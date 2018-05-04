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Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 13 этап, Феррара - Нервеза-делла-Батталья

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 13 этап, Феррара - Нервеза-делла-Батталья


    Участники тринадцатого этапа Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 выйдут на старт в городе Феррара (Ferrara). Город раскинулся на востоке Паданской равнины, на берегу Волано, одного из рукавов реки По.


   Феррара — это великолепный и уникальный с исторической точки зрения город региона Эмилия-Романья. С 1995 года он является объектом Всемирного Наследия и находится под охраной ЮНЕСКО.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 13 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 13 этап


   Первые жители Феррары поселились здесь в эпоху варварских вторжений в Италию. Во время нашествия гуннов в 452 году беженцы из Аквилеи основали среди болот поселение и назвали его Форум Алиени (Forum Alieni). Первое упоминание о поселении c названием Феррара появилось в 757 году при папе Стефане II (Stephanus PP. II). Место в долине реки По, неподалёку от впадения в неё притока Дарсены, оказалось удобным форпостом, и вскоре сюда стали стекаться люди в поисках защиты от набегов лангобардов.


   Благоприятное расположение города — на пересечении основных дорожных путей от Адриатического побережья в долине реки По, a также между Романьей и северными областями Италии — сделало его предметом постоянных столкновений между папой и императором. В Ферраре победили гвельфы, которых представляло семейство д'Эсте (d'Este), одна из древнейших аристократических семей Италии, и в 1264 году во главе Синьории оказался Обиццо II д’Эсте.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 13 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 13 этап


    На протяжении шести веков (с 1260 по 1598 года) Феррара была резиденцией герцогов д'Эсте. Выходцы династия д'Эсте отличались особой любовью к искусству и красивым вещам, именно благодаря им Феррара так богата великолепными достопримечательностями эпохи Возрождения, памятниками архитектуры и произведениями искусства.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 13 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 13 этап


   Благодаря семье герцогов д’Эсте в Ферраре построено множество красивых объектов, но подлинным шедевром является сам город. Двойственный — наполовину средневековый, наполовину ренессансный — городской пейзаж Феррары воплотил видение  Эрколе д’Эсте (Ercole I d'Este). Будущий герцог Феррары и Модены получал образование при дворе Альфонсо V, короля Арагонского и Неаполитанского, где провёл 15 лет - с 1445 по 1460 год. Эрколе освоил там не только военные искусства и рыцарские добродетели, но также сделался большим знатоком античной архитектуры и изящных искусств, что в дальнейшем немало способствовало его репутации ценителя и покровителя итальянского Возрождения. Именно Эрколе нанял архитектора Бьяджо Россетти (Biagio Rossetti), также уроженца Феррары, чтобы плавно смешать «новое» со старым.


    Тщательное планирование герцога Эрколе д’Эсте и огромная работа проведённая архитектором Бьяджо Россетти заработало Ферраре титул первого в Италии «современного города».

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 13 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 13 этап


    Старт 13-го этапа Джиро д'Италия-2018 в Ферраре как нельзя кстати подходит городу, ведь Феррару ласково называют «Городом велосипедов» (Città delle biciclette) - из-за спокойствия городских улиц и обилия велосипедных дорожек, пролегающих через многочисленные зелёные насаждения города. Спокойная и уютная атмосфера городской жизни, совсем небольшое количество автомобилей в историческом центре города, жители, которые любят отдыхать и наслаждаться жизнью и умеют жить размеренной и распланированной жизнью. Чтобы окунуться в пленительную и волшебную атмосферу Феррары лучше это делать взяв велосипед на прокат или гуляя пешком по историческому центру города и его современным кварталам.


Феррара в истории Джиро д’Италия


    Джиро д'Италия вписала свои главы в книгу истории города Феррара. Впервые Феррара и Джиро д'Италия встретились в далёком 1919 году. После четырёхлетнего из-за Первой мировой войны перерыва  Gazzetta dello Sport в 1919 году возобновляет велогонку. Во время войны некоторые однодневные велогонки все-таки проводились — это Джиро ди Ломбардия (Giro di Lombardia) и Милан - Сан-Ремо (Milano-Sanremo). Но самая главная многодневная велогонка Италии требовала к себе большого внимания организаторов, и было опасно проводить её в такой период. Многие вернувшиеся с войны велосипедисты совершенно бесплатно предоставили в распоряжение велогонки свои дома для проживания и велосипеды. Многие дороги были повреждены войной, что также доставляло участникам Джиро д'Италия-1919 большие проблемы.


    Третий этап Джиро д'Италия-1919 протяжённостью 282 км с финишем в Ферраре выиграл швейцарский велогонщик Оскар Эгг (Oscar Egg). Проведя день отдыха в Ферраре, на старт четвёртого этапа участники Джиро д'Италия-1919 вышли также в Ферраре. Это был самый протяжённый этап Джиро д'Италия-1919. Победителем этапа протяжённостью 411 км стал итальянский велосипедист Эцио Корлаите (Ezio Corlaita).


