Тур де Франс-2024, превью этапов: 2 этап, Чезенатико - Болонья

Второй этап Тур де Франс (Tour de France)-2024 стартует в Чезенатико (Cesenatico). Небольшой и симпатичный итальянский портовый город-курорт Чезенатико расположен на побережье Адриатики, в 23 км от Римини в регионе Эмилия-Романья, между аналогичными курортными городами - Червия и Беллария.

By Caba2011 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43465333



Чезенатико ведет свою историю с 1302 года. Он был построен как оборонительное портовое сооружение с целью защитить близлежащий город Чезена от постоянных грабежей, которым подвергались тогда все прибрежные города. Кстати, и своё название Чезенатико получил в честь своего более известного собрата. В 1379 году Чезенатико захватил правитель Чезены Доменико Малатеста (Domenico Malatesta), известный как Малатеста Новелло (Malatesta Novello). Он использовал все преимущества городка, перестроил порт, стал торговать солью из Червии и фосфором из местных рудников.



В середине XIX века Римини и Равенну соединила железная дорога, и в Чезенатико потянулась итальянская аристократия, оценившая красивые виды и провинциальный покой этого местечка. В XX веке массовая застройка превратила Чезенатико в масштабный туристический центр, который занял достойное место среди курортов восточного побережья Италии.



Исторический центр Чезенатико создают живописные рыбацкие хижины, расположенные вдоль старинного канала. Прибывающих в город со стороны гавани встречает «Невеста моряка» (Sposa dei Marinai) — бронзовая композиция, расположенная на одноимённой площади и изображающая женщину с детьми, которая вглядывается вдаль в надежде увидеть лодку своего мужа.



Чезенатико знаменит старинным каналом, спроектированным 500 лет назад Леонардо да Винчи, этот канал избавил Чезенатико от постоянных затоплений. Сегодня здесь стоят суда Музея старинных кораблей: полностью экипированный рыболовецкий флот конца XIX – середины XX века. В самом музее можно найти подробную информацию о самих парусниках, истории, технологии изготовления лодок и полюбоваться видом на канал с верхних террас.



Рядом с Музеем старинных кораблей находится городской театр (Teatro Communale), открытый в 1865 году, но сильно пострадавший в годы войны и восстановленный лишь в начале 90-х годов. Тогда же здесь возобновились показы спектаклей. Любители истории оценят коллекцию музея Антиквариум, посвящённого временам Римской империи. Здесь хранятся фрагменты статуй Дедала и Икара, мраморная статуя бога Диониса, предметы быта и монеты XVI-XVII веков. Но самый интересный экспонат — полностью восстановленная комната старинной крепостной башни.



Не менее интересен Консервный музей, где сохранились древние холодильные камеры для хранения рыбы в виде колодцев конической формы, уходящих вглубь земли. Лёд сюда привозили со склонов Апеннинских гор.



В Чезенатико установлен, возможно, первый в Италии памятник народному герою, полководцу и революционеру Джузеппе Гарибальди (Giuseppe Garibaldi). А ещё в Чезенатико есть свой исторический небоскрёб: здание высотой 126 метров состоящее из 35 этажей, какое-то время считавшееся самым высоким в Европе. Здание было возведено в 1958 году и стало одним из символов города, хотя сами жители его недолюбливают за резкое несоответствие архитектурному облику города.



Для читателей велопортала VeloLIVE.com город Чезенатико представляет интерес не только как город принимающий этап Тур де Франс-2024, но и как город, в котором родился и вырос известный итальянский велосипедист Марко Пантани (Marco Pantani).



Альтиметрия 2-го этапа Тур де Франс-2024

Чезенатико впервые принимает старт этапа Тур де Франс.

Холмистый этап с набором высоты 1850 м, стартует на побережье Адриатического моря, поведёт пелотон далее по Паданской равнине на запад, усложнит гонку многочисленными категорийными подъёмами и спусками, и завершится кругами по Болонье. Дорожная архитектура может внести свои коррективы в ход развития этапа, сам этап напоминает однодневку в Арденнах.

После 70 км по равнине велогонщики начнут преодолевать подъём 3-й категории Кот-де-Монтичино (Cote de Monticino), протяжённость 2 км, 100-250 м, перепад 150 м, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 12%. Далее спуск и снова вверх до вершины подъёма 3-й категории Кот-де-Галлистерна (Cote de Gallisterna), протяжённость 1,2 км, 103-257 м, перепад 154 м, средний градиент 12,8%, максимальный градиент 18%.

После спуска и 40 км по Паданской равнине начнётся преодоление подъёма 4-й категории Кот-де-Боттегино-ди-Зокка (Cote de Botteghino di Zocca), протяжённость 1,9 км, 111-242 м, перепад 131 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 10%. Первый подъём 4 категории на Тур де Франс-2024.

