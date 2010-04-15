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Тур де Франс-2024, превью этапов: 8 этап, Семюр-ан-Осуа - Коломбе-ле-Дёз-Эглиз

Тур де Франс-2024, превью этапов: 8 этап, Семюр-ан-Осуа - Коломбе-ле-Дёз-Эглиз

 

 


   Восьмой этап Тур де Франс (Tour de France)-2024 стартует в Семюр-ан-Осуа (Semur-En-Auxois). Небольшой средневековый город расположился в самом сердце Бургундии. Город-крепость Семюр-ан-Осуа находится на гранитном отроге и окружён крутым изгибом реки Армансон (Armançon). 

 

Тур де Франс-2024, превью этапов: 8 этап, Семюр-ан-Осуа - Коломбе-ле-Дёз-Эглиз 

By Rolf KranzCamera location 47° 29′ 24.12″ N, 4° 19′ 50.96″ E  View this and other nearby images on: OpenStreetMap - Own work, CC BY-SA 4.0, Link

 

 

Семюр-ан-Осуа когда-то был укреплённым городом, но теперь от замка XIII века сохранилось лишь несколько частей: четыре массивные башни из розового гранита и главная крепостная стена.  Самая внушительная — башня «Золотого Орла», датируемая 1274 годом, высотой 44,30 м, со стенами толщиной 5 м у основания и 2,50 м на вершине. Название башни связано с металлической повязкой, которая украшала башню и сияла, как золото.


   В исторический центр города можно попасть, пройдя через одну из укрепленных дверей в крепостной стене. Прогуливаясь по лабиринту мощённых улиц Семюр-ан-Осуа как-будто окунаешься в прошлое - живописные виды и красивые площади, усеянные особняками и фахверковыми домами. Здесь сохранились старинные мосты через реку Армансон - Пинар (Pont Pinard), Жоли (Pont Joly) и де Миним (Pont des Minimes), с которых можно любоваться великолепными видами на город.


   Одной из достопримечательностей Семюр-ан-Осуа является коллегиальная церковь Нотр-Дам (La collégiale Notre-Dame), строительство которой началось в 1220 году и закончилось в 1450. Высота церкви составляет 44 метра в высоту, строение имеет 5 этажей, открытых для посетителей, включая музей, библиотеку, технологическую коллекцию и конференц-зал. Церковь Нотр-Дам является одной из жемчужин пламенеющей готики в Бургундии.


   Легенда гласит, что Семюр-ан-Осуа был основан Гераклом после его возвращения из Испании. Но первые исторические документы о городе относятся к 1606 году. Его внешний вид изменился во время Столетней войны: укрепления были усилены, а башни увеличены. Это сделало город важным оплотом герцогов Бургундских.

 

 


Альтиметрия 8-го этапа Тур де Франс-2024

 

 

 

Тур де Франс-2024, превью этапов: 8 этап, Семюр-ан-Осуа - Коломбе-ле-Дёз-Эглиз

 

   Семюр-ан-Осуа (Semur-En-Auxois, департамент Кот-д’Ор, регион Бургундия - Франш-Конте) во второй раз принимает старт этапа Тур де Франс, впервые в 2007 году. После предыдущей индивидуальной гонки на время участникам предстоит холмистый этап с набором высоты 2400 м, который даёт шанс отрыву.

 

   Тур де Франс-2024 продолжает свое движение на север.

 

   На первых 40 км после старта, расположены 3 категорийных подъёма:

 

   подъём 3-й категории Кот-де-Витто (Cote de Vitteaux), протяжённость 2 км, 347-493 м, перепад 146 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 10%.

 

   подъём 4-й категории Кот-де-Вильи-ан-Осуа (Cote de Villy-en-Auxois), протяжённость 2,4 км, 348-480 м, перепад 132 м, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 8%.

 

   подъём 3-й категории Кот-де-Веррей-су-Сальмес (Cote de Verrey-sous-Salmaise), протяжённость 2,9 км, 344-518 м, перепад 174 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 8%.

 

   На оставшихся 140 км дорога поведёт через множественные некатегорийный подъёмы и спуски, лишь двум подъёмам присвоена категория:

 

   подъём 4-й категории Кот-де-Сантенож (Cote de Santenoge), протяжённость 1,1 км, 370-459 м, перепад 89 м, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 10%.

 

   подъём 4-й категории Кот-де-Жие-сюр-Ожон (Cote de Giey-sur-Aujon), протяжённость 1,2 км, 295-396 м, перепад 101 м, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 12%.

 

 

  

 

Коломбе-ле-Дёз-Эглиз (Colombey-Les-Deux-Églises, департамент Верхняя Марна, регион Гранд-Эст) впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. Заключительный километр в тягун.


 Финиш 8-го этапа Тур де Франс-2024 принимает Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. Городок расположен в департаменте Верхняя Марна на северо-востоке Франции. Муниципалитет Коломбе-ле-Дёз-Эглиз был создан по решению администрации в 1793 году и стал частью округа Шомон, и кантона Блез. В 1801 году, под именем «Коломбе», отошёл к кантону Жузеннкур. В 1972 году в состав Коломбе-ле-Дёз-Эглиз вошли семь деревушек, а 1 января 2017 года в состав Коломбе-ле-Дёз-Эглиз вошла коммуна Ламот-ан-Блейзи.

 

Дом Шарля де Голля в Коломбе-ле-Дёз-Эглиз

Arnaud 25, Public domain, via Wikimedia Commons

 


    Коломбе-ле-Дёз-Эглиз получил известность как дом и место захоронения генерала Шарля де Голля, который приобрёл дом на юго-западной окраине деревни в 1934 году. Де Голль часто посещал Коломбе, когда удача в политике от него отворачивалась: в начале основания Четвёртой республики в 1946 году, а потом между 1953 и 1958 годами, до того, как он стал президентом на волне Алжирского кризиса. Его последний переезд в Коломбе произошёл в 1969 году, где он умер в следующем году. «Коломбе» стал использоваться как политическая метафора для политиков, которые временно уходили из политической жизни, пока страна их снова не призовёт.


   Шарль Де Голль был захоронен на кладбище в Коломбе-ле-Дёз-Эглиз, под скромным надгробием с надписью «Шарль де Голль 1890 - 1970». Кроме того, на западном въезде в деревню был построен Лотарингский крест высотой в 44,3 м, тем самым увековечивший выдающуюся роль Шарля де Голля во время войны как командира Свободных французских сил. Памятный музей в его честь был открыт в октябре 2008 года.

 

И в истории Тур де Франс есть ставший легендарным эпизод с генералом Де Голлем. 16 июля 1960 года на этапе Безансон - Труа накануне финиша в Париже Тур де Франс сделал остановку на несколько минут, чтобы отдать Шарлю Де Голлю дань уважения. В то время Де Голль был президентом Французской Республики. Шарль Де Голль вышел на дорогу как зритель со своей женой Ивонн. Он поблагодарил Жака Годде (Jacques Goddet), директора Тура, за эту остановку, а также пожал руку Гастону Ненчини (Gastone Nencini), обладателю жёлтой майки и будущему победителю, Анри Англаду (Henry Anglade), чемпиону Франции, и Антонану Роллану (Antonin Rolland). По легенде, Пьер Боффей (Pierre Beuffeuil), который выпадал из пелотона, но благодаря этой импровизированной остановке влился в группу, затем атаковал и выиграл из сольного отрыва этап в Труа.  

 

 

По материалам Интернета

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  1. Имя: Иван

    shekn

    Вчера, 18:57 | Регистрация: 11.05.2017

    Под отрыв этапчик . Хотя зная силу Поги на классической дистанции + наличие МВДП и ВВА, то всего можно ожидать .

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 20:01 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап для спринтеров. Филипсон сможет взять этот этап или снова будет вторым.

