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Джиро д'Италия-2018. Цифры и числа
101-ая по счету Джиро д'Италия стартует 4 мая в Иерусалиме с индивидуальной гонки с раздельным стартом. На старт Джиро д'Италия-2018 выйдут велогонщики, представляющие 22 команды. Первые 3 этапа пройдут по территории государства Израиль. Первый день отдыха и перелет на итальянский остров Сицилию выпадает на понедельник 7 мая. Третий день отдыха состоится в понедельник 21 мая перед индивидуальной гонкой с раздельным стартом протяженностью 34,2 км на 16 этапе.
Джиро д'Италия-2018 завершится 27 мая спринтерским этапом в столице Италии - Риме. Общая протяженность Джиро д'Италия-2018 составит 3562,9 км.
А теперь сосредоточим свое внимание на цифрах и числах, которые предложили организаторы Джиро д'Италия участникам и любителям велоспорта с 4 мая по 27 мая 2018 года.
1-ый старт Джиро д'Италия в Израиле;
2 индивидуальных разделки;
3 дня отдыха;
6 горных этапов;
6 среднегорных этапов;
6 этапов протяженностью 200 км и более;
7 спринтерских этапов;
8 велогонщиков в команде;
19 этапов с бонификацией на финише;
21 этап на Джиро д'Италия-2018;
38 промежуточных спринтов;
176 велогонщиков стартуют на Джиро д'Италия-2018.
Общая протяженность Джиро д'Италия-2018 составит 3562,2 км, в том числе:
9,7 км – индивидуальная разделка на 1 этапе в Иерусалиме;
34,2 км – индивидуальная разделка на 16-м этапе Тренто - Роверето (Trento - Rovereto);
43,9 км - общая протяженность индивидуальных разделок Джиро д’Италия-2018;
115 км - этап "дружбы" 21 этап в Риме (Roma);
153 км – наименее протяженный этап на Джиро д'Италия-2018, 5-й этап Агридженто - Санта-Нинфа (Agrigento - Santa Ninfa), пройдёт 9 мая;
172,8 км – средняя протяженность этапов на 3 неделе без учета раздельного старта;
185,2 км – средняя протяженность этапов на Джиро д'Италия-2018 без учета разделок;
188 км – средняя протяженность этапов на 1 неделе;
191,8 км – средняя протяженность этапов на 2 неделе;
229 км - второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2018, 6 мая, 3 этап Беэр-Шева - Эйлат (Be'Er Sheva - Eilat);
239 км – самый протяженный этап на Джиро д'Италия-2018, 15 мая, 10 этап Пенне - Гуальдо-Тадино (Penne - Gualdo Tadino);
405,7 км – по территории Израиля на 1 - 3 этапах на Джиро д’Италия-2018;
2001 м - финиш этапа на Джиро д’Италия-2018, 26 мая, 20 этап Суза - Червинья (Susa - Cervinia);
2135 м - самый высокогорный финиш этапа на Джиро д’Италия-2018, 13 мая, 9 этап Песко-Саннита - Гран Сассо д'Италия (Pesco Sannita - Gran Sasso D'Italia);
2178 м - наивысшая точка Джиро д'Италия-2018 Cima Coppi - Колле делле Финестре (Colle delle Finestre) на 19 этапе;
4100 м - набор высоты на 14 этапе;
4500 м - набор высоты на 19 этапе.
Горы на Джиро д'Италия-2018:
1 финиш этапа в гору 2 категории;
1 финиш этапа в гору 4 категории;
4 этапа без категорийных подъемов;
6 финишей этапа в гору 1 категории;
6 горных этапов;
6 среднегорных этапов.
7,8 км по гравийной дороге со средним градиентом 9.2% на подъеме Colle delle Finestre
9,2% средний градиент на 18.45 км подъема на Colle delle Finestre
14,9% средний градиент на участке в 5.9 км на Monte Zoncolan
Всего на Джиро д'Италия 2018 будет 39 категорийных вершин:
1 Cima Coppi;
8 гор первой категории;
9 гор второй категории;
9 гор третьей категории;
12 гор четвертой категории.
С точки зрения борьбы за генеральную и горную классификации Джиро д'Италия-2018 условно можно разделить на две части. Первая - этапы с 1-го по 13-й:
- 2 подъема первой категории:
6 этап – финиш на Этне (Etna);
9 этап – финиш на Гран Сассо д'Италия (Кампо Императоре) (Gran Sasso D'Italia (Campo Imperatore));
- 4 подъема второй категории:
8 этап – финиш на Монтеверджине-ди-Меркольяно (Montevergine Di Mercogliano);
- 3 подъема третьей категории;
- 11 подъемов четвертой категории:
11 этап – финиш в Озимо (Osimo).
