Тур де Франс-2024, превью этапов: 11 этап, Эво-ле-Бен - Ле Лиоран



Одиннадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2024 стартует в Эво-ле-Бен (Évaux-Les-Bains). Небольшой городок Эво-ле-Бен расположен в регионе Новая Аквитания (регион Франции, созданный в соответствии с территориальной реформой французских регионов 2014 года в результате объединения регионов Аквитания, Лимузен и Пуату-Шаранта).

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Эво-ле-Бен — это спа-курорт, известный своими термальными источниками, которые помогают в лечении ревматизма, артрита и других заболеваний. Кроме того, здесь находится множество исторических зданий и достопримечательностей. Одной из самых популярных является церковь Святых Петра и Павла (L'église St-Pierre-et-St-Paul), которая была построена в XII веке на мощах Святого Мариана. Частично уничтоженная пожаром в 1942 году, церковь остается гордостью горожан.



В Эво-ле-Бен расположено несколько замков: замок де ла Монтероль (Château de la Monterolle), замок Релиберт (Château de Relibert), замок Будей (Château de Budeille) и замок Лигондес (Château de Ligondès).



Кроме того, в Эво-ле-Бен есть музей, посвященный истории города, а также природный парк, где можно встретить оленей и полюбоваться многовековыми деревьями.

Мэр города Эво-ле-Бен - поклонник велоспорта. В 2022 году он выступил с инициативой организовать выставку, посвящённую Раймону Пулидору, уроженцу Креза (Creuse). Эту выставку совместили с другой, памяти знаменитого фотографа Бернара Шарле (Bernard Charlet), ушедшего из жизни в 2023 году. Он был фотографом газеты «France-Soir» , и много раз освещал Тур де Франс. На этой выставке присутствовал директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм, где он представлял Raymond Poulidor Challenge. Эво-ле-Бен уже организовывал этап Тура де л'Авенир в 2023 году.



Альтиметрия 11-го этапа Тур де Франс-2024

Эво-ле-Бен впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Второй по протяжённости этап Тур де Франс-2024 с набором высоты 4350 м и с финишем в горах Массива Централь.

Со старта пелотон устремиться на юг и по пути, на первых 150 км пересечённого маршрута преодолеет:

подъём 4-й категории Кот-де-Муйу (Cote de Mouilloux), протяжённость 1,9 км, 595-715 м, перепад 120 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 9%.

подъём 3-й категории Кот-де-Лародд (Cote de Larodde), протяжённость 3,8 км, 575-803 м, перепад 228 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 8%.

А на заключительных 60 км маршрута этапа, организаторы припасли 15 км тягуна и 4 категорийные вершины в Массиве Централь.

После 15 км тягуна с набором высоты 300 м велогонщики окажутся у подножия подъёма 2-й категории Коль де Нэронн (Col de Neronne) протяжённость 3,8 км, 897-1242 м, перепад 345 м, средний градиент 9,1%, максимальный градиент 15%. В последний раз подъем входил в маршрут Тур де Франс в 2020 году, первым на вершине был Максимилиан Шахманн.

После 4 км по плоскогорью и 2-километрового спуска велогонщики начнут восхождение на подъём 1-й категории Па-де-Пейроль/Пюи Мари (Pas de Peyrol/Puy Mary) протяжённость 5,4 км, 1150-1589 м, перепад 439 м, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 15%.

Первый подёем 1-й категории на Тур де Франс-2024. Первые 3 км плавные с градиентами в районе 5%, но далее начинается стенка с градиентами от 11 до 15%.

В 12-й раз подъём будет присутствовать на Тур де Франс, в последний раз в 2020 году, первым на вершине был Даниэль Мартинес. Вершина подъёма расположена за 30 км до финиша.

12 км скоростного спуска с поворотами приведут к подножию подъёма 2-й категории Коль дю Пертюс (Col du Perthus) протяжённость 4,4 км, 960-1309 м, перепад высот 349 м, средний градиент 7,9%, максимальный 14%. На вершие будет разыграна "Бонусная премия" - 8, 5 и 2 секунды. В последний раз подъём присутствовал в маршруте Тур де Франс в 2016 году, первым на вершине был Грег Ван Авермат.

С вершины подъёма, расположенной за 15 км до финиша, велогонщики отправятся на спуск, после чего начнут преодолевать подъём 3-й категории Коль де Фон де Сер (Col de Font de Cere) протяжённость 3,3 км, 1103-1294 м, перепад высот 191 м, средний градиент 5,8%, максимальный 8%, сам подъём немного длиннее.

