VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур де Франс-2024, превью этапов: 12 этап, Орийак - Вильнёв-Сюр-Ло

Тур де Франс-2024, превью этапов: 12 этап, Орийак - Вильнёв-Сюр-Ло

 

 


Двенадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2024 стартует в Орийак (Aurillac). Небольшой городок расположен в регионе Овернь, у подножия кантальских гор на берегу реки Жордан (Jordanne).

Тур де Франс-2024, превью этапов: 12 этап, Орийак - Вильнёв-Сюр-Ло

Авторство: I, B.navez, CC BY-SA 3.0

 

 

На месте Орийака люди проживали уже в галльский период. Поселение - оппид (кельтский город-крепость периода Римской империи, окружённый рвом и земляным валом) был расположен на возвышенности, и, как и большинство оппид, был заброшен после римского завоевания. Жители отправились расширять свои владения и трудиться на благо нового города, основанного на равнине.


В IX веке с Орийаком связана жизнь графа Жеро (Géraud d'Aurillac), впоследствии канонизированного католической церковью. Было основано аббатство с подвассальным виконтством Карладез. На протяжении последующих веков Орийак зачастую становился ареной противостояния светской и церковной власти.


В Средние века, в 1569 году, город Орийак был взят и разграблен протестантами. К Великой Французской революции Орийак носил статус столицы Верхней Оверни.


В 1790 году Орийак стал префектурой департамента Канталь. В 1866 году в город была проведена железная дорога, что существенно способствовало экономическому развитию.


Город Орийак славится своими историческими достопримечательностями и архитектурным наследием, такими как: церковь Нотр-Дам-о-Неж (Église Notre-Dame-aux-Neiges) XV века; замок Сент-Этьен (Château Saint-Étienne) IX века, в стенах которого сегодня размещается вулканический музей (Muséum des volcans). В этом музее можно узнать о вулканической истории Кантала и загадках планеты Земля, с постоянной коллекцией камней и минералов, а также чучела животных.


Очень интересен музей искусства и археологии (Musée d'art et d'archéologie d'Aurillac), в котором выставлены произведения искусства и экспозиции, рассказывающие о культуре региона. Размещенный в бывшем монастыре Визитандин XVI века, он содержит в дополнение к своим коллекциям археологии и изобразительного искусства, реконструкцию традиционного канталистского интерьера, коллекцию современных фотографий и пространство, посвященное местной зонтичной индустрии.


Если вам нравится уличное искусство, не пропустите международный фестиваль уличного театра (Le Festival international de théâtre de rue d'Aurillac), который с 1986 года оживляет город на 4 дня в середине августа. В эти дни в Орийак съезжается около 500 театральных групп со всего мира, чтобы участвовать в различных уличных спектаклях и шоу, которые не прекращаются практически ни днём, ни ночью.


Альтиметрия 12-го этапа Тур де Франс-2024

 

 

 Тур де Франс-2024, превью этапов: 12 этап, Орийак - Вильнёв-Сюр-Ло

 

 

  Орийак в последний раз принимал старт этапа Тур де Франс в 1985 году. Двухсоткилометровый спринтерский этап с тремя подъёмами 4-й категории.

 

   Со старта пелотон устремится на юго-запад и по пути преодолеет:

 

   подъём 4-й категории Кот-д'Отуар (Cote d’Autoire), протяжённость 2,7 км, 190-349 м, перепад 159 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 8%.

 

   подъём 4-й категории Кот-де-Рокамадур (Cote de Rocamadour), протяжённость 2 км, 149-265 м, перепад 116 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 8%.

 

   подъём 4-й категории Кот-де-Монклера (Cote de Montcléra), протяжённость 2 км, 194-286 м, перепад 92 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 8%.

 

 

   Вильнёв-сюр-Ло (Villeneuve-Sur-Lot, департамент Ло и Гаронна, регион Новая Аквитания) в последний раз принимал финиш этапа Тур де Франс в 2000 году, победу тогда из отрыва одержал Эрик Деккер.

