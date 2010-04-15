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Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 14 этап, Сен-Венсан - Курмайёр

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 14 этап, Сен-Венсан - Курмайёр


   Четырнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 стартует в городе Сен-Венсан (Saint-Vincent). Город располагается в автономном регионе Валле-д’Аоста на высоте 575 м над уровнем моря, его общая площадь 21 кв. км. Город славится своим климатом: расположенный в долине, он хорошо обогревается солнцем.


   В Сен-Венсан из достопримечательностей древности сохранились римские развалины и красивая романская церковь двенадцатого века. Самая известная достопримечательность Сен-Венсана – казино, открытое в 1947 году и являющееся сегодня одним из самых крупных в Европе.


   Уже более 50 лет в конце октября здесь проходит фестиваль итальянского кино, на котором вручаются призы «Золотая чаша».

 

Джиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 14 этап, Сен-Венсан - КурмайёрДжиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 14 этап, Сен-Венсан - Курмайёр


   В центре города расположен самый крупный конгресс-центр в Валле-д'Аоста – «Пале ди Сен-Венсан», место проведения многочисленных концертов и выставок.


   Также можно посетить приходскую церковь, украшенную изумительными фресками, и Археологический музей, в котором представлены экспонаты, относящиеся к бронзовому веку и древнеримским термам.


   Широкую популярность Сен-Венсан обрёл во второй половине девятнадцатого века после открытия аббатом Жан Батистом Пере (Jean-Baptiste Perret) в 1770 году термального источника, который позже был назван Fons Salutis (источник здоровья). Получив официальное одобрение при короле Карле Эмануиле III, термальные источники быстро прославились своими терапевтическими свойствами, вода богата сульфатами, хлоридами и содой. Выдающиеся свойства этой воды  способствуют укреплению кровеносных сосудов, стимулируют вегетативно-нервную, слизистую и секреторную системы. Вода имеет и антисептическое действие.


   Постепенно город приобрёл статус курортного центра, куда стали съезжаться итальянские аристократы, торговцы и землевладельцы.


Альтиметрия 14-го этапа Джиро д’Италия-2019

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 14 этап, Сен-Венсан - Курмайёр 

 

 

   На этом этапе велогонщики преодолеют пять категорийных подъёмов и финишируют в подъём Курмайёр (Courmayeur).

 

   В этом году в 14-й раз Сен-Венсан принимает старт этапа Джиро д’Италия, в последний раз принимал в 2015 году. 

 

  Из Сен-Венсана пелотон отправится на запад. На 131 км дистанции набором высоты составит 3800 м. По пути велогонщики преодолеют серию категорийных подъёмов: 

 

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 14 этап, Сен-Венсан - Курмайёр 

 

 подъём 2 категории Веррай (Verrayes, 480 – 1017 м, протяжённость 6,7 км, перепад 537 м, средний градиент 8%, максимальный градиент 13%)

 

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 14 этап, Сен-Венсан - Курмайёр

 

 подъём 1 категории Верронье (Verrogne, 602 – 1582 м, протяжённость 13,8 км, перепад 980 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 13%)

 

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 14 этап, Сен-Венсан - Курмайёр

 

 подъём 2 категории Трюк д'Арб (Truc d'Arbe, 679 – 1256 м, протяжённость 8,2 км, перепад 577 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 12%). 

 

 После спуска с Трюк д'Арб начнётся подъём с крутой стенкой протяжённостью 2,1 км со средним градиентом 8,3%, которая приведёт к промежуточному спринту в Ла-Салле (La Salle).

 

  Затем снова спуск к подножию одного из самых тяжёлых подъёмов Джиро д'Италия-2019 - подъёму 1 категории Колле Сан Карло (Colle San Carlo, 920 – 1951 м, протяжённость 10,5 км, перепад 1031 м, средний градиент 9,8%, максимальный градиент 15%), после прохождения вершины которого до финиша останется 25 км.

 

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 14 этап, Сен-Венсан - Курмайёр

 

  В последний раз подъём присутствовал на 13 этапе Джиро д’Италия-2006, тогда Леонардо Пьепполи (Leonardo Piepoli) опередил Ивана Бассо (Ivan Basso) на вершине и далее оторвался от него на спуске до Ла-Тюиль (La Thuile). В этот раз спуск будет протяжённее. После 16 км спуска участникам Джиро д’Италия-2019 останется преодолеть заключительный подъём 14 этапа - подъём 3 категории Курмайёр (Courmayeur, 1036 – 1293 м, протяжённость 8 км, перепад 257 м, средний градиент 3,2%, максимальный градиент 9%). 

