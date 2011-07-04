Тур де Франс-2024, превью этапов: 4 этап, Пинероло - Валлуар



Четвёртый этап Тур де Франс (Tour de France)-2024 стартует в Италии, в городе Пинероло (Pinerolo), расположенном в в 37 км к юго-западу от Турина на реке Кизоне. Пинероло находится в одном из самых крупных регионов Италии, Пьемонте. В дословном переводе название региона означает - «расположенный у подножия гор». Этот край занимает практически всю северо-западную часть Италии - от подножия Альп, отделяющих его от Франции и Швейцарии, до Апеннин на юге, выступающих естественной границей с Лигурией. Водная граница Пьемонта с Ломбардией проходит по реке Тичино и озеру Маджоре.

Первые упоминания о Пинероло относятся к 981 году, тогда поселение называлось Пинаролиум (Pinarolium), что означает «сосновая роща». Сначала это было объединение нескольких деревень Сан-Верано, Сан-Пьеро, Валь-Лемина, Сан-Маурицио (самая высокая часть) и Сан-Донато (самая низкая часть), находившихся под властью Туринского епископа, которые сложно назвать городом в современном представлении. В наши дни названия этих деревушек носят кварталы современного города.



В 1064 году город перешёл в собственность бенедиктинового монастыря Сан-Верано по приказу Аделаиды Сузской. Пинероло восстал против монастырской власти и заработал право быть свободной коммуной. В XIII веке городом правил Амадей IV Савойский и его брат Томас II. Это был период мира и процветания. В 1418 году Амадей VIII присоединил Пинероло к своим владениям.



С 1536 по 1574 года город находился под властью французов, затем власть вернулась к Эммануилу Филиберту Савойскому. Но позже в Пинероло опять вернулись французы. В это время кардинал Ришелье решил возвести в Пинероло крепость, которая контролировала бы территории северной Италии. Были восстановлены древние стены с двумя воротами: одни располагались со стороны Франции, а другие - Турина. Старый замок расширили, снеся мастерские ремесленников, многие из которых перебрались в Лион.



Позднее крепость «Пинероль» использовали и в качестве тюрьмы, куда Людовик XIV отправлял своих врагов. В 1679 году в крепость Пинероль был доставлен «человек в железной маске». Возможно, это только легенда, но местные жители верят в неё. Каждый год в Пинероло в начале октября проходит костюмированное шествие, посвящённое человеку в Железной Маске.



В 1801 году город в последний раз перешёл к Франции, а в 1814 к власти вернулась Савойская династия. В 1821 году в Пинероло началось повстанческое движение, которое было предвестником Рисорджименто. В последующие годы город развивался, строились дома и дороги, увеличивалось количество жителей.

Украшением региона являются одни из самых высоких в Европе гор – Гран Парадизо (Gran Paradiso) и Монте Роза (Monte Rosa). В Пьемонте берёт своё начало река По (Po) – самая длинная река Италии.



Конечно же, Пьемонт знаменит и своими виноградниками, прославившимися, в том числе, и благодаря вину Бароло (Barolo), имеющему высшую категорию в классификации итальянских вин.



Разнообразию вин не уступает и богатый выбор различных видов сыра. Одним из наиболее известных представителей полутвёрдых итальянских сыров является Тома Пьемонтезе (Toma Piemontese) – сыр, изготовленный из обезжиренного коровьего молока с добавлением овечьего. Гладкая толстая корочка покрывает сыр сверху, а сама мякоть имеет характерный оттенок цвета слоновой кости. Имеющий мягкий запах и сладковатый вкус, тома пьемонтезе может быть использован для приготовления салатов, пирогов, и, наконец, его можно просто употреблять в пищу в жареном виде.









Альтиметрия 4-го этапа Тур де Франс-2024

Пинероло во второй раз принимает старт этапа Тур де Франс, впервые в 2011 году. Горный этап, на котором Тур де Франс-2024 покидает Италию и перемещается во Францию. Этап с набором высоты 3600 м и преодолением Галибье. Остаеётся надеяться, что погода не внесёт коррективы.