    Третий этап Джиро д'Италия-1932 года финишировал в Ферраре. Победителем 225-км этапа стал итальянец Фабио Баттезини (Fabio Battesini). Феррара подарила участникам Джиро д'Италия-1932 день отдыха, где они перевели дух и вновь продолжили борьбу. Четвёртый этап Джиро д'Италия-1932, протяжённостью 215 км, завершился победой итальянского велогонщика Леарко Гуэрра (Learco Guerra).


    Тринадцатый этап Джиро д'Италия-1933 финишировал в Ферраре. Итальянский велосипедист Альфредо Бинда (Alfredo Binda) выиграл индивидуальную гонку на время, протяжённостью 62 км от Болоньи (Bologna) до Феррары. И по итогам всей велогонки, чуть позже, стал лидером итоговой классификации Джиро д'Италия-1933. Четырнадцатый этап Джиро д'Италия-1933 стартовал в Ферраре, этап протяжённостью 242 км выиграл Этторе Мьини (Ettore Meini).


    Четырнадцатый этап Джиро д'Италия-1934, и это опять индивидуальная гонка на время, Леарко Гуэрра выигрывает её и возвращает себе розовую майку. «Человек Локомотив» выигрывает уже 10-й этап на этой Джиро д'Италия, и до самого финиша в Милане (Milano), едет лидером. После дня отдыха, пятнадцатый этап Джиро д'Италия-1934 протяжённостью 273 км завершился победой Фабио Баттезини.


    На Джиро д'Италия-1936 город Феррара вновь становится финишным и стартовым городом, а также в нём участники велогонки провели свой день отдыха. Итальянский велогонщик Рафаэль Ди Пако (Raffaele Di Paco) стал победителем 14-го этапа Джиро д'Италия-1936 протяжённостью 155 км с финишем в Ферраре и также одержал победу на следующем этапе, который стартовал в Ферраре и через 106 км финишировал в Падова (Padova).  


     Итальянский велосипедист Адольфо Леони (Adolfo Leoni) вписал своё имя в историю Феррары и Джиро д'Италия, одержав победу на двенадцатом этапе Джиро д'Италия-1940, выиграв  этап протяжённостью 199 км с финишем в Ферраре. Тринадцатый этап Джиро д'Италия-1940 стартовал также в Ферраре и победа на этапе в 125 км досталась Ольмио Бицци (Olimpio Bizzi).


     Десять лет спустя победителем 11-го этапа Джиро д'Италия-1950, протяжённостью 251 км с финишем в Ферраре, становится Адольфо Леони. А следующий, 12-й этап, стартовавший в Ферраре, выиграл Антонио Бевилаква (Antonio Bevilacqua).  


     Следующий визит Джиро д'Италия в Феррару состоялся через семь лет. Испанский велогонщик Мигель Побле (Miguel Poblet) вписал своё имя в историю «Корса Роза» как победитель третьего этапа Джиро д'Италия-1957. Этап протяжённостью 169 км финишировал в Ферраре. На старт четвёртого этапа участники Джиро д'Италия-1957 вышли в Ферраре, и через 190 км на финише в Каттолике (Cattolica), первым оказался Андрэ Влэйн (André Vlaeyen).


    В последний раз город Феррара входил в маршрут Джиро д'Италия 37 лет назад. Второй этап Джиро д'Италия-1981 протяжённостью 211 км и финишем в Ферраре завершился победой итальянца Паоло Росола (Paolo Rosola). Сегодня Паоло Росола является спортивным директором российской велокоманды Gazprom-RusVelo.

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 13 этап, Феррара - Нервеза-делла-Батталья

 

 

  Из Феррары пелотон отправится на северо-восток, преодолев 150 км по Паданской низменности, велогонщики впервые пересекут линию финиша этапа в Нервеза-делла-Батталья (Nervesa della Battaglia).

 

    Далее, преодолев некатегорийный подъём и подъём 4 категории Монтелло (Montello129 - 242 м, протяжённость 2.9 км, перепад высот 113 м, средний градиент 3.9%, максимальный градиент 10%), пелотон отправится на спуск к финишу этапа.

 

    После этого этапа многие спринтеры, скорее всего, сойдут с велогонки.

 

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 13 этап, Феррара - Нервеза-делла-Батталья

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 13 этап, Феррара - Нервеза-делла-Батталья

 

 
     До Первой мировой войны город Нервеза-делла-Батталья назывался Нервеза. Свою приставку «делла Батталья» он получил из-за сражения между итальянскими и австро-венгерскими войсками состоявшееся 15-23 июня 1918 года у реки Пьяве во время Первой мировой войны. Эта битва в военной истории известна как «Битва при Пьяве» (seconda battaglia del Piave).

