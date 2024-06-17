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Тур де Франс-2024: Цифры и числа

Тур де Франс-2024: Цифры и числа

 

 

В 111-й раз за последний 121 год стартует Тур де Франс (Tour de France), который пройдёт с 29 июня по 21 июля и будет состоять из 21 этапа и 2 дней отдыха. Гонка стартует во Флоренции, в Тоскане, в Италии.

 

Завершится Тур де Франс-2024 21 июля в Ницце на Лазурном побережьи Франции индивидуальной разделкой на 21-м этапе протяженностью 33,7 км, стартующей из Монако.

 

Общая протяженность маршрута от Флоренции через территорию Италии, Сан-Марино, Монако и до финиша в Ницце составит 3498 км, на которых велогонщиков ожидают 2 индивидуальных гонки на время, 5 горных, 5 среднегорных, 8 равнинных этапов и 1 этап с гравийными дорогами.

 




 

 

 

Цифры и числа:

 

1-ый раз финиш Тур де Франс в Ницце;

1 этап с финишем в гору 3-й категории;

2 этапа без категорийных подъемов;

 

2 индивидуальных гонки с раздельным стартом;

2 этапа с финишем в гору высшей категории;

2 этапа с финишем в гору 1-й категории;

 

3,9 км по территории Монако;

4 этапа протяженностью 200 км и более;

4 этапа с бонификацией 8, 5 и 2 секунды на "Бонусной премии" на горных вершинах;

 

10 секунд бонификации победителю этапа (кроме разделок), 6 секунд за второе место, 4 секунды за третье место;

14 июля - День взятия Бастилии в воскресенье на 15 этапе;

19 промежуточных спринтерских финишей;

 

20 очков в зачет зеленой майки получает первый на промежуточном спринте, горном этапе и индивидуальной разделке;

22 команды выйдут на старт Тур де Франс-2024;

23 км по территории Сан-Марино;

 

25,3 км индивидуальная разделка на 7-м этапе Тур де Франс-2024;

30 очков в зачет зеленой майки получает первый на финише этапа 3 категории сложности;

30% лимит времени на индивидуальных разделках;

 

32,2 км общая протяженность 14-ти гравийных секторов на 9 этапе;

33,7 км индивидуальная разделка на 21-м этапе Тур де Франс-2024;

35 лет спустя Тур де Франс завершается индивидуальной гонкой на время;

 

40 очков в зачет гороховой майки покорителю Чиме-де-ла-Бонетт-Рестефон - Cime de la Bonette-Restefond;

50 очков в зачет зеленой майки получает первый на финише этапа 1 и 2 категории сложности;

59 км суммарная протяженность разделок на Тур де Франс-2024;

 

132,8 км наименее протяженный этап (20 этап);

164,66 км средняя протяженность этапов на 3 неделе (без разделки);

176 участников выйдут на старт Тур де Франс-2024;

 

181 км средняя протяженность этапов Тур де Франс-2024 (без разделок);

186,13 км средняя протяженность этапов на 2 неделе;

187,36 км средняя протяженность этапов на 1 неделе (без разделки);


211 км второй по протяженности этап (11 этап);

230,8 км наиболее протяженный этап (3 этап);

682 км по территории Италии;

 

2 024 м - Изола-2000 - Isola 2000 - наивысшая отметка финиша этапа Тур де Франс-2024 (19 этап);

2 115 м - вершина Турмале - премия памяти Жака Годде - директора Тур де Франс с 1936 по 1986 годы - 14 этап Тур де Франс-2024;

2 642 м - вершина Коль дю Галибье - Col du Galibier Тур де Франс-2024 (4 этап) - премия памяти основателя Тур де Франс Анри Дегранжа;

 

2 802 м - вершина Чиме-де-ла-Бонетт-Рестефон - Cime de la Bonette-Restefond - наивысшая точка Тур де Франс-2024 (19 этап).

