Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 17 этап, Рива-дель-Гарда - Изео



Семнадцатый этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 стартует в старинном городке Рива-дель-Гарда (Riva del Garda). Он считается одним из самых лучших мест отдыха в Италии. Рива-дель-Гарда расположился на берегу самого огромного итальянского озера Гарда.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 17 этап



Отдых в Рива-дель-Гарда очень популярен среди итальянцев и немцев. Озеро Гарда выглядит как настоящий морской залив, бережно укрытый от грозных и холодных ветров Альпийскими горами. Береговая линия Гарда протянулась на 50 км, средняя ширина озера составляет более 15 км, а глубина местами достигает 315 м. Водные виды спорта здесь очень популярны, в частности, широко развит виндсёрфинг, именно поэтому на озере Гарда ежегодно проводятся очень престижные европейские соревнования «King of Lake».

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 17 этап



Благодаря своему стратегическому расположению город Рива-дель-Гарда имеет укрепления в виде стен, которые были воздвигнуты в далёком прошлом. Массивная крепость Рокка ди Рива (Rocca di Riva) с крепостным рвом появился в двенадцатом веке. Эта крепость остаётся неприступной и в наши дни, она так же, как и в средние века, окружена глубоким рвом, заполненным водой. Сейчас в его стенах расположен исторический музей (MAG Museo Alto Garda), также он оборудован аудиториям, в которых проходят различные концерты, спектакли и музыкальные фестивали. За крепостью Рокка ди Рива, у Восточных ворот, расположены прекрасные сады и побережье, с изумрудными оливковыми рощами.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 17 этап



Рива-дель-Гарда славится своими музыкальными фестивалями, которые проходят в конце августа. Многие туристы специально съезжаются сюда в дни фестиваля, чтобы провести на берегу незабываемую сказочную ночь. Представление называется Notte di Fiaba, что в переводе с итальянского означает «сказочная ночь». Смесь театральных представлений, костюмированных парадов и грандиозного пиротехнического зрелища никого не оставит равнодушным.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 17 этап



Объектами архитектурных достопримечательностей Рива-дель-Гарда являются: Барочная церковь Инвалиаты (Chiesa dell'Inviolata) 1603 года постройки; Дворец Преторио (Palazzo Pretorio) 1375 года, на территории которого находятся надгробия из разных эпох; башня Аппонале (Apponale) с видом на порт.



Рива-дель-Гарда в истории Джиро д’Италия и велоспорта



В Рива-дель-Гарда финишировали несколько этапов "Корса Роза". Впервые Джиро д’Италия посетила Рива-дель-Гарда на 17а полуэтапе Джиро д’Италия-1936. Участники велогонки проехали полуэтап протяжённостью 139 км, победителем первого полуэтапа дня стал итальянец Джузеппе Ольмо (Giuseppe Olmo). В этот же день участники Джиро д’Италия-1936 отправились из Рива-дель-Гарде по маршруту полуэтапа 17b. Победителем 100 км полуэтапа стал итальянец Джино Бартали (Gino Bartali). На последних двух этапах Джиро д’Италия-1936 доминировали Ольмо и Бартали. Оба велогонщика поднялись на финальный подиум в Милане (Milano) - Джино Бартали победитель Джиро д’Италия-1936, а Джузеппе Ольмо – второй. Ольмо проиграл Бартали всего 2 минуты 36 секунды.



Новая встреча «Корса Роза» и Рива-дель-Гарда состоялась 17 лет спустя. Фиоренцо Маньи (Fiorenzo Magni) выиграл 16-й этап Джиро д’Италия-1953 протяжённостью 279 км, который финишировал в Рива-дель-Гарде. 17-й этап Джиро д’Италия-1953 стартовал в Рива-дель-Гарда, через 131 км этап завершился победой бельгийского велогонщика Рика Ван Стеенбергена (Rik Van Steenbergen).



На 15-м этапе Джиро д’Италия-1954 проходила индивидуальная гонка на время протяжённостью 42 км. Лучшим на этапе оказался швейцарский велогонщик Хьюго Кобле (Hugo Koblet), который одержал победу на разделке опередив на 29 секунд Фаусто Коппи (Fausto Coppi) и на 1 минуту 58 секунд Фиоренцо Маньи (Fiorenzo Magni).



После этого Рива-дель-Гарда вернулся на маршрут Джиро д’Италия спустя 10 лет. В предыдущие годы поступало много жалоб на велогонщиков, которые добирались до финиша этапа на буксире за автомобилями и мотоциклами. И на Джиро д’Италия-1964, дабы избежать подобного мошенничества, организаторы добавили судью, который находился за пелотоном и следил за действиями гонщиков. В этом же году впервые за велогонкой начали следить с высоты - в распоряжении Джиро д’Италия появился вертолёт.



На первом этапе Джиро д’Италия-1964 одерживает победу Витторио Адорни (Vittorio Adorni). Это был этап протяжённостью 173 км с финишем в Рива-дель-Гарде. Второй этап Джиро д’Италия-1964 стартовал в Рива-дель-Гарде, участники проехали этап протяжённостью 146 км и сильнее всех на этапе оказался Микеле Данчелли (Michele Dancelli) - самый красивый велогонщик Италии того времени.



На Джиро д’Италия-1966 Рива-дель-Гарда стал стартовым городком на 17-м этапе. Победителем этапа протяжённостью 239 км стал итальянский велогонщик Джанни Мотта (Gianni Motta), будущий триумфатор этого издания «Корса Роза».



Затем потребовалось 23 года для того, чтобы на маршруте Джиро д’Италия вновь появился город Рива-дель-Гарде. На 17-м этапе Джиро д’Италия-1987, проехав этап протяжённостью 206 км, победа достался итальянскому велосипедисту «философу» Марко Витали (Marco Vitali) (параллельно с велоспортом в его жизни была и учёба - он был студентом философского факультета Университета Павии). В наши дни Марко Витали работает спортивным комментатором на телевизионном канале.



