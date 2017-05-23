Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 4 этап. Катания - Кальтаджироне

Прекрасный сицилийский город Катания (Catania) принимает третий этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018. Итальянский Гран-тур продолжает свой многодневный путь и возвращается на итальянские дороги после исторического старта в Израиле. Катания - второй по величине после Палермо (Palermo) город-порт острова Сицилия, расположенный на берегу Ионического моря, с южной стороны подножия вулкана Этна.

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 4 этап. Катания - Кальтаджироне



Катания была основана сиканами - древним сицилийским племенем - около тринадцатого века до н. э. В то время, огромная деревня носила название Сикуло. Название города возводят к сикульскому слову - «холм», и античный акрополь действительно находился на холме, где сейчас стоит большой бенедиктинский монастырь. В 729 году до н.э. на месте Сикуло греками была создана колония, которая получила название Катана.



На протяжении многих веков Катания становилась краше и богаче, сохранив до наших дней разнообразное наследие тех времён в ряде исторических памятников.

Основными достопримечательностями города Катания являются Римский амфитеатр (Anfiteatro Romano), средневековый Кафедральный собор Святой Агаты (Cattedrale di Sant'Agata) и Дворец Слонов (Palazzo degli Elefanti).



История Римского амфитеатра уникальна. Он был построен во II веке из лавового камня, украшен мрамором и статуями. Его диаметр составлял около 80 метров. Трибуны, окружавшие овальную арену, некогда могли вместить до 15 000 зрителей.



Соседство с вулканом Этна на протяжении веков несколько раз полностью разрушало город Катания землетрясениями, заливая руины разрушенного города раскалённой лавой. Римский амфитеатр не стал исключением. Долгие годы руины этого древнего римского сооружения были скрыты под слоями лавы. Однако благодаря археологам и историкам амфитеатр вновь стал достоянием людей. В период с 1904—1906 годы археологам удалось освободить от лавы часть руин, но основная часть арены всё ещё остаётся под землёй. Скрытые под землёй руины можно увидеть, спустившись вместе с гидом на подземную экскурсию.

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 4 этап. Катания - Кальтаджироне



Первый Кафедральный собор появился в Катании в 1078-1093 годах, на руинах римских терм. Он прослужил верующим менее ста лет, во время сильнейшего землетрясения, в 1169 году, собор был практически полностью разрушен. Его впоследствии восстановили с нуля. Но трагедия повторилась. В 1693 году ещё одним катастрофическим по силе и последствиям землетрясением собор был вновь разрушен, унеся с собой жизни семи тысяч прихожан, пришедших в этот день на службу в храм. Кафедральный собор, построенный в стиле сицилийского барокко, который мы можем видеть сегодня, был возведён в 1711 году. Он назван в честь Святой Агаты, покровительницы Катании, её мощи покоятся в южной части собора, рядом с королевскими усыпальницами Фридриха II и Констанцы Арагонской, супруги Фридриха III. А неподалёку от храма покоится ещё один великий сын Катании - композитор Винченцо Беллини (Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini), автор одиннадцати опер.

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 4 этап. Катания - Кальтаджироне



Дворец Слонов появился на Соборной площади (piazza del Duomo) после землетрясения 1693 года, он построен по проекту трёх самых известных архитекторов того времени. Главная идея проекта принадлежала Джованни Баттиста Лонгобардо (Giovan Battista Longobardo); проектированием южного, восточного и западного фасада занимался Джованни Баттиста Ваккарини (Giovanni Battista Vaccarini); северный фасад разработал Кармелио Батталья (Carmelo Battaglia).



На этой же площади установлен и главный символ города - Фонтан Слона (Fontana dell’Elefante). При реконструкции Катании после землетрясения 1693 года, тогда же, когда возводился Дворец Слонов, архитектор Джованни Баттиста Ваккарини решил украсить площадь фонтаном. В центре фонтана на пьедестале находится фигура слона, высеченная из чёрного лавового камня, на спине животного возвышается египетский обелиск, а его бивни высечены из белого камня. История фонтана гласит, что статуя слона была высечена ещё во времена античного Рима и украшала один из храмов Исиды, которых в Италии было много. Ваккарини лишь отреставрировал его и включил в ансамбль сооружения.



