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Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 6 этап, Кальтаниссетта - Этна

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 6 этап, Кальтаниссетта - Этна

 

   Шестой этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 стартует в самом сердце Сицилии, в городе Кальтаниссетта (Caltanissetta). Городок расположен на высоте 568 м над уровнем моря (второй по высоте город на Сицилии после Энны), на склоне горы Сан Джулиано. На месте современного Кальтаниссетта археологами найдены следы сицилийских и древнегреческих поселений. Самое раннее поселение этих мест датируется 600 г до н.э. Сам же город сформировался в виде крепости (замок Пьетраросса (castello di Pietrarossa) в период арабского правления на Сицилии. Эта крепость всё ещё видна на краю города в виде нескольких башен и стен.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 6 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 6 этап


   Основанный в древние времена, город сформировался в виде крепости в период арабского правления на Сицилии. Значительно вырос и развился во времена Средневековья превратившись в крупный город, которым является и сегодня.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 6 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 6 этап


    Добыча серы стала основным двигателем местной экономики после объединения Италии, о чём свидетельствует основание первого Института Минералов в Италии в 1862 году. Не так давно был создан ещё один - Музей минеральных ресурсов. Оба названы в честь Себастьяно Моттуры (Sebastiano Mottura) (1831-1897) - инженера, геолога Пьемонта и почётного гражданина Кальтаниссетты.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 6 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 6 этап


   Археологический музей Кальтаниссетты является одним из наиболее важных на всей территории Сицилии. Здесь хранятся экспонаты большого исторического значения, относящиеся к культуре коренных народов (бронзовые находки, керамика), а также коллекции артефактов, оставленных завоевателями на территории, начиная с XI века до н.э.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 6 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 6 этап


   Главная городская площадь Гарибальди имеет форму четырёхугольника. По краям площади расположены две великолепные по своему архитектурному строению церкви - собор Кальтаниссетты (La Cattedrale di Caltanissetta Santa Maria la Nova) на западной стороне и рядом с ней расположилась церковь Сан-Себастьяно (Chiesa di San Sebastiano), на северной стороне.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 6 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 6 этап

 

   На южной стороне площади находится Дворец Кармине (Palazzo del Carmine), построенный в 1371 году. Дворец Кармине первоначально служил монастырём кармелитов, а в девятнадцатом веке перешёл в статус городской ратушей, в связи с чем претерпел ряд архитектурных изменений.

 

Город Кальтаниссетта в истории Джиро д'Италия


   В Кальтаниссетте «Корса Роса» окажется во второй раз. Почти 42 года назад на Джиро д'Италия-1976 в Кальтаниссетте прошёл финиш 2-го этапа и  страт 3-го этапа. Бельгийский велогонщик Роже де Вламинк (Roger De Vlaeminck) одержал победу на втором этапе протяжённостью 210 км.

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 6 этап, Кальтаниссетта - Этна 

 

 

   Кальтаниссетта даст старт заключительного сицилийского этапа и первого на Джиро д’Италия-2018 с финишем в подъём 1-й категории.

 

 Со старта пелотон отправится на восток. Этап делится на две части - подъезд к Этне и восхождение на неё. После 125 км пересечённого рельефа маршрута, проложённого с запада на восток по центральной части острова Сицилия, пелотон начнёт подъём сначала полого - 15 км с набором высоты 490 м и небольшим спуском, ведущим к началу восхождения до вершины подъёма 1-й категории, первой на Джиро д'Италия-2018.

 

 Этна (Etna1 категория, 758 - 1736 м, протяжённость 15 км, перепад высот 978 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 15%). Этот этап - первая проверка генеральщиков. Выиграть на этом этапе Джиро д’Италия-2018 нельзя, но проиграть можно. Фаворитами можно назвать Мигеля Лопеса, Тибо Пино, Доменико Поццовиво, Криса Фрума, Фабио Ару, Тома Дюмулина и других.

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 6 этап, Кальтаниссетта - Этна

 

 

Вулкан Этна и Джиро д’Италия


  В истории итальянской супермногодневки Джиро д’Италия вулкан Этна входил в маршрут велогонки уже четыре раза. И судьба «Прекрасной и Ужасной» Этны на Джиро д’Италия была не слишком счастливой.


