Тур де Франс-2024, превью этапов: 8 этап, Семюр-ан-Осуа - Коломбе-ле-Дёз-Эглиз



Восьмой этап Тур де Франс (Tour de France)-2024 стартует в Семюр-ан-Осуа (Semur-En-Auxois). Небольшой средневековый город расположился в самом сердце Бургундии. Город-крепость Семюр-ан-Осуа находится на гранитном отроге и окружён крутым изгибом реки Армансон (Armançon).

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Семюр-ан-Осуа когда-то был укреплённым городом, но теперь от замка XIII века сохранилось лишь несколько частей: четыре массивные башни из розового гранита и главная крепостная стена. Самая внушительная — башня «Золотого Орла», датируемая 1274 годом, высотой 44,30 м, со стенами толщиной 5 м у основания и 2,50 м на вершине. Название башни связано с металлической повязкой, которая украшала башню и сияла, как золото.



В исторический центр города можно попасть, пройдя через одну из укрепленных дверей в крепостной стене. Прогуливаясь по лабиринту мощённых улиц Семюр-ан-Осуа как-будто окунаешься в прошлое - живописные виды и красивые площади, усеянные особняками и фахверковыми домами. Здесь сохранились старинные мосты через реку Армансон - Пинар (Pont Pinard), Жоли (Pont Joly) и де Миним (Pont des Minimes), с которых можно любоваться великолепными видами на город.



Одной из достопримечательностей Семюр-ан-Осуа является коллегиальная церковь Нотр-Дам (La collégiale Notre-Dame), строительство которой началось в 1220 году и закончилось в 1450. Высота церкви составляет 44 метра в высоту, строение имеет 5 этажей, открытых для посетителей, включая музей, библиотеку, технологическую коллекцию и конференц-зал. Церковь Нотр-Дам является одной из жемчужин пламенеющей готики в Бургундии.



Легенда гласит, что Семюр-ан-Осуа был основан Гераклом после его возвращения из Испании. Но первые исторические документы о городе относятся к 1606 году. Его внешний вид изменился во время Столетней войны: укрепления были усилены, а башни увеличены. Это сделало город важным оплотом герцогов Бургундских.



Альтиметрия 8-го этапа Тур де Франс-2024

Семюр-ан-Осуа (Semur-En-Auxois, департамент Кот-д’Ор, регион Бургундия - Франш-Конте) во второй раз принимает старт этапа Тур де Франс, впервые в 2007 году. После предыдущей индивидуальной гонки на время участникам предстоит холмистый этап с набором высоты 2400 м, который даёт шанс отрыву.

Тур де Франс-2024 продолжает свое движение на север.

На первых 40 км после старта, расположены 3 категорийных подъёма:

подъём 3-й категории Кот-де-Витто (Cote de Vitteaux), протяжённость 2 км, 347-493 м, перепад 146 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 10%.

подъём 4-й категории Кот-де-Вильи-ан-Осуа (Cote de Villy-en-Auxois), протяжённость 2,4 км, 348-480 м, перепад 132 м, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 8%.

подъём 3-й категории Кот-де-Веррей-су-Сальмес (Cote de Verrey-sous-Salmaise), протяжённость 2,9 км, 344-518 м, перепад 174 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 8%.

На оставшихся 140 км дорога поведёт через множественные некатегорийный подъёмы и спуски, лишь двум подъёмам присвоена категория:

подъём 4-й категории Кот-де-Сантенож (Cote de Santenoge), протяжённость 1,1 км, 370-459 м, перепад 89 м, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 10%.

подъём 4-й категории Кот-де-Жие-сюр-Ожон (Cote de Giey-sur-Aujon), протяжённость 1,2 км, 295-396 м, перепад 101 м, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 12%.

Коломбе-ле-Дёз-Эглиз (Colombey-Les-Deux-Églises, департамент Верхняя Марна, регион Гранд-Эст) впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. Заключительный километр в тягун.



Финиш 8-го этапа Тур де Франс-2024 принимает Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. Городок расположен в департаменте Верхняя Марна на северо-востоке Франции. Муниципалитет Коломбе-ле-Дёз-Эглиз был создан по решению администрации в 1793 году и стал частью округа Шомон, и кантона Блез. В 1801 году, под именем «Коломбе», отошёл к кантону Жузеннкур. В 1972 году в состав Коломбе-ле-Дёз-Эглиз вошли семь деревушек, а 1 января 2017 года в состав Коломбе-ле-Дёз-Эглиз вошла коммуна Ламот-ан-Блейзи.

Дом Шарля де Голля в Коломбе-ле-Дёз-Эглиз

Arnaud 25, Public domain, via Wikimedia Commons



Коломбе-ле-Дёз-Эглиз получил известность как дом и место захоронения генерала Шарля де Голля, который приобрёл дом на юго-западной окраине деревни в 1934 году. Де Голль часто посещал Коломбе, когда удача в политике от него отворачивалась: в начале основания Четвёртой республики в 1946 году, а потом между 1953 и 1958 годами, до того, как он стал президентом на волне Алжирского кризиса. Его последний переезд в Коломбе произошёл в 1969 году, где он умер в следующем году. «Коломбе» стал использоваться как политическая метафора для политиков, которые временно уходили из политической жизни, пока страна их снова не призовёт.



Шарль Де Голль был захоронен на кладбище в Коломбе-ле-Дёз-Эглиз, под скромным надгробием с надписью «Шарль де Голль 1890 - 1970». Кроме того, на западном въезде в деревню был построен Лотарингский крест высотой в 44,3 м, тем самым увековечивший выдающуюся роль Шарля де Голля во время войны как командира Свободных французских сил. Памятный музей в его честь был открыт в октябре 2008 года.

И в истории Тур де Франс есть ставший легендарным эпизод с генералом Де Голлем. 16 июля 1960 года на этапе Безансон - Труа накануне финиша в Париже Тур де Франс сделал остановку на несколько минут, чтобы отдать Шарлю Де Голлю дань уважения. В то время Де Голль был президентом Французской Республики. Шарль Де Голль вышел на дорогу как зритель со своей женой Ивонн. Он поблагодарил Жака Годде (Jacques Goddet), директора Тура, за эту остановку, а также пожал руку Гастону Ненчини (Gastone Nencini), обладателю жёлтой майки и будущему победителю, Анри Англаду (Henry Anglade), чемпиону Франции, и Антонану Роллану (Antonin Rolland). По легенде, Пьер Боффей (Pierre Beuffeuil), который выпадал из пелотона, но благодаря этой импровизированной остановке влился в группу, затем атаковал и выиграл из сольного отрыва этап в Труа.