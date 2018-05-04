Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 1 этап, Иерусалим - Иерусалим (ITT), 9,7 км



Первый Гран-тур влосезона 2018 года - итальянская супермногодневная велогонка Джиро д'Италия (Giro d'Italia), впервые в истории велоспорта, стартует в Израиле. Это также самый южный и восточный старт «Корса Роза» в истории велогонки, а также впервые этапы Джиро д'Италия пройдут на территории Азии, что делает этот старт самым восточным за всю историю Джиро д'Италии.



Израиль - страна на Ближнем Востоке у восточного побережья Средиземного моря. Территорию, на которой расположен Израиль, иудеи, христиане и мусульмане считают библейской Святой Землей. В Старом городе Иерусалима расположены главные святыни страны: Храмовая гора, на которой возведены святилище Купол скалы, древняя Стена Плача и мечеть Аль-Акса, и храм Гроба Господня.



Участники итальянского Гран-тура за первые три этапа велогонки пересекут страну от прекрасных холмов, расположенных на севере Израиля, до поражающих глаз просторов пустыни на юге страны. Борьба за победу на этапах развернётся на фоне самых значительных исторических и религиозных достопримечательностей Израиля.



На старт первого этапа участники 101-го выпуска Джиро д'Италия выйдут в столице Израиля городе Иерусалим (Jerusalem).



Иерусалим - один из самых древних городов мира. Он является одним из духовных центров религиозного паломничества. В Старом городе расположена Стена Плача. Это остаток опорных конструкций царя Ирода Великого, служащих западным укреплением Храмовой горы. Сегодня это место является самым святым местом для иудеев со всего мира. Многочисленные туристы, независимо от их религиозной принадлежности, стремятся попасть сюда, помолиться и оставить в Стене Плача записку с обращением к Богу.



Ещё одним важным местом в Иерусалиме является Храм Гроба Господня, главный храм христианского мира. Он был возведён на месте, где завершился земной путь Иисуса Христа, здесь он был распят, похоронен; а после, на третий день, воскрес.

1-й этап Джиро д’Италия-2018 посвящён великому итальянскому велогонщику Джино Бартали (Gino Bartali), трёхкратному победителю итальянского Гран-тура, двухкратному победителю Тур де Франс. В годы Второй мировой войны Джино Бартали спас сотни приговорённых к смерти итальянских евреев. К тому времени он уже был прославленным спортсменом. Поклонником таланта Бартали был Бенито Муссолини, поэтому итальянский гонщик получил свободу передвижений по стране. И Джино Бартали использовал своё имя ради спасения людей. Он притворялся, что едет на тренировку, доезжал до тайного убежища, где прятались еврейские семьи, собирал их фотографии и возвращался к Джорджо Ниссиму, бухгалтеру из Пизы, организатору спасения. Кроме того, благодаря своему положению Бартали мог узнавать о возможных рейдах фашистов в убежища. Ни фашистская полиция, ни военные не решались вызвать недовольство Муссолини, и поэтому Бартали, ездивший в майке, на которой было написано его имя, никто не останавливал для проверок. Было подсчитано, что таким образом с сентября 1943 по июнь 1944 им было спасено около 800 человек. Но о подвиге итальянского велогонщика стало известно лишь в 2000 году.

В 2003 году израильский Национальный институт памяти жертв Катастрофы (Холокоста) и героизма мемориала «Яд ва-Шем посмертно присвоил Джино Бартали почётное звание «Праведник народов мира». Это звание присваивается не-еврееям, которые спасали евреев годы нацистской оккупации Европы, рискуя собственной жизнью. Имя Джиро Бартали выгравировано в Саду Праведников мира на мемориальной стене почёта, находящемся в Мемориальном комплексе Яд ва-Шем. Мемориал был основан в 1953 году и представляет собой комплекс, расположенный на площади в 18 гектаров. Он включает в себя Музей истории Холокоста, мемориальные объекты и открытые памятные площади. Яд ва-Шем является вторым по посещаемости после Западной Стены в Израиле. Он находится в Иерусалиме на на Хар ха-Зикарон (Горе Памяти), на западном склоне горы Герцля, на высоте 804 м над уровнем моря, рядом с Иерусалимским лесом.

