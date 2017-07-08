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Тур де Франс-2024: Зеленая майка. Претенденты

Тур де Франс-2024: Зеленая майка. Претенденты

 

 

 

 

 

 

 Тур де Франс-2024 пройдёт без завершающего спринтерского этапа по Елисейским Полям в Париже, так как столица Франции будет занята Олимпийскими Играми. В этом году спринтеры смогут использовать свои шансы, в основном, на первых 13 этапах, так как затем в маршруте будут преобладать горы.

 

Возможно, до финиша в Ницце доберутся не все из стартовавших спринтеров. Хотя на финише девяти этапов победитель получает 50 очков в зачёт зелёной майки, не все из этих этапов подходят чистым спринтерам, поэтому у универсалов неплохие шансы на победу в очковой классификации.

 

Однако многие универсалы могут сойти с Тур де Франс-2024 ради подготовки к Олимпийким играм в Париже-2024, а значит, зелёную майку вполне может захватить обладатель желтой майки.

 

 

Система начисления очков в зачет зеленой майки:

 

20 очков за 1 место на этапах 4, 7, 14, 15, 19, 20, 21;
30 очков за 1 место на этапах 1, 10, 11, 17, 18;
50 очков за 1 место на этапах 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16;

20 очков за 1 место на промежуточном спринте на всех этапах кроме разделки.

 

 

Распределение очков по местам на финише:

 


Равнинный этап (категория 1 и 2) : 50; 30; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Среднегорный этап (категория 3): 30; 25; 22; 19; 17; 15; 13; 11; 9; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Горный этап (категория 4 и 5), индивидуальный раздельный старт (категория 6) и промежуточный спринт: 20; 17; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.

Очки Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на финише этапа: 210; 150; 110; 90; 70; 55; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 15; 10; 5);

210 очков получает победитель спринтерской классификации Тур де Франс-2024 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 210; 150; 110).

 

 

Спринтеры пелотона Тур де Франс-2024

 

26-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) - победитель очковой классификации Тур де Франс прошлого года, нацелен повторить успех и завоевать вторую подряд зелёную майку. И у него для этого есть все шансы.  В этом году Яспер Филипсен одержал четыре победы, главная из которых - на Монументе Милан-Сан-Ремо.

 

Тур де Франс-2024: Зеленая майка. Претенденты

Photo screen @Eurosport

 

Яспер Филипсен, как и на Милан-Сан-Ремо, и так же, как было в прошлом году на Тур де Франс, будет работать в связке с  действующим чемпионом мира Матье ван дер Пулом. В прошлом году Яспер Филипсен выиграл на Тур де Франс четыре этапа, а в 2022 - два, включая престижный этап на Елисейских Полях.

 

Photo screen @TourdeFrance

 

Главным соперником Яспера Филипсена в борьбе за зелёную майку в прошлом году был Мадс Педерсен. 28-летний датский велогонщик Lidl-Trek является победителем двух этапов французского Гранд-тура и также стартует на Тур де Франс-2024. У Мадса Педерсена в этом году 8 побед, в том числе на классике Гент-Вевельгем и на этапе Критериума Дофине

 

Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike), если он восстановил форму после падения, также может включиться в борьбу за зелёную майку, которую уже выигрывал в 2022 году.

 

В этом году помимо традиционных ожиданий зрелищной спринтерской борьбы есть ещё одна интрига - выиграет ли 39-летний британский спринтер команды Astana Qazaqstan Марк Кэвендиш рекордный 35-й этап Тур де Франс.

 

Photo credit: @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team

 

Тур де Франс, даже при сложном и горном маршруте, всегда собирает звёздный состав спринтеров. Не все из них планируют бороться за зелёную майку, но каждый нацелен сражаться за победу на этапе Большой Петли.

 

Дилан Груневеген и Майкл Мэттьюс (Jayco AlUla), Фил Баухаус (Bahrain Victorious), Сэм Беннетт (Decathlon AG2R La Mondiale), Биньям Гирмай и Гербен Тейссен (Intermarché - Wanty), Марейн ван ден Берг (EF Education EasyPost), Данни ван Поппель (Bora-hansgrohe), Фернандо Гавирия (Movistar), Фабио Якосбен (dsm-firmenich PostNL), Бриан Кокар (Cofidis), Александр Кристофф (Uno X), Арно Демар (Arkéa - B&B Hotels) и другие составят конкуренцию вышеназванным гонщикам в борьбе на спринтерских этапах.