Говоря о Катании, нельзя не упомянуть о первом организаторе итальянской супермногодневной велогонки Джиро д'Италия - ежедневной спортивной газете «Гадзетта делло спорт» (La Gazzetta dello Sport). Итальянский спортсмен (в молодые годы), успешный журналист и писатель Кандидо Каннаво (Candido Cannavo) - уроженец Катании. В период с 1952 по 1981 годы он работал журналистом в самом известном спортивном издании Италии. За его заслуги, огромные знания и безграничную любовь к спорту в 1981 году Каннаво предложили занять пост вице-президента «Гадзетты делло спорт». В 1983 году он стал её директором. Кандидо Каннаво испытывал особую страсть к «Корсо Роза» и был частым гостем во время прямых трансляций, комментируя ход велогонки.

Город Катания в истории Джиро д'Италия



Катания неоднократно принимала старт и финиш этапов Джиро д'Италия. Впервые Джиро д'Италия стартовала на Сицилии в 1930 году, с большими организационными и климатическими проблемами. Финиш первого этапа, протяжённостью 174 км, принимала Катания. В отсутствии Альфредо Бинда (Alfredo Binda), появились новые имена, в том числе победитель первого этапа Джиро д'Италия-1930 - итальянский спринтер Микеле Мара (Michele Mara); победитель второго этапа (стартовавшего в Катании), Леонида Фраскарелли (Leonida Frascarelli).



Следующий визит Джиро д'Италия на остров Сицилия состоялся почти 20 лет спустя. На первом этапе, протяжённостью 261 км, с финишем в Катании победителем этапа и обладателем первой розовой майки стал сицилианский велогонщик Марио Фацио (Mario Fazio), более того, Катания был его родным городом. Победителем второго этапа Джиро д'Италия-1949, протяжённостью 263 км, стартовавшего в Катании стал итальянский велосипедист Серджио Маджини (Sergio Maggini).



Катания была стартовым городом на 13-м этап Джиро д'Италия-1965. В этот день участникам велогонки предстояло проехать 50-км индивидуальную гонку с раздельным стартом. Победителем этапа стал Витторио Адорни (Vittorio Adorni), будущий триумфатор Джиро д'Италия-1965.



На Джиро д'Италия-1967 года 7-й этап стартовал в Катании, с финишем на Этне. Победителем этапа протяжённостью 169 км стал итальянский велогонщик Франко Биттоси (Franco Bitossi).



В 1976 году Сицилия вновь принимала старт итальянской супермногодневной велогонки Джиро д'Италия. В этот год «Гадзетта делло спорт» вводит на Джиро д'Италия новую категорию - лучший молодой гонщик, лидер категории надевает белую майку. Джиро д'Италия-1976 началась с трагедии - на первом этапе, после столкновения с ограждением, на смерть разбился испанский гонщик Хуан Мануэль Сантиестебан (Juan Manuel Santisteban). В первый день прошло два полу-этапа, победителем обоих этапов стал бельгийский велогонщик Патрик Серсю (Patrick Sercu), в розовой майке он проехал три последующих дня.



Голландский велогонщик Жан-Поль ван Поппель (Jean-Paul van Poppel), на втором этапе Джиро д'Италия-1986, этап протяжённостью 259 км, с финишем в Катании, выиграл этап и облачился в розовую майку лидера. На следующий день, на третьем этапе, со стартом в Катании, проводилась командная гонка на время. Победу одержала велокоманда Del Tongo, и розовая майка перешла на плечи Джузеппе Саронни (Giuseppe Saronni).



Спустя три года, в 1989 году, Джиро д'Италия вновь на Сицилии. Победителем первого этапа с финишем в Катании и обладателем первой розовой майки, стал Жан-Поль ван Поппель.



В 1999 году победителем второго этапа Джиро д'Италия-1999, протяжённостью 133 км, с финишем в Катании, стал итальянский спринтер Марио Чиполлини (Mario Cipollini). Участники третьего этапа Джиро д'Италия-1999, протяжённостью 176 км, стартовавшего в Катании стал голландец Жерон Блийлевенс (Jeroen Blijlevens).