В последний раз Рива-дель-Гарда встречался на «Корса Роза» в качестве стартового городка на 15-м этапе Джиро д’Италия-1992. Победителем этапа протяжённостью 171 км стал французский велогонщик Франсуа Симон (François Simon).

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 17 этап



Город Рива-дель-Гарда также встречается на маршруте итальянской недельной велогонки Джиро дель Трентино (Giro del Trentino), которая с 1979 года стала для профессиональных велогонщиков одной из ключевых в качестве подготовки к Джиро д’Италия. С 2017 года Джиро дель Трентино велогонка категории 2. HC календаря UCI Europa Tour после ребрендинга стала называться «Альпийский Тур» (Tour of the Alps).

Альтиметрия 17-го этапа Джиро д’Италия-2018

17-й этап Джиро д’Италия-2018 проводится на следующий день после индивидуальной разделки и даёт отрыву шанс на победу. Из Рива-дель-Гарда пелотон отправится на юго-запад и сразу со старта начнёт преодолевать некатегорийный подъём протяжённостью 11 км с набором высоты в 600 м.

Далее под спуск до подножия единственного категорийного подъема этапа - Лодрино (Lodrino, 3 категория, 408 - 736 м, протяжённость 8,1 км, перепад высот 328 м, средний градиент 4%, максимальный градиент 9%).

Собрав очки, скорее всего, участники отрыва первыми отправятся на спуск до подножия следующего некатегорийного подъёма. Заключительные 50 км - равнина с небольшими неровностями.

На 131.1 км маршрута велогонщики впервые пересекут линию финиша этапа в Изео (Iseo) финиш на берегу озера Изео. Преодолев круг протяжённостью 23,9 км, велогонщики вернутся к финишной линии, расположенной на берегу озера Изео.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 17 этап

Город Изео находится на южном берегу одноимённого озера, это небольшое предгорное озеро площадью 65 кв. км., окружённое скалистыми берегами величественных вершин Альп, образовалось на месте древнего ледника. Горы и многочисленные холмы словно защищают сказочное Изео от внешнего мира. Плодородные земли региона с любовью возделываются местными жителями: это популярный сельскохозяйственный район с множеством виноградников, фруктовых садов, каштановых и оливковых рощ, сыроварен и ферм, производящих вкуснейшие местные деликатесы.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 17 этап



У южного берега озера Изео начинаются живописные холмы Франчакорта (Franciacorta), занятые виноградниками. Здесь производится знаменитое итальянское игристое вино Франчакорта.



В прошлом город Изео был главным торговым пунктом озера, а в наши дни это популярный туристический центр. В центре города находятся главные местные достопримечательности.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 17 этап



Главная городская площадь Пьяцца-Гарибальди (Piazza Garibaldi) окружена магазинами и кафе. Неподалёку от площади находится церковь Пьеве-ди-Сан-Андреа (Pieve di Sant'Andrea) 16 века, которая была перестроена в 20 веке, церковь Девы Меркато (Chiesa della Madonna del Mercato) и церковь Девы Мария Снежной (Chiesa della Madonna della Neve). Также стоит обратить внимание на замок Кастелло-Ольдофреди (Castello Oldofredi), где в 16-18 веках жили капуцины, а в наши дни в стенах замка размещается Военный музей.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 17 этап



В Изео в настоящее время проживает вместе с семьёй звезда белорусского велоспорта Константин Сивцов. Однажды в интервью для велопортала VeloLIVE.com Константин сказал: "Да, готовлю и стол смогу накрыть. Будете на озере Изео заезжайте, сами посмотрите". Константин Сивцов должен был участвовать в Джиро д’Италия-2018, однако, падение на разогреве перед стартом первого этапа не позволило Константину участвовать в «Корсе Роза» этого года, и он вынужден был покинуть итальянский Гран-тур.



Изео в истории Джиро д’Италия



Изео фигурировал на маршруте Джиро д'Италия лишь в двух изданиях «Корса роса». Впервые Изео стал финишным и стартовым городом итальянской супермногодневки в 1973 году. 6-й этап Джиро д'Италия-1973 протяжённостью 144 км завершился победой итальянского велогонщика Джанни Мотта.



Этот этап стал поворотным в борьбе за подиум Джиро д'Италия-1973 двух звёзд велоспорта того времени. Испанец Хосе-Мануэль Фуэнте (Jose-Manuel Fuente) на Джиро д'Италия-1973 был в числе фаворитов, один из самых сильных соперников, способных оказать сопротивление бельгийцу Эдди Мерксу (Eddy Merckx). Однако, на 6-м этапе Джиро д'Италия-1973 он выбыл из борьбы за майку лидера испытав кризис на подъёме вершины Сан Фермо (San Fermo), Меркс воспользовался этой возможностью атаковав, Фуэнте проиграл Мерксу 11 минут 41 секунду.



На следующий день город Изео стал стартовым городком для участников 7-го этапа Джиро д'Италия-1973. На этапе протяжённостью 248 км, победу одержал бельгийский велогонщик Рик Ван Линден (Rik Van Linden).



На 17-м этапе Джиро д'Италия-1974 участники велогонки финишировали в городе Изео. Победителем 158-км этапа стал испанский велогонщик Сантьяго Лацкано (Santiago Lazcano), опередив на финише своего прославленного земляка и капитана Хосе-Мануэля Фуэнте. Следующий, 18-й этап Джиро д'Италия-1974, стартовал в Изео. Победу на этапе протяжённостью 190 км одержал итальянский велосипедист Франко Битосси (Franco Bitossi).

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