Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 13 этап, Феррара - Нервеза-делла-Батталья



Участники тринадцатого этапа Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 выйдут на старт в городе Феррара (Ferrara). Город раскинулся на востоке Паданской равнины, на берегу Волано, одного из рукавов реки По.



Феррара — это великолепный и уникальный с исторической точки зрения город региона Эмилия-Романья. С 1995 года он является объектом Всемирного Наследия и находится под охраной ЮНЕСКО.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 13 этап



Первые жители Феррары поселились здесь в эпоху варварских вторжений в Италию. Во время нашествия гуннов в 452 году беженцы из Аквилеи основали среди болот поселение и назвали его Форум Алиени (Forum Alieni). Первое упоминание о поселении c названием Феррара появилось в 757 году при папе Стефане II (Stephanus PP. II). Место в долине реки По, неподалёку от впадения в неё притока Дарсены, оказалось удобным форпостом, и вскоре сюда стали стекаться люди в поисках защиты от набегов лангобардов.



Благоприятное расположение города — на пересечении основных дорожных путей от Адриатического побережья в долине реки По, a также между Романьей и северными областями Италии — сделало его предметом постоянных столкновений между папой и императором. В Ферраре победили гвельфы, которых представляло семейство д'Эсте (d'Este), одна из древнейших аристократических семей Италии, и в 1264 году во главе Синьории оказался Обиццо II д’Эсте.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 13 этап



На протяжении шести веков (с 1260 по 1598 года) Феррара была резиденцией герцогов д'Эсте. Выходцы династия д'Эсте отличались особой любовью к искусству и красивым вещам, именно благодаря им Феррара так богата великолепными достопримечательностями эпохи Возрождения, памятниками архитектуры и произведениями искусства.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 13 этап



Благодаря семье герцогов д’Эсте в Ферраре построено множество красивых объектов, но подлинным шедевром является сам город. Двойственный — наполовину средневековый, наполовину ренессансный — городской пейзаж Феррары воплотил видение Эрколе д’Эсте (Ercole I d'Este). Будущий герцог Феррары и Модены получал образование при дворе Альфонсо V, короля Арагонского и Неаполитанского, где провёл 15 лет - с 1445 по 1460 год. Эрколе освоил там не только военные искусства и рыцарские добродетели, но также сделался большим знатоком античной архитектуры и изящных искусств, что в дальнейшем немало способствовало его репутации ценителя и покровителя итальянского Возрождения. Именно Эрколе нанял архитектора Бьяджо Россетти (Biagio Rossetti), также уроженца Феррары, чтобы плавно смешать «новое» со старым.



Тщательное планирование герцога Эрколе д’Эсте и огромная работа проведённая архитектором Бьяджо Россетти заработало Ферраре титул первого в Италии «современного города».

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 13 этап



Старт 13-го этапа Джиро д'Италия-2018 в Ферраре как нельзя кстати подходит городу, ведь Феррару ласково называют «Городом велосипедов» (Città delle biciclette) - из-за спокойствия городских улиц и обилия велосипедных дорожек, пролегающих через многочисленные зелёные насаждения города. Спокойная и уютная атмосфера городской жизни, совсем небольшое количество автомобилей в историческом центре города, жители, которые любят отдыхать и наслаждаться жизнью и умеют жить размеренной и распланированной жизнью. Чтобы окунуться в пленительную и волшебную атмосферу Феррары лучше это делать взяв велосипед на прокат или гуляя пешком по историческому центру города и его современным кварталам.



Феррара в истории Джиро д’Италия



Джиро д'Италия вписала свои главы в книгу истории города Феррара. Впервые Феррара и Джиро д'Италия встретились в далёком 1919 году. После четырёхлетнего из-за Первой мировой войны перерыва Gazzetta dello Sport в 1919 году возобновляет велогонку. Во время войны некоторые однодневные велогонки все-таки проводились — это Джиро ди Ломбардия (Giro di Lombardia) и Милан - Сан-Ремо (Milano-Sanremo). Но самая главная многодневная велогонка Италии требовала к себе большого внимания организаторов, и было опасно проводить её в такой период. Многие вернувшиеся с войны велосипедисты совершенно бесплатно предоставили в распоряжение велогонки свои дома для проживания и велосипеды. Многие дороги были повреждены войной, что также доставляло участникам Джиро д'Италия-1919 большие проблемы.



Третий этап Джиро д'Италия-1919 протяжённостью 282 км с финишем в Ферраре выиграл швейцарский велогонщик Оскар Эгг (Oscar Egg). Проведя день отдыха в Ферраре, на старт четвёртого этапа участники Джиро д'Италия-1919 вышли также в Ферраре. Это был самый протяжённый этап Джиро д'Италия-1919. Победителем этапа протяжённостью 411 км стал итальянский велосипедист Эцио Корлаите (Ezio Corlaita).



Третий этап Джиро д'Италия-1932 года финишировал в Ферраре. Победителем 225-км этапа стал итальянец Фабио Баттезини (Fabio Battesini). Феррара подарила участникам Джиро д'Италия-1932 день отдыха, где они перевели дух и вновь продолжили борьбу. Четвёртый этап Джиро д'Италия-1932, протяжённостью 215 км, завершился победой итальянского велогонщика Леарко Гуэрра (Learco Guerra).



Тринадцатый этап Джиро д'Италия-1933 финишировал в Ферраре. Итальянский велосипедист Альфредо Бинда (Alfredo Binda) выиграл индивидуальную гонку на время, протяжённостью 62 км от Болоньи (Bologna) до Феррары. И по итогам всей велогонки, чуть позже, стал лидером итоговой классификации Джиро д'Италия-1933. Четырнадцатый этап Джиро д'Италия-1933 стартовал в Ферраре, этап протяжённостью 242 км выиграл Этторе Мьини (Ettore Meini).



