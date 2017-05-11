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Тур де Франс-2024, превью этапов: 3 этап, Пьяченца - Турин

Тур де Франс-2024, превью этапов: 3 этап, Пьяченца - Турин


   Третий этап Тур де Франс (Tour de France)-2024 стартует в городе Пьяченца (Piacenza). Ограниченная рекой По, провинция Пьяченцы простирается по западной части региона Эмилия Романья. Её территория включает в себя великолепные долины рек Тидоне, Треббия, Нуре и Арда, каждая по-своему особенная. Здесь, между скалистых отрогов, холмов, виноградников, шпилей, башен и крепостей доминирует природа.


   Древнее название города — Плацентия (Placentia). Он был основан римлянами в 218 г. до н. э. Это была болотистая местность, но римляне, осушив болота, стали развивать сельское хозяйство, и очень быстро Плацентия стала важным военным пунктом и городом-портом. Уже через одиннадцать лет Плацентия выдержала осаду карфагенского военачальника Гасдрубала. Ещё через семь лет Плацентию разорили галлы. В 187 г. до н. э. была соединена с Римини Эмилиевой дорогой, что превратило Плацентию в значительный пункт на пути из Рима в Северную Европу и стало залогом её экономического благосостояния на тысячелетие вперёд.

 

 

Тур де Франс-2024, превью этапов: 3 этап, Пьяченца - Турин

 

Photo Harrie Gielen, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

 

 


   После падения Римской империи город захватывали варвары – готы, лангобарды, а потом в IX веке франки, вместе которым пришел второй период расцвета. Строились здания, возводились крепостные сооружения. А в 1126 году горожане добились самостоятельности и вступили в Ломбардскую лигу городов, которые поддерживали Фридриха Барбароссу в его противостоянии с папством. Затем последовало столетие политических неурядиц, борьба с Кремоной, Павией и Пармой за расширение территорий, годы неурядиц и войн. Затем схлестнулись миланские семейства Висконти и Сфорца.


   В 1545 году папа Павел III создал для своего сына Пьера Луиджи Фарнезе наследственное герцогство Пармское, путем присоединения Пармы вместе с Пьяченцей к папским владениями. Налоги в это время были невероятно велики, а знатные семейства Пармы лишены прав управления. Пьяченца была вторым городом в герцогстве и это чувствовалось во всем: денег не хватало, здания ветшали, жители беднели.


   В 1731 году, после пресечения рода Фарнезе, который был убит в Пьяченце, герцогство отошло испанским Бурбонам, испанский инфант Карл I, а потом Филипп Испанский V становится новым герцогом Пармы и Пьяченцы. В это время народ находился под тяжелым гнетом, подати были высоки. В 1802 году город оккупировали войска Наполеона, который в 1808 году отобрал у Бурбонов эти земли. Пьяченца стала частью Франции. В этот период город был разграблен, а произведения искусства, которые ему когда-то принадлежали, сегодня хранятся в музеях Франции.


   С 1814 по 1847 год у власти находилась Мария Луиза Австрийская, жена Наполеона. После смерти которой в Пьяченцу на тринадцать лет вернулись Бурбоны. В 1860 году Пьяченца присоединилась к объединенной Италии.


Говоря о исторических достопримечательностях Пьяченцы, стоит упомянуть одну из самых древних дорог Италии - Эмилиеву дорогу. Построенная в 187 году до н. э. консулом Марком Эмилием Лепидом, она соединила Пьяченцу и Римини. Эмилиевая дорога проходит через многие города региона Эмилия-Романья. Большинство из них основаны римлянами: Пьяченца, Фиденца, Парма, Реджо-нель-Эмилия, Модена, Болонья, Имола, Фаэнца, Форли, Чезена, Римини. Эмилиева дорога соединяет между собой две важные римские дороги: Фламиниеву дорогу из Рима в Римини и Постумиеву дорогу из Генуи в Пьяченцу. Сегодня Эмилиева дорога совпадает с национальной трассой № 9.


 Городская планировка Пьяченцы в значительной степени сохранилась с древнеримских времён. Одной из главных достопримечательностей является площадь города – Пьяцца Кавалли (Piazza Cavalli). Во время Второй мировой войны город Пьяченца не избежал бомбардировки, были уничтожены не только мосты через Треббию и Пад, но и сильно пострадал исторический центр города.


Одно из  Торговой палаты (Pallazo del Governatore), возведенное в 1787 году, с интересными солнечными часами. Сразу напротив находится доминанта площади, которая заинтересует и очарует всех посетителей города – Паццо Комунала (Palazzo Comunale), называемый также Готический Дворец (Palazzo Il Gotico). Эту жемчужину города в 1281 году строили многие архитекторы по инициативе Альберта Скота, регента гвельфов. Это один из наиболее сохранившихся примеров средневековых светских зданий типа судебное и административное здание (Lombardie bloretto) в Северной Италии. Во время его строительства были снесены монастырь и костел Святой Марии де Бигулис.



Альтиметрия 3-го этапа Тур де Франс-2024

 

 

 

 

 

Тур де Франс-2024, превью этапов: 3 этап, Пьяченца - Турин

 

   Пьяченца впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Самый протяжённый этап Тур де Франс-2024. Спринтерский этап по Паданской равнине.

