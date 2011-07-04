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Тур де Франс-2024: Гороховая майка. Претенденты

 Тур де Франс-2024: Гороховая майка. Претенденты

 

 

 

 

Майка горного короля Тур де Франс — гороховая майка, выделяющего лучшего горного гонщика, часто доставалась победителям общего зачёта. Так, в 2020, 2021 её надел Тадей Погачар, в 2022 - Йонас Вингегор.

 

Учитывая распределение подъёмов, борьба за гороховую майку для горняков начнётся уже в первый день Тур де Франс-2024, а завершится только на 21-м этапе. Велика вероятность, что и в этом году горным королём станет победитель генеральной классификации Большой Петли.

 

Начисление очков в зачёт гороховой майки

  

Горы на Тур де Франс-2024:

6 горных премий высшей категории (Categorie H);
10 горных премий 1 категории;
11 горных премий 2 категории;
19 горных премий 3 категории;
21 горная премия 4 категории.

 

Горы высшей категории: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-8 места соответственно;
Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;
Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;
Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;
Горы 4 категории: 1 очко за 1 место. 

 

На вершине Чиме-де-ла-Бонетт-Рестефон - Cime de la Bonette-Restefond, наивысшая точка Тур де Франс-2024 (19 этап), будет удвоение горных очков. 

  

19 этап - самый "урожайный" этап на горные очки на Тур де Франс-2024 - максимум для одного велогонщика составит 70 очков. 

15 этап - второй по "урожайности" этап на горные очки на Тур де Франс-2024 - максимум для одного велогонщика составит 60 очков. 

 

Победитель горной классификации Тур де Франс-2024 получит 210 очков в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 210; 150; 110).

 

 

Однако, даже если в итоге гороховую майку заберёт победитель генеральной классификации, за три недели Тур де Франс майка горного короля, возможно, несколько раз сменит владельца.

 

Среди главных претендентов два гонщика, которые уже становились горными королями Тура - Роман Барде выиграл гороховую майку в 2019, Джулио Чикконе - в прошлом году.

 

29-летний итальянский велогонщик команды Lidl-Trek Джулио Чикконе  помимо победы в горной классификации на Тур де Франс-2023 выигрывал горную классификацию и на Джиро д’Итаклия-2019,  - один из главных претендентов в борьбе за гороховую майку. Он занял 7-е место на Критериуме Дофине, хотя у него были трудные моменты в сезоне из-за болезни.

 

 33-летний французский гонщик Роман Барде (dsm-firmenich Post NL) в последний раз в карьере стартует на Тур де Франс, и это может добавить ему решимости побороться за гороховую майку. Барде продемонстрировал хорошую форму, на Джиро д’Италия он вошёл в топ-10 генеральной классификации, а на 10-м горном этапе занял 2-е место.

 

 

Среди тех, кто может проявить себя в горах  - Саймон Йейтс (Jayco AlUla), Алексей Луценко (Astana Qazaqstan), Дерек Джи (Israel Premier Tech), Феликс Галль (Decathlon AG2R La Mondiale), Ваут Пулс и Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), Ричард Карапас (EF Education EasyPost), Ленни Мартинес (Groupama-FDJ), Симон Гешке (Cofidis) и другие.

 

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Теги к статье: Тур де Франс гороховая майка Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2024 Мировой Тур UCI WorldTour превью горная классификация

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 07:45 | Регистрация: 4.07.2011

    Так тадей её и заберёт же!

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Кто выиграет Тур де Франс-2024?

Комментарии

  • Джамайка
    Трансферные новости пелотона-2 ... (6)
    Джамайка-Фото

    в Инстаграм в аккаунте руморс (слухи) сватают Альмейду в Астану. Слишком хорошо, но поверить в то, что Астана проявляет интрес - можно. В UAE уже тесно, а в Астане подгонят несколько гоняко и тягунов, появятся победы, наконец.

  • Джамайка
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (37)
    Джамайка-Фото

    Не можно выиграть Джиру и Тур в один год, жду подтверждения, должно саказаться и напряжение, и эмоции, и усталость..

    так что у Ролича появились реальные шансы. Но новая команда, хоть и сильная, профессиональная, но необходимы личные связи, дружба, взаимоотношения друг с другом, чтобы лейтенанты костьми ложились... Приобрелось ли это у Приможа? сомневаюсь

    Винегор - жена говорила, что поедет Тур только в лучае 100% готовности и восстановления. Если Ионас едет Тур - значит, восстановился. Погачар гле то мелькало, вещал что он верит что ВИнегор попадал в аварию, верит в тяжелые последствия, но также верит в то, что Виафровелогонщик восстановлся. 

    Я тоже верю, что Ионас после продолжительного отдыха должен набрать по ходу гонки.

  • Джамайка
    Велокоманда Soudal Quick Step ... (6)
    Джамайка-Фото

    как то неожиданно Вольфпак перекрасились из классиков в генеральщиков. и перспективы неясны

  • Джамайка
    Тур де Франс-2024: Зеленая май ... (3)
    Джамайка-Фото

    где то в инстаграм мелькнуло именно ...в отстутсвии Милана, Мерлира и еще несколько фамилий Яспер является главным претендентом. Правда, выскзывалось - не перенапряжется ли ВДП перед ОИ, предполагалось, что Апельсн должны уже на 1 этапе побеждать...

  • motte
    Тур де Франс-2024: Гороховая м ... (1)
    motte-Фото

    Так тадей её и заберёт же!

  • Yuriy 17
    Новый спонсор, новая велоформа ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    Лучше было форму - серебристую. 

    Такой нет в пелатоне

  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (37)
    Yuriy 17-Фото

    Т. Погачар говорит:

      Мне кажется, что после Джиро я сделал шаг вперёд, форма даже лучше, чем ожидал.

    А чего тут удивляться - особенно если посмотреть результаты 2023 года С. Кусса из Висмы:

    на Джиро он 14-ый в генерале,

    на Туре 12-ый,

    Вуэльта - уже победитель. 

     

    Подряд три гран-тура, а результаты только улучшаются. 

     

    Или это только в Висме есть такие секреты подготовки? 

    Тогда неудивительно будет, если Висма подготовит и Й. Вингегора Расмуссена даже после таких травм - на голову сильнее остальных претендентов на жёлтую майку

     

  • лошадка
    Новый спонсор, новая велоформа ... (4)
    лошадка-Фото

    Везде, за что берется Ред-бул, появляются большие чемпионства!

  • Shalam s Urala
    Тадей Погачар: “Моя форма пере ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    ну какой робот, напротив, выглядит он куда человечнее и разухабистее своих оппонентов. вообще по мне, главная особенность его таланта (помимо чистой физиологии) как раз в психо-эмоциональной сфере. там где все себя грузят - он на релаксе и если что не так - просто "поедет спать домой". возвращает всем простое понимание - в основе лежит беззаботная пацанская забава наперегонки, а за все эти сверхцели/суперкоманды/мегапроекты (и конечно - денежки) пусть парятся серьёзные дядечки

    порадуюсь, конечно, и за этого балбеса, но уж очень хочется чтоб совсем другой персонаж притащил на итоговый подиум свои старые прыжковые лыжи. вот мол, смотрите, допрыгнул я всё-таки! )

  • Shalam s Urala
    Новый спонсор, новая велоформа ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    а хорошо пристроился красный бычок на спешике )

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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