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Тур де Франс-2024, превью этапов: 7 этап, Нюи-Сен-Жорж - Жевре-Шамбертен

Тур де Франс-2024, превью этапов: 7 этап, Нюи-Сен-Жорж - Жевре-Шамбертен

 


   Седьмой этап Тур де Франс (Tour de France)-2024 стартует в Нюи-Сен-Жорж (Nuits-Saint-Georges). Коммуна, расположенная в самом центре винодельческой зоны Кот-д’Ор (Côte d'Or), известна в мире винного туризма как ключевое звено на маршруте «Винная дорога Бургундии» (La Route des Grands Crus).


   В 1937 Совет департамента Кот-д'Ор открывает для прогулок и дегустаций дорогу «Гран Крю» (Винная дорога Бургундии). Дорога становится первым туристическим маршрутом по виноградникам Франции. В 2015 году идеальные для виноделия местные земли вносят в список наследия ЮНЕСКО. Дорога, длиной в 60 километров, проходит через города Дижон и Бон, а также 37 коммун, в которых расположены значимые винные дома. Протяженность такой дороги 21 километр. Она затрагивает не все винные точки, но проходит через самые известные, в том числе стартовый город 7-го этапа Тур -де Франс-2024 Нюи-Сен-Жорж и финишный город Жевре-Шамбертен. 

 

 Авторство: Gregdu21. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7650795

 


 Городок Нюи-Сен-Жорж - территория вина, одна из самых больших коммун Бургундии, была образована в XIX-м веке. Здесь производят знаковые для Бургундии вина, тесно связанные с гастрономией региона. Нюи-Сен-Жорж растянулся с севера на юг, его география  типична для винодельческих деревень. Более высокие склоны засажены соснами. На склонах лучшие лозы обращены на восток или юго-восток.  Вода поступает из системы карстовых полостей и каналов.

 

В Бургундии всегда работали с виноградом одних сортов: Пино Нуар - для красных, Шардоне - для белых, и Гаме - для Божоле. Виноград собирается вручную, затем проходит строжайший отбор. Всего в двух километрах к северу находится деревня Вон-Романе со знаменитым виноградником Романе, а в 9 километрах к югу — виноградник Кортон, винам с которого якобы отдавал предпочтение Карл Великий.


Символ Нюи-Сен-Жорж - построенный в XVII веке дом с колокольней в характерном для архитектуры Нюи-Сен-Жорж фламандском стиле. В звоннице, расположенной над квадратной башней, есть несколько колоколов, один из них, датируемый 1619 годом.

 

К востоку от города расположен галло-римский археологический памятник «Ле-Болар» (Les Bolards), место, где находился древний город в четырёх километрах к западу от римской дороги Via Agrippa, главной дороги, связывающий юго-восток и север римской Галлии. В ходе раскопок было обнаружено несколько святилищ, включая большое святилище в форме полукруга и храм, посвященный Митре, базилику, жилые дома с подвалами и мастерскими, а также некрополь.

 

Нюи-Сен-Жорж также славится мрамором, мелкозернистым и хорошо поддаеющимся полировке. Существует жила этого камня, называемая в народе "Комблансьен" (Comblanchien), простирающаяся от Нюи-Сен-Жорж до Невера, которая создала репутацию каменоломням этого региона. Добывается камень разных цветовых оттенковот розового до бежевого.



 


Альтиметрия 7-го этапа Тур де Франс-2024

 

 

 

Тур де Франс-2024, превью этапов: 7 этап, Нюи-Сен-Жорж - Жевре-Шамбертен

 

   Нюи-Сен-Жорж впервые принимает старт этапа Тур де Франс. На 7 этапе Тур де Франс-2024 велогонщикам предстоит проехать индивидуальную гонку на время, проложенную по дорогам среди виноградников Бургундии.

 

   Со старта велогонщики совершат круг почёта с 6-ю поворотами по центру города и поедут на запад и далее на север вверх по течению реки Мёзен (Meuzin), где на 8,6 км маршрута будет расположена первая промежуточная отсечка времени.

 

   Первые 10,5 км маршрута с плавным подъёмом, далее начнётся восхождение на некатегорийный подъём протяжённостью 4 км со средним градиентом 4% и максимальными участками до 10%. На вершине холма, на 14,4 км маршрута расположена вторая промежуточная отсечка времени.