   Впервые идея использовать подъём на вулкан Этна пришла зимой 1966 в преддверии празднования 50-го выпуска Джиро д’Италия-1967 года. Организаторы надеялись создать совершенно новый маршрут, который бы сочетал в себе классику и новизну. Тогда начались поиски трёх новых подъёмов. Блохаус (Block Haus) и Тре Чиме ди Лаваредо (Tre Cime di Lavaredo) в тот год на Джиро д’Италия не появились, но впоследствии произвели впечатление, а вот Этне не повезло в силу разных причин.

 

Джиро д’Италия-1967, 7-й этап, Катания - Вулкан Этна, 169 км, Франко Битосси (Franco Bitossi)


   В 1967 проводился этап от Катании до Этны, но в пелотоне чувствовалась нервозность, гонщики выражали протест против слишком сложного маршрута, слишком долгих трансферов. Не получилось совместить на маршруте Джиро д’Италия прохождение Этны, Блокхауса и Тре Чиме ди Лаваредо. А подъём на Этну оказался не слишком сложным. В группе тогда произошёл естественный просев, за 7 км до вершины пелотон сократился до 15 человек. В финале из этой группы оторвались четверо, которые и разыграли финиш на Этне. В результате этап, протяжённость которого составляла 169 км, был пройден со средней скоростью 29 км/ч, его выиграл Франко Битосси (Franco Bitossi). Затем об Этне забыли на 22 года.


   В 1989 на вулкане Этна финишировал 2-й этап Джиро д’Италия, который выиграл португалец Акасио Да Силва (Acacio Da Silva). Как развивались события этапа с подъёмом на Этну на Джиро д’Италия-1989 вы можете увидеть, просмотрев видеозапись.



  И вот, спустя 27 лет, очередная встреча пелотона "Корса Роса" с Этной состоялась на Джиро д’Италия-2011. Напомним, как развивались события.


   После 50 километров дистанции 9-го этапа Джиро д’Италия-2011 (Мессина - Этна, протяжённостью 159 км) сформировался отрыв из 9 человек. В его состав вошли Ярослав Попович (Yaroslav Popovych), который был едва ли не самым активным и заметным гонщиком в составе RadioShack, Джованни Висконти (Giovanni Visconti) (Farnese Vini – Neri Sottoli), Микаэль Шерель (Mikael Cherel) (AG2R La Mondiale), Ян Бакелантс (Jan Bakelants) (Omega Pharma – Lotto), Алессандро Ванотти (Alessandro Vanotti) (Liquigas - Cannondale), Пабло Ластрас Гарсия (Pablo Lastras Garcia) (Movistar Team), Филиппо Савини (Filippo Savini) (Colnago-CSF Inox), Матиас Франк (Mathias Frank) (BMC Racing Team) и Хуан Оррач (Juan Horrach)Катюша»).


    За 13 километров до финиша на склоне древнего вулкана впереди оставалась четвёрка гонщиков - Ластрас, Висконти, Франк, Бакелантс. Их преимущество составляло около двух с половиной минут. По мере приближения к началу финального подъёма разрыв между лидерами и группой фаворитов таял на глазах.

 

Страницы истории велоспорта: Джиро д'Италия - 2011


   Тем временем впереди атаковал Хосе Рухано (Jose Rujano). Венесуэльский гонщик Androni Giocattoli уходил всё дальше. За 6,5 километров до финиша, в борьбу включился Альберто Контадор (Alberto Contador). Ускорение испанца на самом крутом участке подъёма смог поддержать только Микеле Скарпони (Michele Scarponi). Лучше бы итальянец этого не делал. Невооружённым глазом было видно, насколько легко танцует на педалях лидер Saxo Bank, и как «пробуксовывает» Микеле, ломая «пустыми» ногами более тяжёлую передачу. А Контадор уезжал всё дальше и дальше. Поравнявшись с Рухано, испанец жестом показал ему - мол, «давай, поработаем вместе», на что в ответ получил взгляд исподлобья: «В своём ли ты уме, Альберто? мне здоровье дороже». На том и порешили - Контадор взял Рухано на буксир, а за километр с небольшим до финиша сбросил венесуэльца с колеса, и первым пересёк финишную черту. Приятным, но, как выяснилось потом, отнюдь не вожделенным бонусом стала для лидера Saxo Bank розовая майка лидера гонки.

