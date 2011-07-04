VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Джиро д'Италия-2018. Цифры и числа

Джиро д'Италия-2018. Цифры и числа 

Джиро д’Италия-2017    101-ая по счету Джиро д'Италия стартует 4 мая в Иерусалиме с индивидуальной гонки с раздельным стартом. На старт Джиро д'Италия-2018 выйдут велогонщики, представляющие 22 команды. Первые 3 этапа пройдут по территории государства Израиль. Первый день отдыха и перелет на итальянский остров Сицилию  выпадает на понедельник 7 мая. Третий день отдыха состоится в понедельник 21 мая перед индивидуальной гонкой с раздельным стартом протяженностью 34,2 км на 16 этапе.

 Джиро д'Италия-2018 завершится 27 мая спринтерским этапом в столице Италии - Риме. Общая протяженность Джиро д'Италия-2018 составит 3562,9 км.

 

  А теперь сосредоточим свое внимание на цифрах и числах, которые предложили организаторы Джиро д'Италия участникам и любителям велоспорта с 4 мая по 27 мая 2018 года.

1-ый старт Джиро д'Италия в Израиле;

2 индивидуальных разделки; 

3 дня отдыха;

6 горных этапов;

6 среднегорных этапов;

6 этапов протяженностью 200 км и более;

7 спринтерских этапов;

8 велогонщиков в команде;

19 этапов с бонификацией на финише;

21 этап на Джиро д'Италия-2018;

38 промежуточных спринтов;

176 велогонщиков стартуют на Джиро д'Италия-2018.

Общая протяженность Джиро д'Италия-2018 составит 3562,2 км, в том числе:

9,7 км – индивидуальная разделка на 1 этапе в Иерусалиме;

34,2 км – индивидуальная разделка на 16-м этапе Тренто - Роверето (Trento - Rovereto);

43,9 км - общая протяженность индивидуальных разделок Джиро д’Италия-2018;  

115 км - этап "дружбы" 21 этап в Риме (Roma);

153 км – наименее протяженный этап на Джиро д'Италия-2018, 5-й этап Агридженто - Санта-Нинфа (Agrigento - Santa Ninfa), пройдёт 9 мая;
172,8 км – средняя протяженность этапов на 3 неделе без учета раздельного старта;

185,2 км – средняя протяженность этапов на Джиро д'Италия-2018 без учета разделок;

188 км – средняя протяженность этапов на 1 неделе;

191,8 км – средняя протяженность этапов на 2 неделе;

229 км - второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2018, 6 мая, 3 этап Беэр-Шева - Эйлат (Be'Er Sheva - Eilat);
239 км – самый протяженный этап на Джиро д'Италия-2018, 15 мая, 10 этап Пенне - Гуальдо-Тадино (Penne  - Gualdo Tadino); 

405,7 км –  по территории Израиля на 1 - 3 этапах на Джиро д’Италия-2018; 

2001 м - финиш этапа на Джиро д’Италия-2018, 26 мая, 20 этап Суза - Червинья (Susa - Cervinia);

2135 м - самый высокогорный финиш этапа на Джиро д’Италия-2018, 13 мая, 9 этап Песко-Саннита - Гран Сассо д'Италия (Pesco Sannita - Gran Sasso D'Italia);

2178 м  - наивысшая точка Джиро д'Италия-2018 Cima Coppi - Колле делле Финестре (Colle delle Finestre) на 19 этапе;

4100 м - набор высоты на 14 этапе;

4500 м - набор высоты на 19 этапе. 

   Горы на Джиро д'Италия-2018:

финиш этапа в гору 2 категории;

финиш этапа в гору 4 категории;

4 этапа без категорийных подъемов; 
финишей этапа в гору 1 категории;
6 горных этапов;
6 среднегорных этапов. 

7,8 км по гравийной дороге со средним градиентом 9.2% на подъеме Colle delle Finestre

9,2% средний градиент на 18.45 км подъема на Colle delle Finestre 

14,9% средний градиент на участке в 5.9 км на Monte Zoncolan

 

Всего на Джиро д'Италия 2018 будет 39 категорийных вершин:
1 Cima Coppi;
8 гор первой категории;
гор второй категории;
9 гор третьей категории;
12 гор четвертой категории.

 

С точки зрения борьбы за генеральную и горную классификации Джиро д'Италия-2018 условно можно разделить на две части. Первая - этапы с 1-го по 13-й:


2 подъема первой категории:
6 этап – финиш на Этне (Etna);

9 этап – финиш на Гран Сассо д'Италия (Кампо Императоре) (Gran Sasso D'Italia (Campo Imperatore));

- 4 подъема второй категории:

8 этап – финиш на Монтеверджине-ди-Меркольяно (Montevergine Di Mercogliano);
3 подъема третьей категории;
11 подъемов четвертой категории:

11 этап – финиш в Озимо (Osimo).

