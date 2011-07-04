Тур де Франс-2024, превью этапов: 1 этап, Флоренция - Римини

Первый этап Тур де Франс (Tour de France)-2024 стартует в итальянском городе Флоренция (Florence). Точно неизвестно, почему древнеримский город Флоренция, которая к 59 года до н. э. уже была укреплённым поселением, имеющим торговое и военное значение, получила такое название. Одни считают, что город был назван в честь римского полководца Флорина, который в 63 году до н.э. поставил свой лагерь на месте будущего города, осаждая соседнюю крепость Фьезоле, где находились этруски, правившие до прихода римлян. Другие считают, что название «Цветущая» связано с изобилием цветов в регионе или с «процветанием» торговли.

Сейчас в самой Флоренции не найти следов жизни римлян. Они остались в соседней Фьезоле. В 1138 году Флоренция превратилась в независимую республику. Тогда она представляла собой частокол каменных башен, некоторые достигали высоты в 70 м, которыми огораживали свои дома богатые купцы, защищавшиеся от кровавых распрей.

В конце 12 века над Флоренцией возвышалось около 150 башен, но до наших дней сохранились немногие. А памятники архитектуры, которыми восхищались и продолжают восхищаться, появились и стали лицом Флоренции в 14 веке. Тогда были построены собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Дуомо), церкви Санта-Кроче и Санта-Мария-Новелла, дворец Барджелло и палаццо Веккьо. Семейство Медичи, правившее городом 60 лет (1434 - 1494) подняло Флоренцию на невиданный уровень цивилизации.

Центр Флоренции мало изменился с 16 века. Море терракотовых крыш и возвышающийся собор Санта-Мария-дель-Фьоре создают неповторимый облик города, который узнаваем даже теми, кто никогда во Флоренции не бывал. Город можно назвать живым музеем, где исторические здания, дворцы, церкви, статуи - это часть жизни жителей и гостей города. Например, городской парламент до сих пор заседает в палаццо Веккьо, а в ювелирных магазинах знаменитого Понте-Веккьо продолжают торговать потомки ювелиров, установивших на мосту свои лавки ещё в 14 веке. Узкие, вымощенные булыжником улицы, кажется, помнят стук повозок, запряжённых лошадьми. Уже с конца 18 века Флоренция стала обязательной частью «гранд-туров» путешественников. А сейчас Флоренция распахнула двери французскому Гранд-туру — самой знаменитой велогонке мира Тур де Франс.

Исторический центр Флоренции в 1982 году включён ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия человечества. Здесь, на северном берегу реки Арно, вокруг трёх больших площадей находятся главные памятники искусства и архитектуры города. Три самых важных церкви Флоренции - Сан-Лоренцо, Сан-Марко и Санта-Мария Новелла. На другой стороне реки находится район Ольтрарно, который некогда был кварталом мастерских и ремесленников.

Символическое сердце Флоренции - Дуомо, официальное название которого Санта-Мария-дель-Фьоре (собор Святой Девы Марии с цветком). Собор был спроектирован великим архитектором Арнольфо ди Камбио (1245-1302), который также построил палаццо Веккьо. Грандиозный купол собора - вклад Филиппо Брунеллески (1377-1446), первого архитектора, который принадлежит эпохе Возрождения. Купол Брунеллески был завершён в 1436 году.

Рядом с собором отдельно стоит колокольня Джотто, которую начали строить в 1334, а завершили уже преемники Джотто в 1359 году. Нижний этаж колокольни, на вершину которой ведут 414 ступеней, отделан белым, зелёным и розовым мрамором в тон Дуомо.

На севере от Дуомо расположен Дворец Медичи Риккарди, в оформлении которого принимал участие великий итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт, мыслитель Микеланджело, и Базилика Сан Лоренцо, возведенная Филиппо Брунеллески. Музей Сан Марко хранит произведения Беато Анджелико, в Галерее Академии можно увидеть оригинал знаменитой статуи Давида работы Микеланджело. Южнее Дуомо расположились такие достопримечательности Флоренции как: Площадь Синьории, Палаццо Веккьо, Галерея «Уффици», музей Дель Барджелло.

Флоренция неразрывно связана с велоспортом. В пригороде прекрасной Флоренции - Понт-Эма (Ponte a Ema) 18 июля 1914 года родился Джино Бартали (Gino Bartali), звезда и легенда мирового велоспорта. Он был третьим из четырёх детей. Первый велосипед получил в подарок от сестры и больше не мог от него оторваться. Было даже так, что три дня в неделю тратил на ремонт двухколёсного друга, а ещё три дня тренировался.



