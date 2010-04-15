Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 11 этап, Ассизи - Озимо

Одиннадцатый этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 стартует в маленьком средневековом городке Ассизи (Assisi), расположенном на холме Умбрия в самом сердце Италии. Ассизи является родиной католического святого Франциска Ассизского (San Francesco), а также его преемницы святой Клары Ассизской (Santa Chiara). В честь Святого Франциска и Святой Клары ассизцы выстроили два красивых храма, еще одна достопримечательность города – кафедральный собор имени Святого Руфина (San Rufino), покровителя Ассизи.



Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 11 этап



Наверное, не будет преувеличением сказать, что Франциск – самый главный итальянский святой и человек, оказавший огромное влияние на христианство в целом. Простые и понятные принципы Франциска – добро, милосердие, любовь к ближним, включая животных, растения, стихии и небесные светила, отказ от излишеств, - в общем, его гуманизм и духовность до сих пор близки разным людям по всему миру. Учение Святого Франциска перешагнуло церковные традиции и законы, его легко принять – хотя бы отчасти - даже людям, от религии далеким.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 11 этап



Свою историю Ассизи ведет от скромного поселения в 1000 году до н.э. В пятом веке до н.э. Умбрия была населена этрусками, которых сменила римская власть, и городок получил латинское название Ассизиум (Assisium). К третьему веку нашей эры жители Ассизи приняли христианство, благодаря усилиям Руфина Ассизкого, впоследствии ставшего епископом города. В двеннадцатом столетии Ассизи был покорен Фридрихом I Гогенштауфеном (Friedrich I Rotbart) во ходе Второго итальянского похода. Этот период охарактеризовался строительством военных укреплений в районе города. В 13-14 веках деятельность Франциска Ассизского и Клары Ассизской, а также их приемников, дала мощный толчок к строительству религиозных сооружений.



В последующие века город переживал немало перипетий связанных с войнами внутри раздробленной Италии, вторжением Наполеона в восемнадцатом веке и присоединением к Объединенному Итальянскому государству в 1860.



Современный Ассизи во многом сохранил свой средневековый облик, его церкви, крепостные стены, сами его улицы, кажется, хранят следы ног Святого Франциска и Святой Клары, основавшей монашеский орден клариссинок одновременно с появлением ордена францисканцев. Почти все достопримечательности города связаны с именами этих двух святых, Брата Солнце и Сестры Луны.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 11 этап



В трёх километрах от города находится храм Санта-Мария-дельи-Анджели (Богоматери ангелов) (Santa Maria degli Angeli), один из самых значимых францисканских храмов. Он был построен в семнадцатом веке вокруг крошечной церквушки Порциюнкола (Porziúncola), в которой как раз и зародился францисканский орден. Порциюнкола была построена в четвёртом веке, и, по легенде, святые отшельники хранили здесь реликвии, привезенные с могилы Богоматери. С шестого века церковь была бенедиктинской, а в тринадцатом веке аббат бенедиктинского монастыря на горе Субазио отдал ее молодому Франциску, чтобы тот основал там свое братство. Монахи хотели подарить ему и небольшой участок земли, но так как Франциск и его сторонники отвергали понятие собственности, то они отказались и впоследствии платили бенедиктинцам символическую арендную плату за здание церкви. Тогда она стояла в густом дубовом лесу и находилась в очень плачевном состоянии, но францисканцы восстановили ее своими руками. Они поселились вокруг в шалашах, сплетенных из веток. Порциюнкола стала постоянным пристанищем Франциска, и здесь же в 1226 году он умер, перед смертью завещав свои братьям заботиться о главной церкви их ордена. Трогательная деталь: почувствовав, что умирает, Франциск попросил послать в Рим за некой госпожой Якобией Сеттезоли, чтобы та привезла ткани на саван и печенья, которым она часто угощала своего духовного наставника. Однако не успели монахи запечатать и отослать письмо, как госпожа Якобия появилась на пороге со всем необходимым для приготовления печенья, которое называется "мистаччиоли".

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 11 этап



Но вернемся к церкви, вернее, к двум церквям, помещенным одна в другую. Снаружи богато украшенная крошечная Порциюнкола напоминает драгоценную шкатулку. Всю верхнюю часть фасада занимает фреска, изображающая видение Святого Франциска, в котором он получает индульгенцию от Христа и Девы Марии. В нижней части фрески видна надпись «Haec est porta vitae aeternae» («Это врата к вечной жизни»). В левой стене находится гробница Пьетро Каттани, одного из первых братьев, который умер еще при жизни Франциска в 1221 году. Задний фасад был украшен фреской Перуджино, изображавшей распятие Христа. Фреска была сильно повреждена при строительстве базилики. В XV веке дверь церкви была расписана растительными мотивами. Над церковкой возвышается миниатюрная готическая колоколенка. Внутреннее убранство Порциюнколы отличается простотой и строгостью. Здесь сохранилось несколько грубо обработанных камней, которые Франциск принес с горы Субазио, когда восстанавливал церковь. Интерьер украшен простыми фресками 14-15 века в готическом стиле.