После прохождения вершины ещё немного вверх и снова спуск к подножию подъёма 3-й категории Кот-де-Монтекальво (Cote de Montecalvo), протяжённость 2,7 км, 101-309 м, перепад 208 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 12%.

Скоростной спуск с вершины приведёт велогонщиков в Болонью (Bologne), где они впервые пересекут линию финиша этапа и далее отправятся покорять подъём 3-й категории Кот-де-Сан-Лука (Cote de San Luca), протяжённость 1,9 км, 63-265 м, перепад 202 м, средний градиент 10,6%, максимальный градиент 16%.

Преодолев вершину подъёма велогонщики устремяться к линии финиша, которую пересекут во второй раз и далее снова вверх до вершины подъёма 3-й категории Кот-де-Сан-Лука (Cote de San Luca), где на этот раз будет ещё и разыграна "Бонусная премия" - 8, 5 и 2 секунды (первая на Тур де Франс-2024). Вершина подъёма расположена за 12,6 км до финиша этапа. Заключительные километры под спуск.

Болонья (Bologne, Италия, административный центр провинции Болонья и региона Эмилия-Романья) впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. Победитель этапа получает 50 очков в зачет зелёной майки. Победитель этапа получает 10 секунд бонификации в генеральной классификации. На финише действует нейтрализация.

Фаворитами можно назвать Тадея Погачара, Ремко Эвенпула, Матье ван дер Пула, Приможа Роглича, Йонаса Вингегора, Тома Пидкока, Адама Йейтса, чемпиона Италии Альберто Беттиоля и других специалистов классических однодневных гонок.



Финиш 2-го этапа Тур де Франс-2024 принимает Болонья. Город расположен в самом центре Италии, раскинувшись на просторах Паданской равнины, и является древнейшим городом и столицей региона Эмилия-Романья. С 2000 года Болонья считается культурной столицей Европы, с 2006 года входит в почётный список ЮНЕСКО, в качестве города музыки, второго среди европейских городов после испанской Севильи.

Авторство: Conte di Cavour. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64526490



История Болоньи уходит в далёкое прошлое. Она была основана этрусским королём Феро, который назвал город в честь своей дочери – Фельсина (Felsina) в VI веке до н. э. Благодаря удачному местоположению, плодородным землям, торговле, поселение быстро развивалось. Спустя некоторое время его захватили бойи (кельтское племя) и с тех пор город стал называться Боннония (Bononia).

Со временем название трансформировалось в современный вариант. После того как бойи потерпели окончательное поражение от римлян (случилось это в 191 г. до н.э.), бывшая Фельсина вошла в состав Римской империи. Через три года римляне проложили через центр города дорогу, которая связала Боннонию с другими городами Италии. После этого в истории города последовала череда взлётов и падений, когда он переходил из рук в руки, горел, восстанавливался, переживал осаду и вновь разрушался. Город пережил крах Римской империи, дробление и становление нового государства, гонение на христианскую церковь и её возрождение. ходе Второй мировой войны Болонья пострадала от бомбардировок, и многие исторические постройки были разрушены.

В 1088 году в Болонье был основан первый в Европе университет (Università di Bologna), и старше его только открытый в Марокко двумя столетиями ранее Аль-Карауин (Université Al-Karaouine). Но перед этим учебным заведением Болонский университет имеет преимущество: дипломы о высшем образовании здесь выдавать стали на несколько веков раньше. Университет Болоньи является самой знаменитой достопримечательностью города и до сих пор сохранила славу студенческого города, наполненного жизнью и движением.

Conte di Cavour, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons



Среди самых известных студентов Болонского университета – итальянский поэт, мыслитель, богослов, один из основоположников литературного итальянского языка, политический деятель Данте Алигьери (Dante Alighieri); итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянского Проторенессанса, ученик Варлаама Калабрийского - Франческо Петрарка (Francesco Petrarca); крупнейший учёный Северного Возрождения, прозванный «князем гуманистов» - Эразм Роттердамский (Erasmus Roterodamus); папа римский Николай V (Nicolaus PP. V); немецкий живописец и график, один из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса - Альбрехт Дюрер (Albrecht Dürer); швейцарский алхимик, врач, философ, естествоиспытатель, натурфилософ эпохи Возрождения, один из основателей ятрохимии - Парацельс (Paracelsus); венецианский драматург и либреттист - Карло Гольдони (Carlo Goldoni); польский астроном, математик, механик, экономист, каноник эпохи Возрождения - Николай Коперник (Mikołaj Kopernik); итальянский врач, анатом, физиолог и физик, один из основателей электрофизиологии и учения об электричестве, основоположник экспериментальной электрофизиологии - Луиджи Гальвани (Luigi Galvani); маркиз, итальянский радиотехник и предприниматель, лауреат Нобелевской премии по физике за 1909 год - Гульельмо Маркони (Guglielmo Marchese Marconi) и многие другие.