В честь исторического старта Джиро д’Италия на территории Израиля Джино Бартали было присвоено звание почётного гражданина Израиля. Сертификат о присвоении звания Джойе Бартали, внучке Джино Бартали, вручил председатель мемориального комплекса Яд ва-Шем Авнер Шалев.



Участникам Джиро д'Италия-2018 на первом этапе велогонки предстоит проехать индивидуальную гонку с раздельным стартом. Маршрут 1-го этапа протяжённостью 9,7 км проложен по ходу часовой стрелки по улицам города, расположенным на отметке 750-820 метров над уровнем моря. Старт первого этапа в Иерусалиме к тому же является самым высотным на Джиро д'Италия-2018 - 770 м над уровнем моря.



Пересечённый рельеф местности, на котором велогонщикам предстоит преодолеть 16 поворотов, состоит из четырёх километров в тягуны со средними градиентами до 5% и максимальными 9% на финише, остальная часть маршрута стартового этапа Джиро д'Италия-2018 спуски - пологие и скоростные. Промежуточная отсечка времени расположена на отметке 5.1 километр.



Технически сложная дистанция с чередованием спусков и подъёмов, многочисленными поворотами и заключительным подъёмом к финишу подойдёт не всем генеральщикам, разрывы между которыми могут достигать до одной минуты.



Претендентами на победу можно назвать действующего чемпиона мира в разделке, прошлогоднего победителя Джиро д'Италия Тома Дюмулина, а также Роана Денниса, Тони Мартина, Виктора Кампенартса, Василия Кириенко, Криса Фрума... Победитель этапа наденет розовую майку лидера и цикламеновую майку лидера классификации по очкам.



Маршрут первого этапа проложен по улицам Иерусалима, на которых находятся различные исторические, религиозные, культурные памятники города.



Стартуют участники первого этапа Джиро д'Италия-2018 возле Отеля "Царь Давид" (The King David Hotel). Это 5-звёздочный отель, который был открыт в 1931 году и с первых своих дней принимал высокопоставленных гостей со всего мира. Отель "Царь Давид" - один из легендарных отелей мира, идеально расположен в точке слияния исторического Старого Города и динамично развивающегося центра нового Иерусалима. Возведённое по проекту швейцарского архитектора Эмиля Вокта (Emile Voct), здание отеля сочетает в себе европейскую симметрию и восточный стиль с куполами, многочисленными арками, разноцветными камнями.



За 8,7 км до финиша участники этапа проедут район Мишкенот Шааним (Mishkenot Sha'anim) — первый район Иерусалима, появившийся за стенами Старого города. Он был построен в 1860 году еврейским филантропом британского происхождения Мозесом Монтефиоре (Moses Montifiore). Общины Йемин Моше, Зихрон Моше, Кирьят Моше были названы в честь Монтефиоре. Там же были построены больницы Мисгав Ладах и Бикур Холим. От Яффы до Иерусалима была проведена железная дорога.



В наши дни этот район стал излюбленным местом музыкантов, художников и писателей.



Также здесь находится ветряная мельница Монтефиоре (Montifore Windmill), она была построена в 1857 году. Но по прямому назначению ею так и не смогли воспользоваться из-за недостаточной силы ветра. В наши дни в её стенах расположен музей.



За 8,3 км до финиша расположено здание первого железнодорожного вокзала Иерусалима, которое было открыто в 1892 году. Вокзал был действующим вплоть до 1998 года, затем его закрыли. После реставрации с 2013 года здание первого железнодорожного вокзала стало центром социальной активности. По пятницам в его стенах проводят ярмарку местных художников.



За 8,1 км до финиша расположен Иерусалимский театр. Он был открыт в 1971 году и состоит из четырёх залов, включая симфонический. В театре успешно сосуществуют современное театральное искусство и произведения, написанные на древнееврейском и арамейском языках.