2700 м набор высоты на 6 этапе Кальтаниссетта - Этна, 164 км

2300 м набор высоты на 8 этапе Прая-а-Маре - Монтеверджине-ди-Меркольяно, 209 км

3500 м набор высоты на 9 этапе Песко-Саннита - Гран Сассо д'Италия, 225 км

 

и вторая часть Джиро д'Италия-2018 этапы с 14-го по 20-ый этапы включительно:

 

- 1 Cima Coppi – Колле делле Финестре (Colle delle Finestre) на 19 этапе;
6 подъемов первой категории:

14 этап – финиш на Монте Дзонколан (Monte Zoncolan);
18 этап – финиш на Прато Невозо (Prato Nevoso);
19 этап – финиш на Бардонеккья (Bardonecchia);
20 этап – Коль Цекоре (Col Tsecore), Коль Сен-Панталеон (Col Saint-Pantaleon) и финиш на Червинья (Cervinia);

5 подъемов второй категории:
6 подъемов третьей категории;

1 подъем четвертой категории.

 

4100 м набор высоты на 14 этапе Сан-Вито-аль-Тальяменто - Монте Дзонколан, 186 км

3700 м набор высоты на 15 этапе Тольмеццо - Саппада, 176 км
4500 м набор высоты на 19 этапе Венария-Реале - Бардонеккья, 184 км
3800 м набор высоты на 20 этапе Суза - Червинья, 214 км

 

Очки Мирового Тура на Джиро д'Италия-2018

 

20 очков получает лидер Джиро д'Италия-2018 за ношение розовой майки на этапе в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

 

100 очков получает победитель этапа Джиро д'Италия-2018 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

 

100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Джиро д'Италия-2018 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20);

 

850 получает победитель генеральной классификации Джиро д'Италия-2018 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking).

 

1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140 

11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40
21-25 место: по 32 очка

26-30 место: по 24 очка

31-40 место: по 20 очков
41-50 место: по 16 очков
51-55 место: по 12 очков
56-60 место: по 8 очков

 

Список этапов на Джиро д'Италия-2018

4. 05. Пятница. Этап 1: Иерусалим - Иерусалим (ITT), 9,7 км
5. 05. Суббота. Этап 2: Хайфа - Тель-Авив, 167 км
6. 05. Воскресенье. Этап 3: Беэр-Шева - Эйлат, 229 км
7. 05. Понедельник. День отдыха 
8. 05. Вторник. Этап 4: Катания - Кальтаджироне, 198 км
9. 05. Среда. Этап 5: Агридженто - Санта-Нинфа, 153 км
10. 05. Четверг. Этап 6: Кальтаниссетта - Этна, 164 км
11. 05. Пятница. Этап 7: Пиццо - Прая-а-Маре, 159 км
12. 05. Суббота. Этап 8: Прая-а-Маре - Монтеверджине-ди-Меркольяно, 209 км
13. 05. Воскресенье. Этап 9: Песко-Саннита - Гран Сассо д'Италия, 225 км
14. 05. Понедельник. День отдыха
15. 05. Вторник. Этап 10: Пенне - Гуальдо-Тадино, 239 км
16. 05. Среда. Этап 11: Ассизи - Озимо, 156 км
17. 05. Четверг. Этап 12: Озимо - Имола, 214 км
18. 05. Пятница. Этап 13: Феррара - Нервеза-делла-Батталья, 180 км
19. 05. Суббота. Этап 14: Сан-Вито-аль-Тальяменто - Монте Дзонколан, 186 км
20. 05. Воскресенье. Этап 15: Тольмеццо - Саппада, 176 км
21. 05. Понедельник. День отдыха
22. 05. Вторник. Этап 16: Тренто - Роверето (ITT), 34,2 км
23. 05. Среда. Этап 17: Рива-дель-Гарда - Изео, 155 км
24. 05. Четверг. Этап 18: Аббьятеграссо - Прато Невозо, 196 км
25. 05. Пятница. Этап 19: Венария-Реале - Бардонеккья, 184 км
26. 05. Суббота. Этап 20: Суза - Червинья, 214 км
27. 05. Воскресенье. Этап 21: Рим - Рим, 115 км

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур превью Джиро д'Италия-2018 Мировой Тур UCI Италия

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Hitachi

    ZX330-5G

    Сегодня, 08:09 | Регистрация: 7.09.2015

    Ждем с нетерпением 

  2. f16

    Сегодня, 09:22 | Регистрация: 16.08.2017

    не, не под тома гонка

  3. Имя: Iuri

    tiuteamd

    Сегодня, 09:30 | Регистрация: 10.07.2017

    176 гонцов )  думаю можно было бы ещё 1 команду ))

     

    Как думаете на грантуре разница в 22 гощика сильно повлияет на кол-во заволов на первых этапах ? ))

  4. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 10:22 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: tiuteamd

     
    Как думаете на грантуре разница в 22 гощика сильно повлияет на кол-во заволов на первых этапах ? ))

    Без разницы, первые этапы всегда на выживание для претендентов на генерал и не только.. 

    Жаль,  не смогу быть там ибо лечу в Милан и далее по Италии…но в начале июня..  

    Всем удачи !

  5. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 11:33 | Регистрация: 8.07.2017

    VeloLive не написал самое интересное - кто будет победителем Джиро.