Уже со старта начнется подъём протяжённостью 50 км с набором высоты 1630 м, который завершится в Сестриере (Sestriere) на вершине 2-й категории, протяжённость 33,9 км, 781-2035 м, перепад 1254 м, средний градиент 3,7%, максимальный градиент 10%. Подъём появляется на Тур де Франс в 7-й раз, в последний раз подъём был задействован на Тур де Франс-2011, но проходили его тогда с другой стороны. Первым покорителем в Сестриере был Фаусто Коппи в 1952 году.

На этом этапе Тур де Франс-2024 впервые пелотон поднимется на высоту 2 км над уровнем моря. По пути будет разыгран промежуточный спринт.

12 км спуска приведут велогонщиков к подножию подъёма 2-й категории Коль-де-Монженевр (Col de Montgenèvre) - протяжённость 8,3 км, 1370-1860 м, перепад 490 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%.

На этом подъёме Тур де Франс-2024 прощается с Италией и возращается на родину - во Францию. Подъём появляется на Тур де Франс в 11-й раз, в последний раз он был задействован в маршруте Тур де Франс-2011, но его проходили с другой стороны. Первым покорителем был Джино Бартали в 1949 году, вторым - Фаусто Коппи в 1952 году.

После спуска до Бриансона начнётся подъём протяжённостью 35 км с набором высоты 1350 м через Коль дю Лотаре (Col du Lautaret) до вершины высшей категории Коль дю Галибье (Col du Galibier), протяжённость 23 км, 1470-2642 м, перепад 1172 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 12%. Первый подъём высшей категории на Тур де Франс-2024. В последний раз вершина Галибье преодолевалась с этой стороны на Тур де Франс в 2022 году, тогда первым на вершине был Антони Перес.

Первый на вершине получает премию памяти основателя Тур де Франс Анри Дегранжа. На вершие будет разыграна "Бонусная премия" - 8, 5 и 2 секунды.

Гора по сути включает в себя подъём на Коль дю Лотаре, а затем уже дальше собственно на Коль дю Галибье. Первая часть подъёма представляет из себя тягун с постепенно увеличивающимся градиентом, но не более 5%, после же прохождения Коль дю Лотаре на высоте 2058 метров градиент начинает постепенно расти до 7-8%, достигая под финиш максимальных 12%.

Заключительные 19 км скоростного спуска до финиша этапа в Валлуаре (Valloire, Франция, департамент Савойя, регион Овернь - Рона - Альпы). На последнем километре тягун в 2,5%. В последний раз на Тур де Франс этап здесь финишировал в 2019 году, тогда

На финальном подъёме Коль дю Галибье от большого отрыва дня впереди остались лишь 8 велогонщиков. За 26 км до финиша и за 7,4 км до вершины Коль дю Галибье Наиро Кинтана (Movistar) атаковал и в одиночку уехал от своих попутчиков. На финише Кинтана опередил ближайшего преследователя Романа Барде (AG2R La Mondiale), на 1 минуту 35 секунд. По итогам этапа колумбийский велогонщик поднялся на пять позиций, переместившись на 7-ю строчку генеральной классификации, опередив своего товарища по команде Микеля Ланду на минуту. Эган Берналь (Team INEOS) атаковал за 3,2 км до вершины Коль дю Галибье и единственный из группы жёлтой майки привёз своим соперникам на финише 18-го этапа Тур де Франс-2109 32 секунды. Благодаря этому Берналь вернулся в тройку лучших генеральной классификации, поднявшись на три позиции и теперь шёл на 2-м месте, опережая своего товарища по велокоманде Геранта Томаса на 5 секунд и уступая удержавшему жёлтую майку лидера Жулиану Алафилиппу (Deceuninck-Quick Step) полторы минуты.



Финишировать участники 4-го этапа Тур де Франс-2024 уже будут на территории Франции. Город Валлуар расположился на высоте 1457 м над уровнем моря, в средней части долины Морьенн, на пути к перевалу Галибье, соединяющего Южные и Северные Альпы. Зимой, в период обильных снегопадов, перевал для автотранспорта закрывают, и добраться до этого курортного местечка возможно лишь по извилистой горной дороге из Сан-Мишель. Валлуар является одним из первых поколений французских горнолыжных курортов. Он вырос от скромного посёлка с несколькими небольшими отелями и одним из первых в мире подъёмником, запущенным в 1930-е годы, в крупный международный горнолыжный центр.



