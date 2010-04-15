Тур де Франс-2024, превью этапов: 6 этап, Макон - Дижон



Шестой этап Тур де Франс (Tour de France)-2024 стартует в Макон (Mâcon), который является самым южным городом региона Бургундия. Город этот очень древний, известно, что до I веке до н.э. здесь жили кельты, их поселение называлось тогда Эдюан, а позже он назывался Матиско, и лишь в IV веке приобрел нынешнее название. В раннее средневековье Макон развивался за счет того, что в нём существовало епископство, которое просуществовало вплоть до Великой Французской революции. В IX веке Макон стал центром одноименного графства, которое признавало сюзеренитет герцогов Бургундии, и лишь в 1239 году графство было продано королю Франции графиней Алисой де Макон за 10 000 ливров и 1 000 ливров ежегодной ренты.

Photo (c): Luciani71. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5263017



В Маконе можно увидеть множество памятников архитектуры, относящихся к самым разным эпохам: от кафедрального собора Святого Климента (Église Saint-Clément), склеп которого который датируется VI веком, до церкви Святого Петра ((Eglise Saint-Pierre), которая была построена в XIX столетии. Здание построено в неороманском стиле в 60-х годах XIX века по проекту Андрэ Бертье (André Berthier) – ученика выдающегося французского архитектора и реставратора Эжена Виолле-ле-Дюка (Eugène Viollet-le-Duc). Две элегантные колокольни, увенчанные каменными шпилями, доминируют над архитектурным комплексом.

Интересен Музей урсулинок (Musée des Ursulines) в здании бывшего монастыря XVII века, который был построен в том числе и для того, чтобы там получали образование дочери дворян и зажиточных буржуа. После Французской Революции он использовался как тюрьма (1793 год), военная казарма (1796-1929 годы) и клуб, пока в 1968 году в нем не разместился Музей.



Через реку Сона, протекающую через Макон, перекинут уникальный средневековый мост - мост Святого Лорана (Pont Saint-Laurent). Ещё до основания Макона в этом районе находился брод через реку Сона. Римские завоеватели перед захватом Галлии построили здесь деревянный мост, а в XI веке был построен каменный мост на шести арочных пролетах, который был укреплен в 1221 году. Несколько работ по укреплению моста проводилось в середине XVI века. Несколько позже в этом же веке мост стал свидетелем печальных событий религиозных войн: по распоряжению мэра города с него были сброшены в воду плененные гугеноты. В 1722 году мост был расширен и сейчас имеет 12 пролетов.

Очень интересен самый старый дом города Макон - деревянный дом, построенный между 1490 и 1510 годами. Его фасад целиком деревянный и украшен множеством изображениями персонажей с масками людей и обезьян, фантастических животных.

Par Chabe01 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65073167

Каждое лето с конца июня по конец августа в Маконе проводится фестиваль L'Été frappé, посвящённый искусству и музыке. По всему городу, на эспланаде Ламартин на берегу реки Соны можно бесплатно послушать концерты разных музыкальных жанров (классика, французский шансон, джаз, рок, фолк, хип-хоп, рэп), а также стать зрителем многочисленных шоу (танцы, комедии), кинопоказов под открытым небом, посетить театр под открытым небом и спортивные соревнования и т. д. В 2011 году фестиваль собрал 48 000 зрителей.

Каждый год в конце июля - начале августа на фестивале проводит концерт кто-то из известных певцов. Неотъемлемой частью фестиваля является трёхдневный праздник джаза, который организует джаз-клуб Crescent Jazz Club. По приглашению этого джаз-клуба в Макрон приезжают известные джазовые музыканты. Ещё одно примечательное мероприятие фестиваля - «Летние ночи Макона», когда в конце июля в течение недели ассоциация Art en Liberte проводит бесплатные концерты классической музыки в самом центре Макона, у Музея урсулино, на площади церкви Сен-Пьер и на других площадях города.

Макон ещё и спортивный город, по крайней мере, в 2001 году он был признан самым спортивным городом Франции. В нём работают 73 клуба, представляющих 40 видов спорта. 42% населения являются членами какого-либо спортивного клуба.



Винодельческий район вокруг Макона славится своими сочными винами из винограда сорта шардоне. Вина самого лучшего качества создаются на известковых склонах на юге Маконе у деревушки Пуильи-Фюис (Pouilly-Fuissé). Это сухое белое вино золотого цвета с зеленоватым оттенком.



Альтиметрия 6-го этапа Тур де Франс-2024

Макон в последний раз принимал старт этапа Тур де Франс в 2019 году. Спринтерский этап с одним подъёмом 4-й категории.

Из Макона пелотон отправится на север, в начале этапа расположен подъём 4-й категории Коль-дю-Буа-Клер (Col du Bois Clair), протяжённость 1,6 км, 300-396 м, перепад 96 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 9%.