 


 Основные соперники Контадора финишировали через минуту. Это был удар. Нет, велогонка ещё не была проиграна в прямом смысле этого слова. Впереди ещё были сложные этапы в Доломитах. Но, пожалуй, именно на Этне итоговая генеральная классификация была проиграна основными конкурентами Контадора прежде всего психологически. И тут дело даже не в том, что и Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), и Микеле Скарпони в своих интервью после окончания этапа признали превосходство испанца. Скорее всего, в тот момент они поняли, что вряд ли смогут что-либо противопоставить Контадору, а осознание собственной слабости иногда бьёт сильнее, чем понимание силы соперника.


Топ-10 генеральной классификации после 9-го этапа Джиро д’Италия-2011:

 

  1   Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard   33:03:51  
  2   Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC-Highroad   00:59  
  3   Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo   01:19  
  4   Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale   01:21  
  5   Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD   01:28  
  6   David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team    01:37  
  7   Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana    01:41  
  8   Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli    01:47  
  9   Dario Cataldo (Ita) Quickstep Cycling Team    02:21  
  10   Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team   02:21  

 

  В последний раз подъём на вулкан Этна присутствовала на Джиро д’Италия в 2017 году, тогда победу одержал Ян Поланк, находившийся в отрыве дня. Тогда пелотон активности не проявлял, дружно заехав группой почти в 20 велогонщиков, отстав на 10 секунд от Ильнура Закарина, финишировавшего вторым. Это было пятое восхождение на Этну в истории итальянского Гран-тура.

 

 

Топ-10 генеральной классификации после 4-го этапа Джиро д’Италия-2017:

 

  1   Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors   19:41:56  
  2   Geraint Thomas (Gbr) Team Sky   0:06  
  3   Adam Yates (Gbr) Orica-Scott   0:10  
  4   Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida      
  5   Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R      
  6   Nairo Quintana (Col) Movistar Team      
  7   Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb      
  8   Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo      
  9   Mikel Landa (Esp) Team Sky      
  10   Thibaut Pinot (Fra) FDJ      


  И в ожидании яркой баталии за звание покорителя вулкана Этны, мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в ИнстаграмТвиттереФэйсбукеОдноклассникахвКонтакте и Гугл +Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Джиро д'Италия-2018.

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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  1. Имя: Андрей

    Андрон

    Вчера, 19:16 | Регистрация: 4.10.2015

      Может, как в прошлом году, заедут дружными колхозными рядами?

  2. Имя: Иван

    Cyclisme

    Вчера, 19:24 | Регистрация: 3.05.2018

    Цитата: Андрон
      Может, как в прошлом году, заедут дружными колхозными рядами?
    Цитата: Андрон
      Может, как в прошлом году, заедут дружными колхозными рядами?
    В таком случае у Поланца вновь появляется шанс победить)))

  3. M-07

    Вчера, 19:33 | Регистрация: 27.05.2017

    Хотелось бы, чтобы на этот раз на Этне не было такого колхоза, как год назад. Заодно можно будет хоть какие-то вывды по форме фаворитов делать, по первым 5 этапам вообще нельзя делать выводов об их готовности.

  4. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 19:40 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап для горняков. Есть им, где поработать. Могут быть измены в генералке.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 01:15 | Регистрация: 17.05.2015

      Да, надеюсь. Перед гонкой многие отмечали состав Астаны - мол, сильна именно горовосходителями - Хирт, Бильбао, Лопес, Кангерт, Зейц, Виллелла... Может завтра решаться "протянуть" пелетон, тем более надо сокращать отставание Лопеса и подтягивать Бильбао. Тогда и повторения прошлогоднего "колхоза" не будет.

  5. Имя: Денис

    Bjoern

    Вчера, 19:45 | Регистрация: 12.07.2014

    Вся интрига завтращнего колхоза, заключается в том, выдержит ли Деннис и кто заберет бонусные секунды

  6. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 19:49 | Регистрация: 31.05.2014

    Будет колхоз с отсевом Дениса

  7. RVL

    Вчера, 19:56 | Регистрация: 30.08.2012

    никто не должен ждать даже если Фрум не втянулся...

