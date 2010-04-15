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Тур де Франс-2024, превью этапов: 9 этап, Труа - Труа

Тур де Франс-2024, превью этапов: 9 этап, Труа - Труа

 

 


Девятый этап Тур де Франс (Tour de France)-2024 принимает город Труа (Troyes). Труа - историческая столица и второй по численности город в Шампани.

 

Средневековый город хранит памятники исторического и архитектурного прошлого, которые дошли до наших дней со времён поселения в этих местах кельтского племени - трикассов. В I веке до н. э. городок был завоёван Юлием Цезарем. В 451 году местный епископ Луп организовал оборону города от гуннов. В 889 Труа был разорён норманнами.

 

Тур де Франс-2024, превью этапов: 9 этап, Труа - Труа

 


В Средние века Труа стал резиденцией феодальных графов, которые правили всей Шампанью. В городе началось строительство многочисленных церквей и богаделен. А также начался расцвет торговой деятельности за счёт проведения многочисленных и многолюдных ярмарок, которые сделали Труа одним из самых процветающих центров средневековой Европы.


Именно Труа и его ярмарки дали название тройской системе весов - тройская унция, равная 31,1034768 граммов, которая в наши дни широко применяется в банковском, ювелирном деле для измерения веса драгоценных металлов, а также в некоторых других областях, например, в косметике для измерения веса особо ценных ингредиентов.


В аббатстве Святого Лупа действовал крупный скрипторий - мастерская по переписке рукописей. В 1129 году в Труа заседал церковный собор, принявший устав ордена тамплиеров - духовно-рыцарский орден, основанный на Святой земле в 1119 году небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после Первого крестового похода. В 1420 году в Труа был заключён англо-французский договор, едва не закончивший Столетнюю войну. В 1429 году в Труа чествовали его освободительницу - Жанну д’Арк, национальную героиню Франции, одну из командующих французскими войсками в Столетней войне.


 В XV-м веке, особенно после страшного пожара 1524 года, Труа утратил былое торговое значение. Основной деятельностью, приносящей прибыль, стало чулочное производство. Во время религиозных войн местные гугеноты не раз подвергались репрессиям. После отмены Нантского эдикта в 1685 году предприимчивые кальвинисты покинули Шампань, что сильно затормозило его промышленное развитие.


Текстильное производство вновь стало основным направлением к началу XIX-го века. К этому времени здесь уже действовали сотни небольших фабрик, снабжавших своей продукцией Францию и другие европейские страны. В 1914 году в городе функционировало 58 компаний, специализировавшихся на выпуске чулочно-носочных изделий. Начиная с 1970-х годов эту отрасль охватил кризис, многие фабрики закрылись, а некоторые фабричные здания были отреставрированы как памятники промышленной архитектуры и перепрофилированы в офисные центры или жилые здания с апартаментами-лофтами. Тем не менее, в Труа до сих пор работают такие крупные производители текстиля как «Lacoste», «Petit Bateau», «DD». На их фабриках функционируют гигантские магазины-аутлеты, пользующиеся успехом не только у мелкооптовых перекупщиков, но и у простых покупателей из числа местных жителей и туристов.


Кроме текстильных фабрик, Труа гордится и другими своими фабриками: по производству шин (Kleber-Michelin), химической (Magiline), бумажной и другими.

 

 

 

Альтиметрия 9-го этапа Тур де Франс-2024

  

Тур де Франс-2024, превью этапов: 9 этап, Труа - Труа

 

   Труа в последний раз принимал старт этапа Тур де Франс в 2017 году.

 

   Первая неделя Тур де Франс-2024 завершается почти 200 километровым этапом с набором высоты 2000 м, включающим 14 секторов гравийных дорог суммарной протяжённостью 33,2 км. Нумерация секторов начинается с 14-го и убывает к первому, по мере приближения к финишу. Каждому сектору присвоена категория от 1 до 3-х звезд.

 

   Этап проложен к востоку от Труа по ходу часовой стрелки. С 35 км по 150 км маршрута рельеф пересечённый. На этом отрезке организаторы подготовили для велогонщиков испытание 8 гравийными секторами суммарной протяжённостью 20,6 км, 4 категорийными подъёмами и множеством некатегорийных подъёмов и спусков, в том числе по гравийным дорогам.

 

   14-й сектор "Белая дорога от Блиньи до Бержера" (Сhemin blanc de Bligny à Bergères), первый по счету, начнётся с 47 км маршрута, а после его прохождения почти сразу начинается подъём 4-й категории Кот-де-Бержер (Cote de Bergères), протяжённость 1,7 км, 246-335 м, перепад 89 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 8%.