 

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 14 этап, Сен-Венсан - Курмайёр

 

   Горнолыжный курорт Курмайёр на Джиро д’Италия появлялся лишь в 1959 году, в качестве финишного и стартового этапа. Это была провальная для итальянских велосипедистов Джиро д’Италия-1959, такого ещё никогда не было - один день в розовой майке, девять выигранных этапов.


   Велогонка стала ареной борьбы двух велогонщиков. Дуэль люксембургского и французского велогонщика Шарли Голя (Charly Gaul) и Жака Анкетиля (Jacques Anquetil) на протяжении 22 этапов. На 21-м этапе с финишем на Курмайёр: на подъёме Малый Сен-Бернар (Colle del Piccolo San Bernardo), Голь как с цепи сорвался, на финише этапа он имел 10 минут преимущества над Анкетилем, который дважды останавливался из-за прокола колёс.

 

   Спустя 60 лет подъём во второй раз будет присутствовать на финише этапа Джиро д’Италия.

 

   Итальянский горнолыжный курорт Курмайер расположен на итальянской стороне высочайшей горы Европы Монблан (Monte Bianco). Атмосферность Курмайера обусловлена обилием старинных зданий и узких мощёных улиц, которые в сумме создают удивительный шарм итальянской деревни.


   Расположен Курмайер на севере Италии в долине Аоста, в 620 километрах от Рима. Первый пик популярности Курмайера пришёлся на 18-й век, когда здесь начали обустраивать термальные источники, которые были невероятно востребованы среди европейской аристократии.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 14 этап, Сен-Венсан - КурмайёрДжиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 14 этап, Сен-Венсан - Курмайёр


   По европейским меркам масштабы лыжного курорта Курмайер весьма малы – на курорте имеется всего 100 километров превосходных горнолыжных трасс. Абсолютное большинство из них коротки и идеально подходят для начинающих и тех лыжников, кто уже успел немного научиться. Это определяет высокую популярность курорта среди семей, которые не рискуют брать детей в места с невероятно сложными маршрутами. В Курмайёре 21 подъёмник, есть равнинная лыжня (25 км).


   Всего в Курмайере имеется два крупных горнолыжных района: Чекру-Вал Вени и Долонне. Чекру-Вал Вени практически всегда полон народа благодаря своей живописности и относительной простоте. Долонне больше подойдёт для неопытных лыжников, здесь можно найти инструктора, который поставит правильную технику спуска на лыжах или сноуборде.


   Отдельно стоит выделить местные природные красоты. Дело в том, что регион находится на границе трёх стран: Италии, Швейцарии и Франции. Курмайёр очаровывает потрясающими видами на высочайшую гору Европы - Монблан, которой можно любоваться с любой точки курорта. Она и визитная карточка курорта, и источник уникальных возможностей катания, особенно внетрассового. Исключительность Курмайёра - в его полном родстве с французским курортом Шамони - они связаны двенадцатикилометровым туннелем «Дель Монте Бьянко», который носит название величественной вершины и проложен прямо в ней.


   Именитые побратимы Шамони и Курмайёр по своему облику очень похожи и образуют единый обширный регион катания. Добраться в Шамони от Курмайёра возможно только посредством рейсовых автобусов, которые регулярно отправляются по маршруту (через туннель). Летом два курорта связаны канатной дорогой Хельброннер (Helbronner, 3459 м) - Эгюй-дю-Миди (Aiguille du Midi, 3843 м), которая дарит уникальную возможность полюбоваться Монбланом и живописностью круговой панорамы итальянских, швейцарских и французских Альп. Эта панорамная канатная дорога работает только летом.

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 18:27 | Регистрация: 31.05.2014

    Генералы так навпахивались на 13 этапе, хоть бы в лимит от отрыва попали бы)))

    п.с. Вангую, что Примож в розовое переоденется.

  2. RVL

    Вчера, 19:04 | Регистрация: 30.08.2012

    там от Ильнура до Приможа то...а вдруг и так ? Розовое для Кати это вообще как принято говорить в вело, зачастую и по пустякам-невероятно!

    но верно сказано. этап был сложный, что в ногах есть на завтра..сложно сказать. 

    прогноз на Роглича стабильный.