  

 

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Теги к статье: Tour de France зеленая майка Тур де Франс-2024 Гран-тур превью Мировой Тур UCI

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Кто выиграет зелёную майку Тур де Франс-204?


  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 08:36 | Регистрация: 8.07.2017

    Среди спринтеров надо упомянуть ещё и Арно Де Ли, который обошел того же Я. Филипсена недавно на чемпионате Бельгии.

    По чистой скорости Я. Филипсен в этом сезоне часто пригрывает.

    Ну, так М. в. дер Пул всех растолкает, поможет ему финишировать.

     

    А лучшие спринтеры этого сезона - Т. Мерлир и Д. Милан зачем-то пропускают Тур де Франс.

    А мы желаем их видеть на Туре

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
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Кто выиграет Тур де Франс-2024?

Комментарии

  • svan
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (26)
    svan-Фото

    1 комментаторы постарели и перестали интересоваться....
    2 проф. велоспорт не популярен в рф, на лыжном спорте гораздо больше людей и комментов.

  • AlexaaSha
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (26)
    AlexaaSha-Фото
    Ну, на ты, так на ты... Я, правда, ожидал от тебя, Алик, чего-то, скажем, более "зажигательного"... А тут ты, судя по всему, долго размышлял и не нашел ничего лучше, чем просто скопировать мой ответ другому форумчанину и добавил в завершение буквально несколько слов своего обычного мышления. Зато в них, как всегда, ты был блистателен, тут не отнять.
    Понимаешь, Алик, вот даже читая вышеуказанного форумчанина под ником "Гонщик", создается впечатление, что он просто прикалывается. Читая же твои посты, чего, признаться, я обычно старательно избегаю, создается впечатление, что ты действительно считаешь, что пишешь что-то путное... Открыли бы админы то количество минусов, которое ты тут "назарабатывал" своими комментариями, может быть, тогда бы что-нибудь поменялось бы. А так... не расстраивайся, в общем, все у тебя хорошо.
  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2024: Зеленая май ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Среди спринтеров надо упомянуть ещё и Арно Де Ли, который обошел того же Я. Филипсена недавно на чемпионате Бельгии.

    По чистой скорости Я. Филипсен в этом сезоне часто пригрывает.

    Ну, так М. в. дер Пул всех растолкает, поможет ему финишировать.

     

    А лучшие спринтеры этого сезона - Т. Мерлир и Д. Милан зачем-то пропускают Тур де Франс.

    А мы желаем их видеть на Туре

  • Ернат
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (5)
    Ернат-Фото

    да вместо одного из италов, можно было пронского взять, хоть выиграл бы из отрыва , один из горных этапов!

    не пойму Вино, содержим команду для кого, хоть побольше наших включать, ведь их победы, это очки в копилку сборной, ее рейтинг

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (26)
    VeloVelo-Фото

    Можете сказать, что я уже старый и брюзжу и т. д...
    Но, все-таки, как же низко упал уровень комментариев и дискуссий.
    Про анализ гоночный вообще молчу.

    Куда ушли те, кто был у истоков и хорошо разбирался в теме?
    Ау! Вернитесь! Ну хотя бы на этот выпуск ТДФ вернитесь. Очень вас не хватает.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (26)
    VeloVelo-Фото

    Да пусть уж, наконец, и ваши желания сбудутся. Может, подобреете.
    А то вы всё печальный и злой good

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (26)
    VeloVelo-Фото

    А зачем на маечке желтой триумфальная арка? Ее ж (арки) не будет в этом выпуске.

  • VeloVelo
    Барт Леммен заменит Сеппа Кусс ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Очень многие спорстмены ничего себе не кололи от ковида. Отказались.
    Интересно, кстати, было бы увидеть список тех, кто вакцинировался и тех, кто отказался.

  • VeloVelo
    Барт Леммен заменит Сеппа Кусс ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Михаил, приветствую.
    Уж не знаю, как относится к вашему сообщению,
    но, мы, в нашей семье, тоже приняли в то время решение не колоться.

    Посчитали это опасным. В результате чем-то переболели пару раз в 2022-2023

    (не понятно чем, вроде как простуда, но, странноватые симптомы) достаточно легко.

  • VeloVelo
    Барт Леммен заменит Сеппа Кусс ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Вот и первый звоночек для Сеппа. 
    Я о его дальнейшей карьере не спешите меня ругать. 

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