    хочется разбора пораньше!

  8. Гонщик

    Вчера, 20:20 | Регистрация: 28.05.2017

    Проверка паспортов состотся несомненно и Фрумыч должен показать кто папа , если конечно собирается ехать на победу .

  9. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 20:33 | Регистрация: 8.07.2017

    Деннис крепко вцепился в розовую майку. 

    Пора уже генеральщикам снять её с него на Этне.

     

    Лопес, выросший, как и его предки, на высокогорье, имеет исходное преимущество в условиях нехватки кислорода на среднегорье при 15-ти км восхождения на Этну .

    Интересно, как значительно может помешать падение Лопеса реализации этого преимущества?

     

    В генерале за 1 место борются Дюмулин и Йейтс.
    За 3-е место - широкая группа товарищей.

     

     

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".

  10. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 20:53 | Регистрация: 24.12.2017

    Этна продувается ,кто то прогноз смотрел? Осадки если будут ,то тяжко придётся?

    Этна рановато ,не Контадор все таки ,и стартуют в 8 гонцов .

  11. veloQazaQ

    Вчера, 21:03 | Регистрация: 7.05.2018

    Все! Ранние пташки начнут... а те кто нацелен на 3неделю будут колесничать.... кажется что Фрум поймает.... Том заряжен. Том и есть ранняя пташка!

  12. Имя: Иван

    Cyclisme

    Вчера, 21:29 | Регистрация: 3.05.2018

    Цитата: kwwk
    Будет колхоз с отсевом Дениса
    Не уверен, что Деннис много проиграет, похоже он очень серьезно настроен удержать розовую майку и будет бороться до конца. Вот дальше горные этапы уже могут его подвинуть

  13. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 23:02 | Регистрация: 8.07.2013

    А какой смысл Денису завтра держаться за розовую майку? Добить себя и команду и покончить с какими либо надеждами? Я думаю что программу максимум он уже перевыполнил. Завтра он полюбому проиграет ,такие гонщики как Simon Yates,Tim Wellens, Pello Bilbao,  Domenico Pozzovivo, Thibaut Pinot  30 секунд с него снимут.



    Скорее всего Денис проиграет завтра минуты 4-5, и это легко. Я надеюсь что падение Лопеса сегодня было не серьездным и завтра он сможет дать бой ,если будет = при ноге = как говорит Сережа. Трудно делать прогноз на завтра, но отсев будет большой. Думаю что из 40 гонщиков которые идут сейчас в пределах 2 минут останеться человек 15.

  14. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:53 | Регистрация: 4.01.2015

    Цитата: Гонщик
    Проверка паспортов состотся несомненно...

    Надеюсь это будет настоящая "проверка паспортов"

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Этна продувается ,кто то прогноз смотрел? Осадки если будут ,то тяжко придётся?

    Вот именно встречного ветера не хочется, а то он испортит всю малину и нам, и велогонщикам. И тогда точно будет колхоз.

    Цитата: Yuriy 17
    За 3-е место - широкая группа товарищей.

    там шесть таких крЭпких товарищей и 3 "в запасе" (Мейнтьес, Вудс и Беннет)

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  15. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:25 | Регистрация: 4.07.2013

    Завтра, наконец, оформится список претендентов на генерал. 

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Завтра, наконец, оформится список претендентов на генерал. 

  • Адриен
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (16)
    Адриен-Фото
    Да, надеюсь. Перед гонкой многие отмечали состав Астаны - мол, сильна именно горовосходителями - Хирт, Бильбао, Лопес, Кангерт, Зейц, Виллелла... Может завтра решаться "протянуть" пелетон, тем более надо сокращать отставание Лопеса и подтягивать Бильбао. Тогда и повторения прошлогоднего "колхоза" не будет.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (44)
    VeloVelo-Фото

    Schachmann - правильно произносить Шахман.
    Тема закрыта. Источник - Forvo.
    Не еврей, поскольку две "n" на конце. 
    Шахман - немец. И, судя по всему, талантливый парень. Удачи Максу!