В последний раз подъём преодолевали на Тур де Франс в 2016 году, первым на вершине был Грег Ван Авермат. Завершится этап 2-километровым спуском с вершины и заключительными 500 м подъёма со средним градиентом 6%.



11-й этап завершится на горнолыжной станции Ле Лиоран. Станция расположена на высоте 1152-1820 м над уровнем моря в Центральном массиве в самом центре горного массива Канталь (Monts du Cantal). Массив расположен севернее плато Обрак (L'Aubrac) на территории одноимённого департамента. Геологический массив имеет вулканическое происхождение, но последний раз вулкан извергался около двух миллионов лет назад. Сегодня он считается крупнейшим в Европе (50 км на 70 км).



Горнолыжный курорт Ле Лиоран окружён лесом, занимающим территорию около 150 гектар. До XVII-го века территория не была заселена. Освоение территории началось лишь в XVIII-м веке, когда проложили большую дорогу. Однако, ею не спешили пользоваться, так как проезжих очень часто грабили прятавшиеся в лесу разбойники.



Первый отель в Ле Лиоран появился в 1896 году, и тогда началась новая эра развития региона. Сюда потянулись туристы, желающие покататься на лыжах, и провести время в горах. В наши дни общая протяжённость горнолыжных трасс составляет более 60 км, из них 30 км - «синие» трассы для новичков; 20 км «красных» трасс для опытных лыжников и 10 км «чёрных» трасс для профессионалов. В распоряжении отдыхающих три бугельных подъёмника.

Овернь, где находится горнолыжный курорт Ле-Лиоран, славится сыром канталь. Это один из самых старых французских сыров с сильным, острым сливочным вкусом, который со временем только усиливается. Существует два типа сыра - фермерский канталь (Cantal Fermier), который делают из сырого молока, и коммерческий массовый вариант канталь (Cantal Laitier), который изготавливают из пастеризованного молока.

By Coyau / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35680709

Головку сыра канталь редко когда можно увидеть целиком - 40 см в диаметре, 40 см в высоту, 40 кг весом. Но этот сыр легко узнать по текстуре, что объясняется способом изготовления - молоко превращают в створоженную массу, которую отжимают в специальных формовочных чанах. Сыр зреет в прохладном хранилище на полках от трёх до шести месяцев, иногда до года. Всё время созревания сырные головы регулярно переворачивают и обмывают водой.

Этот сыр выпускается в виде "Jeune affiné" (молодой и изысканный) от 30 до 60 дней, "Entre-Deux" (промежуточный) от 90 до 120 дней или "Vieux" (старый) более 240 дней. Сертифицированный в 1956 году, канталь сегодня производится почти тысячей производителей молока, почти 80 фермерами и двенадцатью производственными предприятиями, которые продали более 10 000 тонн Канталя в 2020 году.

Ле Лиоран в истории Тур де Франс

Впервые этап Тур де Франс финишировал в Ле-Лиоран в 1975 году, тогда курорт назывался Супер-Лиоран, так как тогда было модно использовать превосходные степени. Тот 13-й этап стал одним из самых тяжелейших в истории гонки. Измученные жарой и испытаниями первых двенадцати этапов, с гонки на 260-км этапе до Ле-Лиорана сошли несколько фаворитов. Луис Оканья (Luis Ocana), страдающий от тендинита, сошёл с гонки перед стартом. Во время гонки сошли три его товарища по команде. Итальянский гонщик Джованни Баттальин (Giovanni Battaglin), который занимал 7-е место в общем зачёте, тоже не вышел на старт, получив трещину в коленной чашечке.

Во время этапа португальского гонщика Жоакима Агостиньо (Joachim Agostinho) сбила машина. Раймон Пулидор (Raymond Poulidor), которого мучил бронхит, потерял в финале 30 секунд. В этих условиях лидеры, которые ещё продолжали гонку, нейтрализовали друг друга. Эдди Меркс довольствовался тем, что контролировал соперников. На главном подъёме дня Плом-дю-Канталь (Plomb du Cantal) Эдди Меркс перехватил жёлтую майку и отпустил в отрыв Мишеля Поллентье (Michel Plllentier), который не угрожал ему в общем зачёте. Бельгийский гонщик Мишель Поллентье выиграл тот этап с преимуществом в 25 секунд над Эдди Мерксом, а Эдди Меркс возглавил генеральную классификацию, опередив Бернара Тевене (Bernard Thevenet) на 1:32. Однако, итоговую победу на том Тур де Франс-1975 отпраздновал Бернар Тевене.

Тур де Франс вернулся в Ле-Лиоран в 2016 году на 5-м этапе, тогда: