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Тур де Франс-2024. Жёлтая майка. Претенденты

 Тур де Франс-2024. Жёлтая майка. Претенденты

  

Тур де Франс-2024. Жёлтая майка. Претенденты

 

 

 

 

В 111-й раз после трёх недель гонок определится победитель Тур де Франс, но впервые победитель и призёры поднимутся на итоговый подиум не в Париже, а в Ницце.

 

Два двукратных победителя Тур де Франс - Йонас Вингегор и Тадей Погачар, поддерживаемые сильнейшими командами, подходят к старту в совершенно разном состоянии. Есть ещё один претендент - Примож Роглич, одержавший победу на Критериум Дофине и с не менее сильным составом команды. Он настроен одержать победу, которая ускользнула у него на решающей разделке в 2020 году

 

Тадей Погачар и Йонас Вингегор

 

Победа Тадея Погачара на Тур де Франс в 2020 году ознаменовала переход от многолетнего доминирования британской команды INEOS/SKy к новой эпохе «дуэлей» сильнейших претендентов.  

 

Дуэль с соотечественником Приможем Рогличем, которого на французском Гранд-туре преследовали неудачи, продолжения пока не получила. Но за три года взошла звезда Йонаса Вингегора, который, проиграв Погачару 5 минут 20 секунд в 2021 году, вместе с командой провёл работу над ошибками и следующие два года больше не позволял себя обойти. И сценарий дуэлей, когда Вингегор и Погачар искали слабые стороны друг друга, а претенденты на третью ступень подиума вели свою борьбу, продолжался.  

 

В 2022 году Тадей Погачар проиграл Йонасу Вингегору 2 минуты 43 секунды, в 2023 уступил 7 минут 29 секунд.

 

Однако в 2024 году расстановка сил перед Тур де Франс значительно изменилась. После триумфального сезона 2023 года, команда Visma Lease a Bike, завершила год громкими трансферами, потеряв одного из лидеров - Приможа Роглича.

 

В этом сезоне Visma столкнулась со всеми возможными неприятностями на дорогах. Падения и серьёзные травмы гонщиков повлекли неопределённость с планами подготовки к Тур де Франс и необходимость переписывать задуманные сценарии.  

 

В то же время Тадей Погачар, став более опытным и зрелым, кардинально поменял свой календарь гонок и принял новый вызов — борьба за победу на двух Гранд-турах подряд.  

 

Тур де Франс-2024. Жёлтая майка. Претенденты

Photo Credits: LaPresse

 

Первая часть сезона превратилась в подавляющее соперников триумфальное шествие 25-летнего словенского гонщика. Из пяти стартов ему не покорилась лишь Милан-Сан-Ремо, но и на этом Монументе, где победа во многом зависит от улыбки госпожи Удачи, он не остался в стороне, а поднялся на третью ступень подиума. Дебютную Джиро д’Италия-2024 Тадей Погачар выиграл с преимуществом в 9 минут 56 секунд.

 

Словенского гонщика не было на подготовительных к Тур де Франс гонках, однако на одной из них - Туре Швейцарии, продолжила подавлять соперников его команда UAE Team Emirates, заняв две высших ступени подиума с Адамом Йейтсом и Жуаном Алмейдой, которые стартуют и на Тур де Франс.

 

Однако сценарий Джиро д’Италия, где Тадей Погачар выиграл шесть этапов, а победу на первом упустил из-за просчёта, едва ли повторится.

 

Ни команда UAE Team Emirates, ни сам Тадей Погачар пока не знают, как скажется на нём второй подряд Гранд-тур. Соперники двукратного победителя Тур де Франс также не тратили время зря.

 

С другой стороны, ещё больше неопределённости относительно формы Йонаса Вингегора, восстанавливавшего после тяжёлой травмы, полученной на Туре Страны Басков. 27-летний датский гонщик не проверял свою форму, не проехал ни одной гонки с апреля, и даже его старт на Тур де Франс до последнего оставался под вопросом.

 

Тур де Франс-2024. Жёлтая майка. Претенденты

 

 

Масса вопросов остаётся и относительно состояния его помощников. Ваут ван Арт, внёсший огромный вклад в предыдущие победы своего товарища по команде, также вернулся после тяжёлой травмы.

 

24-летний американский гонщик Маттео Йоргенсон стартует на Тур де Франс в третий раз в карьере, но на трёхнедельных гонках он ещё не занимал высоких мест в общем зачёте. Хотя в течение этого сезона Йоргенсон принёс команде победы - на Париж-Ницца, на классике Дварс доор Фландерен, а также стал призёром Критериума Дофине, проиграв Приможу Рогличу всего 8 секунд.

 

Сепп Кусс, 29-летний американский гонщик, победитель Вуэльты Испании-2023, верный помощник на Гранд-турах, в этом сезоне высоких результатов не показывал.

 

33-летний Вилко Келдерман, призёр Джиро д’Италия-2020, в 2022 и 2023 годах на Гранд-турах выступал в роли помощника и не повторял больше прежних высоких результатов в общем зачёте. В этом году он выступал стабильно, но не блестяще, заняв 8-е место на Париж-Ницца, 9-е на Туре Швейцарии, и ему тоже пришлось восстанавливаться после травмы.

 

Сумеет ли Visma Lease a Bike остаться грозным соперником, как было несколько лет подряд, будет ли Йонас Вингегор претендентом на жёлтую майку, покажет уже первая неделя Тур де Франс-2024.