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 13 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 13 этап


    Весной 1918 года германские войска начали решительное наступление на Западном фронте (во Фландрии и Пикардии). Чтобы сковать как можно больше войск Антанты на Итальянском фронте, Германия потребовала от своего союзника Австро-Венгрии провести крупное наступление у реки Пьяве. Австро-венгерское командование было уверено в успехе, однако итальянской разведке стали известны планы противника.


    15 июня после мощной артиллерийской подготовки австрийцы перешли в наступление и на некоторых участках фронта добились успеха. Однако итальянцы очень упорно сопротивлялись. Австро-венгерским войскам удалось захватить несколько плацдармов, однако расширить их им не удалось. Скученность австрийских войск на ограниченных размеров плацдармах, затруднения со снабжением через расплывшуюся от паводка реку и контратаки итальянцев в последующие дни локализовали австрийские успехи на Пьяве.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 13 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 13 этап


    23 июня австрийское командование отдало приказ отойти на прежние позиции, наступление австро-венгерских войск оказалось безрезультатным.
А бойцы штурмового подразделения в итальянской армии, появившегося во время Первой мировой войны, которое называлось Ардити (Arditi), получили прозвище «Кайманы Пьяве» (Caimani del Piave). Они получили его за свою храбрость и бесстрашие, порою граничащие с безумием. Например, штурмовые пловцы (Arditi nuotatori) капитана Ремо Понтекорво Баччи только в одну из вылазок потеряли 50 из 82 человек.


    Именно из-за указанных выше событий организаторы Джиро д'Италия-2018 включили город Нервеза-делла-Батталья в маршрут итальянского Гран-тура, чтобы отдать дань памяти погибшим во время этих военных событий, развернувшихся здесь сто лет назад.


Нервеза-делла-Батталья в истории велоспорта


     Город Нервеза-делла-Батталья впервые принимает этап Джиро д'Италия. Однако, велоспорту знаком этот город. В 1985 году чемпионат мира по шоссейному велоспорту проводился в Италии и Нервеза-делла-Батталья был на маршруте групповой гонки, победителем которой стал голландский велогонщик Йооп Зутемельк (Joop Zoetemelk), опередив американца Грега Лемонда (Greg LeMond) и итальянца Морено Аржентина (Moreno Argentin), контратаковав их за два километра до финиша.

 

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • RVL
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (6)
    RVL-Фото
    вроде никто не поймал
  • uran
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (6)
    uran-Фото

    Интересно с какой целью Деннис вперед выезжал? Силушку свою показывает:)

  • kwwk
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (6)
    kwwk-Фото

    Сильнейший нокаут по  амбициям всех финишоров от Беннета в финишном створе. Ждем инфы о потерях генеральщиков, кто-то должен поймать.

  • Андрон
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (6)
    Андрон-Фото

     Сэм Беннетт - просто задавил всех.  Хоть и не болею лично, ну люблю ирландцев, чего уж.

  • Cyclisme
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (6)
    Cyclisme-Фото
    Чуть чуть совсем не дотерпел Мохорич с Бетанкуром! Рановато бросили работать. Беннет научился терпеть холмы, что не может не радовать. Сэм - машина, одна из лучших побед в его карьере!)))
  • Yuriy 17
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Хорошо горки терпит спринтер Sam Bennett.

    У Сагана подучился?

  • Андрон
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (54)
    Андрон-Фото

    Цитата: veloQazaQ
    афтор... фотографии кажется слишком много... рябит. половина будет достаточно

      Очень присоединясь. Замучиваюсь перелистывать немыслимое количество фоток, пока добираюсь до сути. Самое любопытное - не могу увидеть ничего нового. 

      Это, конечно, лишь мое мнение - я же не воспитан на Instagram.

  • staerswimmer
    Саймон Йейтс, Том Дюмулин, Дав ... (5)
    staerswimmer-Фото
    Цитата: Такие дела
    Саймон астматик или нет??? Я так и не понял... от этого будет зависеть мое отношение к нему
    Ну Вестра же всё рассказал. А так можете обманываться и дальше.
  • M-07
    Тур Калифорнии-2018. Этап 4 (4)
    M-07-Фото
    В своё время Фрум вообще ничего не показывал и не тянул даже в отрывах и даже второсортных соревнований не выигрывал, и в призах не был никогда. И вдруг поскакал как с Вуэльты-2011. Его пример лучше не приводить, ибо очень странный у него скачок был.
  • GTX
    Крис Фрум: «Я не сдаюсь и реши ... (8)
    GTX-Фото

    Мне кажеться у Фрума все вполне по плану. За приезд на Джиро он получил гонорар, дальше уже действует по ситуации, будет форма - борюсь за победу, нет - использую Джиро для подготовки к Туру. причем последнее вероятнее, так в двух последних сезонах пик формы приходился на лето-осень, весной был никакой

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