и Археологический музей, в котором представлены экспонаты, относящиеся к бронзовому веку и древнеримским термам.



Широкую популярность Сен-Венсан обрёл во второй половине девятнадцатого века после открытия аббатом Жан Батистом Пере (Jean-Baptiste Perret) в 1770 году термального источника, который позже был назван Fons Salutis (источник здоровья). Получив официальное одобрение при короле Карле Эмануиле III, термальные источники быстро прославились своими терапевтическими свойствами, вода богата сульфатами, хлоридами и содой. Выдающиеся свойства этой воды способствуют укреплению кровеносных сосудов, стимулируют вегетативно-нервную, слизистую и секреторную системы. Вода имеет и антисептическое действие.



Постепенно город приобрёл статус курортного центра, куда стали съезжаться итальянские аристократы, торговцы и землевладельцы.



Альтиметрия 14-го этапа Джиро д’Италия-2019

На этом этапе велогонщики преодолеют пять категорийных подъёмов и финишируют в подъём Курмайёр (Courmayeur).

В этом году в 14-й раз Сен-Венсан принимает старт этапа Джиро д’Италия, в последний раз принимал в 2015 году.

Из Сен-Венсана пелотон отправится на запад. На 131 км дистанции набором высоты составит 3800 м. По пути велогонщики преодолеют серию категорийных подъёмов:

подъём 2 категории Веррай (Verrayes, 480 – 1017 м, протяжённость 6,7 км, перепад 537 м, средний градиент 8%, максимальный градиент 13%)

подъём 1 категории Верронье (Verrogne, 602 – 1582 м, протяжённость 13,8 км, перепад 980 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 13%)

подъём 2 категории Трюк д'Арб (Truc d'Arbe, 679 – 1256 м, протяжённость 8,2 км, перепад 577 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 12%).

После спуска с Трюк д'Арб начнётся подъём с крутой стенкой протяжённостью 2,1 км со средним градиентом 8,3%, которая приведёт к промежуточному спринту в Ла-Салле (La Salle).

Затем снова спуск к подножию одного из самых тяжёлых подъёмов Джиро д'Италия-2019 - подъёму 1 категории Колле Сан Карло (Colle San Carlo, 920 – 1951 м, протяжённость 10,5 км, перепад 1031 м, средний градиент 9,8%, максимальный градиент 15%), после прохождения вершины которого до финиша останется 25 км.

В последний раз подъём присутствовал на 13 этапе Джиро д’Италия-2006, тогда Леонардо Пьепполи (Leonardo Piepoli) опередил Ивана Бассо (Ivan Basso) на вершине и далее оторвался от него на спуске до Ла-Тюиль (La Thuile). В этот раз спуск будет протяжённее. После 16 км спуска участникам Джиро д’Италия-2019 останется преодолеть заключительный подъём 14 этапа - подъём 3 категории Курмайёр (Courmayeur, 1036 – 1293 м, протяжённость 8 км, перепад 257 м, средний градиент 3,2%, максимальный градиент 9%).

Горнолыжный курорт Курмайёр на Джиро д’Италия появлялся лишь в 1959 году, в качестве финишного и стартового этапа. Это была провальная для итальянских велосипедистов Джиро д’Италия-1959, такого ещё никогда не было - один день в розовой майке, девять выигранных этапов.



Велогонка стала ареной борьбы двух велогонщиков. Дуэль люксембургского и французского велогонщика Шарли Голя (Charly Gaul) и Жака Анкетиля (Jacques Anquetil) на протяжении 22 этапов. На 21-м этапе с финишем на Курмайёр: на подъёме Малый Сен-Бернар (Colle del Piccolo San Bernardo), Голь как с цепи сорвался, на финише этапа он имел 10 минут преимущества над Анкетилем, который дважды останавливался из-за прокола колёс.

Спустя 60 лет подъём во второй раз будет присутствовать на финише этапа Джиро д’Италия.

Итальянский горнолыжный курорт Курмайер расположен на итальянской стороне высочайшей горы Европы Монблан (Monte Bianco). Атмосферность Курмайера обусловлена обилием старинных зданий и узких мощёных улиц, которые в сумме создают удивительный шарм итальянской деревни.



Расположен Курмайер на севере Италии в долине Аоста, в 620 километрах от Рима. Первый пик популярности Курмайера пришёлся на 18-й век, когда здесь начали обустраивать термальные источники, которые были невероятно востребованы среди европейской аристократии.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 14 этап, Сен-Венсан - Курмайёр



По европейским меркам масштабы лыжного курорта Курмайер весьма малы – на курорте имеется всего 100 километров превосходных горнолыжных трасс. Абсолютное большинство из них коротки и идеально подходят для начинающих и тех лыжников, кто уже успел немного научиться. Это определяет высокую популярность курорта среди семей, которые не рискуют брать детей в места с невероятно сложными маршрутами. В Курмайёре 21 подъёмник, есть равнинная лыжня (25 км).



Всего в Курмайере имеется два крупных горнолыжных района: Чекру-Вал Вени и Долонне. Чекру-Вал Вени практически всегда полон народа благодаря своей живописности и относительной простоте. Долонне больше подойдёт для неопытных лыжников, здесь можно найти инструктора, который поставит правильную технику спуска на лыжах или сноуборде.



Отдельно стоит выделить местные природные красоты. Дело в том, что регион находится на границе трёх стран: Италии, Швейцарии и Франции. Курмайёр очаровывает потрясающими видами на высочайшую гору Европы - Монблан, которой можно любоваться с любой точки курорта. Она и визитная карточка курорта, и источник уникальных возможностей катания, особенно внетрассового. Исключительность Курмайёра - в его полном родстве с французским курортом Шамони - они связаны двенадцатикилометровым туннелем «Дель Монте Бьянко», который носит название величественной вершины и проложен прямо в ней.



Именитые побратимы Шамони и Курмайёр по своему облику очень похожи и образуют единый обширный регион катания. Добраться в Шамони от Курмайёра возможно только посредством рейсовых автобусов, которые регулярно отправляются по маршруту (через туннель). Летом два курорта связаны канатной дорогой Хельброннер (Helbronner, 3459 м) - Эгюй-дю-Миди (Aiguille du Midi, 3843 м), которая дарит уникальную возможность полюбоваться Монбланом и живописностью круговой панорамы итальянских, швейцарских и французских Альп. Эта панорамная канатная дорога работает только летом.

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