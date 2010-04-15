Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 6 этап, Кальтаниссетта - Этна

Шестой этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 стартует в самом сердце Сицилии, в городе Кальтаниссетта (Caltanissetta). Городок расположен на высоте 568 м над уровнем моря (второй по высоте город на Сицилии после Энны), на склоне горы Сан Джулиано. На месте современного Кальтаниссетта археологами найдены следы сицилийских и древнегреческих поселений. Самое раннее поселение этих мест датируется 600 г до н.э. Сам же город сформировался в виде крепости (замок Пьетраросса (castello di Pietrarossa) в период арабского правления на Сицилии. Эта крепость всё ещё видна на краю города в виде нескольких башен и стен.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 6 этап



Основанный в древние времена, город сформировался в виде крепости в период арабского правления на Сицилии. Значительно вырос и развился во времена Средневековья превратившись в крупный город, которым является и сегодня.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 6 этап



Добыча серы стала основным двигателем местной экономики после объединения Италии, о чём свидетельствует основание первого Института Минералов в Италии в 1862 году. Не так давно был создан ещё один - Музей минеральных ресурсов. Оба названы в честь Себастьяно Моттуры (Sebastiano Mottura) (1831-1897) - инженера, геолога Пьемонта и почётного гражданина Кальтаниссетты.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 6 этап



Археологический музей Кальтаниссетты является одним из наиболее важных на всей территории Сицилии. Здесь хранятся экспонаты большого исторического значения, относящиеся к культуре коренных народов (бронзовые находки, керамика), а также коллекции артефактов, оставленных завоевателями на территории, начиная с XI века до н.э.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 6 этап



Главная городская площадь Гарибальди имеет форму четырёхугольника. По краям площади расположены две великолепные по своему архитектурному строению церкви - собор Кальтаниссетты (La Cattedrale di Caltanissetta Santa Maria la Nova) на западной стороне и рядом с ней расположилась церковь Сан-Себастьяно (Chiesa di San Sebastiano), на северной стороне.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 6 этап

На южной стороне площади находится Дворец Кармине (Palazzo del Carmine), построенный в 1371 году. Дворец Кармине первоначально служил монастырём кармелитов, а в девятнадцатом веке перешёл в статус городской ратушей, в связи с чем претерпел ряд архитектурных изменений.

Город Кальтаниссетта в истории Джиро д'Италия



В Кальтаниссетте «Корса Роса» окажется во второй раз. Почти 42 года назад на Джиро д'Италия-1976 в Кальтаниссетте прошёл финиш 2-го этапа и страт 3-го этапа. Бельгийский велогонщик Роже де Вламинк (Roger De Vlaeminck) одержал победу на втором этапе протяжённостью 210 км.

Кальтаниссетта даст старт заключительного сицилийского этапа и первого на Джиро д’Италия-2018 с финишем в подъём 1-й категории.

Со старта пелотон отправится на восток. Этап делится на две части - подъезд к Этне и восхождение на неё. После 125 км пересечённого рельефа маршрута, проложённого с запада на восток по центральной части острова Сицилия, пелотон начнёт подъём сначала полого - 15 км с набором высоты 490 м и небольшим спуском, ведущим к началу восхождения до вершины подъёма 1-й категории, первой на Джиро д'Италия-2018.

Этна (Etna, 1 категория, 758 - 1736 м, протяжённость 15 км, перепад высот 978 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 15%). Этот этап - первая проверка генеральщиков. Выиграть на этом этапе Джиро д’Италия-2018 нельзя, но проиграть можно. Фаворитами можно назвать Мигеля Лопеса, Тибо Пино, Доменико Поццовиво, Криса Фрума, Фабио Ару, Тома Дюмулина и других.

Вулкан Этна и Джиро д’Италия



В истории итальянской супермногодневки Джиро д’Италия вулкан Этна входил в маршрут велогонки уже четыре раза. И судьба «Прекрасной и Ужасной» Этны на Джиро д’Италия была не слишком счастливой.



Впервые идея использовать подъём на вулкан Этна пришла зимой 1966 в преддверии празднования 50-го выпуска Джиро д’Италия-1967 года. Организаторы надеялись создать совершенно новый маршрут, который бы сочетал в себе классику и новизну. Тогда начались поиски трёх новых подъёмов. Блохаус (Block Haus) и Тре Чиме ди Лаваредо (Tre Cime di Lavaredo) в тот год на Джиро д’Италия не появились, но впоследствии произвели впечатление, а вот Этне не повезло в силу разных причин.



В 1967 проводился этап от Катании до Этны, но в пелотоне чувствовалась нервозность, гонщики выражали протест против слишком сложного маршрута, слишком долгих трансферов. Не получилось совместить на маршруте Джиро д’Италия прохождение Этны, Блокхауса и Тре Чиме ди Лаваредо. А подъём на Этну оказался не слишком сложным. В группе тогда произошёл естественный просев, за 7 км до вершины пелотон сократился до 15 человек. В финале из этой группы оторвались четверо, которые и разыграли финиш на Этне. В результате этап, протяжённость которого составляла 169 км, был пройден со средней скоростью 29 км/ч, его выиграл Франко Битосси (Franco Bitossi). Затем об Этне забыли на 22 года.



