Тур де Франс-2024, превью этапов: 14 этап, По - Сен-Лари-Сулан Пла д’Аде



Четырнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2024 стартует в По (Pau). Город По - главный город исторической области Беарн, столицей которой стал в 1450 году, но крепость на месте будущего города возникла ещё в одиннадцатом веке. В переводе с местного наречия название города переводится как «изгородь, частокол». Крепость, давшая начало городу По, была выстроена для того, чтобы контролировать брод через горный поток реки Гав-де-По (Gave de Pau). Скала над бродом через реку идеально подходила для строительства крепости, из которой можно было контролировать всех, кто переходил Пиренеи.

Photo Flo641 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46335596



Из простого наблюдательного поста, огороженного изгородью, постепенно выросло поселение. В 12-м веке Гастон Беарнский приказал укрепить замок тремя башнями, которые даже получили собственные имена – «Мазер», «Бийер» и «Монтозе» – по названиям местностей в округе. С другим Гастоном - Гастоном III де Фуа связано появление внушительного донжона высотой 33 м – главной башни замка, на стене которого выгравирована надпись «Меня сделал Феб». Девиз Гастона III Фуа: «Коснись меня, если осмелишься» (Touches-y si tu oses) вполне соответствовал его амбициям по созданию настоящего пиренейского государства. По одной версии Гастона де Фуа прозвали Фебом, то есть Апполоном, за красоту и белокурые волосы, по другой столь поэтичное прозвище далеко не идеального человека произошло от неправильного произношения местности Foix, где находились его владения.



Во время Столетней войны Гастон Феб умело лавировал между двумя враждующими сторонами, так как из-за расположения своих владений был вассалом как короля Франции Филиппа VI, так и английского короля Эдуарда III. Поэтому земли Гастона Феба почти не пострадали от военных действий. Гастон III Фуа также является автором «Книги об охоте», по праву считающейся самой знаменитой из книг данной тематики. Текст он диктовал переписчику, начав создавать книгу в 1387 году, а завершил через 4 года, перед своей смертью от апоплексического удара после возвращения с охоты, длившейся целый день. Из этой книги Гастона средневековые авторы в течение двухсот лет черпали информацию о соколиной охоте и охоте с гончими. Статуя Гастона Феба, выполненная из белого мрамора скульптором Анри де Трикети (Henri de Triqueti) стоит перед замком. Замок По, неоднократно перестраиваемый, сейчас является одной из основных достопримечательностей города. От старого сооружения до наших дней сохранились две башни 12-го века, донжон.

By Flo641 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37491033



Благодаря Маргарите Ангулемской суровая крепость превратилась в дворец Шато-де-По (Château de Pau). В этом замке 13 декабря 1553 года родился Генрих IV (1553-1610), король Франции и король Наварры, правивший страной с 1589 по 1610 годы.



Замок Шато-де-По был отреставрирован и заново меблирован в 19-м веке Луи-Филиппом и Наполеоном III, который каждое лето жил в замке, используя его как летнюю резиденцию. В настоящее время замок Шато-де-По является национальным музеем, освещающим историю Наварры и Беарна. В музее замка По до сих пор хранится колыбель из черепашьего панциря, в которой спал будущий король Франции и Наварры. В числе прочих экспонатов, начиная со времён Генриха IV, в нём находится крупнейшая в мире коллекция гобеленов.



По – уникальный город, единственный в Европе, где родились два основателя королевских династий, правящих в трёх государствах до сих пор. Это Генрих IV, основавший династию Испанских и Пармских Бурбонов, а также сподвижник Наполеона Жан-Батист Жюль Бернадот (1763-1844), который в 1818 году стал королём Швеции под именем Карла XIV Юхана. Сейчас в доме 18-го века, где родился Бернадот, находится его музей, а само здание является образцом беарнской архитектуры.



Главная историческая достопримечательность города По замок Шато-де-По, расположен в юго-западной части города. От замка начинается красивый Бульвар Пиренеев (Boulevard des Pyrénées) - прогулочная терраса, покоящаяся на балюстраде из 72 арок протяжённостью 1,8 км. Бульвар проложен до Парка Бомон (Parc du Beaumont), где находится Дворец конгрессов (Palais des Congres). В ясную погоду с Бульвара Пиренеев открывается потрясающий вид на заснеженные горные вершины, до которых от По всего 50 км.



Бульвар Пиренеев был заложен в начале 19-го века по инициативе Наполеона Бонапарта, полное его обустройство закончилось в 1876 году. Тогда город переживал небывалый расцвет, связанный с тем, что из-за своего мягкого зимнего климата и чистого горного воздуха По стал популярным зимним курортом, посещаемым всем цветом европейской аристократии и буржуазии. Англичанам он полюбился ещё в 19-м веке, когда шотландский врач Александр Тейлор начал рекомендовать своим пациентам проводить зиму в По. В городе По до сих пор сохранилась старейшая в Европе площадка для игры в гольф на 18 лунок, построенная ещё в 1856-1860-х годах.



По обе стороны Бульвара множество разных отелей, и магазинов. Очень красив Парк Беамонт, с разнообразными деревьями, возраст некоторых из них более 100 лет, цветущими кустарниками, клумбами, специальными местами для пикников. От Бульвара Пиренеев до железнодорожной станции проложен фуникулёр, из вагончиков которого можно полюбоваться на город.



Эмблемой По является изображение горы Миди-д’Осо, которую называют «Жан-Пьер», её характерную зубовидную форму вершины видно с равнин Аквитании. Увидеть Миди-д’Осо, а также ощутить красоту других вершин Пиренеев можно с главной улицы По – бульвара Пиренеев.