 

 Город Вильнёв-Сюр-Ло появился в римский период и был построен в период правления Тиберия и Адриана на пересечении двух дорог, одна из которых соединяла Аген с Перигё, а другая шла из Кагора в Бордо. Некоторое время находки военных артефактов приводили к мысли о том, что здесь мог быть военный лагерь, но это так и не было доказано. Площадь города, вероятно, составляла 50 гектаров. Начиная с III века он постепенно приходил в упадок, вероятно, в результате первых германских вторжений.

 

Тур де Франс-2024, превью этапов: 12 этап, Орийак - Вильнёв-Сюр-Ло

Par MOSSOT — Travail personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16191715

 


   Сегодня город Вильнёв-Сюр-Ло представляет собой застроенную территорию с монументальным комплексом в центре, остатки которого можно увидеть в виде круглой башни, образующей стену толщиной 1,1 м, с внутренним диаметром около 11 м и высотой около 10 м. Раскопки выявили апсиду курии. Перед этим зданием, где собирались магистраты, отвечавшие за управление городом, были построены галереи магазинов вокруг внутреннего двора, в центре которого находился храм, посвященный Марсу. Перед ним находился форум. Этот комплекс являлся одним из десяти крупнейших святилищ в римской Галлии.


 С 1973 года в Вильнёв-Сюр-Ло проводится два грандиозных фестиваля. В конце июня начале июля проходит фестиваль смеха (Festival du rire). Ежегодно республиканский фестиваль представляет возможность молодым комикам выйти на большую сцену. В этом конкурсе участвовали такие французские комики как Кристоф Алевек (Christophe Alévêque), Батист Лекаплен (Baptiste Lecaplain), Титофф (Titoff) и другие.


С 1973 года усилиями ассоциации «Jazz47» в Вильнёв-Сюр-Ло проводится ещё один фестиваль - джаза и блюза. На этот фестиваль со всего мира съезжаться самые известные исполнители джаза и блюза: Рафаэль Файс (Raphaël Faÿs), Монти Александр (Monty Alexander), Джимми Смит (Jimmy Smith), Бадди Гай (Buddy Guy), Джон Ли Хукер (John Lee Hooker), Эрл Хайнс (Earl Hines), Бенни Картер (Benny Carter), Лайонел Хэмптон (Lionel Hampton). Концерты проходили в «La Cave» под старым почтовым отделением и в театре Жоржа Лейга (Georges Leygue). В 1989 году для организации более масштабных мероприятий была создана ассоциация «Jazz en villeneuvois», которая принимала Рэя Чарльза (Ray Charles), Хэнка Джонса (Hank Jones), Эбби Линкольна (Abbey Lincoln) и Майлза Дэвиса (Miles Davis) в концертном зале Фонтанелей (salle des Fontanelles) до 1992 года.

 

 

 

По материалам Интернета

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2024 велоспорт Гран-тур история велоспорта история Тур де Франс новости велоспорта страницы истории Тур де Франс страницы истории велоспорта велолайв

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

29 июня - 21 июля 2024

Tour de France

7 - 14 июля 2024

Giro d'Italia Women

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2024?

Комментарии

  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (21)
    Yuriy 17-Фото

    Т. Погачар проиграл спринт в подьем и на первом  этапе Джиро-24.

    Это было недавно, зачем говорить что никогда он не проигрывал такие финиши

  • error
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (21)
    error-Фото

    Очень напомнило Тур-2023.. там первую половину тоже Погги по сути игрался с Винигором... а во 2-й полвине было уже наоборот. Висма взяла все в свои руки и Погги присел... в итоге капнув на Куршавеле 6 минут. По всем Эмиратам и Погги... а Алмейде еще и по интервью... видно, что похоже они прилично "подсели". Может кратковременно, но интригу это создает. В чем согласен с предыдущими камментами.

    А Винни, Ремко и Роглич выглядят вполне на уровне готовности. Если бы не падение Рогича то они с Ремко проиграли бы копейки.