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 19:20 | Регистрация: 15.04.2010

    После сегодняшнего этапа, генералы будут стеречь друг друга, а уедет отрыв, который им не помеха и разыграют финиш.

    1. Имя: Михаил

      Mikael

      Вчера, 23:16 | Регистрация: 27.05.2017

      Не факт. Очень многим нужно добирать. Силы у всех команд ограничены и всаживать их полностью для подвоза всего пелотона и контроля отрывов стремно.
      Джамбо доказало.
      Я уже ошибся в прогнозах со слабым отрывом сегодня. Не вижу причин для изменений.
      Но, вполне возможно, что тот кто поучаствует в отрыве на эмоциях еще и опустится в генерале по итогу.

  4. Имя: Сергей

    SSS

    Вчера, 19:31 | Регистрация: 25.05.2015

    Ставлю на Роглика или Нибали. Захарин на спуске отстанет.

  5. Имя: Айдын

    almaty1991

    Вчера, 19:44 | Регистрация: 23.07.2016

    Осмелюсь поставить на Лопеса. Мне кажется, завтра будут брошены все силы на отрыв. 

  6. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Вчера, 19:57 | Регистрация: 17.08.2015

    Не думаю, что завтра отпустят отрыв, многие сильные команды не устраивает ситуация в общем зачете. Мичелтон-скотт, Астана, Бахрейн будут рвать.

  7. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 20:21 | Регистрация: 15.04.2018

    Завтра Приможа могут растерзать. Или наоборот, он может наконец огрызнуться

  8. Имя: Lada

    LLL

    Вчера, 21:24 | Регистрация: 15.06.2014

    Ну до чего хороши горы. Живя на равнине я издалека немного завидую тем, кто живет в горной местности.

     

    И свои 5 копеек ставлю на Ланду или Нибали. Понимаю, что потратился сегодня Микель. Шансы невелики у обоих. Но мне так хочется.

  9. Имя: Саша

    VeloVelo

    Вчера, 21:44 | Регистрация: 4.07.2013

    Отрыв отпустят в воскресенье. А завтра тузики Тузы продолжат терзать грелку.
    Мне кажется, будет жарко.

  10. Имя: Олег

    levonardo

    Вчера, 22:14 | Регистрация: 23.05.2017

    Лопез и Йейтс должны завтра ехать в отрыв, если хотят быть на подиуме. Если будут откладывать на третью неделю- проиграют ещё больше.

  11. Имя: Алексей

    sixpack

    Вчера, 22:32 | Регистрация: 20.11.2012

    этап под большую борьбу, короткая протяженность и отсутствие горного финиша только усиливают эффект. Сегодняшний напряг может сказаться по-разному. Последняя гора под легких горников - стабильный и не запредельный градиент, не особо продуваемая из-за леса. Настоящих дейставий ожидаю от Нибса. Надеюсь, он тут что-то припас. Заку придется очень нелегко.  В перспективах отрыва не уверен - на таких этапах в последнее время тенденция ускоряться рано.

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Вчера, 23:51 | Регистрация: 4.07.2013

      Алексей, согласен, Заку будет трудно завтра.
      Будет стараться усидеть за лидерами ГК.
      Чтоб у него всё сложилось на завтрашнем этапе!

  12. DV

    Вчера, 22:36 | Регистрация: 28.05.2014

    Ланда должен войти в тройку. Ильнур и Молема провалятся

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:01 | Регистрация: 4.07.2013

      Шаманишь? )

  13. Имя: Константин

    Костя К

    Вчера, 22:58 | Регистрация: 27.05.2015

    По мне так лучше победа на этапе, чем место в пятерке -десятке в генерале. 

    Пусть даже Ильнур провалится. За-то сегодня порадовал.

    1. Имя: Михаил

      Mikael

      Вчера, 23:21 | Регистрация: 27.05.2017

      Что ему проваливаться то? Он ехал в стабильной группе. Под ним и Моллемой стекались, растекались, добирали друг друга, отпускали.

    2. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 00:08 | Регистрация: 4.07.2013

      Может, вы и правы, как болельщик.
      Но, главное - чего хочет сам Закарин, как гонщик.

      1. Имя: Михаил

        Mikael

        Сегодня, 00:17 | Регистрация: 27.05.2017

        Он ответил во вью!
        Нацелен на борьбу!
        Что завтра будет лучше - цепляться за отрыв или пытаться усидеть во второй группе которая будет рвать не меньше вопрос в целом риторический. Где окажется там и будет пытаться.

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