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Тур де Франс-2024, превью этапов: 1 этап, Флоренция - Римини

Тур де Франс-2024, превью этапов: 1 этап, Флоренция - Римини

 

 

 

Первый этап Тур де Франс (Tour de France)-2024 стартует в итальянском городе Флоренция (Florence). Точно неизвестно, почему древнеримский город Флоренция, которая к 59 года до н. э. уже была укреплённым поселением, имеющим торговое и военное значение, получила такое название. Одни считают, что город был назван в честь римского полководца Флорина, который в 63 году до н.э. поставил свой лагерь на месте будущего города, осаждая соседнюю крепость Фьезоле, где находились этруски, правившие до прихода римлян. Другие считают, что название «Цветущая» связано с изобилием цветов в регионе или с «процветанием» торговли.

 

Сейчас в самой Флоренции не найти следов жизни римлян. Они остались в соседней Фьезоле. В 1138 году Флоренция превратилась в независимую республику. Тогда она представляла собой частокол каменных башен, некоторые достигали высоты в 70 м, которыми огораживали свои дома богатые купцы, защищавшиеся от кровавых распрей.

 

В конце 12 века над Флоренцией возвышалось около 150 башен, но до наших дней сохранились немногие. А памятники архитектуры, которыми восхищались и продолжают восхищаться, появились и стали лицом Флоренции в 14 веке. Тогда были построены собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Дуомо), церкви Санта-Кроче и Санта-Мария-Новелла, дворец Барджелло и палаццо Веккьо. Семейство Медичи, правившее городом 60 лет (1434 - 1494) подняло Флоренцию на невиданный уровень цивилизации.

 

Центр Флоренции мало изменился с 16 века. Море терракотовых крыш и возвышающийся собор Санта-Мария-дель-Фьоре создают неповторимый облик города, который узнаваем даже теми, кто никогда во Флоренции не бывал. Город можно назвать живым музеем, где исторические здания, дворцы, церкви, статуи  - это часть жизни жителей и гостей города. Например, городской парламент до сих пор заседает в палаццо Веккьо, а в ювелирных магазинах знаменитого Понте-Веккьо продолжают торговать потомки ювелиров, установивших на мосту свои лавки ещё в 14 веке. Узкие, вымощенные булыжником улицы, кажется, помнят стук повозок, запряжённых лошадьми. Уже с конца 18 века Флоренция стала обязательной частью «гранд-туров» путешественников. А сейчас Флоренция распахнула двери французскому Гранд-туру — самой знаменитой велогонке мира Тур де Франс.

 

 

 

 

 

 

 

 

Исторический центр Флоренции в 1982 году включён ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия человечества. Здесь, на северном берегу реки Арно, вокруг трёх больших площадей находятся главные памятники искусства и архитектуры города. Три самых важных церкви Флоренции - Сан-Лоренцо, Сан-Марко и Санта-Мария Новелла. На другой стороне реки находится район Ольтрарно, который некогда был кварталом мастерских и ремесленников.

 

Символическое сердце Флоренции - Дуомо, официальное название которого Санта-Мария-дель-Фьоре (собор Святой Девы Марии с цветком). Собор был спроектирован великим архитектором Арнольфо ди Камбио (1245-1302), который также построил палаццо Веккьо. Грандиозный купол собора - вклад Филиппо Брунеллески (1377-1446), первого архитектора, который принадлежит эпохе Возрождения. Купол Брунеллески был завершён в 1436 году. 

Рядом с собором отдельно стоит колокольня Джотто, которую начали строить в 1334, а завершили уже преемники Джотто в 1359 году. Нижний этаж колокольни, на вершину которой ведут 414 ступеней, отделан белым, зелёным и розовым мрамором в тон Дуомо.

 

На севере от Дуомо расположен Дворец Медичи Риккарди, в оформлении которого принимал участие великий итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт, мыслитель Микеланджело, и Базилика Сан Лоренцо, возведенная Филиппо Брунеллески.  Музей Сан Марко хранит произведения Беато Анджелико, в Галерее Академии можно увидеть оригинал знаменитой статуи Давида работы Микеланджело. Южнее Дуомо расположились такие достопримечательности Флоренции как: Площадь Синьории, Палаццо Веккьо, Галерея «Уффици», музей Дель Барджелло.

 

 

Флоренция неразрывно связана с велоспортом. В пригороде прекрасной Флоренции - Понт-Эма (Ponte a Ema) 18 июля 1914 года родился Джино Бартали (Gino Bartali),  звезда и легенда мирового велоспорта. Он был третьим из четырёх детей. Первый велосипед получил в подарок от сестры и больше не мог от него оторваться. Было даже так, что три дня в неделю тратил на ремонт двухколёсного друга, а ещё три дня тренировался.

