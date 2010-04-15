Тур де Франс-2024, превью этапов: 7 этап, Нюи-Сен-Жорж - Жевре-Шамбертен



Седьмой этап Тур де Франс (Tour de France)-2024 стартует в Нюи-Сен-Жорж (Nuits-Saint-Georges). Коммуна, расположенная в самом центре винодельческой зоны Кот-д’Ор (Côte d'Or), известна в мире винного туризма как ключевое звено на маршруте «Винная дорога Бургундии» (La Route des Grands Crus).



В 1937 Совет департамента Кот-д'Ор открывает для прогулок и дегустаций дорогу «Гран Крю» (Винная дорога Бургундии). Дорога становится первым туристическим маршрутом по виноградникам Франции. В 2015 году идеальные для виноделия местные земли вносят в список наследия ЮНЕСКО. Дорога, длиной в 60 километров, проходит через города Дижон и Бон, а также 37 коммун, в которых расположены значимые винные дома. Протяженность такой дороги 21 километр. Она затрагивает не все винные точки, но проходит через самые известные, в том числе стартовый город 7-го этапа Тур -де Франс-2024 Нюи-Сен-Жорж и финишный город Жевре-Шамбертен.

Авторство: Gregdu21. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7650795



Городок Нюи-Сен-Жорж - территория вина, одна из самых больших коммун Бургундии, была образована в XIX-м веке. Здесь производят знаковые для Бургундии вина, тесно связанные с гастрономией региона. Нюи-Сен-Жорж растянулся с севера на юг, его география типична для винодельческих деревень. Более высокие склоны засажены соснами. На склонах лучшие лозы обращены на восток или юго-восток. Вода поступает из системы карстовых полостей и каналов.

В Бургундии всегда работали с виноградом одних сортов: Пино Нуар - для красных, Шардоне - для белых, и Гаме - для Божоле. Виноград собирается вручную, затем проходит строжайший отбор. Всего в двух километрах к северу находится деревня Вон-Романе со знаменитым виноградником Романе, а в 9 километрах к югу — виноградник Кортон, винам с которого якобы отдавал предпочтение Карл Великий.



Символ Нюи-Сен-Жорж - построенный в XVII веке дом с колокольней в характерном для архитектуры Нюи-Сен-Жорж фламандском стиле. В звоннице, расположенной над квадратной башней, есть несколько колоколов, один из них, датируемый 1619 годом.

К востоку от города расположен галло-римский археологический памятник «Ле-Болар» (Les Bolards), место, где находился древний город в четырёх километрах к западу от римской дороги Via Agrippa, главной дороги, связывающий юго-восток и север римской Галлии. В ходе раскопок было обнаружено несколько святилищ, включая большое святилище в форме полукруга и храм, посвященный Митре, базилику, жилые дома с подвалами и мастерскими, а также некрополь.

Нюи-Сен-Жорж также славится мрамором, мелкозернистым и хорошо поддаеющимся полировке. Существует жила этого камня, называемая в народе "Комблансьен" (Comblanchien), простирающаяся от Нюи-Сен-Жорж до Невера, которая создала репутацию каменоломням этого региона. Добывается камень разных цветовых оттенковот розового до бежевого.









Альтиметрия 7-го этапа Тур де Франс-2024

Нюи-Сен-Жорж впервые принимает старт этапа Тур де Франс. На 7 этапе Тур де Франс-2024 велогонщикам предстоит проехать индивидуальную гонку на время, проложенную по дорогам среди виноградников Бургундии.

Со старта велогонщики совершат круг почёта с 6-ю поворотами по центру города и поедут на запад и далее на север вверх по течению реки Мёзен (Meuzin), где на 8,6 км маршрута будет расположена первая промежуточная отсечка времени.

Первые 10,5 км маршрута с плавным подъёмом, далее начнётся восхождение на некатегорийный подъём протяжённостью 4 км со средним градиентом 4% и максимальными участками до 10%. На вершине холма, на 14,4 км маршрута расположена вторая промежуточная отсечка времени.

Последующие 4,5 км скоростного спуска на юго-запад и разворот на север. На 19,9 км расположена 3-я промежуточная отсечка времени.

Заключительные 5,4 км проложены по равнине по прямой дороге. На последнем километре 3 поворота. Финишируют участники в Жевре-Шамбертен (Gevrey-Chambertin, департамент Кот-д’Ор, регион Бургундия - Франш-Конте), который впервые принимает финиш этапа Тур де Франс.

Таким образом, организаторы предложили индивидуальную разделку протяжённостью 25,3 км, проложенную по ходу часовой стрелки, пересеченную, с некатегорийным подъёмом и спуском в средней части дистанции.

Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, за которое велогонщики преодолеют дистанцию, по расчётам организаторов, составит около 30 минут. Лимит времени 30%.

Список фаворитов этапа: Ремко Эвенепул, Йонас Вингегор, Тадей Погачар, Примож Роглич, Жуан Альмейда, Герант Томас и другие.



Финиш 7-го этапа Тур де Франс-2024 принимает небольшой городок Жевре-Шамбертен. Название городка произошло от названия деревушки (Жевре) и соседствующего с ней знаменитого виноградника Шамбертен (Chambertin), засаженный виноградом сорта Пино Нуар. Известно, что император Наполеон пил только бургундское вино с этого виноградника (которое приходилось возить за ним во время военных походов). Название виноградника было добавлено к названию села Жевре по просьбе селян в 1847 году.



В винодельнях Жевре-Шамбертен делают одни из наиболее ценных и престижных красных вин в мире. Все напитки Жевре-Шамбертен производятся из сорта винограда Пино Нуар. Они считаются наиболее полнотелыми и комплексными, обладают особой интенсивностью.

Виноградник Жевре-Шамбертен является одним из самых престижных в Бургундии и даже во французских и мировых виноградниках с 310 гектарами винограда сорта Пино Нуар, винифицированного в красное вино. Только на винограднике Жевре-Шамбертен производят 9 из 33 бургундских Гран Крю AOС.

By Arnaud 25 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1337976