В 1989 на вулкане Этна финишировал 2-й этап Джиро д’Италия, который выиграл португалец Акасио Да Силва (Acacio Da Silva). Как развивались события этапа с подъёмом на Этну на Джиро д’Италия-1989 вы можете увидеть, просмотрев видеозапись.







И вот, спустя 27 лет, очередная встреча пелотона "Корса Роса" с Этной состоялась на Джиро д’Италия-2011. Напомним, как развивались события.



После 50 километров дистанции 9-го этапа Джиро д’Италия-2011 (Мессина - Этна, протяжённостью 159 км) сформировался отрыв из 9 человек. В его состав вошли Ярослав Попович (Yaroslav Popovych), который был едва ли не самым активным и заметным гонщиком в составе RadioShack, Джованни Висконти (Giovanni Visconti) (Farnese Vini – Neri Sottoli), Микаэль Шерель (Mikael Cherel) (AG2R La Mondiale), Ян Бакелантс (Jan Bakelants) (Omega Pharma – Lotto), Алессандро Ванотти (Alessandro Vanotti) (Liquigas - Cannondale), Пабло Ластрас Гарсия (Pablo Lastras Garcia) (Movistar Team), Филиппо Савини (Filippo Savini) (Colnago-CSF Inox), Матиас Франк (Mathias Frank) (BMC Racing Team) и Хуан Оррач (Juan Horrach) («Катюша»).



За 13 километров до финиша на склоне древнего вулкана впереди оставалась четвёрка гонщиков - Ластрас, Висконти, Франк, Бакелантс. Их преимущество составляло около двух с половиной минут. По мере приближения к началу финального подъёма разрыв между лидерами и группой фаворитов таял на глазах.



Тем временем впереди атаковал Хосе Рухано (Jose Rujano). Венесуэльский гонщик Androni Giocattoli уходил всё дальше. За 6,5 километров до финиша, в борьбу включился Альберто Контадор (Alberto Contador). Ускорение испанца на самом крутом участке подъёма смог поддержать только Микеле Скарпони (Michele Scarponi). Лучше бы итальянец этого не делал. Невооружённым глазом было видно, насколько легко танцует на педалях лидер Saxo Bank, и как «пробуксовывает» Микеле, ломая «пустыми» ногами более тяжёлую передачу. А Контадор уезжал всё дальше и дальше. Поравнявшись с Рухано, испанец жестом показал ему - мол, «давай, поработаем вместе», на что в ответ получил взгляд исподлобья: «В своём ли ты уме, Альберто? мне здоровье дороже». На том и порешили - Контадор взял Рухано на буксир, а за километр с небольшим до финиша сбросил венесуэльца с колеса, и первым пересёк финишную черту. Приятным, но, как выяснилось потом, отнюдь не вожделенным бонусом стала для лидера Saxo Bank розовая майка лидера гонки.



Основные соперники Контадора финишировали через минуту. Это был удар. Нет, велогонка ещё не была проиграна в прямом смысле этого слова. Впереди ещё были сложные этапы в Доломитах. Но, пожалуй, именно на Этне итоговая генеральная классификация была проиграна основными конкурентами Контадора прежде всего психологически. И тут дело даже не в том, что и Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), и Микеле Скарпони в своих интервью после окончания этапа признали превосходство испанца. Скорее всего, в тот момент они поняли, что вряд ли смогут что-либо противопоставить Контадору, а осознание собственной слабости иногда бьёт сильнее, чем понимание силы соперника.



Топ-10 генеральной классификации после 9-го этапа Джиро д’Италия-2011:

1 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 33:03:51 2 Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC-Highroad 00:59 3 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 01:19 4 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale 01:21 5 Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD 01:28 6 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 01:37 7 Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana 01:41 8 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 01:47 9 Dario Cataldo (Ita) Quickstep Cycling Team 02:21 10 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 02:21

В последний раз подъём на вулкан Этна присутствовала на Джиро д’Италия в 2017 году, тогда победу одержал Ян Поланк, находившийся в отрыве дня. Тогда пелотон активности не проявлял, дружно заехав группой почти в 20 велогонщиков, отстав на 10 секунд от Ильнура Закарина, финишировавшего вторым. Это было пятое восхождение на Этну в истории итальянского Гран-тура.

Топ-10 генеральной классификации после 4-го этапа Джиро д’Италия-2017:

1 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 19:41:56 2 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 0:06 3 Adam Yates (Gbr) Orica-Scott 0:10 4 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 5 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R 6 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 7 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 8 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 9 Mikel Landa (Esp) Team Sky 10 Thibaut Pinot (Fra) FDJ



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