  • motte
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (21)
    motte-Фото

    Плачущему Вингегаарду пришлось прервать интервью
    Ух, мы получаем очень, очень трогательное интервью победителя с Йонасом Вингегаардом, который замолкает во время интервью, потому что он такой эмоциональный.

    - "Конечно, это очень эмоционально для меня. Возвращаюсь после аварии. Да, извините... - говорит Вингегаард, прежде чем взять перерыв на восстановление.

    - "Для меня это очень эмоционально. В первую очередь, вернуться, но потом выиграть этап. "Три месяца назад я бы никогда не осмелился на это надеяться", - объясняет он в интервью TV 2 Sport.

    Вингегорду приходится прервать интервью, и он на мгновение сглатывает. Датчанин очень, очень тронут.

    - "Я действительно думал, что умру", - говорит Вингегаард, прежде чем его голос снова срывается.

  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (21)
    Yuriy 17-Фото

    Плачет, плачет опять Й.В. Расмуссен!

    Такой вот плачущий супермен.

    Да, это - не железный Л. Армстронг 

  • Ser Gio
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (21)
    Ser Gio-Фото
    А по-другому и не выиграть. Если Вингегор дальше в набор, то Погачару надо экономить силы, а не тратить их впустую на атаки и шоу.
  • motte
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (21)
    motte-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Если кто и биоробот, то больше похож на него Й. Вингегор.
    Теперь Т. Погачару надо переходить на оборонительные действия, и больше не быковать со своей командой, чтобы не привозить к победам Й. Вингегора 
     

    Тадей этого не сделает, да и маечка не позволяет, тадей будет что-то предпринимать , имея такую команду, а винигар настоящий датский клещ, не выпустит  своего и, сдаётся мне, что он накатит тадею в последней разделке как когда-то тадей накатил рогличу. А может и в горах уедет от тадея в одиночное соло , два гт подряд, это не времена допа пантани.

  • qwinter
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (21)
    qwinter-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Погачар еще молодой в стратегии. Рвется в бой при любом случае.. Взрывает гонку, за, что ему спасибо. Но не расчетлив. Как бы опять не встал на третьей неделе из за усталости после Джиро. Торопит события. Тратит энергию не на тех этапах. Хочет заделать большой задел как на Джиро. Но с Вини такое не прокатит. Этот "карась" очень премудрый оказался.  Может Тадей боится больших гор?
    Даже конченому идиоту понятно что форма вингигора идет в гору. Другого просто невозможно. Поэтому единственный шанст вымотать его, пока он еще не в форме.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (21)
    Astanaforever-Фото

    Погачар еще молодой в стратегии. Рвется в бой при любом случае.. Взрывает гонку, за, что ему спасибо. Но не расчетлив. Как бы опять не встал на третьей неделе из за усталости после Джиро. Торопит события. Тратит энергию не на тех этапах. Хочет заделать большой задел как на Джиро. Но с Вини такое не прокатит. Этот "карась" очень премудрый оказался.  Может Тадей боится больших гор?

  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (21)
    Yuriy 17-Фото

    Если кто и биоробот, то больше похож на него Й. Вингегор.

    Теперь Т. Погачару надо переходить на оборонительные действия, и больше не быковать со своей командой, чтобы не привозить к победам Й. Вингегора 

     

  • василий
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (21)
    василий-Фото
    Ремко все больше радует Рогле опять не везет

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

10 июля

Florian Senechal (Arkea - BB Hotels)

Per Strand Hagenes (Visma - Lease a Bike)

11 июля

Caleb Ewan (Jayco AlUla)

Pavel Sivakov (UAE Team Emirates)

James Whelan (Q36.5 Pro Cycling Team)

Lenny Martinez (Groupama - FDJ)

Samuel Fernandez Garcia (Caja Rural - Seguros RGA)

Hartthijs De Vries (TdT - Unibet)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2024 (59)
Июнь 2024 (147)
Май 2024 (169)
Апрель 2024 (147)
Март 2024 (139)
Февраль 2024 (143)