Интересно, что студенты в первое время имели право выбирать деканов и даже платили лекторам зарплату, что давало учащимся некоторую независимость.

Первой женщиной-преподавателем университета Болоньи стала дочь юриста Аккурсио (Accursio). Как и отец, она преподавала право. Это был тринадцатый век.



Сначала в университете Болоньи преподавали риторику и римское право, но уже в четырнадцатом столетии помимо юридического, были открыты теологический и медицинский факультеты. С тех пор заведение значительно расширилось: сейчас тут действует 23 факультета, 68 отделения, где учится около девяноста тысяч студентов со всех концов Италии и других стран мира.



«Учёная, Красная, Толстая» (la Dotta, la Rossa, la Grassa) – этими тремя определениями иногда характеризуют Болонью – столицу региона Эмилия-Романья, имея в виду находящийся здесь один из самых старинных университетов, красный цвет её крыш и стен, и вкуснейшую местную кухню.



Центром Болоньи являются две примыкающие друг к другу площади. Это Главная площадь (Piazza Maggiore) и расположенная к ней под углом площадь Нептуна (Piazza Nettuno). Тут находятся наиболее важные и интересные здания города: дворцы, государственные учреждения, музеи, храмы.

Площадь Нептуна прославил фонтан, который установили здесь в шестнадцатом столетии. Он и дал название улице: помещённая в центре статуя изображает бога моря. Некоторые болонские студенты верят, что, если два раза с вдумчивым видом обойти фонтан против часовой стрелки, можно успешно сдать сессию. По крайней мере, так делал архитектор Джимболонья (Giambologna), прежде чем придумать облик фонтана.



Церквей в Болонье немало, и каждая из них интересна по-своему. Строительство готического сооружения начали в четырнадцатом веке. Интересно, что возведение храма не было идеей церкви: его решили построить как знак величия коммунальной власти в Болонье, именно поэтому Папе Римскому пришлось вмешаться.



Планировалось, что сооружение по масштабам превзойдёт собор Святого Петра в Риме (Basilica di San Pietro). Согласно плану, длина постройки должна была составлять 208 метров, ширина – 142 метра. Поэтому, чтобы реализовать проект, были снесены башни, дома горожан, восемь маленьких храмов. Но Папа Римский этого допустить не мог, вмешался в ситуацию, и план постройки переделали. В итоге размеры храма составили: длина – 132 метра, ширина – 60 метров, высота сводов – 45 метров, высота недостроенного фасада (незавершённый остался купол) – 51 метр.



Строительство продолжалось около трёх веков, и закончилось в 1663 году. Считается, что это последний храм, возведённый в Италии в виде латинского креста. Сейчас базилика является пятым по размерам католическим храмом планеты. В церкви установлен самый старый орган страны, сделанный в 1475 году.



На полу базилики Святого Петронио итальянский и французский астроном и инженер Джованни Доменико Кассини (Giovanni Domenico Cassini) начертил меридиан, чтобы доказать, что наша планета крутится вокруг Солнца. На разных его участках нанесены знаки зодиака, а на крыше базилики расположено отверстие, через которое падает луч Солнца, указывая месяц года.



Национальная пинакотека (Pinacoteca nazionale di Вologna) – это художественный музей Болоньи. Расположен он в здании, когда-то принадлежавшем ордену иезуитов, и является одним из самых значительных итальянских собраний художественных произведений. Работы, представленные здесь, отражают весь ход развития художественного искусства в Эмилии Романье с XIII по XIX век. В пинакотеке можно увидеть произведения Рафаэля Санти (Raffaello Santi), Аннибале Караччи (Annibale Carracci), Гуидо Рени (Guido Reni), Джотто ди Бондоне (Giotto di Bondone), Пармиджанино (Джироламо Франческо Мария Маццола (Girolamo Francesco Maria Mazzola), Лоренцо Коста (Lorenzo Costa) и других мастеров, так или иначе связавших свою жизнь с Болоньей.



Визуальный образ Болоньи сформирован галереями, которых протянулись на 38 км! Поэтому орожанам и гостям столицы зонтики практически не нужны - чуть ли не весь город можно пройти через галереи даже в самый сильный дождь и совершенно не промокнуть.



Однако пелотону Тур де Франс спрятаться от дождя в случае плохой погоды не удастя, зато болельщики 2-го этапа Тур де Франс-2024 точно будут рады галереям или для того, чтобы укрыться от солнца, или чтобы спрятаться от дождяв ожидании финала.