 

Тур де Франс-2024, превью этапов: 1 этап, Флоренция - Римини


Простой тосканский парень превратился не только в спортивный, но и в культурный символ страны. В годы второй мировой войны он стал героем, но о его подвиге стало известно лишь в 2000 году, уже после его смерти. В 1948 году он спас Италию от политического переворота, выиграв Тур де Франс, тогда вся страна отвлеклась от забастовок и беспорядков, грозивших настоящей революцией, наблюдая за победными выступлениями Бартали. Джино Бартали был дважды награждён Орденом за заслуги перед Итальянской республикой.


В Понт-Эма расположен Музей велоспорта Джино Бартали (musée du cyclisme Gino Bartali), где представлены личные вещи легендарного велосипедиста - его велоформа, велосипеды и трофеи, выигранные им в тяжёлых велосипедных баталиях, в не самое лёгкое для велоспорта время.

 

Культурное богатство Флоренции и Тосканы впечатляет, но после знакомства с достопримечательностями и после финиша этапа самое время познакомиться и с богатством кулинарных традиций этого региона.


Кухня Тосканы отличается от кухни других регионов Италии. Во Флоренции на закуску предложат копченое мясо кабана, ветчина с поджаренным хлебом. На первое традиционный суп – панцанелла, в состав которого входит размоченный в бульоне хлеб, травы, лук, фасоль и помидоры. Паста, ризотто, равиоли, которые по традиции во Флоренции подают с грушей и сыром пекорино, белая фасоль в оливкомо масле, артишоки - многообразие блюд и вкусов заствит на время забыть обо всём.Завершить трапезу можно чашечкой эспрессо и флорентийскими миндальными кантуччи.


Альтиметрия 1-го этапа Тур де Франс-2024

 

  

 

Тур де Франс-2024, превью этапов: 1 этап, Флоренция - Римини

  

     Флоренция впервые принимает старт этапа Тур де Франс, а также старт всего Тур де Франс. Впервые в истории Тур де Франс Большой старт (Grand Départ) в Италии.

 

   Тур де Франс-2024 начнётся со среднегорного этапа с набором высоты 3600 м, с семью категорийными подъёмами и спусками, через Апеннины к побережью Адриатического моря через Сан-Марино. Маршрут этапа проложен с запада на восток и напоминает Льеж-Бастонь-Льеж, победителем которой в этом году стал Тадей Погачар, а в прошлом году Ремко Эвенепул. А нам останется гадать, увидим ли мы 22-й этап Джиро д'Италия-2024 или 1-й этап Тур де Франс-2024.

 

   Cо старта пелотон отправится на восток в сторону гор, дорога начнёт плавно подниматься вверх и через 50 км со старта подъём завершится на вершине первого категорийный подъёма Тур де Франс-2024 - подъёма 2-й категории Коль-де-Валико-Тре-Фаджи (Col de Valico Tre Faggi), протяжённость 12,5 км, 292-930 м, перепад 638 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%.

 

   Далее 25 км спуска до подножия подъёма 3-й категории Кот-де-Форке (Cote des Forche), протяжённость 2,5 км, 275-430 м, перепад 155 м, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 12%. Первый подъём 3 категории на Тур де Франс-2024.

 

   На 86,6 км расположен первый промежуточный спринт на Тур де Франс-2024, после которого начнётся подъём 3-й категории Кот-де-Карнайо (Cote de Carnaio), протяжённость 10,5 км, 277-760 м, перепад 483 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 12%.

 

   Последующие 30 км спуска приведут велогонщиков к подножию подъёма 2-й категории Кот-де-Барботто (Cote de Barbotto), протяжённость 5,8 км, 143-584 м, перепад 441 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 14%.

 

   После вершины подъёма участников ждёт ещё один небольшой некатегорийный подъём протяжённостью 5 км и скоростной спуск протяжённостью 15 км до подножия подъёма 2-й категории Кот-де-Сан-Лео (Cote de San Leo), протяжённость 4,6 км, 218-572 м, перепад 354 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 14%.

 

   После скоростного спуска дорога снова пойдёт вверх до вершины подъёма 2-й категории Кот-де-Монтемаджио (Cote de Montemaggio), протяжённость 4,2 км, 231-508 м, перепад 277 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%.

 

  Преодолев вершину этого подъёма, велогонщики отправятся на спуск, на котором Тур де Франс-2024 покинет Италию и переместится, впервые в истории Тур де Франс, в Сан-Марино, где будут преодолевать подъём 3-й категории Кот-де-Сан-Марино (Cote de San Marino), протяжённость 7,1 км, 307-648 м, перепад 341 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 10%. Вершина подъёма расположена за 26 км до финиша этапа.  