2700 м набор высоты на 6 этапе Кальтаниссетта - Этна, 164 км
2300 м набор высоты на 8 этапе Прая-а-Маре - Монтеверджине-ди-Меркольяно, 209 км
3500 м набор высоты на 9 этапе Песко-Саннита - Гран Сассо д'Италия, 225 км
и вторая часть Джиро д'Италия-2018 этапы с 14-го по 20-ый этапы включительно:
- 1 Cima Coppi – Колле делле Финестре (Colle delle Finestre) на 19 этапе;
- 6 подъемов первой категории:
14 этап – финиш на Монте Дзонколан (Monte Zoncolan);
18 этап – финиш на Прато Невозо (Prato Nevoso);
19 этап – финиш на Бардонеккья (Bardonecchia);
20 этап – Коль Цекоре (Col Tsecore), Коль Сен-Панталеон (Col Saint-Pantaleon) и финиш на Червинья (Cervinia);
- 5 подъемов второй категории:
- 6 подъемов третьей категории;
- 1 подъем четвертой категории.
4100 м набор высоты на 14 этапе Сан-Вито-аль-Тальяменто - Монте Дзонколан, 186 км
3700 м набор высоты на 15 этапе Тольмеццо - Саппада, 176 км
4500 м набор высоты на 19 этапе Венария-Реале - Бардонеккья, 184 км
3800 м набор высоты на 20 этапе Суза - Червинья, 214 км
Очки Мирового Тура на Джиро д'Италия-2018
20 очков получает лидер Джиро д'Италия-2018 за ношение розовой майки на этапе в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking);
100 очков получает победитель этапа Джиро д'Италия-2018 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);
100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Джиро д'Италия-2018 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20);
850 получает победитель генеральной классификации Джиро д'Италия-2018 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking).
1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140
11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40
21-25 место: по 32 очка
26-30 место: по 24 очка
31-40 место: по 20 очков
41-50 место: по 16 очков
51-55 место: по 12 очков
56-60 место: по 8 очков
Список этапов на Джиро д'Италия-2018
4. 05. Пятница. Этап 1: Иерусалим - Иерусалим (ITT), 9,7 км
5. 05. Суббота. Этап 2: Хайфа - Тель-Авив, 167 км
6. 05. Воскресенье. Этап 3: Беэр-Шева - Эйлат, 229 км
7. 05. Понедельник. День отдыха
8. 05. Вторник. Этап 4: Катания - Кальтаджироне, 198 км
9. 05. Среда. Этап 5: Агридженто - Санта-Нинфа, 153 км
10. 05. Четверг. Этап 6: Кальтаниссетта - Этна, 164 км
11. 05. Пятница. Этап 7: Пиццо - Прая-а-Маре, 159 км
12. 05. Суббота. Этап 8: Прая-а-Маре - Монтеверджине-ди-Меркольяно, 209 км
13. 05. Воскресенье. Этап 9: Песко-Саннита - Гран Сассо д'Италия, 225 км
14. 05. Понедельник. День отдыха
15. 05. Вторник. Этап 10: Пенне - Гуальдо-Тадино, 239 км
16. 05. Среда. Этап 11: Ассизи - Озимо, 156 км
17. 05. Четверг. Этап 12: Озимо - Имола, 214 км
18. 05. Пятница. Этап 13: Феррара - Нервеза-делла-Батталья, 180 км
19. 05. Суббота. Этап 14: Сан-Вито-аль-Тальяменто - Монте Дзонколан, 186 км
20. 05. Воскресенье. Этап 15: Тольмеццо - Саппада, 176 км
21. 05. Понедельник. День отдыха
22. 05. Вторник. Этап 16: Тренто - Роверето (ITT), 34,2 км
23. 05. Среда. Этап 17: Рива-дель-Гарда - Изео, 155 км
24. 05. Четверг. Этап 18: Аббьятеграссо - Прато Невозо, 196 км
25. 05. Пятница. Этап 19: Венария-Реале - Бардонеккья, 184 км
26. 05. Суббота. Этап 20: Суза - Червинья, 214 км
27. 05. Воскресенье. Этап 21: Рим - Рим, 115 км
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