Рядом с Валлуаром расположились ещё два курортных городка и вместе они образуют горнолыжный курорт Вальменье-Валлуар. Любителям катания на лыжах будет где разгуляться на просторах трёх долин. От самой высокой точки на высоте 2600 метров над уровнем моря вниз простираются 150 километров лыжных трасс, которые заканчиваются 85 спусками всех уровней сложности.

Оптимальную сеть соединений всех лыжных трас обеспечивают 32 подъёмника. Снег в Северных Альпах в сочетании с солнечными Южными Альпами делают горнолыжный курорт Вальменье-Валлуар идеальным местом отдыха. Местные гиды покажут интересные варианты для любителей фрирайда. Самый протяженный спуск длиной 3,8 км имеет перепад высот в 1000 метров. В Валлуаре проходят соревнования по супергиганту - трасса сертифицирована международной федерацией горных лыж. Ещё к услугам взрослых и детей имеется сноупарк и трасса для ски-кросса.



Летом можно отправиться в поход, в котором профессиональные гиды не только покажут и расскажут массу интересных и полезных вещей, но и обучат навыкам выживания в природных условиях. На уютных улочках Валлуара расположено огромное количество бутиков, от которых любители шопинга придут в восторг. В них можно найти не только сувениры и товары широкого потребления, но и местные продукты, а также блюда региональной кухни. Каждую пятницу по утрам в Валлуаре открывается красочная сельская ярмарка, где местные жители вас угостят вином и знаменитым французским сыром.

Пинероло и Валлуар на Тур де Франс

Пинероло уже включался в маршрут Тур де Франс в 2011 году, когда в этом приграничном городке финишировал этап из Гапа, города-побратима Пинероло. Тогда один из своих трёх этапов Тур де Франс выиграл Эдвальд Боассон-Хаген. Город также восемь раз принимал Джиро д’Италия, в последний раз - в 2019 году (победа Чезаре Бенедетти).

В 1949 году Пинероло стал свидетелем величайшего в истории велоспорта долгого отрыва Фаусто Коппи , который принёс ему вторую победу на Джиро д'Италия и первый дубль Тур-Джиро в том же году. Тогда этап с прохождением пяти перевалов был королевским горным.

Джино Бартали с самого старта мешали боли в желудке. "Перевала Маддалена хватило бы, чтобы измотать быка. И это было только начало", - писал романист Дино Буццати, специальный корреспондент Corriere della Serra. В тот день Фаусто Коппи нанёс своему старшему сопернику разящий удар.

Неудачи преследовали Джино Бартали, тогда он рассказал: "Коппи уехал, когда у меня случился прокол. Я почти догнал его, когда снова прокололся. Я всё равно остался вторым, проигрывая ему пять минут. Но худшее произошло, когда зритель бросил мне букет цветов, и он запутался у меня в переключателе. У меня с трудом получилось переключить передачу. Но я не сдавался".

В 2022 году в Пинероло выиграл этап андеровской Джиро французский гонщик Роман Грегуар (Romain Grégoire).

Валлуар больше известен своими чемпионами по горным лыжам, чем по велоспорту, но, тем не менее, он хорошо знаком пелотону, который регулярно проезжает здесь, преодолевая или восстанавливаясь после подъемов на Галибье.

Самым известным велосипедистом Валлуара, несомненно, является священник, который служил здесь в 1922 году и который в том же году одолжил свой велосипед Эжену Кристофу (Eugène Christophe). Как уже не раз случалось с ним, первый обладатель жёлтой майки Тур де Франс сломал вилку на спуске с перевала и был вынужден использовать чужой велосипед, чтобы добраться до Женевы.

Тур де Франс не только проходил через Валлуар, но и трижды останавливался здесь: первый раз в 1972 году на коротком 53-километровом полуэтапе из Бриансона, который выиграл Эдди Меркс, опередив Йоопа Зутемелька (Joop Zoetemelk), оторвавшегося от него в финале. В 1975 году пелотон отправился из Валлуара в Морзин-Авориаз, где победил Висенте Лопес-Карриль (Vicente Lopez-Carril). В 2019 году Наиро Кинтана выиграл в Валлуаре 18-й этап, стартовавший из Эмбруна. Это была третья и последняя победа колумбийского гонщика на Тур де Франс.