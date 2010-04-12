Тур де Франс-2024, превью этапов: 10 этап, Орлеан - Сент-Аман-Монрон



Десятый этап Тур де Франс (Tour de France)-2024 стартует в Орлеане (Orléans). Город расположен в долине Луары, в самом центре Франции, на берегах реки Луара. В Орлеане размещается администрация крупного региона Центр – Долина Луары и департамента Луаре.

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Авторство: Wouter Hagens. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27673419



Орлеан был основан как главный город кельтского племени карнутов, назывался Ценабум (Cenabum). В 52 году до н. э. разрушен Цезарем и восстановлен в 275 году императором Аврелианом, в честь которого с V века стал называться Аврелианум (Aurelianum, полностью — Civitas Aurelianensis, Aureliana civitas «город Аврелиана»). С тех пор, на протяжении последних 1700 лет, название города не менялось, изменились только прочтение, а затем и написание в соответствии с правилами французского языка.



В 451 году вождь гуннов Аттила попытался захватить и разграбить город, но в последний момент был остановлен прибывшей армией под совместным командованием короля вестготов Теодориха I и римского полководца Аэция. К союзной армии присоединилась также часть аланов, пришедших вместе с вандалами и поселившихся в окрестностях города с 408 года. В исторической провинции Орлеане есть около ста населённых пунктов, напоминающих о пребывании этого народа. Правда, уже через несколько лет после битвы, аурелианские аланы были покорены вестготами и вошли в состав вестготского Королевства Тулузского.



В 511, 532, 541, 549 годах в Орлеане проводились церковные соборы. Некоторое время Орлеан был столицей Орлеанского королевства, которое образовалось после разделения Франкского королевства, в котором правил Хлодомир (27 ноября 511 — 25 июня 524 года). Во время правления Карла Великого город стал учёным центром Франкского государства.



В X—XI веках Орлеан был вторым по значимости городом королевских земель после Парижа. В X веке стал важной крепостью. В 1306 году в городе был основан университет. Со времен раннего Средневековья Орлеан был известен как блестящий образовательный центр, где европейские интеллектуалы преподавали студентам латынь и греческий язык, богословие, историю, литературу, риторику, основы гражданского права. С VI века в его школах учились юные герцоги и принцы, дети аристократов из соседних королевств.



Осада Орлеана в 1428—1429 годах — одно из важнейших событий Столетней войны. После семимесячной осады город был освобождён войсками под предводительством Жанны Д’Арк, после чего её стали называть Орлеанской девой.



Во время Религиозных войн XVI века Орлеан был одним из центров распространения кальвинизма, но после событий, последовавших за Варфоломеевской ночью в 1572 году, когда в городе были убиты около 1 тысячи гугенотов, усилилось влияние католиков. В 1560 году в городе созывались Генеральные штаты — впервые после 76-летнего перерыва.



Во время Франко-прусской войны 1870—1871 годов Орлеан после осад дважды захватывался прусской армией. Во время Второй мировой войны город был под властью немецко-фашистских войск с 1940 года, освобождён в 1944 году. Во время войны город сильно пострадал от бомбардировок ВВС США в мае 1944 года, многие памятники архитектуры были разрушены.

Из религиозных достопримечательностей стоит отметить готический собор Святого Креста (Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans), он строился начиная с XIII века, нынешний фасад датируется XVIII веком. На средства короля-протестанта Генриха IV Наваррского, пытавшегося восстановить религиозную терпимость, проведена реконструкция храма (на рубеже XVI—XVII веков). Собор открыт для публичных посещений. Признан историческим памятником в 1862 году.



Находясь в Орлеане, нельзя пройти мимо Дома-музея Жанны д’Арк (La maison de Jeanne d'Arc), в котором героиня Франции жила во время осады города и вплоть до самого его освобождения. Кроме неё, в «оригинале» дома какое-то время проживали самые разные представители французской знати, в том числе и король Карл VII, а сам особняк принадлежал главному казначею Орлеанского герцога Жаку Буше (Jacques Boucher).



Альтиметрия 10-го этапа Тур де Франс-2024

Орлеан в последний раз принимал старт этапа Тур де Франс в 2001 году.

Спринтерский этап без категорийных подъёмов после дня отдыха.