За 6,9 км до финиша на маршруте этапа расположена Французская площадь (Kikar Tsarfat - French Square / Paris Square) известна также под названием Парижская, она располагается в центре Иерусалима напротив отеля «Млахим» в престижном районе Тальбия. Площадь появилась в 1959 году. В 2007 году в центре площади установили фонтан, который был подарен мэром Парижа к 60-ти летнему юбилею образования государства Израиля. После этого площадь была переименована в Парижскую. Фонтан представляет собой четырёхметровую трёхъярусную конструкцию из каменных чаш и является копией знаменитого версальского фонтана. На площади расположен ресторан «Café de Paris».



За 5,3 км до финиша участники велогонки проедут мимо Музея Израиля, основанного в 1965 году. В число экспонатов музея входят самые древние библейские рукописи в мире.



За 4,6 км до финиша на горе Скопус участники проедут мимо Еврейского университета, основанного в 1918 году. Он является главным университетом Израиля и входит в число 100 ведущих университетов мира. В число учредителей университета входили Альберт Эйнштейн и Зигмунд Фрейд. Альберт Эйнштейн завещал Еврейскому университету все свои письма и рукописи, а также копирайт на коммерческое использование своего образа и имени. Университет выпустил огромное количество выдающихся специалистов, среди них только за последние пять лет – 10 нобелевских лауреатов.



Напротив университета расположен Музей науки имени Блюмфильда (Neri Bloomfield), основанный в 1992 году. В музее представлено множество интерактивных экспонатов для детей и взрослых, которые делают акцент на развитие любви к физике и механике. Музей науки имени Блюмфильда — самый удивительный музей мира, в котором все можно трогать руками, крутить, запускать, заводить, экспериментировать.



За 3,5 км до финиша расположено здание парламента Израиля - Кнессет. Парламент состоит из 120 членов, эта традиция берёт начало со дня Кнессета 1-го созыва, который состоялся 25 января 1949 года.



За 3,2 км до финиша участники велогонки проедут мимо здания Верховного суда Израиля. Судьи Верховного суда, как и судьи низших судебных инстанций, назначаются президентом Израиля по представлению Комиссии по избранию судей, состоящей из девяти членов. В Верховном суде судьи назначаются на постоянную должность и пребывают в своих полномочиях до достижения возраста 70 лет, после которого уходят в отставку. Судебная независимость является важной опорой израильской демократии.



За 2 км до финиша велогонщики окажутся на одной из главных улиц центра Иерусалима - Бен-Йехуда (Ben Yehuda). Улица Бен-Йехуда является пешеходной и закрытой для транспорта с 1983 года. Здесь расположены многочисленные сувенирные лавки, рестораны, бары. Улица была названа в честь основателя современного иврита - Элиэзера Бен-Йехуды (Eliezer Ben Yehuda).



За 1 км до финиша расположена штаб-квартира Еврейского агентства для Израиля (JAFI), известного также как Еврейское агентство или Сохнут, — международная сионистская организация с центром в государстве Израиль, которая занимается иммиграционными вопросами и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом. Сегодня организация Сохнут представлена сетью сотрудников во всем мире, общее количество которых превышает 450 человек. Представительства организации размещены в 80 странах мира.



За 300 метров до финиша на пересечении двух улиц стоит знаменитое здание под названием «Главное Строение» (Generali Building) 1934 года постройки. Его отличительная особенность, принёсшая ему известность, - огромная скульптура крылатого льва на крыше. В стенах этого здания расположены офисы и коммерческие представительства различных ведущих торговых компаний Израиля. Также в нём размещается администрация города, офисы правительственных учреждений.



За 200 метров до финиша раскинулся торговый центр Мамилла Молл (Mamilla Mall). Он расположен между центром современного Иерусалима и Старым городом – это шикарная галерея магазинов, бутиков и кафе. Его истоки ведут ещё в далёкий 1880 год, когда богатые арабы строили на этом месте свои дома и фабрики. В 1972 году улицы этого квартала были реконструированы и появился торговый центр.

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