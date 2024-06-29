Тур де Франс-2024: Превью

29.06 Суббота. Этап 1: Флоренция - Римини, 206 км 30.06 Воскресенье. Этап 2: Чезенатико - Болонья, 199,2 км 1.07 Понедельник. Этап 3: Пьяченца - Турин, 230,8 км 2.07 Вторник. Этап 4: Пинероло - Валлуар, 139,6 км 3.07 Среда. Этап 5: Сен-Жан-де-Морьен - Сен-Вюльба, 177,4 км 4.07 Четверг. Этап 6: Макон - Дижон, 163,5 км 5.07 Пятница. Этап 7: Нюи-Сен-Жорж - Жевре-Шамбертен (ITT), 25,3 км 6.07 Суббота. Этап 8: Семюр-ан-Осуа - Коломбе-ле-Дёз-Эглиз, 183,4 км 7.07 Воскресенье. Этап 9: Труа - Труа, 199 км 8.07 Понедельник. День отдыха. 9.07 Вторник. Этап 10: Орлеан - Сент-Аман-Монрон, 187,3 км 10.07 Среда. Этап 11: Эво-ле-Бен - Лиоран, 211 км 11.07 Четверг. Этап 12: Орийак - Вильнёв-Сюр-Ло, 203,6 км 12.07 Пятница. Этап 13: Ажен - По, 165,3 км 13.07 Суббота. Этап 14: По - Сен-Лари-Сулан Пла д’Аде, 151,9 км 14.07 Воскресенье. Этап 15: Луданвьелль - Плато де Бей, 197,7 км 15.07 Понедельник. День отдыха 16.07 Вторник. Этап 16: Грюиссан - Ним, 188,6 км 17.07 Среда. Этап 17: Сен-Поль-Труа-Шато - Сюпердеволюи, 177,8 км 18.07 Четверг. Этап 18: Гап - Барселоннет, 179,5 км 19.07 Пятница. Этап 19: Амбрён - Изола-2000, 144,6 км 20.07 Суббота. Этап 20: Ницца - Коль-де-ла-Куйоль, 132,8 км 21.07 Воскресенье. Этап 21: Монако - Ницца (ITT), 33,7 км
3600м. вертикального набора и сразу 7 категорийных подъемов на 1-м же этапе Тура - такого (старта ГТ) даже на Вуэльте не было) Вангую зрелище!! Хорошая стиральная доска, острая, и на спусках гонцам есть где порезвиться.
А нам останется гадать, увидим ли мы 22-й этап Джиро д'Италия-2024 или 1-й этап Тур де Франс-2024.
Не, не хочу такого расклада, разве что 1-й этап Тура скопирует 1-й этап Джиро, но кто в Римини окажется в роли Дж.Нарваеса, который обошёл тогда Кочегара на финише в Турине ?)
Всем привет,ну что поехали?)В Италию пришло лето,кто понимает тот понимает,для остальных это 40+ днём и сумасшедшая влажность.Мы на финише с компанией,за апперолем в баре конечно обсуждение кто завтра фаворит, ставлю на Рэмко.Финиш он вырезать у Тадея должен, иначе "жёлтая неделя парада"так и не наступит.Обсуждать в целом гонку смысла не вижу по первой неделе,но если Винни отцепляют,а всё на это указывает,то завтра думаю станет уже началом.В Италии как и во всей Европе больше количество эмигрантов,на севере это в основном Румыны, язык очень схож с Итальянским вот собственно почему их много.Относительно уровня преступности,сезон на вакансы и фарагосты это обычное дело.Относительно города,дак это курорт,тут "нечести" хватает,слава богу пару лет "тАгил" никто не кричит.
Arkea чем-то майку команды Bianchi (одного из своих спонсоров) напоминает https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Bianchi-Campagnolo_je rsey.jpg/1014px-Bianchi-Campagnolo_jersey.jpg?20170323013239