Четырнадцатый этап Джиро д'Италия-1934, и это опять индивидуальная гонка на время, Леарко Гуэрра выигрывает её и возвращает себе розовую майку. «Человек Локомотив» выигрывает уже 10-й этап на этой Джиро д'Италия, и до самого финиша в Милане (Milano), едет лидером. После дня отдыха, пятнадцатый этап Джиро д'Италия-1934 протяжённостью 273 км завершился победой Фабио Баттезини.



На Джиро д'Италия-1936 город Феррара вновь становится финишным и стартовым городом, а также в нём участники велогонки провели свой день отдыха. Итальянский велогонщик Рафаэль Ди Пако (Raffaele Di Paco) стал победителем 14-го этапа Джиро д'Италия-1936 протяжённостью 155 км с финишем в Ферраре и также одержал победу на следующем этапе, который стартовал в Ферраре и через 106 км финишировал в Падова (Padova).



Итальянский велосипедист Адольфо Леони (Adolfo Leoni) вписал своё имя в историю Феррары и Джиро д'Италия, одержав победу на двенадцатом этапе Джиро д'Италия-1940, выиграв этап протяжённостью 199 км с финишем в Ферраре. Тринадцатый этап Джиро д'Италия-1940 стартовал также в Ферраре и победа на этапе в 125 км досталась Ольмио Бицци (Olimpio Bizzi).



Десять лет спустя победителем 11-го этапа Джиро д'Италия-1950, протяжённостью 251 км с финишем в Ферраре, становится Адольфо Леони. А следующий, 12-й этап, стартовавший в Ферраре, выиграл Антонио Бевилаква (Antonio Bevilacqua).



Следующий визит Джиро д'Италия в Феррару состоялся через семь лет. Испанский велогонщик Мигель Побле (Miguel Poblet) вписал своё имя в историю «Корса Роза» как победитель третьего этапа Джиро д'Италия-1957. Этап протяжённостью 169 км финишировал в Ферраре. На старт четвёртого этапа участники Джиро д'Италия-1957 вышли в Ферраре, и через 190 км на финише в Каттолике (Cattolica), первым оказался Андрэ Влэйн (André Vlaeyen).



В последний раз город Феррара входил в маршрут Джиро д'Италия 37 лет назад. Второй этап Джиро д'Италия-1981 протяжённостью 211 км и финишем в Ферраре завершился победой итальянца Паоло Росола (Paolo Rosola). Сегодня Паоло Росола является спортивным директором российской велокоманды Gazprom-RusVelo.

Из Феррары пелотон отправится на северо-восток, преодолев 150 км по Паданской низменности, велогонщики впервые пересекут линию финиша этапа в Нервеза-делла-Батталья (Nervesa della Battaglia).

Далее, преодолев некатегорийный подъём и подъём 4 категории Монтелло (Montello, 129 - 242 м, протяжённость 2.9 км, перепад высот 113 м, средний градиент 3.9%, максимальный градиент 10%), пелотон отправится на спуск к финишу этапа.

После этого этапа многие спринтеры, скорее всего, сойдут с велогонки.



До Первой мировой войны город Нервеза-делла-Батталья назывался Нервеза. Свою приставку «делла Батталья» он получил из-за сражения между итальянскими и австро-венгерскими войсками состоявшееся 15-23 июня 1918 года у реки Пьяве во время Первой мировой войны. Эта битва в военной истории известна как «Битва при Пьяве» (seconda battaglia del Piave).

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 13 этап



Весной 1918 года германские войска начали решительное наступление на Западном фронте (во Фландрии и Пикардии). Чтобы сковать как можно больше войск Антанты на Итальянском фронте, Германия потребовала от своего союзника Австро-Венгрии провести крупное наступление у реки Пьяве. Австро-венгерское командование было уверено в успехе, однако итальянской разведке стали известны планы противника.



15 июня после мощной артиллерийской подготовки австрийцы перешли в наступление и на некоторых участках фронта добились успеха. Однако итальянцы очень упорно сопротивлялись. Австро-венгерским войскам удалось захватить несколько плацдармов, однако расширить их им не удалось. Скученность австрийских войск на ограниченных размеров плацдармах, затруднения со снабжением через расплывшуюся от паводка реку и контратаки итальянцев в последующие дни локализовали австрийские успехи на Пьяве.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 13 этап



23 июня австрийское командование отдало приказ отойти на прежние позиции, наступление австро-венгерских войск оказалось безрезультатным.

А бойцы штурмового подразделения в итальянской армии, появившегося во время Первой мировой войны, которое называлось Ардити (Arditi), получили прозвище «Кайманы Пьяве» (Caimani del Piave). Они получили его за свою храбрость и бесстрашие, порою граничащие с безумием. Например, штурмовые пловцы (Arditi nuotatori) капитана Ремо Понтекорво Баччи только в одну из вылазок потеряли 50 из 82 человек.



Именно из-за указанных выше событий организаторы Джиро д'Италия-2018 включили город Нервеза-делла-Батталья в маршрут итальянского Гран-тура, чтобы отдать дань памяти погибшим во время этих военных событий, развернувшихся здесь сто лет назад.



Нервеза-делла-Батталья в истории велоспорта



Город Нервеза-делла-Батталья впервые принимает этап Джиро д'Италия. Однако, велоспорту знаком этот город. В 1985 году чемпионат мира по шоссейному велоспорту проводился в Италии и Нервеза-делла-Батталья был на маршруте групповой гонки, победителем которой стал голландский велогонщик Йооп Зутемельк (Joop Zoetemelk), опередив американца Грега Лемонда (Greg LeMond) и итальянца Морено Аржентина (Moreno Argentin), контратаковав их за два километра до финиша.

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