Тур де Франс-2024: Зеленая майка. Претенденты

Тур де Франс-2024 пройдёт без завершающего спринтерского этапа по Елисейским Полям в Париже, так как столица Франции будет занята Олимпийскими Играми. В этом году спринтеры смогут использовать свои шансы, в основном, на первых 13 этапах, так как затем в маршруте будут преобладать горы.

Возможно, до финиша в Ницце доберутся не все из стартовавших спринтеров. Хотя на финише девяти этапов победитель получает 50 очков в зачёт зелёной майки, не все из этих этапов подходят чистым спринтерам, поэтому у универсалов неплохие шансы на победу в очковой классификации.

Однако многие универсалы могут сойти с Тур де Франс-2024 ради подготовки к Олимпийким играм в Париже-2024, а значит, зелёную майку вполне может захватить обладатель желтой майки.

Система начисления очков в зачет зеленой майки:

20 очков за 1 место на этапах 4, 7, 14, 15, 19, 20, 21;

30 очков за 1 место на этапах 1, 10, 11, 17, 18;

50 очков за 1 место на этапах 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16;

20 очков за 1 место на промежуточном спринте на всех этапах кроме разделки.

Распределение очков по местам на финише:



Равнинный этап (категория 1 и 2) : 50; 30; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2.

Среднегорный этап (категория 3): 30; 25; 22; 19; 17; 15; 13; 11; 9; 7; 6; 5; 4; 3; 2.

Горный этап (категория 4 и 5), индивидуальный раздельный старт (категория 6) и промежуточный спринт: 20; 17; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.

Очки Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на финише этапа: 210; 150; 110; 90; 70; 55; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 15; 10; 5);

210 очков получает победитель спринтерской классификации Тур де Франс-2024 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 210; 150; 110).

Спринтеры пелотона Тур де Франс-2024

26-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) - победитель очковой классификации Тур де Франс прошлого года, нацелен повторить успех и завоевать вторую подряд зелёную майку. И у него для этого есть все шансы. В этом году Яспер Филипсен одержал четыре победы, главная из которых - на Монументе Милан-Сан-Ремо.

Photo screen @Eurosport

Яспер Филипсен, как и на Милан-Сан-Ремо, и так же, как было в прошлом году на Тур де Франс, будет работать в связке с действующим чемпионом мира Матье ван дер Пулом. В прошлом году Яспер Филипсен выиграл на Тур де Франс четыре этапа, а в 2022 - два, включая престижный этап на Елисейских Полях.

Photo screen @TourdeFrance

Главным соперником Яспера Филипсена в борьбе за зелёную майку в прошлом году был Мадс Педерсен. 28-летний датский велогонщик Lidl-Trek является победителем двух этапов французского Гранд-тура и также стартует на Тур де Франс-2024. У Мадса Педерсена в этом году 8 побед, в том числе на классике Гент-Вевельгем и на этапе Критериума Дофине.

Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike), если он восстановил форму после падения, также может включиться в борьбу за зелёную майку, которую уже выигрывал в 2022 году.

В этом году помимо традиционных ожиданий зрелищной спринтерской борьбы есть ещё одна интрига - выиграет ли 39-летний британский спринтер команды Astana Qazaqstan Марк Кэвендиш рекордный 35-й этап Тур де Франс.

Photo credit: @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team

Тур де Франс, даже при сложном и горном маршруте, всегда собирает звёздный состав спринтеров. Не все из них планируют бороться за зелёную майку, но каждый нацелен сражаться за победу на этапе Большой Петли.

Дилан Груневеген и Майкл Мэттьюс (Jayco AlUla), Фил Баухаус (Bahrain Victorious), Сэм Беннетт (Decathlon AG2R La Mondiale), Биньям Гирмай и Гербен Тейссен (Intermarché - Wanty), Марейн ван ден Берг (EF Education EasyPost), Данни ван Поппель (Bora-hansgrohe), Фернандо Гавирия (Movistar), Фабио Якосбен (dsm-firmenich PostNL), Бриан Кокар (Cofidis), Александр Кристофф (Uno X), Арно Демар (Arkéa - B&B Hotels) и другие составят конкуренцию вышеназванным гонщикам в борьбе на спринтерских этапах.