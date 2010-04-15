Тур де Франс-2024, превью этапов: 5 этап, Сен-Жан-де-Морьен - Сен-Вюльба



Пятый этап Тур де Франс (Tour de France)-2024 стартует в Сен-Жан-де-Морьен (Saint-Jean-de-Maurienne). Городок Сен-Жан-де-Морьен - рай для альпинистов и любителей гор, он находится в центре важного для велоспорта региона – Галибье и Маделен, Гландон, Круа-де-Фер и Телеграф, Изеран и Гландон. Но, кроме того, что Сен-Жан-де-Морьен расположен на территории национального природного парка Вануаз (Vanoise) и предлагает широкие возможности для отдыха как зимой, так и летом, этот альпийский город готов открыть вам немало интересных страниц своей истории.

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В VI веке н.э., когда Фёкла Иконийская привезла из Александрии мощи Иоанна Крестителя, и селение получило название Сен-Жан-де-Морьен. По указу короля франков Гунтрамна оно стало центром епископства. В 1075 году в Сен-Жан-де-Морьен начали возводить собор Иоанна Крестителя (La cathédrale Saint-Jean-Baptiste), который в наше время является главным кафедральным собором города.Собор достраивали в 15 и 18 веке, реставрировали в 19.

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К XIX веку Сен-Жан-де-Морьен представлял собой маленькую альпийскую деревушку, окружённую лугами, жители которой занимались в основном разведением крупного рогатого скота. Новый виток развития городок получил в конце XIX века. Сен-Жан-де-Морьен объединяет вокруг себя несколько деревушек, в одной из которых, Альба-ле-Вьё (Albiez-le-Vieux), жила и работала семья Опинель – отец и сын изготавливали инструменты для местного населения, их топоры были известны далеко за пределами местности.



Однажды по просьбе друзей они сделали пару складных ножей, которые так понравились, что посыпались новые заказы. Жозеф Опинель загорелся идеей производства ножей и начал разрабатывать совершенную модель, хотя его отец не верил, что простой карманный нож может стать основным в их производстве. Поэтому Жозефу приходилось ютиться в углу мастерской, но своей цели он добился. К 1890 году 18-летний Жозеф Опинель усовершенствовал модель и стал производить ножи 12 размеров с длиной клинка от 2 до 12 см. Рукоятки ножей он снабдил кольцом, чтобы нож можно было повесить на цепочку от часов. Через два года Жозеф смог открыть собственную фабрику, а в 1909 зарегистрировался в качестве ножовщика. В соответствии с давним законом от 1565 года, который требовал от изготовителей ножей проставлять на ножах свой товарный знак как гарантию качества, Жозеф выбрал своим знаком «благословляющую руку» в виде поднятого большого, указательного и среднего пальцев с кольцом и согнутых и безымянного пальца, которая была изображена на гербе Сен-Жан-де-Морьен.



Корона над рукой напоминала о герцогстве Савойском и департаменте, в котором расположен город. Ножи Опинеля благодаря своей надёжности и характерной особенности – фиксации клинка с помощью перекрывающего ему путь замка-кольца - быстро завоевали популярность. В 1911 году ножи “Опинель” получили золотую медаль на выставке в Турине, но это был только первый шаг. С 1914 года они стали экспортироваться в Италию и Швейцарию. К началу Второй мировой было продано уже 20 миллионов его ножей.



Компания Opinel удостоилась звания национального символа Франции и обеспечила себе длительное существование и всемирную славу. В 20 веке нож Опинеля фигурирует во многих литературных произведениях, а французы стали называть «опинелем» любой нож. В настоящее время компания по-прежнему принадлежит семье Опинель, а руководит ей уже внук Жозефа Опинеля. Большой чести компания “Опинель” была удостоена в 1985 году, когда ножи фирмы вошли в список 100 лучших продуктов мира и были включены в справочник “Good Design Guide” музея Виктории и Альберта. Нож, созданный Жозефом Опинелем, брали с собой известные альпинисты и путешественники, а в наши дни “Опинель” продолжает завоёвывать рынок.



В Сен-Жан-де-Морьен можно посетить музей Опинеля, а также увидеть отреставрированную мастерскую отца Жозефа Опинеля, где была создана первая модель ножа.



Альтиметрия 5-го этапа Тур де Франс-2024

Сен-Жан-де-Морьен в последний раз принимал старт этапа Тур де Франс в 2019 году.

Спринтерский этап, на котором Тур де Франс-2024 на время покидает Альпы, чтобы вернуться на 3-й неделе, и перемещается в долину реки Рона.