 

   Со старта пелотон отправится на запад и по пути преодолеют:

 

   подъём 4-й категории Кот-де-Тортоне-Фаусто Коппи (Cote de Tortone - Fausto Coppi), протяжённость 1,1 км, 121-190 м, перепад 69 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 8%.

 

   подъём 4-й категории Кот-де-Барбареско (Cote de Barbaresco), протяжённость 1,5 км, 165-263 м, перепад 98 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 10%.

 

   подъём 4-й категории Кот-де-Соммарива-Перно (Cote de Sommariva Perno), протяжённость 3,1 км, 225-368 м, перепад 143 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 8%.

 

Тур де Франс-2024, превью этапов: 3 этап, Пьяченца - Турин

 

   Финишировать будут в Турине (Torino, Италия, административный центр провинции Турин и региона Пьемонт), который в четвёртый раз принимает финиш этапа Тур де Франс, в последний раз в 1966 году, победу тогда одержал Франко Битосси (Franco Bitossi). На заключительном километре 2 поворота.

 

   Фаворитами на финише этапа можно назвать: Яспера Филипсена, Фабио Якобсена, Дилана Груневегена, Мадса Педерсена, Арно де Ли, Арно Демара, Джорджа Беннетта, Бриана Кокара и других.


   Финишный город 3-го этапа Тур де Франс-2024 Турин расположен при впадении реки Дора-Рипария в реку По, на Паданской равнине у подножия Западных Альп, на подступах к Альпийским перевалам.

 

 
Турин -  самый зелёный итальянский город. Он находится у подножия холма, омывается рекой По и ее притоками, украшен 320 километрами бульваров   и многочисленными городскими и пригородными парками. Один из парков с велодорожками, возможностями для спорта и отдыха - парк Валентино, растянувшийся вдоль реки По.  

 

Турин принимает Тур де Франс-2024 через 5 дней после городского праздника, который проводится 24 июня. Город у подножия Западных Альп во времена римской империи был военным лагерем. В 10 веке стал маркграфством Туринская марка, которым правил граф Ауреате, Ардуин Глабер или Ардуин Лысый (Arduino Glabrio), изгнавший сарацин из долины Сузы и захвативший Турин. С 11 века Турином владели графы Савойские и местные князья - епископы. В 1563 году Турин стал столицей могущественной Савойской династии. Город в это время украсили дворцы, в нём возобновил работу основанный в 1404 году и потом закрытый Туринский университет. Сейчас Туринский университет - один из крупнейших в Италии.

 

Палаццо Реале, палаццо Мадама, палаццо Кариньяно, замок Валентино, замок Раккониджи - всё наследие резиденции Савойского дома включено в 1997 году в список Всемирного наследия Юнеско. Турин является родиной известных политиков, внёсших вклад в освободительное движение Рисорджименто. Сейчас  Турин и важный транспортный узел, и второй после Милана промышленный центр.  

 

Символами Турина можно назвать базилику Суперга, парящую над городом, и башню Моле Антонеллиан, которая до 2011 года была самым высоким зданием Италии.

 

Базилика на холме Суперга появилась после того, как герцог Савойский Витторио-Амедео II и его брат Евгений Савойский дали обет в маленькой церкви на холме перед статуей Мадонны делла Грацие построить на этом месте большую церковь в честь Девы Марии, если пьемонтские войска одержат победу на французскими в ходе войны за испанское наследство. В 1713 году Витторио-Адедео стал королём Сицилии, а в 1717 году началось строительство базилики по проекту Филиппо Юварра на вершине холма Суперга. В базилике похоронены все короли Пьемонта, начиная с Виттори-Амедео II.

 

Тур де Франс-2024, превью этапов: 3 этап, Пьяченца - Турин

 

 

Благодаря близости к французской границе Турин уже четыре раза входил в маршрут Тур де Франс - в 1956, 1961, 1966 и 1996 годах.  С 1876 года Турин является финишным городом Милан-Турин, старейшей велогонки, которая в последние годы собирала таких разноплановых гонщиков как Альберто Контадор, Ригоберто Уран, Тибо Пино, Примож Роглич, Марк Кэвендиш и Арно Демар. Последним победителем классики Милан-Турин стал нидерладский спринтер Арвин де Клейн.

 

Джиро финишировала в Турине почти 50 раз, а последним победителем этапа был Саймон Йейтс в 2022 году. Многие гонщики, родившиеся в Турине, блистали на Тур де Франс, начиная с Нино Дефиллиписа (Nino Defillipis) по прозвищу "Сид", который выиграл семь этапов в период с 1956 по 1960 год. Один из лучших гонщиков команды Bianchi, на первом этапе в Турине он стал одним из немногих гонщиков, победивших в своём родном городе, и закончил ту гонку на пятом месте в общем зачёте.

 

 

По материалам Интернета

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  1. Имя: Иван

    shekn

    Сегодня, 18:35 | Регистрация: 11.05.2017

    Предлагаю отдать победу Кэву...и отпустить уже Астану домой))

  2. василий

    Сегодня, 18:39 | Регистрация: 15.09.2019

    Да пускай кев заберет и едет отдыхать а то команда будет в большом пролете

  3. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    Сегодня, 18:41 | Регистрация: 12.05.2023

    Согласен, если Астана выигрывает,то можно и по домам)

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