 

   Следующий 13-й сектор "Белая дорога от Баровиль" (Сhemin blanc de Baroville) протяжённостью 1,2 км, которому присвоено 3 звезды сложности, завершается у подножия подъёма 4-й категории Кот-де-Баровиль (Cote de Baroville), протяжённость 2,8 км, 228-363 м, перепад 135 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 8%.

 

   подъём 4-й категории Кот-де-Валь-Фрион (Cote de Val Frion), протяжённость 2,2 км, 170-280 м, перепад 110 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%. Подъём расположен на 11-м секторе "Белая дорога от Полизи до Сель-сюр-Урс" (Сhemin blanc de Polisy à Celles-sur-Ource) протяженностью 3,4 км, которому присвоено 3 звезды сложности.

 

   подъём 4-й категории Кот-де-Шасене (Cote de Chacenay), протяжённость 3 км, 185-314 м, перепад 129 м, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 7%. Подъём расположен на 10-м секторе "Белая дорога от Лош-сюр-Ур до Шасене)" (Chemin blanc de Loches-sur-Ource à Chacenay) протяжённостью 4,2 км, которому присвоено 3 звезды сложности.

 

   8-й сектор "Белая дорога от Тиффрена до Маньяна" (Сhemin blanc de Thieffrain à Magnant) протяжённостью 3,9 км с 3 звёздами сложности расположен на некатегорийном подъеме.

 

   На заключительных 33 км этапа расположены 6 секторов, суммарной протяжённостью 11,6 км. Сектор под номер 1 протяжённостью 3 км и с 2 звёздами сложности завершится за 6,5 км до финиша этапа в Труа (Troyes, административный центр департамента Об, регион Гранд-Эст). Труа в последний раз принимал финиш этапа Тур де Франс в 2017 году.

 

   Фаворитами можно назвать - Матье ван дер Пула, Тома Пидкока, Приможа Роглича, Тадея Погачара, Ремко Эвенпула, Йонаса Вингегора и других.


 Несмотря на войны, разрушения и пожары в Труа уцелели некоторые исторические памятники, включая множество живописных деревянных зданий, всего в городе насчитывается 42 памятника, 35 из которых сосредоточены в центре Труа, а 21 памятник классифицирован по самому высокому разряду охраны исторического достояния страны.


 Пожар 1524 года привёл к тому, что многочисленные деревянные постройки решено было снести, а на их месте возвели богатые ренессансные дворцы. С той эпохи сохранилось множество старинных построек, включённых в список исторических памятников Франции. Среди наиболее значительных памятников стоит упомянуть: отель Моро (Hotel de Mauroy) XVI века, сейчас здесь располагается здание современного Музея рабочих инструментов (Maison de l'Outil et de la Pensee Ouvriere); отель Волюисан (Hotel de Vauluisant) XVI века, сейчас здесь Музей трикотажа (Musée de la bonneterie) и Музей истории Труа и Шампани (Musée historique de Troyes et de la Champagne), а также синагогу Труа (открыта в 1980-х в память о еврейском учёном и богослове Раши, 1040-1105 годов) и одноименный Университетский институт, напротив которого стоит церковь Святого Панталеона (L'église Saint-Pantaleon, XVII века, сейчас здесь содержится богатая коллекция скульптур), расположенная чуть севернее самая старая церковь Труа - Святой Мадлен (L'église Sainte-Madeleine, XII века), Сен-Жан-о-Марш (XIII-XV веков, именно здесь в 1420 году Генри V Английский венчался с Катериной Французской, положив начало известному «позорному соглашению»), а также изящная готическая базилика Святого Урбана (La basilique Saint-Urbain, XV-XVI веков). Все это помогло Труа получить статус Города искусств и истории.


Труа знаменит своими фахверковыми домами. Технология фахверк начала развиваться ещё в XV веке в Германии - при постройке такого дома создаётся каркас из горизонтальных и вертикальных элементов, изготовленных из деревянного бруса, соединенных раскосами. Пространства между брусом заполняют различным наполнителем - кирпичами, соломой, опилками или другим материалом. Во Франции для внешних стен каркаса дома используют рисунок из декоративных досок, который называется Коломбаж (Colombage).


  Помимо архитектурных достопримечательностей, Труа и весь департамент Об (Aube), известен знаменитыми на весь мир шампанскими винами, а также сидром, производимый в природном районе От (Pays d'Othe). Игристое шампанское производится в трёх районах, находящихся возле Кот-де-Бар, и возле деревень Монгё и Вильнокс-ля-Гранд. В целом Обские виноградники занимают площадь 7132 га, что составляет 22 % от всех земель, где разрешено производить шампанское. Поэтому Труа и его департамент являются вторым по объёму производителем шампанских вин.

По материалам Интернета

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  1. Имя: si40w

    si40w

    Сегодня, 19:16 | Регистрация: 5.09.2019

    Ну что, МВДП?