  3. Имя: Сергей

    error

    Вчера, 20:03 | Регистрация: 20.05.2010

    Тоже думаю отчего то что отрыв отпустят... хотя это не помешает Погги  рвануть из отстающего пелотона... за еще +20 сек например... или 30-ть...

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:01 | Регистрация: 30.06.2017

    Альпесины и Астана не дадут отрыву шансов.

    Вся жизнь это гонка.
  5. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:40 | Регистрация: 4.07.2013

    МВДП.

    1. MVDP

      Сегодня, 07:48 | Регистрация: 3.10.2020

      Думаю, Альпесины будут везти Филипсена, Матье завтра попробует.

  6. Имя: Арман

    Джамайка

    Сегодня, 07:56 | Регистрация: 20.10.2020

    как бы холмистая классика, жду ВВА и МВДП, надеюсь на разочаруют

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Комментарии

  • Kiridmg
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    Kiridmg-Фото
    Ремко взрослеет, даже уже не бесит, может будет все же из него толк. Роглич, надеюсь, идет в набор
  • motte
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    motte-Фото

    Цитата: JetRevel
    Он не выиграл,но проехал как Роглич,тут конечно можно много писать про таланты и все такое,НО чудес не бывает,нельзя ехать сразу с больничной койки. Персонажи которые пишут,что это нормально,почему тогда вы сами Тур не возьмете ???? Ведь тренироваться не нужно,можно сразу с кровати ехать.Я 25 лет жизни отдал спорту,я был членом национальной команды по водному поло,я заезжал на Мортиролло,Хамональ,Аль ДюЕз и конечно Монте Джонколан который вижу из окна утром в хорошую погоду.Так вот,я не веру в чесность Винни и уверен что химичат по полной в Висме.

    Можете поливать теперь...

    Я это изначально говорил, что шёл и идёт слив ложной информации, словно MI7, впрыск и дозация "нужной" информации и, опять-таки, у Висмы на кон ТдФ поставлено абсолютно всё, посмотрим, как супер экспресс арабов будет закатывать винегара, словно Скай и Альберто в одиночестве.

  • MVDP
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    MVDP-Фото

    Вспоминаются Фрум, Уиггинс и Дюмолин, но такой кучности генеральщиков в топе на не особо холмистой разделке не припомню. Во времена Пантани, возможно, было по-другому.

  • Джамайка
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (7)
    Джамайка-Фото

    как бы холмистая классика, жду ВВА и МВДП, надеюсь на разочаруют

  • MVDP
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (7)
    MVDP-Фото
    Думаю, Альпесины будут везти Филипсена, Матье завтра попробует.
  • sergejdriver
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    sergejdriver-Фото
    Ну, если послушать Гонщика, то во всем мировом спорте химичит лишь один человек.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (15)
    VeloVelo-Фото
    Фуууу
  • si40w
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    si40w-Фото
    Цитата: JetRevel
    Он не выиграл,но проехал как Роглич,тут конечно можно много писать про таланты и все такое,НО чудес не бывает,нельзя ехать сразу с больничной койки. Персонажи которые пишут,что это нормально,почему тогда вы сами Тур не возьмете ???? Ведь тренироваться не нужно,можно сразу с кровати ехать.Я 25 лет жизни отдал спорту,я был членом национальной команды по водному поло,я заезжал на Мортиролло,Хамональ,Аль ДюЕз и конечно Монте Джонколан который вижу из окна утром в хорошую погоду.Так вот,я не веру в чесность Винни и уверен что химичат по полной в Висме.

    Можете поливать теперь...
    Конечно химичат в висме. Главное, что в эмиратах все на святой воде едут..
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (77)
    VeloVelo-Фото
    Принимаю ))
  • VeloVelo
    Марк Кэвендиш и его тренер о 3 ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Вино красавец и Человек во всех смыслах! Моё Уважение.
    Фото Замечательное! 

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