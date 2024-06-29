Тур де Франс-2024: Превью

Цитата: старт-шоссе 82

не знаю, я больше ставлю на панчеров таких как МВДП Пидкок или Йейтсы

Думаю после 135 километра и интрига, и рубка будут не слабыми.

Только МВДП, Ремко, ван Арту и Пидоку нечего терять, могут дать газу на все деньги, а Погочару это совсем не нужно.