Джиро д'Италия-2003 началась с охоты за рекордом: «Король Лев» – Марио Чиполлини, с 40 победами на этапах «Корсо Роса», стремился превзойти рекорд Альфредо Бинды (Alfredo Binda), который выиграл 41 этап Джиро д'Италия. Но это оказалось не так просто, ведь у Чиполлини появился наследник и соперник в спринте. Алессандро Петакки (Alessandro Petacchi) обыграл Короля на этапах до Лечче (Lecce) (1-й этап), Катании (5-й этап), Авеццано (Avezzano) (6-й этап), что дало ему право 6 дней носить розовую майку.

Катания принимает старт 4-го этапа и первого итальянского этапа Джиро д’Италия-2018. После дня отдыха - перелета велогонщикам предстоит проехать 198 км пересеченного рельефа с набором высоты 2 500 м и финишировать в некатегорийный подъём.

Из Катании пелотон отправится на юг и через 70 км повернет на запад в глубь острова, где начнётся пересечённый рельеф с 2-я подъёмами 4-й категории:

Пьетре Кальде (Pietre Calde, 520 - 779 м, протяжённость 9,3 км, перепад высот 259 м, средний градиент 2,8%, максимальный градиент 8%)

Виццини (Vizzini, 385 - 595 м, протяжённость 4,8 км, перепад высот 210 м, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 10%)

За 16 км до финиша начнется некатегорийный подъём протяжённостью 9 км с набором высоты 300 м. Далее - пересечённый рельеф, на отдельных участках которого градиент будет достигать 12%. На финише в Кальтаджироне (Caltagirone) велогонщиков ожидают заключительные 900 м со средним градиентом в 8.5% и максимальным 13%. Нейтрализация не действует.

Кальтаджироне впервые принимает финиш этапа Джиро д’Италия. Фаворитами в борьбе за победу на этом этапе можно назвать генеральщиков - Саймона Йейтса, Мигеля Лопеса, Тибо Пино, Доменико Поццовиво, Криса Фрума, Фабио Ару, Тома Дюмулина и других. Среди однодневщиков победу на этапе могут одержать Диего Улисси, Тим Велленс, Зденек Штыбар.



Город Кальтаджироне расположен на трёх холмах в самом сердце Сицилии, на западе провинции Катания. Он лежит на пути с западного побережья острова на восток. Более двух тысяч лет Кальтаджироне был важнейшей цитаделью византийцев, арабов, генуэзцев, норманнов, контролировавших равнины Катания и Джела.

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 4 этап. Катания - Кальтаджироне



Средневековый город Кальтажироне был разрушен землетрясением в 1693 году и вновь отстроен в популярном тогда стиле барокко.



С 2002 года Старый город Кальтаджироне с множеством церквей, замечательных палаццо и вилл XVIII века входит в список достопримечательностей Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с другими городами долины Ното, отстроенными в стиле позднего барокко.



Самое интересное в Кальтажироне — это тысячелетняя традиция керамического искусства, которая родилась здесь в V в. до н.э. С тех пор огонь в местных печах никогда не затухал. До сих пор здесь сохранилось свыше 80 керамических мастерских, причём некоторые из них открыты для посщения.



В местном Музее керамики (Museo regionale della Ceramica) в экспозиции представлено более 2 500 предметов, позволяющих составить представление об истории этого ремесла с IV в. до н.э. до наших дней.

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 4 этап. Катания - Кальтаджироне



Керамической плиткой украшена одна из главных достопримечательностей Кальтаджироне - лестница Санта-Мария-дель-Монте (Scalinata di S. Maria del Monte). Лестница была спроектирована в 1608 году Джузеппе Джиакалоне (Giuseppe Giacalone). Её построили, чтобы связать древнюю часть Кальтаджироне с новым городом, построенным выше. Длина лестницы — более 130 метров. С 1953 года ступеньки были перестроены с использованием лавового камня, а каждая из 142 ступенек полностью украшена яркими майоликами, изготовленными вручную местными мастерами умельцами.

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