Джиро д'Италия-2018. Цифры и числа 

Yuriy 17

Джиро д'Италия-2018. Цифры и ... (5) VeloLive не написал самое интересное - кто будет победителем Джиро.

Earl57

Майкл Вудс и Роман Барде – при ... (2) Цитата: Anna P. Вот Вудс тоже феномен - в каком-то смысле круче Роглича...

Интересно, как ему (или кому-то) пришла мысль сесть на велосипед.

Как бы ни сложилось дальше, а вид спорта поменял не зря...

У него была тяжелая травма ноги, из-за которой закончилась его вполне успешная карьера легкоатлета. Он на средние дистанции бегал, если мне память не изменяет. В целях реабилитации ноги ему порекомендовали езду на велосипеде. Увидев, как он ездит, его девушка и друзья убедили его участвовать в любительских велогонках. А после успехов на любительском уровне на него обратили внимание руководители канадской континентальной команды Garneau - Quebecor. Сам Мики рассказывал, что терять ему нечего, кроме нелюбимой работы, поэтому он согласился и подписал свой первый профессиональный контракт. Года четыре он гонялся на континентальном уровне, потом в 2016 году его пригласили в Канондейл.

Kreo69

Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (35) Цитата: Brodyazhnik

Пы.Сы. Катюша уже даже не печаль, а вселенская тоска.

А с кем Катюше классики выигрывать? И опять же, они там за волосы воюют, в смысле спонсор сильно влияет на спортивную стратегию команды поэтому, например Ильнур будет с минимальной поддержкой на ГТ, а вокруг Киттеля будут суетиться.

Anna P.

Майкл Вудс и Роман Барде – при ... (2) Вот Вудс тоже феномен - в каком-то смысле круче Роглича... Интересно, как ему (или кому-то) пришла мысль сесть на велосипед. Как бы ни сложилось дальше, а вид спорта поменял не зря...

motte

Джиро д'Италия-2018. Цифры и ... (5) Цитата: tiuteamd



Как думаете на грантуре разница в 22 гощика сильно повлияет на кол-во заволов на первых этапах ? ))

Без разницы, первые этапы всегда на выживание для претендентов на генерал и не только.. Жаль, не смогу быть там ибо лечу в Милан и далее по Италии…но в начале июня.. Всем удачи !

Camel

Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (35) Если уж говорить об ошибках в комментариях прямого эфира, то их значительно меньше, чем оговорок и это, на мой взгляд, объясняется обычной профессиональной усталостью от монотонного многочасового монолога. Это совершенно нормально по сравнению с тем, что мы в своих немногословных комментариях на ЭТОМ сайте допускаем значительно больше ошибок, чем они за несколько часов эфира.

tiuteamd

ДТП унесло жизнь российской ве ... (15) Нет просто если ты убил, становишься убийцей, только бывают случаи , когда ты ничего поделать не смог , ты ехал по ПДД . и какой-то дурак прыгнул под колеса... тогда ты убийца, но по закону и морали ты не виноват.

а если у тебя нету правил и ты считаешь себя самым умным, нарушая ПДД делая обгоны и убивая людей. надо наказывать по полной и не жалеть таких дураков.

Earl57

Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (35) Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Извините я не понял с це це це. CCC Sprandi Polkowice

tiuteamd

Джиро д'Италия-2018. Цифры и ... (5) 176 гонцов ) думаю можно было бы ещё 1 команду )) Как думаете на грантуре разница в 22 гощика сильно повлияет на кол-во заволов на первых этапах ? ))

Сейтмеметов сейтхалил

Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (35) Цитата: Earl57 Цитата: Rebellix Что - то я не вижу впечатлений от эфира СК, конкретно по последним 30 км. Всех всё устроило, я так понимаю? А то совсем молодых Брейдо и Мамучашвили даже в тембре голоса "не том" уличали, а здесь, с, на мой взгляд, полнейшим непрофессионализмом - тишина? Ну, понятно, икона же

Да уж, то ли дело бурное и многословное удивление Отара появлением на спринтерском финише Никколо Бонифацио. Вот только забыл пояснить, что собственнно удивительного в том, что спринтер спринтует на спринтерском этапе. Или молодой и талантливый комментатор банально не заметил фамилию Бонифацио, когда быстренько по диагонали просматривал старт-лист гонки.

А "команда ЦэЦэЦэ" - это вообще шедевр!!!

Да уж, то ли дело бурное и многословное удивление Отара появлением на спринтерском финише Никколо Бонифацио. Вот только забыл пояснить, что собственнно удивительного в том, что спринтер спринтует на спринтерском этапе. Или молодой и талантливый комментатор банально не заметил фамилию Бонифацио, когда быстренько по диагонали просматривал старт-лист гонки.А "команда ЦэЦэЦэ" - это вообще шедевр!!! Извините я не понял с це це це.