Простой тосканский парень превратился не только в спортивный, но и в культурный символ страны. В годы второй мировой войны он стал героем, но о его подвиге стало известно лишь в 2000 году, уже после его смерти. В 1948 году он спас Италию от политического переворота, выиграв Тур де Франс, тогда вся страна отвлеклась от забастовок и беспорядков, грозивших настоящей революцией, наблюдая за победными выступлениями Бартали. Джино Бартали был дважды награждён Орденом за заслуги перед Итальянской республикой.



В Понт-Эма расположен Музей велоспорта Джино Бартали (musée du cyclisme Gino Bartali), где представлены личные вещи легендарного велосипедиста - его велоформа, велосипеды и трофеи, выигранные им в тяжёлых велосипедных баталиях, в не самое лёгкое для велоспорта время.

Культурное богатство Флоренции и Тосканы впечатляет, но после знакомства с достопримечательностями и после финиша этапа самое время познакомиться и с богатством кулинарных традиций этого региона.



Кухня Тосканы отличается от кухни других регионов Италии. Во Флоренции на закуску предложат копченое мясо кабана, ветчина с поджаренным хлебом. На первое традиционный суп – панцанелла, в состав которого входит размоченный в бульоне хлеб, травы, лук, фасоль и помидоры. Паста, ризотто, равиоли, которые по традиции во Флоренции подают с грушей и сыром пекорино, белая фасоль в оливкомо масле, артишоки - многообразие блюд и вкусов заствит на время забыть обо всём.Завершить трапезу можно чашечкой эспрессо и флорентийскими миндальными кантуччи.



Альтиметрия 1-го этапа Тур де Франс-2024

Флоренция впервые принимает старт этапа Тур де Франс, а также старт всего Тур де Франс. Впервые в истории Тур де Франс Большой старт (Grand Départ) в Италии.

Тур де Франс-2024 начнётся со среднегорного этапа с набором высоты 3600 м, с семью категорийными подъёмами и спусками, через Апеннины к побережью Адриатического моря через Сан-Марино. Маршрут этапа проложен с запада на восток и напоминает Льеж-Бастонь-Льеж, победителем которой в этом году стал Тадей Погачар, а в прошлом году Ремко Эвенепул. А нам останется гадать, увидим ли мы 22-й этап Джиро д'Италия-2024 или 1-й этап Тур де Франс-2024.

Cо старта пелотон отправится на восток в сторону гор, дорога начнёт плавно подниматься вверх и через 50 км со старта подъём завершится на вершине первого категорийный подъёма Тур де Франс-2024 - подъёма 2-й категории Коль-де-Валико-Тре-Фаджи (Col de Valico Tre Faggi), протяжённость 12,5 км, 292-930 м, перепад 638 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%.

Далее 25 км спуска до подножия подъёма 3-й категории Кот-де-Форке (Cote des Forche), протяжённость 2,5 км, 275-430 м, перепад 155 м, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 12%. Первый подъём 3 категории на Тур де Франс-2024.

На 86,6 км расположен первый промежуточный спринт на Тур де Франс-2024, после которого начнётся подъём 3-й категории Кот-де-Карнайо (Cote de Carnaio), протяжённость 10,5 км, 277-760 м, перепад 483 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 12%.

Последующие 30 км спуска приведут велогонщиков к подножию подъёма 2-й категории Кот-де-Барботто (Cote de Barbotto), протяжённость 5,8 км, 143-584 м, перепад 441 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 14%.

После вершины подъёма участников ждёт ещё один небольшой некатегорийный подъём протяжённостью 5 км и скоростной спуск протяжённостью 15 км до подножия подъёма 2-й категории Кот-де-Сан-Лео (Cote de San Leo), протяжённость 4,6 км, 218-572 м, перепад 354 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 14%.

После скоростного спуска дорога снова пойдёт вверх до вершины подъёма 2-й категории Кот-де-Монтемаджио (Cote de Montemaggio), протяжённость 4,2 км, 231-508 м, перепад 277 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%.

Преодолев вершину этого подъёма, велогонщики отправятся на спуск, на котором Тур де Франс-2024 покинет Италию и переместится, впервые в истории Тур де Франс, в Сан-Марино, где будут преодолевать подъём 3-й категории Кот-де-Сан-Марино (Cote de San Marino), протяжённость 7,1 км, 307-648 м, перепад 341 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 10%. Вершина подъёма расположена за 26 км до финиша этапа.

Покинут Сан-Марино и вернутся в Италию участники снова на спуске, устремившись к Адриатическому морю, чтобы финишировать на набережной в Римини (Rimini, Италия, административный центр провинции Римини, регион Эмилия-Романья), которая впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. На финише действует нейтрализация.