 

   Последующие 4,5 км скоростного спуска на юго-запад и разворот на север. На 19,9 км расположена 3-я промежуточная отсечка времени.

 

   Заключительные 5,4 км проложены по равнине по прямой дороге. На последнем километре 3 поворота. Финишируют участники в Жевре-Шамбертен (Gevrey-Chambertin, департамент Кот-д’Ор, регион Бургундия - Франш-Конте), который впервые принимает финиш этапа Тур де Франс.

 

   Таким образом, организаторы предложили индивидуальную разделку протяжённостью 25,3 км, проложенную по ходу часовой стрелки, пересеченную, с некатегорийным подъёмом и спуском в средней части дистанции.

 

   Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, за которое велогонщики преодолеют дистанцию, по расчётам организаторов, составит около 30 минут. Лимит времени 30%.

 

   Список фаворитов этапа: Ремко Эвенепул, Йонас Вингегор, Тадей Погачар, Примож Роглич, Жуан Альмейда, Герант Томас и другие. 


   Финиш 7-го этапа Тур де Франс-2024 принимает небольшой городок Жевре-Шамбертен. Название городка произошло от названия деревушки (Жевре) и соседствующего с ней знаменитого виноградника Шамбертен (Chambertin), засаженный виноградом сорта Пино Нуар. Известно, что император Наполеон пил только бургундское вино с этого виноградника (которое приходилось возить за ним во время военных походов). Название виноградника было добавлено к названию села Жевре по просьбе селян в 1847 году.


 В винодельнях Жевре-Шамбертен делают одни из наиболее ценных и престижных красных вин в мире. Все напитки Жевре-Шамбертен производятся из сорта винограда Пино Нуар. Они считаются наиболее полнотелыми и комплексными, обладают особой интенсивностью.

 

 Виноградник Жевре-Шамбертен является одним из самых престижных в Бургундии и даже во французских и мировых виноградниках с 310 гектарами винограда сорта Пино Нуар, винифицированного в красное вино. Только на винограднике Жевре-Шамбертен производят 9 из 33 бургундских Гран Крю AOС.

 

By Arnaud 25 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1337976

 

 

По материалам Интернета

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2024 велоспорт Гран-тур история велоспорта история Тур де Франс новости велоспорта страницы истории Тур де Франс страницы истории велоспорта велолайв

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  1. MVDP

    Вчера, 18:39 | Регистрация: 3.10.2020

    Наконец-то Ремко против Поги

  2. Гонщик

    Вчера, 19:42 | Регистрация: 28.05.2017

    Вопрос лишь сколько Рембо навезёт всем конкурентам ... Делайте ставки . 

    1. Имя: Максим

      maxxxx

      Вчера, 19:52 | Регистрация: 28.03.2024

      Желтую майку заберет

    2. RVL

      Вчера, 20:45 | Регистрация: 30.08.2012

      Ой не факт...

      Одно дело накатывать когда люди спринты решают, и сливать на спусках...

      Так что ремко силен, но не понятно насколько...

      1. Имя: Максим

        maxxxx

        Вчера, 21:09 | Регистрация: 28.03.2024

        Сейчас по-моему расклад такой. На плоской разделке три фаворита - Ганна/Тарлинг/Ремко. Разделка почти плоская. Есть холм, но... Двоих нет. Не подумайте, что я топлю за Ремко. Я болею против него. Но объективно, думаю, майку он заберет

        1. MVDP

          Вчера, 22:17 | Регистрация: 3.10.2020

          Да ну, какая майка. Секунд 15-20 максимум привезет, и то не факт, учитывая, что Поги Ганну на Джиро натягивал.

          1. Имя: Максим

            maxxxx

            Вчера, 22:58 | Регистрация: 28.03.2024

            На Джиро была горка на финише.. какая-никакая, но была

        2. RVL

          Вчера, 22:19 | Регистрация: 30.08.2012

          Вполне себе расклад, правда на гт генералы зачастую больше раздельщиков раздельщики..
          Вил си ;) (с) п . Саган

  3. Имя: Иван

    shekn

    Вчера, 20:13 | Регистрация: 11.05.2017

    Ремко Поги Аюсо/Роглич что-то типа этого

    1. Имя: Максим

      maxxxx

      Вчера, 21:20 | Регистрация: 28.03.2024

      А где же ван Арт, Кюнг, Биссигер?