 

Примож Роглич 

 

Photo © SprintCycling/Bora-hansgrohe Team

 

34-летний словенский велогонщик Примож Роглич полон решимости использовать все шансы, чтобы завоевать жёлтую майку Тур де Франс. Он ушёл из команды Visma, где выступал 8 лет, чтобы получить максимум возможностей в качестве единоличного капитана команды, минимизировал участие в гонках до Тур де Франс. Удача была на его стороне, когда он избежал серьёзных травм на Туре Страны Басков. На Критериуме Дофине-2024 он одержал победу на двух этапах и в генеральной классификации, доказав, что набирает форму.

 

Ему будет помогать сильная команда, в которой (на данный момент состав Bora-hansgrohe не объявлен) победитель Джиро д’Италия Джей Хиндли, финишировавший на Тур де Франс-2023 7-м, Александр Власов, который в 2022 году на Тур де Франс занял 5-е место.

 

 

Команда INEOS Grenadiers

 

Огромный опыт, отсутствие прессинга и громких заявлений о целях дают INEOS Grenadiers свободу действий, а значит, вдохновение и возможность импровизаций. Подающий надежды Карлос Родригес, восстанавливающий форму Эган Берналь, и опытный Герант Томас, не без успеха расширяющий границы своих возможностей, что доказал вторым подиумом Джиро д’Италия, точно не упустят ни малейшего шанса вмешаться в борьбу за генеральную классификацию. 

 

Ремко Эвенепул

 

Тур де Франс-2024. Жёлтая майка. Претенденты

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

 

Дорога к дебюту на Тур де Франс у 24-летнего бельгийского гонщика команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепула осложнила травма после падения на Туре Страны Басков. Хотя Ремко Эвенепул вернулся в гонки и занял 7-е место на Критериуме Дофине-2024, его возможности бороться за высшую ступень подиума Тур де Франс остаются под вопросом, учитывая количество и уровень соперников.

 

И другие...

 

Среди тех, кто может побороться за высокие места в общем зачёте 29-летний испанский велогонщик команды Movistar Энрик Мас (лучший результат на Тур де Франс - 5-е местов 2020 году), 31-летний эквадорский велогонщик команды EF Education EasyPost Ричард Карапас (лучший результат на Тур де Франс - 3-е место в 2021 году), 27-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Давид Годю (лучший результат - 4-е место на Тур де Франс-2022) входят в число претендентов на высокие места в общем зачёте Тур де Франс, и другие. 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт велолайв Тур де Франс-2024 превью желтая майка Мировой Тур UCI

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Комментарии

  • Ернат
    Карлос Родригес и Эган Берналь ... (2)
    Ернат-Фото

    удачи Берналю

  • Ернат
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (2)
    Ернат-Фото

    второй сезон у Астаны уже провальный, если честно меня уже тошнит от заголовков, гоншик Астаны занял 15 или 18, или в топ 10 и т д, или остановился в шаге от пьдестала ((((

    где победные традиций Астаны! где команда доминатор на гранд турах????

  • VeloVelo
    Предварительные составы команд ... (39)
    VeloVelo-Фото

    Михаил, спасибо.

  • VeloVelo
    Карлос Родригес и Эган Берналь ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Слава, вот здесь все хорошо )
    Отличная афиша!

  • Cahko
    Тур де Франс-2024. Альтиметрия ... (10)
    Cahko-Фото

    недели на две можно смотаться в отпуск, включив вечерком записи пару этапов, а потом начать смотреть подробнее.
    короткие горные этапы это хорошая фишка.

    финиш не в Париже мб связано с Олимпиадой, но по мне так это тоже неплохая тема на будущее.

    Почему-то кажется, что на 21 этапе будет небольшой отрыв между лидерами в пределах секунд 40 и будет конкуренто.
    А если нет - то нет.

  • nightbuster33
    Предварительные составы команд ... (39)
    nightbuster33-Фото

    Не завидное состояние у Роглича, через 4 дня старт,а он еще не знает с кем собирается выиграть гонку. У руководителей нет полной уверенности в своих гонщиках и сомневаются в претендентах в их успешном выступлении в гонке.Боятся прогадать.Или много равных по силе гонщиков.Последнее успокаивает.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2024. Альтиметрия ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото
    Выходит в Альпах будут 2 раза гостить (это прекрасно !!). Борьба до последнего, никакого "этапа дружбы"...хотя может разделка дружбы появится)) В который раз огорчаюсь за начисление горных очков на ТдФ: всего 10 очков за вершину/перевал 1-й категории (когда на Джиро дают 40), и только 20 за высшую (Horse) категорию. Орги Тура в который раз отбивают охоту бороться за горох. Где те времена сражения за горную майку времён Солера, Моро, Фёклера, того же Поповича...эх, одни воспоминания теперь(
  • Astanaforever
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ой. Удачи Марку канешна. Будем надеяться на чудо и фортуну и жать кулачки. Может он подсластит эту горькую пилюлю которую Астана глотает уж который год. Авось возьмут один этапчик, не так с Кэвом, так с Луценко или Баллерини. Ваще то грустная картина складывается, честно.
  • JetRevel
    Тур де Франс-2024. Альтиметрия ... (10)
    JetRevel-Фото

    На cтарт приедем всем сообществом,знаю что Вы в Италии если что пишите)Spero di vederti)

  • JetRevel
    Сантьяго Буйтраго возглавит ве ... (4)
    JetRevel-Фото

    Я так понимаю,что проэкт где то на финише находится,жаль Арабы против Арабов,могло быть интересно)

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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