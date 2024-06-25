Тур де Франс-2024. Жёлтая майка. Претенденты

В 111-й раз после трёх недель гонок определится победитель Тур де Франс, но впервые победитель и призёры поднимутся на итоговый подиум не в Париже, а в Ницце.

Два двукратных победителя Тур де Франс - Йонас Вингегор и Тадей Погачар, поддерживаемые сильнейшими командами, подходят к старту в совершенно разном состоянии. Есть ещё один претендент - Примож Роглич, одержавший победу на Критериум Дофине и с не менее сильным составом команды. Он настроен одержать победу, которая ускользнула у него на решающей разделке в 2020 году.

Тадей Погачар и Йонас Вингегор

Победа Тадея Погачара на Тур де Франс в 2020 году ознаменовала переход от многолетнего доминирования британской команды INEOS/SKy к новой эпохе «дуэлей» сильнейших претендентов.

Дуэль с соотечественником Приможем Рогличем, которого на французском Гранд-туре преследовали неудачи, продолжения пока не получила. Но за три года взошла звезда Йонаса Вингегора, который, проиграв Погачару 5 минут 20 секунд в 2021 году, вместе с командой провёл работу над ошибками и следующие два года больше не позволял себя обойти. И сценарий дуэлей, когда Вингегор и Погачар искали слабые стороны друг друга, а претенденты на третью ступень подиума вели свою борьбу, продолжался.

В 2022 году Тадей Погачар проиграл Йонасу Вингегору 2 минуты 43 секунды, в 2023 уступил 7 минут 29 секунд.

Однако в 2024 году расстановка сил перед Тур де Франс значительно изменилась. После триумфального сезона 2023 года, команда Visma Lease a Bike, завершила год громкими трансферами, потеряв одного из лидеров - Приможа Роглича.

В этом сезоне Visma столкнулась со всеми возможными неприятностями на дорогах. Падения и серьёзные травмы гонщиков повлекли неопределённость с планами подготовки к Тур де Франс и необходимость переписывать задуманные сценарии.

В то же время Тадей Погачар, став более опытным и зрелым, кардинально поменял свой календарь гонок и принял новый вызов — борьба за победу на двух Гранд-турах подряд.

Photo Credits: LaPresse

Первая часть сезона превратилась в подавляющее соперников триумфальное шествие 25-летнего словенского гонщика. Из пяти стартов ему не покорилась лишь Милан-Сан-Ремо, но и на этом Монументе, где победа во многом зависит от улыбки госпожи Удачи, он не остался в стороне, а поднялся на третью ступень подиума. Дебютную Джиро д’Италия-2024 Тадей Погачар выиграл с преимуществом в 9 минут 56 секунд.

Словенского гонщика не было на подготовительных к Тур де Франс гонках, однако на одной из них - Туре Швейцарии, продолжила подавлять соперников его команда UAE Team Emirates, заняв две высших ступени подиума с Адамом Йейтсом и Жуаном Алмейдой, которые стартуют и на Тур де Франс.

Однако сценарий Джиро д’Италия, где Тадей Погачар выиграл шесть этапов, а победу на первом упустил из-за просчёта, едва ли повторится.

Ни команда UAE Team Emirates, ни сам Тадей Погачар пока не знают, как скажется на нём второй подряд Гранд-тур. Соперники двукратного победителя Тур де Франс также не тратили время зря.

С другой стороны, ещё больше неопределённости относительно формы Йонаса Вингегора, восстанавливавшего после тяжёлой травмы, полученной на Туре Страны Басков. 27-летний датский гонщик не проверял свою форму, не проехал ни одной гонки с апреля, и даже его старт на Тур де Франс до последнего оставался под вопросом.

Масса вопросов остаётся и относительно состояния его помощников. Ваут ван Арт, внёсший огромный вклад в предыдущие победы своего товарища по команде, также вернулся после тяжёлой травмы.

24-летний американский гонщик Маттео Йоргенсон стартует на Тур де Франс в третий раз в карьере, но на трёхнедельных гонках он ещё не занимал высоких мест в общем зачёте. Хотя в течение этого сезона Йоргенсон принёс команде победы - на Париж-Ницца, на классике Дварс доор Фландерен, а также стал призёром Критериума Дофине, проиграв Приможу Рогличу всего 8 секунд.

Сепп Кусс, 29-летний американский гонщик, победитель Вуэльты Испании-2023, верный помощник на Гранд-турах, в этом сезоне высоких результатов не показывал.

33-летний Вилко Келдерман, призёр Джиро д’Италия-2020, в 2022 и 2023 годах на Гранд-турах выступал в роли помощника и не повторял больше прежних высоких результатов в общем зачёте. В этом году он выступал стабильно, но не блестяще, заняв 8-е место на Париж-Ницца, 9-е на Туре Швейцарии, и ему тоже пришлось восстанавливаться после травмы.

Сумеет ли Visma Lease a Bike остаться грозным соперником, как было несколько лет подряд, будет ли Йонас Вингегор претендентом на жёлтую майку, покажет уже первая неделя Тур де Франс-2024.

Примож Роглич

Photo © SprintCycling/Bora-hansgrohe Team

34-летний словенский велогонщик Примож Роглич полон решимости использовать все шансы, чтобы завоевать жёлтую майку Тур де Франс. Он ушёл из команды Visma, где выступал 8 лет, чтобы получить максимум возможностей в качестве единоличного капитана команды, минимизировал участие в гонках до Тур де Франс. Удача была на его стороне, когда он избежал серьёзных травм на Туре Страны Басков. На Критериуме Дофине-2024 он одержал победу на двух этапах и в генеральной классификации, доказав, что набирает форму.

Ему будет помогать сильная команда, в которой (на данный момент состав Bora-hansgrohe не объявлен) победитель Джиро д’Италия Джей Хиндли, финишировавший на Тур де Франс-2023 7-м, Александр Власов, который в 2022 году на Тур де Франс занял 5-е место.

Команда INEOS Grenadiers

Огромный опыт, отсутствие прессинга и громких заявлений о целях дают INEOS Grenadiers свободу действий, а значит, вдохновение и возможность импровизаций. Подающий надежды Карлос Родригес, восстанавливающий форму Эган Берналь, и опытный Герант Томас, не без успеха расширяющий границы своих возможностей, что доказал вторым подиумом Джиро д’Италия, точно не упустят ни малейшего шанса вмешаться в борьбу за генеральную классификацию.

Ремко Эвенепул

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

Дорога к дебюту на Тур де Франс у 24-летнего бельгийского гонщика команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепула осложнила травма после падения на Туре Страны Басков. Хотя Ремко Эвенепул вернулся в гонки и занял 7-е место на Критериуме Дофине-2024, его возможности бороться за высшую ступень подиума Тур де Франс остаются под вопросом, учитывая количество и уровень соперников.

И другие...

Среди тех, кто может побороться за высокие места в общем зачёте 29-летний испанский велогонщик команды Movistar Энрик Мас (лучший результат на Тур де Франс - 5-е местов 2020 году), 31-летний эквадорский велогонщик команды EF Education EasyPost Ричард Карапас (лучший результат на Тур де Франс - 3-е место в 2021 году), 27-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Давид Годю (лучший результат - 4-е место на Тур де Франс-2022) входят в число претендентов на высокие места в общем зачёте Тур де Франс, и другие.