      1. Имя: Серафим

        Серафим

        Вчера, 21:30 | Регистрация: 4.08.2018

        Так тут и Кампенартс и Кастровьехо и ещё можно кого вспомнить из раздельщиков. Только тут задачи у них не те.

    2. Имя: Максим

      maxxxx

      Вчера, 21:23 | Регистрация: 28.03.2024

      Я бы так расположил: Ремко ван Арт Кюнг/Биссигер/Погги

      1. MVDP

        Вчера, 23:06 | Регистрация: 3.10.2020

        Биссигер уже давно нормальных разделок не ездил.

  4. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 20:17 | Регистрация: 15.04.2010

    На такой разделке кое-кто поправит своё положение в генерале.

  5. василий

    Вчера, 20:58 | Регистрация: 15.09.2019

    Зря Винни не дооценивать тот год показал

    Ремко должен взять это может быть его единственный шанс на этом туре

  6. Имя: Серафим

    Серафим

    Вчера, 21:21 | Регистрация: 4.08.2018

    Роглич очень силен, как раздельщик, но в рамках многодневки он обычно не настолько выделяется. Вряд ли сильнее Погачара пройдет. Конечно, я думаю, Ремко. Если без форсмажора, то должен быть первым. Может, Ван Арту разрешат на все деньги пройти разделку. Ну, это как начальство решит. Наверно, и все претенденты на этап. В Аюсо как-то не верится.

      Хотя у Алмейды амбиции тоже есть, раздельщик неплохой.

  7. Pi-man

    Вчера, 22:08 | Регистрация: 25.05.2017

    Как будто Джиро никто не смотрел. Если Погачар сохранил форму (а пока ничто не указывает что это не так), то ему никто из штатных раздельщиков на этом туре на завтрашней разделке не конкурент, кроме Ремко. Как бы это ни было печально.
    Кроме того, и стартует последним. Так что или Ремко или он (если без каких-то форс-мажоров)
    Искренне хочу ошибиться :)

  8. Имя: Сергей

    BaTman

    Вчера, 22:36 | Регистрация: 8.09.2017

      Ремко, он прям сильно мощнее всех своих конкурентов с виду, не такой сухой и подъём плавный. Думаю должен забирать этот этап, но в жёлтое врядли сможет, думаю секунд 10-15 навезёт Погачару и 30 остальным Роглич, Вини, Джи. 

     

     В честь такого этапа завтра тоже надо проехать в полную мощность, что бы перед просмотром понимать какого им было. 

  9. Имя: Олег

    Karmatron

    Вчера, 23:17 | Регистрация: 6.06.2019

    Тоже погадаю. По генералам вангую примерно такой будет расклад:

    1. Ремко

    2. Йонас

    3. Тадей

    4. Примож

    5. Трехглавый змей UAE: Аюсо/Алмейда/Адам (может и удивить)

    6. Джи.

     

    Основной вопрос, хорошо ли загасился Ремко на прошедших двух этапах. Среди участвующих он, конечно, фаворит номер раз, т.к. в отличие от своих генеральных товарищей едет вообще любые разделки, а не только горные.

    Йонас если вкатился, даст коксу даже Поги.

    Тадей - ну это Тадей, в тройке, максимум в пятерке, если кто-то из записнЫх рездельщиков влезет.

    Примож - пока в лучшем случае видится как претендент на подиум, в разделке тоже.

    UAE - ну тут прям все раскатились, но пусть будет Алмейда, как-то ему я больше симпатизирую.

    Джи - ну, в десятку/пятнашку должен въехать на опыте.

     

    В этом выпуске ТдФ среди участников Джи - номер один по количеству пройденных этапов на ГТ на протяжении карьеры: если не ошибаюсь, завтра будет 247-й. 