Но город известен не только своей историей. В 1950 году рядом с По было открыто месторождение природного газа, что способствовало развитию промышленного производства. И здесь находится головной научный центр Французской нефтяной компании Тоталь.



В 1972 году в По открыли Университет, в котором в настоящее время 15 000 студентов изучают математику, физику химию и общественные науки.



Город По всегда активно развивался и одним из первых открывался новым изобретениям и веяниям. Так, в По организовывались полёты на воздушном шаре. В 1909 году в нём приветствовали братьев Райт, которые приехали на открытие первой в истории лётной школы. В 1912 году в По обосновалась авиабаза по подготовке пилотов, выпускниками которой стали 6 000 лётчиков. И в наши дни территория близ города По остаётся важным центром авиастроения, там базируются несколько ведущих компаний - «Daher-Socata», «Dassault-Aviation», «Messier-Dowty», «Turbomeca».



Альтиметрия 14-го этапа Тур де Франс-2024

По в последний раз принимал старт этапа Тур де Франс в прошлом году.

Горный этап в Пиренеях с набором высоты 4000 м и финишем в подъём высшей категории.

Из По пелотон отправится на юго-восток, дорога будет плавно подниматься вверх и с 70 км маршрута начнётся штурм подъёма высшей категории Коль дю Турмале (Col du Tourmalet), протяжённость 19 км, 705-2115 м, перепад высот 1410 м, средний градиент 7,4%, максимальный 12%.

На вершине Турмале будет разыграна премия Жака Годде (Souvenir Jacques Goddet). В последний раз подъём был задействован на Тур де Франс-2023, но тогда его проходили другой стороны, а по склону, который включён в маршрут сейчас, поднимались в 2019 году, первым на вершине был Тибо Пино.

Преодолев вершину подъёма, велогонщики отправятся на спуск до Сент-Мари-де-Кампен (Sainte-Marie-de-Campan), откуда начнётся подъём протяжённостью 17 км, из которых заключительным 8,2 км присвоена 2 категория подъёма Уркетт-д’Ансизан (Hourquette d'Ancizan), 1148-1564 м, перепад высот 416 м, средний градиент 5,1%, максимальный 10%.

Во второй раз на Тур де Франс подъём преодолевается с этой стороны Уркетт-д'Ансизан, впервые - в 2016 году, тогда первым на вершине был Тибо Пино.

После 10-ти километрового скоростного спуска до Сен-Лари-Сулан (Saint-Lary-Soulan, департамент Верхние Пиренеи, регион Окситания) велогонщики начнут восхождение на заключительный подъём этапа - гора высшей категории Пла д'Аде (Pla-d'Adet), протяжённость 10,6 км, 825 - 1669, перепад - 844 м, средний градиент 7,9%, максимальный градиент 16%.

В последний раз подъём был задействован на Тур де Франс-2014, первым на вершине и победителем этапа был Рафал Майка, тогда

В начале финишного подъёма на Пла д’Аде из первой группы атаковали Пьер Роллан (Europcar), Николас Роч (Tinkoff-Saxo), Джованни Висконти (Movistar) и Амаэль Муанар (Cofidis). Затем к ним сумел переложиться Рафал Майка (Tinkoff-Saxo), а Хоаким Родригес (Katusha Team), поначалу державшийся за польским гонщиком, в итоге отстал и поехал своим темпом, простившись с надеждой взять гороховую майку. За 4 км до финиша Майка добрал и прошёл Джованни Висконти, и, в одиночку доехав до финиша, взял вторую победу горном этапе Тур де Франс-2014. Майка опередил Висконти на 29 секунд, а также укрепил свою позицию в горной номинации. Также 24-летний Рафал Майка стал вторым польским гонщиком, победившим на вершине Сен-Лари (Saint-Lary) Пла д’Аде (Plat d’Adet) на этапе Тур де Франс, после Зенона Яскулы (Zenon Jaskula), который выиграл 21 год назад. Лидер общего зачёта Винченцо Нибали (Astana) атаковал за 5 км до финиша, его рывок поймал Жан-Кристоф Перо (AG2R La Mondiale). Нибали финишировал 3-м, Перо – 4-м. Жану-Кристофу Перо удалось вплотную приблизиться к призовой тройке общего зачёта, после 17 этапа его отставание от Тибо Пино (FDJ) составило всего 8 секунд. Михал Квятковски (Omega Pharma – Quick Step) потерял место в десятке сильнейших, и замкнул топ-20. Юрий Трофимов («Катюша») поднялся на 14-ю позицию в общем зачёте. Отставание Алехандро Вальверде (Movistar) от Нибали увеличилось до 5 минут 26 секунд.



Участники 14-го этапа Тур де Франс-2024 начнут подъём на Пла д’Аде из деревушка Сен-Лари-Сулан, расположенна она в самом сердце Пиренейских гор на высоте 878 м.



Сен-Лари-Сулан Пла д’Аде – горнолыжный курорт французских Пиренеев, и отличается от других курортов наличием лечебного центра с термальными источниками под открытым небом, который построили в 2005 году. Центр не ограничивается простым бассейном, в нём есть даже водопады и пещеры. 183 снежные пушки обеспечивают Сен-Лари-Сулан снегом на протяжении всего сезона, а кататься на горных лыжах там смогут даже начинающие.



На Пла д'Аде находится площадка, где можно отдыхать с детьми, для них также предназначена и парковая зона отдыха. Если надоели лыжи, можно пересесть на собачьи упряжки, взять напрокат снегоступы.



Летом курорт тоже не пустует, в его окрестностях можно заняться парапланеризмом, или же подождать финиш этапа Тур де Франс. Пла д’Аде – частый гость Большой Петли.