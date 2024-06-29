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Тур де Франс-2024: Превью

 

Тур де Франс (Tour de France) - 2024

 

Тур де Франс-2024. Жёлтая майка. Претенденты

Тур де Франс-2024: Зеленая майка. Претенденты

Тур де Франс-2022: Гороховая майка. Претенденты

Тур де Франс-2024: Белая майка. Претенденты
   Желтая майка Зеленая майка Горная майка Белая майка
Фавориты Фавориты Фавориты Фавориты

 

 

Тур де Франс-2024: Альтиметрия маршрута      
Тур де Франс-2024: Составы команд

Тур де Франс-2024: Текущие результаты
 
29.06 Суббота. Этап 1: Флоренция - Римини, 206 км 
30.06 Воскресенье. Этап 2: Чезенатико - Болонья, 199,2 км
1.07 Понедельник. Этап 3: Пьяченца - Турин, 230,8 км
2.07 Вторник. Этап 4: Пинероло - Валлуар, 139,6 км
3.07 Среда. Этап 5: Сен-Жан-де-Морьен - Сен-Вюльба, 177,4 км
4.07 Четверг. Этап 6: Макон - Дижон, 163,5 км
5.07 Пятница. Этап 7: Нюи-Сен-Жорж - Жевре-Шамбертен (ITT), 25,3 км
6.07 Суббота. Этап 8: Семюр-ан-Осуа - Коломбе-ле-Дёз-Эглиз, 183,4 км
7.07 Воскресенье. Этап 9: Труа - Труа, 199 км
8.07 Понедельник. День отдыха.
9.07 Вторник. Этап 10: Орлеан - Сент-Аман-Монрон, 187,3 км
10.07 Среда. Этап 11: Эво-ле-Бен - Лиоран, 211 км
11.07 Четверг. Этап 12: Орийак - Вильнёв-Сюр-Ло, 203,6 км
12.07 Пятница. Этап 13: Ажен - По, 165,3 км
13.07 Суббота. Этап 14: По - Сен-Лари-Сулан Пла д’Аде, 151,9 км
14.07 Воскресенье. Этап 15: Луданвьелль - Плато де Бей, 197,7 км
15.07 Понедельник. День отдыха
16.07 Вторник. Этап 16: Грюиссан - Ним, 188,6 км
17.07 Среда. Этап 17: Сен-Поль-Труа-Шато - Сюпердеволюи, 177,8 км
18.07 Четверг. Этап 18: Гап - Барселоннет, 179,5 км
19.07 Пятница. Этап 19: Амбрён - Изола-2000, 144,6 км
20.07 Суббота. Этап 20: Ницца - Коль-де-ла-Куйоль, 132,8 км
21.07 Воскресенье. Этап 21: Монако - Ницца (ITT), 33,7 км
 
Тур де Франс-2024: Цифры и числа
Страницы истории Тур де Франс
Официальный сайт Тур де Франс-2024
Итоги Тур де Франс-2024 по очкам Мирового рейтинга

 

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ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2024?

Комментарии

  • vova-55
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (20)
    vova-55-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    не знаю, я больше ставлю на панчеров таких как МВДП Пидкок или Йейтсы

    Думаю после 135 километра и интрига, и рубка будут не слабыми.



    Только МВДП, Ремко, ван Арту и Пидоку нечего терять, могут дать газу на все деньги, а Погочару это совсем не нужно.

  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (20)
    Yuriy 17-Фото

    Ты jetrevel - зачем на русском сайте вражду сеешь 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Если бы был городской спуск на финише во Флоренции, то да, там очень сложно, а уж если дождь, то, вообще, трындец.

    Вспомнил Супер победу Максима Белькова на Джиро с финишем в дождь во Флоренции.
    Кто помнит, тому Привет good ))

  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (20)
    Yuriy 17-Фото
    И даже ты - Тагил не кричишь?
  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (20)
    Yuriy 17-Фото

    -

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (20)
    VeloVelo-Фото

    По поводу проверки паспортов присоединяюсь, может быть всё что угодно.


    Но, Если кто-то из генеральских дёрнется, то это будет один сценарий, а если все решат вкатываться, то отрыв отпустят.

    Ну и, конечно, кто-то дунет из панчеров на все деньги ближе к финишу и, мне кажется,  все-таки, заберет этап.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (20)
    VeloVelo-Фото

    velolive Спасибо за Замечательное превью!

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    3600м. вертикального набора и сразу 7 категорийных подъемов на 1-м же этапе Тура - такого (старта ГТ) даже на Вуэльте не было) Вангую зрелище!! Хорошая стиральная доска, острая, и на спусках гонцам есть где порезвиться.

    А нам останется гадать, увидим ли мы 22-й этап Джиро д'Италия-2024 или 1-й этап Тур де Франс-2024.

    Не, не хочу такого расклада, разве что 1-й этап Тура скопирует 1-й этап Джиро, но кто в Римини окажется в роли Дж.Нарваеса, который обошёл тогда Кочегара на финише в Турине ?)

  • JetRevel
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (20)
    JetRevel-Фото
    Всем привет,ну что поехали?)В Италию пришло лето,кто понимает тот понимает,для остальных это 40+ днём и сумасшедшая влажность.Мы на финише с компанией,за апперолем в баре конечно обсуждение кто завтра фаворит, ставлю на Рэмко.Финиш он вырезать у Тадея должен, иначе "жёлтая неделя парада"так и не наступит.Обсуждать в целом гонку смысла не вижу по первой неделе,но если Винни отцепляют,а всё на это указывает,то завтра думаю станет уже началом.В Италии как и во всей Европе больше количество эмигрантов,на севере это в основном Румыны, язык очень схож с Итальянским вот собственно почему их много.Относительно уровня преступности,сезон на вакансы и фарагосты это обычное дело.Относительно города,дак это курорт,тут "нечести" хватает,слава богу пару лет "тАгил" никто не кричит.
  • GAN
    Новые цвета на Тур де Франс-20 ... (2)
    GAN-Фото
    Arkea чем-то майку команды Bianchi (одного из своих спонсоров) напоминает https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Bianchi-Campagnolo_je
    rsey.jpg/1014px-Bianchi-Campagnolo_jersey.jpg?20170323013239

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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