    1. MVDP

      Сегодня, 22:35 | Регистрация: 3.10.2020

      По ровняку вряд ли уедет, а на финише шансов немного.

  2. vova-55

    Сегодня, 19:54 | Регистрация: 20.05.2018

    Адский этапчик!

  3. drevgen

    Сегодня, 19:55 | Регистрация: 19.07.2016

    Нет, Погачар.

  4. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 20:14 | Регистрация: 31.05.2014

    Сделаю прогноз, Погги завтра уедет от генералов. Плохо для зрелища, что на последних 50 км рельефа нет, но и без него этап не простой. Прогноз погоды благоприятный.

    1. RVL

      Сегодня, 20:42 | Регистрация: 30.08.2012

      Хорошо бы с ремко он отскочил...это был бы серьезный помощник и классная колаба для обоих

  5. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 20:33 | Регистрация: 4.08.2018

    10 сектор совпадает с подъемом 4 категории и длинный. Но далековато от финиша. А 8 сектор поближе к финишу, достаточно длинный и на горку. Интересное место для побега. Почему бы нет.

  6. Гонщик

    Сегодня, 20:59 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: RVL
    Хорошо бы с ремко он отскочил...это был бы серьезный помощник и классная колаба для обоих
    Фантазии однако, для чего Рэмбе везти Погу ? Если сам потянет , другое дело , только это Тур , а не какая нить классика .

    1. RVL

      Сегодня, 22:08 | Регистрация: 30.08.2012

      Отсеять роглу и вини...или фантазии не хватило?

      Но в общем ты прав , это фантазии, в том числе и на счёт если рэмба и сам потянет 

      50 км много для этой ситуации 

  7. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 21:35 | Регистрация: 15.04.2010

    Думаю, что завтра удастся посмотреть этап. Как мне думается, что будет отрыв и они разыграют финиш.

  8. qwinter

    Сегодня, 21:47 | Регистрация: 16.07.2021

    Ожидаю колхоз. Все будут слишком боятся проколов. Отрыв вполне может выиграть.

  9. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 22:50 | Регистрация: 4.07.2011

    Тадей сказал, что этот тур какой-то странный и скучный, ждёт не дождётся когда снова в горы.

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Комментарии

  • motte
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (12)
    motte-Фото

    Тадей сказал, что этот тур какой-то странный и скучный, ждёт не дождётся когда снова в горы.

  • Джамайка
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (13)
    Джамайка-Фото

     ну второй - это все же не диагноз, полосы черные, белые, разные. все психология, сбился прицел. спринтреам как никому другому нужно вдохновение. Ти Джей во времена тотального доминирования Кэва страдал не от нервов, а был чуть слабее. Вивиани, помню психовал, Беннет.. В этих случаях для сми говорят что команда верила... и т.д. Груненвеген в прошлом году давал откровенное вью, делился - предпочел бы быть десятым, чем вторымм, по итогам Тура находил что-то поожительное - типо ни одного тапа, но Саймон в генерале продвинулся и пр.



    сегодня чуть раньше спринтанул, на ленточке уже не хватило. на 6 этапе - проспал. 

  • MVDP
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (12)
    MVDP-Фото
    По ровняку вряд ли уедет, а на финише шансов немного.
  • RVL
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (12)
    RVL-Фото

    Отсеять роглу и вини...или фантазии не хватило?

    Но в общем ты прав , это фантазии, в том числе и на счёт если рэмба и сам потянет 

    50 км много для этой ситуации 

  • qwinter
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (12)
    qwinter-Фото
    Ожидаю колхоз. Все будут слишком боятся проколов. Отрыв вполне может выиграть.
  • Николай Н.
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (12)
    Николай Н.-Фото

    Думаю, что завтра удастся посмотреть этап. Как мне думается, что будет отрыв и они разыграют финиш.

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (13)
    Николай Н.-Фото

    Этап не видел, свет только включили. А по протоколу вижу, что Филипсон снова второй и это уже симптом быть всё время вторым. А Гирмай молодец, так и зелёную маечку может до конца Тура носить.

  • Karmatron
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (54)
    Karmatron-Фото
    Из недавнего ЖуЖу в желтой майке разделку выигрывал, хотя перед этапом его все уже мысленно раздели)
  • Гонщик
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: RVL
    Хорошо бы с ремко он отскочил...это был бы серьезный помощник и классная колаба для обоих
    Фантазии однако, для чего Рэмбе везти Погу ? Если сам потянет , другое дело , только это Тур , а не какая нить классика .

  • error
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (13)
    error-Фото
    А за минуса кто то писал уже... что минусуют за мненье которое не совпадает с мнением минусующего.... теперь тут так... раньше небыло. И еще есть фанатские минусы.... чего тоже раньше тут не было принято...

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