 

   Покинут Сан-Марино и вернутся в Италию участники снова на спуске, устремившись к Адриатическому морю, чтобы финишировать на набережной в Римини (Rimini, Италия, административный центр провинции Римини, регион Эмилия-Романья), которая впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. На финише действует нейтрализация.

 

 

  Фаворитами можно назвать - Тадея Погачара, Ремко Эвенпула, Матье ван дер Пула, Приможа Роглича, Йонаса Вингегора, Тома Пидкока, Адама Йейтса, чемпиона Италии Альберто Беттиоля и других.

 

  Победитель этапа получает 30 очков в зачет зеленой майки. Победитель этапа получает 10 секунд бонификации в генеральной классификации.

 

 
    Финиш 1-го этапа Тур де Франс-2024 принимает город Римини — крупнейший итальянский курорт на Адриатическом побережье, административный центр одноимённой провинции в Эмилии-Романья. Римини является символом Адриатического побережья Романьи. Город Римини расположен на берегу Адриатического моря, между реками Мареккья и Ауза, в нескольких километрах от горы Титано и государства Сан-Марино.

 

Тур де Франс-2024, превью этапов: 1 этап, Флоренция - Римини

Photo (c): RiminiCity. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12779144

 


 Это основной и самый густонаселенный город на Романьольском побережье, второй по величине город по количеству жителей (после Равенны) во всей Романье и двадцать восьмой по величине город Италии. Уже в первом тысячелетии до нашей эры здесь можно было встретить организованные поселения. Считается, что Римини появился на карте мира благодаря этрускам. Позже Римини вместе с соседкой Равенной станет одним из главных портов Адриатики. 


 В 268 году до нашей эры римлянам приглянулось устье реки Аримин, и они основали поселение-колонию Ариминум, которая служила защитным форпостом против вечных соперников — галлов. Отсюда отправлялись в завоевательные походы и сюда же возвращались перевести дух после сражений. Ариминум стал также важным транспортным узлом империи, связывающим центр и север Италии. Здесь сходились три главных римских дороги.


 Знаменитая виа Фламиния, что вела из Рима, от ворот Пьяцца дель Попполо, до Римини, пересекая Центральную Италию, существует и поныне. Это одна из древнейших магистралей Европы, ее основание датируют 220 годом до нашей эры. Её продолжением стала дорога Попилия-Энния, по которой можно было добраться из Римини в Равенну, Падую и Триест. Вторая важная транспортная артерия — виа Эмилия, вела на север, к городку Пьяченца. Считается, что именно она дала название региону Эмилия-Романья.


 Важнейшая веха в истории империи — решение перейти Рубикон, реку на север от Римини, и пойти в поход на Рим, Гай Юлий Цезарь принял именно здесь. «Alea jacta est», или «жребий брошен», – с этих слов начался его поход. На древней площади Ариминума, римском Форуме, Цезарь обратился к народу и войскам с речью, говоря о новых завоеваниях. Это место и сейчас центральное в городе и зовется площадью Трех Мучеников.


   Раннее Средневековье печально известно нашествиями варваров. Римини также подвергся разрушениям, но выдержал натиск. В V веке он был захвачен готами, а чуть позже отвоеван Византией. С 553 года Римини вошел в состав так называемого Равеннского экзархата, одной из итальянских провинций Византийской империи. Он превращается в один из культурных и торговых центров Адриатики и на протяжении почти 200 лет живет в благополучии и довольстве под протекторатом Византии. Так продолжалось до 751 года, когда в Италию вторглись варварские племена лангобардов и завоевали всю территорию провинции.


Борьба властей светской и церковной обострилась к периоду раннего Средневековья. Римини, позиционирующий себя периодически городом-государством, выбрал партию гибеллинов, одну из двух враждующих партий, делящих власть на Апеннинском полуострове. Эти сторонники императора выступали за ограничение власти церкви и папства, что в итоге вылилось в крупный политический кризис. В 1274 году император Рудольф признает себя побежденным, и Папские области уходят под полный контроль Рима.


Победа этой партии и смена политического курса во многом связана с появлением в Римини семейства Малатеста. Этот средневековый род аристократов-захватчиков, описанный Данте, правил городом 200 лет, наводя свои порядки железной рукой. В 1528 году эпоха правления рода Малатеста закончилась. Город, управляемый папскими легатами, рос и развивался. Строящиеся храмы, дворцы и монастыри привлекали в Римини художников, скульпторов и архитекторов.


 В конце XVIII века город был оккупирован французами. Затем вошел в состав объединённой Италии и сильно пострадал от мировых войн. Однако памятники исторического наследия уцелели, и в послевоенное время Римини был быстро восстановлен.

 

Римини  – родина знаменитого режиссера Феллини, а ещё здесь находится первое изображение очков и уникальные археологические находки, ради которых в Римини приезжают специалисты со всего мира. В общем, как сказал известный итальянский певец Лучано Лигабуэ, «Римини – как блюз: здесь есть все».

