Тур де Франс-2024, превью этапов: 13 этап, Ажен - По



Тринадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2024 стартует в Ажен (Agen). Город расположен на берегу Гаронны у подножия 162-метрового холма Эрмитаж (l'Ermitage). Несмотря на малую численность населения, Ажен, главный город аквитанского департамента Ло-и-Гаронна.



Ажен впервые упоминается в «Записках о Галльской войне» Юлия Цезаря как Агиннум (Агиннум — Aginnum) и изначально был галло-римским городом племени нитиобригов. Он быстро рос во времена поздней Римской империи, но пострадал в результате вторжений в V-м и VI-м веках. В 509 году перешёл в руки Хлодвига, а затем был включён в Великое государство Аквитания, образованное в 1032 году.



В средние века — столица графства Аженуа, входившего с XII по XV век во владения английских королей. Завоеванный то королем Англии (который был также герцогом Аквитании), то королем Франции, Ажен переходил от одного господина к другому во время Столетней войны.

В 1578 году Ажен был отдан в приданое Маргарите Валуа при заключении ею брака с Генрихом Наваррским. Из Ажена происходило семейство гуманистов Скалигеров. В религиозных войнах XVI-го века протестанты города были изгнаны.

Крупнейший город, раскинувшийся в долине Гаронна между Тулузой и Бордо, Ажен сохранил исторические здания, построенные в период расцвета в города как промышленного и торгового центра.

Photo (c) Florent Pécassou — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10406164



В самом центре Ажена находятся узкие улочки с отреставрированными фахверковыми средневековыми домами, величественными особняками XVI и XVII веков и площадями с аркадами. На их фоне выделяются собор Святого Капрасия (Cathédrale Saint-Caprais) с апсидой XII века и монастырь доминиканского ордена Нотр-Дам-де-Жакобен (Église Notre-Dame des Jacobins, XIII век). Есть также некоторые неоклассические здания начала XX-го века и прекрасный музей (Musée des Beaux-Arts d'Agen), где можно полюбоваться картинами Гойи и импрессионистов.



Собор Святого Капрасия — один из немногих крупных соборов в стране с двойным нефом. Римско-католический собор был выстроен в XII веке и в наше время объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.



В Ажене три года жил и практиковал как врач Нострадамус. В 1534 году Мишель де Нотрдам (Michel de Notredame), известный как Нострадамус, получил докторскую степень в университете Монпелье. В 1536 году он переехал в Ажен. Мишель де Нотрдам искал способ лечения чумы, но так не нашёл его. В 1537 году от чумы погибли его жена и дети.

Ажен - крупная производственная и торговая база, использующая свои позиции на реке Гаронна для экспорта своей продукции. Это важный административный центр и университетский городок.



Канал Двух Морей соединяет Средиземное море и Атлантику и впадает в Гаронну именно в Ажене. Над ним наведён знаменитый городской мост (Pont de pierre d'Agen), который был закончен в 1849 году после 17 лет строительства. Высота моста составляет около 10 м, а протяжённость — 530 м, и это второй по длине мост страны после моста Бриар. Он был построен из знаменитого камня Керси. Мост позволял лодочникам проводить под ним баржи, гружённые средиземноморскими товарами.

Также, Ажен считается столицей чернослива — хотя знаменитый «prunes d’Agen» (чернослив из Ажена) на самом деле не происходит отсюда.



Согласно легенде, ещё в VII веке слива была завезена сюда крестоносцами, возвращавшимися из Святой земли, хотя более правдоподобная версия предполагает, что эти фрукты начали выращивать в регионе не ранее XII века. На самом деле, чернослив готовят не в городе, а в окрестных деревнях, а потом свозят в Ажен, который и даёт продукту географическое наименование. Местный чернослив собирают в интервале с середины августа по середину сентября и сушат до суток. Подаётся полученный сухофрукт в качестве десерта (например, в виде пюре или пасты) либо в качестве изысканной послеобеденной закуски (вымоченный в арманьяке). Каждый сентябрь в городе проходит масштабный черносливовый фестиваль с рок-концертами и дегустациями.



Альтиметрия 13-го этапа Тур де Франс-2024

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Ажен в последний раз принимал старт этапа Тур де Франс в 2000 году. 13 этап в пятницу.

Спринтерский этап с двумя подъемами 4-й категории, у отрыва есть шанс на победу

Со старта пелотон устремится на юго-запад и на заключительных 45 км расположен ряд неровностей, двум из которых присвоена категория:

подъём 4-й категории Кот-де-Блашон (Cote de Blachon), протяжённость 1,5 км, 205-309 м, перепад 104 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 9%.

подъём 4-й категории Кот-де-Симакурб (Cote de Simacourbe), протяжённость 1,8 км, 201-316 м, перепад 115 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 9%.

Финишировать будут в По (Pau, административный центр департамента Атлантические Пиренеи, регион Новая Аквитания) в последний раз принимал финиш этапа Тур де Франс в 2019 году. После финиша этапа спринтеры могут сходить с гонки.



Город По, расположенный в юго-восточной Франции, затенён близлежащими Тулузой и Бордо и стремится доказать, что обладает не меньшим потенциалом развития. В наши дни город По и окружающие его 123 коммуны носят гордое имя - «По - Ворота Пиреней» (Pau Porte des Pyrenees (PPP).

Photo Flo641 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46335596

Тур де Франс никогда не обходит По стороной. Для участников и велоболельщиков По означает начало важных этапов Большой Петли, этапов, способных перевернуть гонку.

Город По в 2015 году создал посвящённый Тур де франс музей под открытым небом, открытый в центре старого велодрома и назвал его «Тур Гигантов» (Tour des Géants). Это уникальная интерактивная выставка, где каждому победителю Тур де Франс велогонщику посвящён отдельный стенд. На каждом стенде есть имя и портрет победителя Тур де Франс, количество пройденных ими километров, средняя скорость этапов, а также фотографии гонки. Отсканировав QR-код, можно прослушать историю гонок (доступно несколько языков).