Далее 150 км равнины, на которых ветер может вмешаться в ход развития этапа. Финишировать будут в Дижоне (Dijon, административный центр департамента Кот-д'Ор и региона Бургундия - Франш-Конте). В последний раз на Тур де Франс этап здесь финишировал в 1987 году, тогда победу одержал Режис Клер (Regis Clere). Фавориты те же, что и на предыдущем этапе.



Финиширует 6-й этап Тур де Франс-2024 в столице Бургундии и родины горчицы в городе Дижон. Благодаря стратегическому положению между Северной Европой и странами Юга, столица Бургундии в XIV и XV веках была резиденцией одного из самых блестящих дворов Европы: герцога Бургундского. Дижону повезло, войны обошли его стороной, поэтому здесь очень хорошо сохранился исторический центр.

Авторство: PRA. Собственная работа, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11581859

По крайней мере о трёх знаменитых уроженцев Дижона вы наверняка слышали: двое, инженер Гюстав Эйфель и композитор Жан-Филипп Рамо (провели в Дижоне только первые года своей жизни. Третий великий сын Дижона - святой Бернар (1090-1153), основатель ордена цистерцианцев. Именно ему Северная Франция обязана огромным количеством монастырей и последующим развитием в них виноделия.



Познакомиться с городом Дижон можно благодаря «Маршруту совы» - 22-ступенчатая пешеходная дорожка познакомит вас с основными достопримечательностями исторического центра города.

В Дижоне находится очень много церквей, охватывающих все эпохи, от Средневековья до наших дней. Поэтому Дижон ещё называют «городом со ста колокольнями». Старейшая церковь Нотр-Дам (Église Notre-Dame) является шедевром готики, с её замечательным фасадом, украшенным горгульями. Необычная скульптурная сова, расположенная на опоре здания, считается талисманом счастья, который нужно погладить левой рукой, загадывая желание. Внутри церкви, на уровне южной апсидиолы, можно увидеть очень старую статую Богородицы (Notre-Dame de Bon-Espoir), деревянную Деву, построенную в XI веке.



Дижон - родина нескольких продовольственных брендов, которые известны далеко за пределами Франции. Прежде всего, это горчица. Особый вкус классической дижонской горчицы получается благодаря смешиванию семян горчицы с кислым соком недозрелого винограда. Среди производителей выделяется фирма «Edmond Fallot», а при фирме «Amora» есть даже музей горчицы (это недалеко от монастыря Шанмоль).



Известность завоевали и дижонские пряники. В Бургундии пряник упоминается в документах XIV века. Но настоящее производство пряников в Дижоне началось лишь в начале XVIII века. В торговых книгах 1711 года в Дижоне уже зарегистрирован продавец пряников по улице Святого Николя. В 1911 году Дижон насчитывает уже 12 производителей пряников, вырабатывающих три тонны в день.

Дижон славится и французским сладким ягодным ликёром из чёрной смородины (Crème de cassis).



Промышленность столицы Бургундии сосредоточена в восточных районах (завод «Peugeot», швейная фабрика «Lanvin»). В городе имеется университет (основан в 1722 году).



Дижон также является зеленым городом с его парками и садами площадью 700 гектаров, включая очень красивый парк аркебуз с его дендрарием, розарием и садом наук, в котором объединены планетарий, музей и ботанический сад, посвященный биоразнообразию. Парк «Toison d'Or» на севере города - ещё одна зеленая зона, названная в честь ордена «Золотого руна», образованного, между прочим, именно в Дижоне в 1429 году. Также стоит посмотреть парк Коломбьер (Parc de la Colombière), сад во французском стиле, внесенный в список исторических памятников, богатый более чем 6000 деревьями.



В Дижоне ежегодно проходит несколько фестивалей, из которых можно выделить «Музыкальное лето» (классика на открытом воздухе) и Международную гастрономическую выставку-ярмарку (в начале ноября).





Макон и Дижон в истории Тур де Франс

Макон появился на карте Тур де Франс благодаря двум решающим индивидуальным гонкам на время. В 1991 году Мигель Индурайн завоевал первый из своих пяти титулов, опередив Джанни Буньо и Грега ЛеМонда. А в 2002 году в Маконе финишировала 50-км разделка 19 этапа Тур де Франс, которую выиграл Лэнс Армстронг, опередивший литовского гонщика Раймондаса Румшаса на 52 секунды.

На Критериуме Дофине в 2011 году этап в Маконе дал молодому Джону Дегенкольбу возможность подтвердить своё место одного из ведущих спринтеров пелотона, выиграв на берегу Соны. В 2012 году город стал отправной точкой этапа, который позволил Томасу Фёклеру одержать предпоследнюю из четырёх побед на этапах Тур де Франс. В 2019 году Томас де Гендт, специалист по долгим отрывам, выиграл этап, который стартовал из Макона.

Этапы Тур де Франс финишировали в Дижоне тринадцать раз, но в последний раз город принимал этап Большой Петли в 1997 году.