Пелотон со старта устремиться на спуск до Шамбери (Chambery), откуда начнётся восхождение на некатегорийный подъём Коль де Куз (Col de Couz). Затем спуск и преодоление подъёма 4-й категории Кот-дю-Шеваль-Блан (Cote du Cheval Blanc), протяжённость 1,5 км, 270-335 м, перепад 65 м, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 8%.

Далее по долине реки Роны на северо-запад, по пути велогонщики преодолеют подъём 4-й категории Кот-де-Люи (Cote de Lhuis), протяжённость 3 км, 239-383 м, перепад 144 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 8%.

Сен-Вюльба (Saint-Vulbas, департамент Эн, регион Овернь - Рона - Альпы) впервые принимает финиш этапа Тур де Франс.

Фаворитами в борьбе за победу на этапе можно назвать: Яспера Филипсена, Фабио Якобсена, Дилана Груневегена, Мадса Педерсена, Арно де Ли, Арно Демара, Джорджа Беннетта, Бриана Кокара, Марка Кэвендиша и других.



Финишный город 5-го этапа Тур де Франс-2024 принимает Сен-Вюльба. Небольшой городок находится в регионе Рона - Альпы, департамент - Эн. Сен-Вюльба примечателен тем, что на его территории находится атомная электростанция Бюже (Centrale nucléaire du Bugey). АЭС расположена на берегу реки Рона. На станции имеется четыре действующих энергоблока с реакторами с водой под давлением (PWR) модели СР0 (два энергоблока мощностью по 945 МВт запущены в 1978 году, два других блока с мощностью по 917 МВт запущены в 1979 году). Также имеется один остановленный блок с газоохлаждаемым реактором UNGG (остановлен в 1994 году).

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К историческим достопримечатльностям Сен-Вюльба относятся: романская часовня Марсилье (Chapelle de Marcilleux) XII века, классифицированная как исторический памятник со времен 11 марта 1944 года; церковь Святого Вульбаса (Église Saint-Vulbas), упоминаемая в IX веке, в которой находится саркофаг Святого Вулбаса. Этот саркофаг из белого мрамора, датируемый периодом Меровингов, классифицируется как исторический памятник с 1920 года.

В Сен-Вюльба, который считается родиной "лионской булки", ежегодно проводится гонка "Джентльмен чемпионов" (Gentleman of Champions), спонсорами которой выступают бывшие велогонщик Жорж Шаппе (Georges Chappe). и местный велосипедист Франсис Ригон (Francis Rigon.

Сен-Жан-де-Морьен и Сен-Вюльба в истории Тур де Франс

Хотя до 2006 года Тур де Франс игнорировал Сен-Жан-де-Морьен, с тех пор он стал регулярно появляться в маршрутах французского Гранд-тура. Он принимал этапы в 2010, 2012, 2015 и 2019 годах.

Финиши в этом городе доставались французским гонщикам: Санди Касар (Sandy Casar) выиграл в 2010 году, а Роман Барде (Romain Bardet) - в 2015-м. Чтобы одержать свою первую победу на этапе Тур де Франс, Барде атаковал на Гландоне, а затем продемонстрировал исключительное мастерство на спуске и выиграл соло, на 33 секунды опередив Пьера Роллана. В итоге Роман Барде занял 9-е место в общем зачёте и по итогам гонки получил приз как самый атакующий гонщик.

В 2019 году 19-этап Тур де Франс отправился с родины ножей Opinel в сторону Тиня, куда гонка так и не прибыла из-за оползня. В тот день Эган Берналь атаковал, уехал от Саймона Йейтса, и обеспечил себе победу в общем зачёте Тур де Франс, а Тибо Пино был вынужден сойти с гонки.

Сен-Вюльба впервые появляется в маршруте Тур де Франс, но этот небольшой городок в регионе Эн уже принимал известные велогонки - дважды этапы Критериума Дофине, трижды Тур де л'Авенир.

Сен-Вюльба регулярно становится первым городом в маршруте велогонки Тур де л'Эн (Tour de l’Ain). Финиши в Сен-Вюльба часто приносили победы спринтерам, в частности Насеру Буанни, который трижды выигрывал этапы в Сен-Вюльба: дважды на Тур де л'Энв 2015 и 2017 годах, и один раз на Критериуме Дофине в 2016 году. Среди других спринтеров, праздновавших победы в Сен-Вюльба - Джимми Каспер, Джанни Меерсман, Маттео Трентин и Калеб Юэн, который именно в этом городе в 19 лет впервые привлёк внимание на Туре де л'Авенир в 2013. В 2019 году этап Критериума Дофине также связал долину Морьен с Сен-Вюльба, но в обратном направлении. Тогда этап выиграл Жулиан Алафилипп.