  • Arciv
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (44)
    Arciv-Фото
    Да,Гессинку не повезло в карьере,а сейчас такое чувство, что всё по низходячей идёт. Всё хуже и хуже. Надеюсь хоть этап выдернет
  • Адриен
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (44)
    Адриен-Фото

    Соглашусь... Насчет Лопеса уже писал - не хватает стабильности, но ОПЯТЬ приходит на ум Джиро 2016, и ее великолепный итог - отыгрывание Нибали нескольких МИНУТ буквально за пару этапов до окончания гонки. Так что , как говорится, ПОКА болезненно, но - не смертельно... Что касается "приговоров" Фруму и Ару - будем надеяться , что это ТАКТИКА(или стратегия), сбережение и РАСПРЕДЕЛЕНИЕ сил на самые трудные последующие ВСЁ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ этапы. Окончательные выводы делать рано, впереди еще целых две с половиной недели. И как бы не оказались в хвосте те, кто сейчас рвет и мечет - сегодня Судьба подставила ножку Лопесу, а завтра кому ?.. Да, кстати, глядя на Бильбао, невольно возникает аналогия с другим баском - Ландой и ситуацией на Джиро - 2015... Интересно будет посмотреть - когда начнутся королевские этапы - на его истинные возможности, пока он - лучший по результатам в генерале в Астане и судя по разделке - в отличной форме... Будет ли РАСПРЕДЕЛЕНИЕ капитанства или все же останется ставка на Лопеса? Ланде тогда - в 2015 - не доверили...

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Гонщик
    Проверка паспортов состотся несомненно...

    Надеюсь это будет настоящая "проверка паспортов"

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Этна продувается ,кто то прогноз смотрел? Осадки если будут ,то тяжко придётся?

    Вот именно встречного ветера не хочется, а то он испортит всю малину и нам, и велогонщикам. И тогда точно будет колхоз.

    Цитата: Yuriy 17
    За 3-е место - широкая группа товарищей.

    там шесть таких крЭпких товарищей и 3 "в запасе" (Мейнтьес, Вудс и Беннет)

  • Velolive-Team
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (44)
    Velolive-Team-Фото
    еще один остался
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (44)
    EL-Fenomeno-Фото

    Единственный израильский велогонщик сегодня сошёл, ну а чё, показал себя на старте Джиро можно и домой возвращаться.

    А Лопезу да уж, не повезло больше всех и как не старался Луис Леон (да и сам колумбиец) минус, т.е. плюс 42 секунды в пассиве уже в М.А. есть. Теперь главное восстановление, а то Этна не проканает если биги пойдут на полную ,а Мигелю аукнется то падение.
    Висконти жаль, так дома старался, хотел взять сицилийский этап, но увы, не хватили мощи.

    Цитата: GTX
    Цитата: Александра
    А мне Шацман понравился. Упрямый парнишка, как раз в стиле Квиков.
    Что еще за Шацман, он же не еврей, ШаШман

    По букавх так вообще читается Щачман какой то))

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (16)
    старт-шоссе 82-Фото

    А какой смысл Денису завтра держаться за розовую майку? Добить себя и команду и покончить с какими либо надеждами? Я думаю что программу максимум он уже перевыполнил. Завтра он полюбому проиграет ,такие гонщики как Simon Yates,Tim Wellens, Pello Bilbao,  Domenico Pozzovivo, Thibaut Pinot  30 секунд с него снимут.



    Скорее всего Денис проиграет завтра минуты 4-5, и это легко. Я надеюсь что падение Лопеса сегодня было не серьездным и завтра он сможет дать бой ,если будет = при ноге = как говорит Сережа. Трудно делать прогноз на завтра, но отсев будет большой. Думаю что из 40 гонщиков которые идут сейчас в пределах 2 минут останеться человек 15.

  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (44)
    Zhanzhak-Фото
    Сожалею, но хороших новостей не дождёмся. 48летний водитель мотоцикла, скончался в госпитале спустя несколько часов. Кровавая Джира, какая то... Ну, а пелотону желаю «терпеть»! P/S: Берегите себя.

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Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

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