     

    В честь такого этапа завтра тоже надо проехать в полную мощность
    есть у меня тоже этакая своеобразная традиция: в день разделки на ГТ вылезать и топить, сколько есть в ляжках)

  10. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 23:46 | Регистрация: 31.05.2014

    Ремко, Погги (без передачи майки), Роглич. Далее из десятки Алмейда, Аюсо, Родригес, Винни.

    Из массовки поборется думаю лишь Кюнг, но без шансов на победу.

  11. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 00:40 | Регистрация: 8.07.2013

    Для Джамбо момент истины. Если они до этого блефовали со степенью серьёзности травм Вингегорда, то завтра блефовать уже не получится, все карты на стол.

  12. Имя: Иван

    shekn

    Сегодня, 01:37 | Регистрация: 11.05.2017

    Цитата: maxxxx
    А где же ван Арт, Кюнг, Биссигер?
    Биссигер - для меня точно нет. Про Кюнга забыл ,каюсь . Конечно в тройку заехать может. С ВВА у меня все сложно - очень хочу , чтоб он сбежал из Висмы как можно скорее поэтому жду плохих результатов))

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Комментарии

  • shekn
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (22)
    shekn-Фото
    Цитата: maxxxx
    А где же ван Арт, Кюнг, Биссигер?
    Биссигер - для меня точно нет. Про Кюнга забыл ,каюсь . Конечно в тройку заехать может. С ВВА у меня все сложно - очень хочу , чтоб он сбежал из Висмы как можно скорее поэтому жду плохих результатов))
  • Astanaforever
    Стартовый протокол разделки 7 ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: motte
    Самые смелые пишут, что ремко в маечку оденется завтра и так до 3й недели.
    Как оденется, так и разденется.)))
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (22)
    старт-шоссе 82-Фото

    Для Джамбо момент истины. Если они до этого блефовали со степенью серьёзности травм Вингегорда, то завтра блефовать уже не получится, все карты на стол.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (17)
    старт-шоссе 82-Фото

    Марк мог бы и сегодня попробовать , Астана рано начала тянуть и рано посыпалась.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (76)
    старт-шоссе 82-Фото
    Спасибо Александр, примите и мои тоже.
  • kwwk
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (22)
    kwwk-Фото

    Ремко, Погги (без передачи майки), Роглич. Далее из десятки Алмейда, Аюсо, Родригес, Винни.

    Из массовки поборется думаю лишь Кюнг, но без шансов на победу.

  • Karmatron
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (22)
    Karmatron-Фото

    Тоже погадаю. По генералам вангую примерно такой будет расклад:

    1. Ремко

    2. Йонас

    3. Тадей

    4. Примож

    5. Трехглавый змей UAE: Аюсо/Алмейда/Адам (может и удивить)

    6. Джи.

     

    Основной вопрос, хорошо ли загасился Ремко на прошедших двух этапах. Среди участвующих он, конечно, фаворит номер раз, т.к. в отличие от своих генеральных товарищей едет вообще любые разделки, а не только горные.

    Йонас если вкатился, даст коксу даже Поги.

    Тадей - ну это Тадей, в тройке, максимум в пятерке, если кто-то из записнЫх рездельщиков влезет.

    Примож - пока в лучшем случае видится как претендент на подиум, в разделке тоже.

    UAE - ну тут прям все раскатились, но пусть будет Алмейда, как-то ему я больше симпатизирую.

    Джи - ну, в десятку/пятнашку должен въехать на опыте.

     

    В этом выпуске ТдФ среди участников Джи - номер один по количеству пройденных этапов на ГТ на протяжении карьеры: если не ошибаюсь, завтра будет 247-й. 

     

    В честь такого этапа завтра тоже надо проехать в полную мощность
    есть у меня тоже этакая своеобразная традиция: в день разделки на ГТ вылезать и топить, сколько есть в ляжках)

  • MVDP
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (22)
    MVDP-Фото
    Биссигер уже давно нормальных разделок не ездил.
  • maxxxx
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (22)
    maxxxx-Фото
    На Джиро была горка на финише.. какая-никакая, но была
  • vladgol
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (17)
    vladgol-Фото
    После того, как Грюневеген чудом не убил Якобсена, воткнув того в бортик на первом этапе тура Польши2020, никакого уважения к нему не испытываю. А Якобсен даже после восстановления вовсе не так хорош, как прежде

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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