Фаворитами можно назвать - Тадея Погачара, Ремко Эвенпула, Матье ван дер Пула, Приможа Роглича, Йонаса Вингегора, Тома Пидкока, Адама Йейтса, чемпиона Италии Альберто Беттиоля и других.

Победитель этапа получает 30 очков в зачет зеленой майки. Победитель этапа получает 10 секунд бонификации в генеральной классификации.



Финиш 1-го этапа Тур де Франс-2024 принимает город Римини — крупнейший итальянский курорт на Адриатическом побережье, административный центр одноимённой провинции в Эмилии-Романья. Римини является символом Адриатического побережья Романьи. Город Римини расположен на берегу Адриатического моря, между реками Мареккья и Ауза, в нескольких километрах от горы Титано и государства Сан-Марино.

Photo (c): RiminiCity. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12779144



Это основной и самый густонаселенный город на Романьольском побережье, второй по величине город по количеству жителей (после Равенны) во всей Романье и двадцать восьмой по величине город Италии. Уже в первом тысячелетии до нашей эры здесь можно было встретить организованные поселения. Считается, что Римини появился на карте мира благодаря этрускам. Позже Римини вместе с соседкой Равенной станет одним из главных портов Адриатики.



В 268 году до нашей эры римлянам приглянулось устье реки Аримин, и они основали поселение-колонию Ариминум, которая служила защитным форпостом против вечных соперников — галлов. Отсюда отправлялись в завоевательные походы и сюда же возвращались перевести дух после сражений. Ариминум стал также важным транспортным узлом империи, связывающим центр и север Италии. Здесь сходились три главных римских дороги.



Знаменитая виа Фламиния, что вела из Рима, от ворот Пьяцца дель Попполо, до Римини, пересекая Центральную Италию, существует и поныне. Это одна из древнейших магистралей Европы, ее основание датируют 220 годом до нашей эры. Её продолжением стала дорога Попилия-Энния, по которой можно было добраться из Римини в Равенну, Падую и Триест. Вторая важная транспортная артерия — виа Эмилия, вела на север, к городку Пьяченца. Считается, что именно она дала название региону Эмилия-Романья.



Важнейшая веха в истории империи — решение перейти Рубикон, реку на север от Римини, и пойти в поход на Рим, Гай Юлий Цезарь принял именно здесь. «Alea jacta est», или «жребий брошен», – с этих слов начался его поход. На древней площади Ариминума, римском Форуме, Цезарь обратился к народу и войскам с речью, говоря о новых завоеваниях. Это место и сейчас центральное в городе и зовется площадью Трех Мучеников.



Раннее Средневековье печально известно нашествиями варваров. Римини также подвергся разрушениям, но выдержал натиск. В V веке он был захвачен готами, а чуть позже отвоеван Византией. С 553 года Римини вошел в состав так называемого Равеннского экзархата, одной из итальянских провинций Византийской империи. Он превращается в один из культурных и торговых центров Адриатики и на протяжении почти 200 лет живет в благополучии и довольстве под протекторатом Византии. Так продолжалось до 751 года, когда в Италию вторглись варварские племена лангобардов и завоевали всю территорию провинции.



Борьба властей светской и церковной обострилась к периоду раннего Средневековья. Римини, позиционирующий себя периодически городом-государством, выбрал партию гибеллинов, одну из двух враждующих партий, делящих власть на Апеннинском полуострове. Эти сторонники императора выступали за ограничение власти церкви и папства, что в итоге вылилось в крупный политический кризис. В 1274 году император Рудольф признает себя побежденным, и Папские области уходят под полный контроль Рима.



Победа этой партии и смена политического курса во многом связана с появлением в Римини семейства Малатеста. Этот средневековый род аристократов-захватчиков, описанный Данте, правил городом 200 лет, наводя свои порядки железной рукой. В 1528 году эпоха правления рода Малатеста закончилась. Город, управляемый папскими легатами, рос и развивался. Строящиеся храмы, дворцы и монастыри привлекали в Римини художников, скульпторов и архитекторов.



В конце XVIII века город был оккупирован французами. Затем вошел в состав объединённой Италии и сильно пострадал от мировых войн. Однако памятники исторического наследия уцелели, и в послевоенное время Римини был быстро восстановлен.

Римини – родина знаменитого режиссера Феллини, а ещё здесь находится первое изображение очков и уникальные археологические находки, ради которых в Римини приезжают специалисты со всего мира. В общем, как сказал известный итальянский певец Лучано Лигабуэ, «Римини – как блюз: здесь есть все».

Теперь Римини войдёт в историю Тур де Франс как город, в котором определится первый обладатель жёлтой майки лидера 111-го выпуска Большой Петли.