 

Набор высоты:

 

3 600 м набор высоты на 1 этапе;

3 600 м набор высоты на 4 этапе;
2 400 м набор высоты на 8 этапе;

 

4 350 м набор высоты на 11 этапе;

4 000 м набор высоты на 14 этапе;
4 800 м набор высоты на 15 этапе;

 

2 850 м набор высоты на 17 этапе;

3 100 м набор высоты на 18 этапе;
4 400 м набор высоты на 19 этапе;
4 600 м набор высоты на 20 этапе.

О "красном горохе":


6 горных премий высшей категории (Categorie H);
10 горных премий 1 категории;
11 горных премий 2 категории;
19 горных премий 3 категории;
21 горная премия 4 категории.

 

Горы высшей категории: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-8 места соответственно;
Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;
Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;
Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;
Горы 4 категории: 1 очко за 1 место.

 

Удвоение горных очков (40, 30, 24, 20, 16, 12, 8, 4 очка) на вершине высшей категории Чиме-де-ла-Бонетт-Рестефон - Cime de la Bonette-Restefond (19 этап).

 

Условно Тур де Франс-2024 можно разделить на 2 части, с 1-го по 13-ый этап гонщикам предстоит покорить:

 

- 1 гора высшей категории:

4 этап - Коль дю Галибье - Col du Galibier; 

 

- 1 гора первой категории:

11 этап - Па-де-Пейроль/Пюи Мари - Pas de Peyrol/Puy Mary;

 

- 7 гор второй категории;

- 13 гор третьей категории;

- 20 подъемов четвертой категории.

 

С 14-го и по 21-й этапы:

 

- 5 гор высшей категории:

14 этап - Коль дю Турмале - Col du Tourmalet и финиш на Пла д'Аде - Pla-d'Adet;

15 этап - финиш на Плато де Бей - Plateau de Beille;

19 этап - Коль де Вар - Col de Vars и Чиме-де-ла-Бонетт-Рестефон - Cime de la Bonette-Restefond;

 

- 9 гор первой категории:

 

15 этап - Коль де Пейресурд - Col de Peyresourde, Коль де Мант - Col de Mente, Коль де Порте д'Аспе - Col de Portet d'Aspet и Коль д'Анье - Col d'Agnes;

17 этап - Коль-дю-Нуайе - Col du Noyer;

19 этап - финиш на Изола-2000 - Isola 2000;

20 этап - Коль де ла Кольмиан - Col de la Colmiane, Коль де Тюрини - Col de Turini и финиш на Коль-де-ла-Куйоль - Col De La Couillole;

 

- 4 горы второй категории:

- 6 гор третьей категории:

17 этап - финиш на Супердеволюи - Superdévoluy;

 

- 1 подъем четвертой категории.

 

Очки на Тур де Франс-2024 в зачет Мирового рейтинга

 

25 очков получает лидер Тур де Франс-2024 за ношение желтой майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

 

210 очков получает победитель этапа Тур де Франс-2024 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-15 место: 210; 150; 110; 90; 70; 55; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 15; 10; 5);

 

210 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Тур де Франс-2024 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 210; 150; 110);

 

1300 очков получает победитель генеральной классификации Тур де Франс-2024 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

 

1-10 место: 1300; 1040; 880; 750; 620; 520; 425; 360; 295; 230

11-20 место: 190; 165; 140; 110; 100; 90; 85; 80; 70; 60
21-25 место: по 50 очков

26-30 место: по 40 очков

31-40 место: по 35 очков
41-50 место: по 25 очков
51-55 место: по 20 очков
56-60 место: по 15 очков

Этапы Тур де Франс-2024:

29.06 Суббота. Этап 1: Florence - Rimini, 206 км
30.06 Воскресенье. Этап 2: Cesenatico - Bologne, 199.2 км
1.07 Понедельник. Этап 3: Plaisance - Turin, 230.8 км
2.07 Вторник. Этап 4: Pinerolo - Valloire, 139.6 км
3.07 Среда. Этап 5: Saint-Jean-De-Maurienne - Saint-Vulbas, 177.4 км
4.07 Четверг. Этап 6: Mâcon - Dijon, 163.5 км
5.07 Пятница. Этап 7: Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin (ITT), 25.3 км
6.07 Суббота. Этап 8: Semur-En-Auxois - Colombey-Les-Deux-Églises, 183.4 км
7.07 Воскресенье. Этап 9: Troyes - Troyes, 199 км
8.07 Понедельник. День отдыха: Orléans
9.07 Вторник. Этап 10: Orléans - Saint-Amand-Montrond, 187.3 км
10.07 Среда. Этап 11: Évaux-Les-Bains - Le Lioran, 211 км
11.07 Четверг. Этап 12: Aurillac - Villeneuve-Sur-Lot, 203.6 км
12.07 Пятница. Этап 13: Agen - Pau, 165.3 км
13.07 Суббота. Этап 14: Pau - Saint-Lary-Soulan Pla D'Adet, 151.9 км
14.07 Воскресенье. Этап 15: Loudenvielle - Plateau De Beille, 197.7 км
15.07 Понедельник. День отдыха: Gruissan,
16.07 Вторник. Этап 16: Gruissan - Nimes, 188.6 км
17.07 Среда. Этап 17: Saint-Paul-Trois-Châteaux - Superdévoluy, 177.8 км
18.07 Четверг. Этап 18: Gap - Barcelonnette, 179.5 км
19.07 Пятница. Этап 19: Embrun - Isola 2000, 144.6 км
20.07 Суббота. Этап 20: Nice - Col De La Couillole, 132.8 км
21.07 Воскресенье. Этап 21: Monaco - Nice (ITT), 33.7 км

 

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Теги к статье: Тур де Франс превью Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2024 маршрут Мировой Тур Франция Италия

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Комментарии

  • lazhu
    Патрик Лефевр о нововведениях ... (5)
    lazhu-Фото
    Ерунда. Будет цирк, как на какой-нибудь, прости, Господи, олимпиаде. Когда оказывается, что гонку выиграл вон тот nobody, ехавший в минутном отрыве, которого никто не видел.
  • rude_rider
    Тур Швейцарии-2024. Этап 8 (5)
    rude_rider-Фото

    Маас николай совсем какой то сырой..наследник контадора

  • VeloVelo
    Жуан Алмейда — победитель 8 эт ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Мне вот еще Интересно, что сказал после гонки Берналь. Как он вообще?

  • nightbuster33
    Патрик Лефевр о нововведениях ... (5)
    nightbuster33-Фото

    Без "кукловодов" научатся читать гонку, как во времена Анк.,Инд,Мерк.и др..И победы будут ценнее для них самих при сравнении с победами выше указанных лиц и интереснее для зрителей.

  • RVL
    Патрик Лефевр о нововведениях ... (5)
    RVL-Фото
    Будут записки передавать с бачками на пунктах питания
  • vitali
    Патрик Лефевр о нововведениях ... (5)
    vitali-Фото
    Без наушников будет по-другому: желание победить останется, а подсказок со стороны не будет, следовательно - изменится тактика по ходу гонки/этапа, и, думаю, будет больше открытой борьбы, что для нас интереснее
  • Bratybrat
    Тур Швейцарии-2024. Этап 8 (5)
    Bratybrat-Фото
    Алмейда пролетел последние 3 км
  • vova-55
    Тур Швейцарии-2024. Этап 8 (5)
    vova-55-Фото
    Это разделка.
    Каждый выдает то, на что способен в данный момент.

    Берналь в разделке никогда особо не отмечался.

    Обидно уступить призовое место недобрав всего 10 секунд...
  • Yuriy 17
    Тур Швейцарии-2024. Этап 8 (5)
    Yuriy 17-Фото

    Э. Берналь - в очередной раз фу-фу-фу

  • Yuriy 17
    Тур Бельгии-2024. Этап 5 (1)
    Yuriy 17-Фото

    Раз за разом T. Мерлир опережает Я. Филипсена.

    Одна надежда у Филипсена, что Мерлир не поедет Тур де Франс.

     

    Но сезон у Филипсена уже почти удался - есть победа на Милан - Сан-Ремо 

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