 

Теперь Римини войдёт в историю Тур де Франс как город, в котором определится первый обладатель жёлтой майки лидера 111-го выпуска Большой Петли.

 

 

По материалам Интернета

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 15:14 | Регистрация: 4.07.2011

    Год назад занесло меня во Флоренцию и... грязный городишко, румыны с албанцами и африканцами да кодло из Бангладеш, итальянцы сказали, что сумочки надо прятать, подрежут и с концами, знаменитые флорентийские стейковые пусты, отлавливают , чтобы зашёл, как в бриллиантовой руке. Руссо? Я отвечаю соно Руссо.. Заходи, посидели, хозяин бутыль лимончелло поставил, говорит, своими руками делал, вспоминает былые года, когда одно Руссо было, платили налом и счёта не просили, а сейчас уныло всё. Вообщем, не кайфанул я . Кайфуем от тура!

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Комментарии

  • motte
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (1)
    motte-Фото

    Год назад занесло меня во Флоренцию и... грязный городишко, румыны с албанцами и африканцами да кодло из Бангладеш, итальянцы сказали, что сумочки надо прятать, подрежут и с концами, знаменитые флорентийские стейковые пусты, отлавливают , чтобы зашёл, как в бриллиантовой руке. Руссо? Я отвечаю соно Руссо.. Заходи, посидели, хозяин бутыль лимончелло поставил, говорит, своими руками делал, вспоминает былые года, когда одно Руссо было, платили налом и счёта не просили, а сейчас уныло всё. Вообщем, не кайфанул я . Кайфуем от тура!

  • Pugachev
    Новые цвета на Тур де Франс-20 ... (1)
    Pugachev-Фото

    Team Jayco AlUla - мне нарвится: ярко, узнаваемо сразу. Хотя сверху надо еще посмотреть... Но Bora... Покрайней мере, если судить  по фото - какая-то каша из надписей на "маскировочном" ... Интересно, что со спины... Полезу на сайты команд - привыкать! ВСЕМ УСПЕХОВ И УДАЧИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ЦВЕТА ФОРМЫ!!!

    P.S. Посмотрел Бору на сайте... Узнается только по прочтении надписей. На мой взгляд - старая лучше была...

  • Astanaforever
    Йонас Вингегор: "Для меня поб ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Роглич ушел из команды и все пошло у Висмы с точностью наоборот в сравнении прошлым годом. .
  • motte
    Йонас Вингегор: "Для меня поб ... (3)
    motte-Фото

    Висма положила на кон тдф всё иначе полный швах команды, спонсоров и собственника не волнуют ни падения ни болезни, это бизнес.

  • kabachok
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (44)
    kabachok-Фото
    Если выиграет Роглич у биороботов, то сам Роглич тогда кто?
  • Pinkerton
    Йонас Вингегор: "Для меня поб ... (3)
    Pinkerton-Фото

    Цитата: Kunavi
    В побегу датчанина не верю. Заставили поехать. Это как работать в офисе над большим проектом с жестким дедлайном. Хочешь не хочешь, а надо...

    Я тоже склоняюсь к такому мнению, едет потому что надо. После тяжелой травмы, врядли он так быстро восстановился до своего победного уровня. Но я буду рад, если он докажет обратное.

    Уж не знаю, продолжал ли кто-то феерить громкими победами после тяжелой травмы в истории велоспорта?

  • Pinkerton
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (44)
    Pinkerton-Фото
    набираете в гугле hdgo eurosport и первая ссылка будет на трансляцию с русским комментатором. Конкретной ссылки нет потому, что когда правообладатели блокируют поток, то сайт меняет ссылки.
  • _DeKKeR_
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (44)
    _DeKKeR_-Фото
    Ехать на победу Тур + Вуэльту, значит, нормально) Законы не рушатся, а связка Джиро + Тур остается аномальным явлением)
  • motte
    Тадей Погачар: “Моя форма пере ... (9)
    motte-Фото

    Тадей Погакар рассказал, что заболел COVID всего за 10 дней до прибытия на "Тур де Франс-2024". Общаясь сегодня с прессой, Погакар заверил болельщиков, что готов к гонке.

  • Cahko
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (44)
    Cahko-Фото
    Не знаю из СНГ или за пределами.
    Может местные подкинут еще советы.

    Ранее пользовался cycling.today Там правда стремноватый плеер с рекламами и прочим, но всегда что-то показывают.

    А если есть регистрация в российской соцсети ВК, там например есть группа https://vk.com/vitalsport_plus
    там много всякого спорта

    Джиро я там посматривал, Дофине, Швейцарию я там смотрел.
    Думаю и ТДФ там покажут
    Пока eurosport не вернется в Россию, думаю эта группа будет спокойно жить.

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