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

24 - 29 апреля 2018

Tour de Romandie

1 мая 2018

Eschborn-Frankfurt

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia


ОПРОС

Какая из Арденнских классик-2018 понравилась больше?

Комментарии

  • Yuriy 17
    Джиро д'Италия-2018. Цифры и ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    VeloLive не написал самое интересное - кто будет победителем Джиро.

  • Earl57
    Майкл Вудс и Роман Барде – при ... (2)
    Earl57-Фото

    Цитата: Anna P.
    Вот Вудс тоже феномен - в каком-то смысле круче Роглича...
    Интересно, как ему (или кому-то) пришла мысль сесть на велосипед.
    Как бы ни сложилось дальше, а вид спорта поменял не зря...

    У него была тяжелая травма ноги, из-за которой закончилась его вполне успешная карьера легкоатлета. Он на средние дистанции бегал, если мне память не изменяет. В целях реабилитации ноги ему порекомендовали езду на велосипеде. Увидев, как он ездит, его девушка и друзья убедили его участвовать в любительских велогонках. А после успехов на любительском уровне на него обратили внимание руководители канадской континентальной команды Garneau - Quebecor. Сам Мики рассказывал, что терять ему нечего, кроме нелюбимой работы, поэтому он согласился и подписал свой первый профессиональный контракт. Года четыре он гонялся на континентальном уровне, потом в 2016 году его пригласили в Канондейл.

  • Kreo69
    Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (35)
    Kreo69-Фото

    Цитата: Brodyazhnik

    Пы.Сы. Катюша уже даже не печаль, а вселенская тоска.

     

    А с кем Катюше классики выигрывать? И опять же, они там за волосы воюют, в смысле спонсор сильно влияет на спортивную стратегию команды поэтому, например Ильнур будет с минимальной поддержкой на ГТ, а вокруг Киттеля будут суетиться.

  • Anna P.
    Майкл Вудс и Роман Барде – при ... (2)
    Anna P.-Фото

    Вот Вудс тоже феномен - в каком-то смысле круче Роглича...

    Интересно, как ему (или кому-то) пришла мысль сесть на велосипед.

    Как бы ни сложилось дальше, а вид спорта поменял не зря...

  • motte
    Джиро д'Италия-2018. Цифры и ... (5)
    motte-Фото

    Цитата: tiuteamd

     
    Как думаете на грантуре разница в 22 гощика сильно повлияет на кол-во заволов на первых этапах ? ))

    Без разницы, первые этапы всегда на выживание для претендентов на генерал и не только.. 

    Жаль,  не смогу быть там ибо лечу в Милан и далее по Италии…но в начале июня..  

    Всем удачи !

  • Camel
    Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (35)
    Camel-Фото

    Если уж говорить об ошибках в комментариях прямого эфира, то их значительно меньше, чем оговорок и это, на мой взгляд, объясняется обычной профессиональной усталостью от монотонного многочасового монолога. Это совершенно нормально по сравнению с тем, что мы в своих немногословных комментариях на ЭТОМ сайте допускаем значительно больше ошибок, чем они за несколько часов эфира.

  • tiuteamd
    ДТП унесло жизнь российской ве ... (15)
    tiuteamd-Фото
    Нет просто если ты убил, становишься убийцей, только бывают случаи , когда ты ничего поделать не смог , ты ехал по ПДД . и какой-то дурак прыгнул под колеса... тогда ты убийца, но по закону и морали ты не виноват.
    а если у тебя нету правил и ты считаешь себя самым умным, нарушая ПДД делая обгоны и убивая людей. надо наказывать по полной и не жалеть таких дураков.
  • Earl57
    Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (35)
    Earl57-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Извините я не понял с це це це.

    CCC Sprandi Polkowice

     

  • tiuteamd
    Джиро д'Италия-2018. Цифры и ... (5)
    tiuteamd-Фото

    176 гонцов )  думаю можно было бы ещё 1 команду ))

     

    Как думаете на грантуре разница в 22 гощика сильно повлияет на кол-во заволов на первых этапах ? ))

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (35)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Rebellix
    Что - то я не вижу впечатлений от эфира СК, конкретно по последним 30 км. Всех всё устроило, я так понимаю? А то совсем молодых Брейдо и Мамучашвили даже в тембре голоса "не том" уличали, а здесь, с, на мой взгляд, полнейшим непрофессионализмом - тишина? Ну, понятно, икона же

    Да уж, то ли дело бурное и многословное удивление Отара появлением на спринтерском финише Никколо Бонифацио. Вот только забыл пояснить, что собственнно удивительного в том, что спринтер спринтует на спринтерском этапе. Или молодой и талантливый комментатор банально не заметил фамилию Бонифацио, когда быстренько по диагонали просматривал старт-лист гонки.
    А "команда ЦэЦэЦэ" - это вообще шедевр!!! 
    Извините я не понял с це це це.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 апреля

Tony Martin (Team KATUSHA-Alpecin)

Alexander Vlasov (Gazprom - RusVelo)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
5 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
7 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
8 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
9 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
10 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 931

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2018 (129)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)