Тур де Франс-2024, превью этапов: 12 этап, Орийак - Вильнёв-Сюр-Ло



Двенадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2024 стартует в Орийак (Aurillac). Небольшой городок расположен в регионе Овернь, у подножия кантальских гор на берегу реки Жордан (Jordanne).

Авторство: I, B.navez, CC BY-SA 3.0

На месте Орийака люди проживали уже в галльский период. Поселение - оппид (кельтский город-крепость периода Римской империи, окружённый рвом и земляным валом) был расположен на возвышенности, и, как и большинство оппид, был заброшен после римского завоевания. Жители отправились расширять свои владения и трудиться на благо нового города, основанного на равнине.



В IX веке с Орийаком связана жизнь графа Жеро (Géraud d'Aurillac), впоследствии канонизированного католической церковью. Было основано аббатство с подвассальным виконтством Карладез. На протяжении последующих веков Орийак зачастую становился ареной противостояния светской и церковной власти.



В Средние века, в 1569 году, город Орийак был взят и разграблен протестантами. К Великой Французской революции Орийак носил статус столицы Верхней Оверни.



В 1790 году Орийак стал префектурой департамента Канталь. В 1866 году в город была проведена железная дорога, что существенно способствовало экономическому развитию.



Город Орийак славится своими историческими достопримечательностями и архитектурным наследием, такими как: церковь Нотр-Дам-о-Неж (Église Notre-Dame-aux-Neiges) XV века; замок Сент-Этьен (Château Saint-Étienne) IX века, в стенах которого сегодня размещается вулканический музей (Muséum des volcans). В этом музее можно узнать о вулканической истории Кантала и загадках планеты Земля, с постоянной коллекцией камней и минералов, а также чучела животных.



Очень интересен музей искусства и археологии (Musée d'art et d'archéologie d'Aurillac), в котором выставлены произведения искусства и экспозиции, рассказывающие о культуре региона. Размещенный в бывшем монастыре Визитандин XVI века, он содержит в дополнение к своим коллекциям археологии и изобразительного искусства, реконструкцию традиционного канталистского интерьера, коллекцию современных фотографий и пространство, посвященное местной зонтичной индустрии.



Если вам нравится уличное искусство, не пропустите международный фестиваль уличного театра (Le Festival international de théâtre de rue d'Aurillac), который с 1986 года оживляет город на 4 дня в середине августа. В эти дни в Орийак съезжается около 500 театральных групп со всего мира, чтобы участвовать в различных уличных спектаклях и шоу, которые не прекращаются практически ни днём, ни ночью.



Альтиметрия 12-го этапа Тур де Франс-2024

Орийак в последний раз принимал старт этапа Тур де Франс в 1985 году. Двухсоткилометровый спринтерский этап с тремя подъёмами 4-й категории.

Со старта пелотон устремится на юго-запад и по пути преодолеет:

подъём 4-й категории Кот-д'Отуар (Cote d’Autoire), протяжённость 2,7 км, 190-349 м, перепад 159 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 8%.

подъём 4-й категории Кот-де-Рокамадур (Cote de Rocamadour), протяжённость 2 км, 149-265 м, перепад 116 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 8%.

подъём 4-й категории Кот-де-Монклера (Cote de Montcléra), протяжённость 2 км, 194-286 м, перепад 92 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 8%.

Вильнёв-сюр-Ло (Villeneuve-Sur-Lot, департамент Ло и Гаронна, регион Новая Аквитания) в последний раз принимал финиш этапа Тур де Франс в 2000 году, победу тогда из отрыва одержал Эрик Деккер.

Город Вильнёв-Сюр-Ло появился в римский период и был построен в период правления Тиберия и Адриана на пересечении двух дорог, одна из которых соединяла Аген с Перигё, а другая шла из Кагора в Бордо. Некоторое время находки военных артефактов приводили к мысли о том, что здесь мог быть военный лагерь, но это так и не было доказано. Площадь города, вероятно, составляла 50 гектаров. Начиная с III века он постепенно приходил в упадок, вероятно, в результате первых германских вторжений.

Par MOSSOT — Travail personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16191715



Сегодня город Вильнёв-Сюр-Ло представляет собой застроенную территорию с монументальным комплексом в центре, остатки которого можно увидеть в виде круглой башни, образующей стену толщиной 1,1 м, с внутренним диаметром около 11 м и высотой около 10 м. Раскопки выявили апсиду курии. Перед этим зданием, где собирались магистраты, отвечавшие за управление городом, были построены галереи магазинов вокруг внутреннего двора, в центре которого находился храм, посвященный Марсу. Перед ним находился форум. Этот комплекс являлся одним из десяти крупнейших святилищ в римской Галлии.



С 1973 года в Вильнёв-Сюр-Ло проводится два грандиозных фестиваля. В конце июня начале июля проходит фестиваль смеха (Festival du rire). Ежегодно республиканский фестиваль представляет возможность молодым комикам выйти на большую сцену. В этом конкурсе участвовали такие французские комики как Кристоф Алевек (Christophe Alévêque), Батист Лекаплен (Baptiste Lecaplain), Титофф (Titoff) и другие.



С 1973 года усилиями ассоциации «Jazz47» в Вильнёв-Сюр-Ло проводится ещё один фестиваль - джаза и блюза. На этот фестиваль со всего мира съезжаться самые известные исполнители джаза и блюза: Рафаэль Файс (Raphaël Faÿs), Монти Александр (Monty Alexander), Джимми Смит (Jimmy Smith), Бадди Гай (Buddy Guy), Джон Ли Хукер (John Lee Hooker), Эрл Хайнс (Earl Hines), Бенни Картер (Benny Carter), Лайонел Хэмптон (Lionel Hampton). Концерты проходили в «La Cave» под старым почтовым отделением и в театре Жоржа Лейга (Georges Leygue). В 1989 году для организации более масштабных мероприятий была создана ассоциация «Jazz en villeneuvois», которая принимала Рэя Чарльза (Ray Charles), Хэнка Джонса (Hank Jones), Эбби Линкольна (Abbey Lincoln) и Майлза Дэвиса (Miles Davis) в концертном зале Фонтанелей (salle des Fontanelles) до 1992 года.