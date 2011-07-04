Тур де Франс-2024: Гороховая майка. Претенденты

Майка горного короля Тур де Франс — гороховая майка, выделяющего лучшего горного гонщика, часто доставалась победителям общего зачёта. Так, в 2020, 2021 её надел Тадей Погачар, в 2022 - Йонас Вингегор.

Учитывая распределение подъёмов, борьба за гороховую майку для горняков начнётся уже в первый день Тур де Франс-2024, а завершится только на 21-м этапе. Велика вероятность, что и в этом году горным королём станет победитель генеральной классификации Большой Петли.

Начисление очков в зачёт гороховой майки



Горы на Тур де Франс-2024:

6 горных премий высшей категории (Categorie H);

10 горных премий 1 категории;

11 горных премий 2 категории;

19 горных премий 3 категории;

21 горная премия 4 категории.

Горы высшей категории: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-8 места соответственно;

Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;

Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;

Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;

Горы 4 категории: 1 очко за 1 место.

На вершине Чиме-де-ла-Бонетт-Рестефон - Cime de la Bonette-Restefond, наивысшая точка Тур де Франс-2024 (19 этап), будет удвоение горных очков.

19 этап - самый "урожайный" этап на горные очки на Тур де Франс-2024 - максимум для одного велогонщика составит 70 очков.

15 этап - второй по "урожайности" этап на горные очки на Тур де Франс-2024 - максимум для одного велогонщика составит 60 очков.

Победитель горной классификации Тур де Франс-2024 получит 210 очков в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 210; 150; 110).

Однако, даже если в итоге гороховую майку заберёт победитель генеральной классификации, за три недели Тур де Франс майка горного короля, возможно, несколько раз сменит владельца.

Среди главных претендентов два гонщика, которые уже становились горными королями Тура - Роман Барде выиграл гороховую майку в 2019, Джулио Чикконе - в прошлом году.

29-летний итальянский велогонщик команды Lidl-Trek Джулио Чикконе помимо победы в горной классификации на Тур де Франс-2023 выигрывал горную классификацию и на Джиро д’Итаклия-2019, - один из главных претендентов в борьбе за гороховую майку. Он занял 7-е место на Критериуме Дофине, хотя у него были трудные моменты в сезоне из-за болезни.

33-летний французский гонщик Роман Барде (dsm-firmenich Post NL) в последний раз в карьере стартует на Тур де Франс, и это может добавить ему решимости побороться за гороховую майку. Барде продемонстрировал хорошую форму, на Джиро д’Италия он вошёл в топ-10 генеральной классификации, а на 10-м горном этапе занял 2-е место.

Среди тех, кто может проявить себя в горах - Саймон Йейтс (Jayco AlUla), Алексей Луценко (Astana Qazaqstan), Дерек Джи (Israel Premier Tech), Феликс Галль (Decathlon AG2R La Mondiale), Ваут Пулс и Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), Ричард Карапас (EF Education EasyPost), Ленни Мартинес (Groupama-FDJ), Симон Гешке (Cofidis) и другие.