За 7 км до финиша расположен некатегорийный подъём. После 187,3 км преимущественного равнинного профиля, при движении с севера на юг, на которых ветер может вмешаться в ход развития этапа, финишируют в Сент-Аман-Монрон (Saint-Amand-Montrond, департамент Шер, регион Центр — Долина Луары) как и на Тур де Франс в 2013 году, тогда

Ветер стал главным героем дня на 13-м этапе. Так на продуваемом участке дистанции, когда во главе пелотона работали команды Omega Pharma-Quick Step и Belkin, контакт с пелотоном потерял Марсель Киттель (Team Argos-Shimano), Микель Ниеве и Игор Антон оба гонщика из Euskaltel-Euskadi. Не повезло и Алехандро Вальверде (Movistar) - после прокола даже усилиями практически всей своей команды он так и не смог догнать первую группу пелотона. Впереди заряжали гонщики команды Belkin, они приложили максимум усилий и сбросили Вальверде с первой тройки общего зачета. Вальверде финишировал на этапе, проиграв 10 минут. Скорость на этапе была уже очень высокой, но гонщики команды Saxo-Tinkoff решили затеять свою игру: всей командой они атаковали за 31 км до финиша, эта атака порвала пелотон в пух и прах. Атака Saxo-Tinkoff явно была спланирована, и принесла свои плоды: команда лидера гонки Team Sky на атаку Saxo-Tinkoff не успела отреагировать – в итоге Крис Фрум проиграл одну минуту. На колесе у Контадора и Ко усидели - Бауке Моллема (Belkin Pro Cycling), Петер Саган, Якоб Фульсанг (Astana Pro Team), Марк Кэвендиш (Omega Pharma-Quick Step) и его два грегари. На финише победу разыграли Марк Кэвендиш и Петер Саган. Кэвендиш оказался сильнее Сагана, и завоевал свою 25-ю победу на Тур де Франс.



Финиш 10-го этапа Тур де Франс-2024 принимает небольшой город Сен-Аман-Монтрон. Город основан в VII веке, достопримечательностями являются несколько домов XIV века, церковь и мост, также XIV века. От крепости Шато де Монтрон (château de Montrond), построенной в IX веке, а затем несколько раз перестраивавшейся и разрушенной при Людовике XIV, остались часть стены и развалины, но это единственные остатки крепости, построенной в центре Франции. На месте Шато де Монтрон с XIX века находится городской сад, а живописные руины служат его украшением. Главная церковь города построена в XI веке.

Авторство: Touriste. Собственная работа, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1401135



В наше время Сен-Аман-Монтрон называют «Золотым городом». Каждые два года в апреле на выставку-ярмарку художественных промыслов съезжаются представители разных профессий, и все они высококлассные мастера своего дела – портные, ювелиры, часовщики, стеклодувы, гончары, резчики по дереву, кузнецы. Это событие становится настоящим праздником для гостей и жителей города, ведь предметы, изготовленные вручную, сейчас особенно ценятся. Население Сен-Аман-Монтрона в дни выставки-ярмарки увеличивается почти вполовину.



Престижное биеннале начали проводить в 1998 году, с каждым годом собирая всё больше участников и зрителей. В 2012 году на выставке-ярмарке были представители 32 профессий. Посетители выставки могли не только приобрести оригинальные изделия ручной работы, но и увидеть процесс их изготовления собственными глазами. А один из дней выставки был отдан студентам, ученикам, желающим приобрести специальность, увидеть работу профессионалов. Они могли наблюдать за работой мастеров, получить ценные советы.

Орлеан и Сент-Аманд-Монтрон в истории Тур де Франс

Орлеан шесть раз принимал Тур де Франс с 1964 по 2001 год. В 2001 в Орлеане стартовал этап до Эври, выигранный Эриком Цабелем. В последний раз в Орлеане этап Тур де Франс финишировал в 1974 году, тогда Эдди Меркс выиграл утренний полуэтап в своём стиле, атаковав соло за 12 км до финиш. Но на полуэтапе, стартовавшем днём, в 37,5-км индивидуальной гонке на время, Эдди Меркса опередил на 10 секунд триале Мишель Поллентье (Michel Pollentier). В 1964 году Жан Стаблински (Jean Stablinski) в майке чемпиона Франции выиграл этап, который впервые в истории Тура финишировал в Орлеане.

Сент-Аманд-Монтрон стал «Золотым городом» в судьбе Карлоса Састре. В 2008 году в Сент-Аманд-Монтроне финишировала решающая 53-км разделка 20-го этапа Тур де Франс. Её выиграл Штефан Шумахер, а Карлос Састре финишировал 10-м, сумев минимизировать потери и удержал жёлтую майку лидера. Кэдел Эванс, который благодаря разделке вернулся на вторую ступень подиума, который едва не потерял после трёх горных этапов. Но жёлтую майку лидера, которую Кэдел Эванс удерживал с 10 по 14 этап, австралийскому гонщику вернуть не удалось. После этого подиума Кэделу Эвансу пришлось ждать победы на Тур де Франс ещё три года.

А ещё Сент-Аманд-Монтрон — город, где 32 года назад родился однин из самых популярных французских велогонщиков - Жулиан Алафилипп, двукратный чемпион мира, победитель шести этапов Тур де Франс, Милан-Сан-Ремо.