На Порциюнколу до сих пор распространяется упомянутая выше индульгенция, полученная Святым Франциском еще в 1216 году. Любому, кто придет исповедоваться в эту церковь с полудня 1 августа до заката 2 августа, будет даровано полное отпущение грехов.



Храм Санта-Мария-дельи-Анджели - произведение Виньолы, начал строиться в шестнадцатом веке по приказу Папы римского – для сохранения наследия Святого Франциска. Первоначальный проект отличался строгостью и простотой, что вполне соответствовало принципам францисканства. Однако в девятнадцатом веке церковь пострадала во время землетрясения, и в ходе реставрации в ее облик были внесены некоторые изменения. Современный фасад был создан и вовсе в 1930 году в стиле римского барокко.



Внутри церковь огромна – это один из самых больших католических храмов в мире. Длина его составляет 126 метров, ширина – 65 метров, высота – 75 метров (с учетом купола). И прямо под куполом располагается Порциюнкола.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 11 этап



Каждый день в Ассизи прибывает множество людей, которые хотят или совершить духовное паломничество, или просто посетить все многочисленные достопримечательности этого замечательного города. Обо всех его храмах, церквях, монастырях, палаццо и прочих исторических и архитектурных памятниках, можно было бы рассказывать до бесконечности. Ассизи – не только город Святого Франциска и Святой Клары, это музей под открытым небом, где красота улиц и зданий тесно переплетена с прелестью окружающего пейзажа и совершенно особенной атмосферой, - такой, наверное, и должна быть духовная столица Италии. Путешественники рассказывают о замысловатом лабиринте средневековых улиц, о домах, которые стоят нетронутыми с момента постройки – у многих из них сохранились даже «двери мертвых» - двери, через которые выносили покойников (это характерно для многих старых итальянских городов), об удивительном спокойствии и чувстве умиротворения, несмотря на толпы туристов и паломников. Город окружен древними стенами, и над ним возвышается средневековая крепость, откуда открываются потрясающие виды на сам Ассизи и на его окрестности. Говорят, что Ассизи – прекрасное место для восстановления душевного спокойствия, отрешения от повседневности. Конечно, пестрый караван Джиро д’Италия внесет оживление и некоторую долю хаоса на улочки Ассизи, но атмосфера праздника никогда не помешает даже такому святому месту.



Ассизи в истории Джиро д’Италия



Ассизи неоднократно появлялся на маршруте Джиро д'Италия в качестве финишного и стартового города. На Джиро д'Италия-1978 на 11-а полуэтапе протяжённостью 74 км с финишем в Ассизи победу одержал итальянский велогонщик Бруно Занони (Bruno Zanoni). Участники 11-b полуэтапа Джиро д'Италия-1978 протяжённостью 145 км стартовали в Ассизи. Этап завершился победой Франческо Мозера (Francesco Moser).



На 3-м этапе Джиро д'Италия-1982 проходила 31-км индивидуальная гонка на время от Перуджи (Perugia) до Ассизи, победителем этапа и лидером генеральной классификации стал французский велогонщик Бернар Ино (Bernard Hinault). 4-й этап Джиро д'Италия-1982, протяжённостью 169 км, стартовал в Ассизи и финишировал в Риме (Roma). Победу одержал швейцарский велогонщик Урс Фрелер (Urs Freuler). Завершилась Джиро д'Италия-1982 триумфом Бернара Ино.









На 2-м этапе Джиро д'Италия-1995 проходила индивидуальная гонка на время протяжённостью 19 км, швейцарский велогонщик Тони Ромингер (Tony Rominger) выиграл этап с 47 секундами преимущества над итальянцем Маурицио Фондриестом (Maurizio Fondriest) и датчанином Рольфом Соренсеном (Rolf Sorensen), розовая майка перешла к Ромингеру. Завершилась Джиро д'Италия-1995 победой Тони Ромингера в итоговой классификации. Подиум Джиро д'Италия-1995 в Милане с ним разделили русский велогонщик Евгений Берзин (Evgueni Berzin) и латвийский велогонщик Петр Угрюмов (Piotr Ugrumov).



В последний раз Ассизи фигурировал на маршруте Джиро д'Италия в 2012 году. 10-й этап Джиро д'Италия-2012 с финишем в Ассизи предполагал, что все фавориты должны быть начеку, так как финальный отрезок с прохождением по узким улицам старинного городка был самой сложной частью дистанции. Победа могла прийти как к кому-то из отрыва, так и к одному из фаворитов, который обладает способностью мощно атаковать на коротких крутых участках. Хоакиму Родригесу (Joaquim Rodriguez) такой финиш вполне подходил, и «Катюша» работала в голове пелотона, контролируя отрыв дня, в котором находились Гийом Боннафон (Guillaume Bonnafond) из AG2R-La Mondiale, Мигель Мингес (Miguel Mínguez) из Euskaltel-Euskadi, Франческо Фаили (Francesco Failli) из Farnese Vini-Selle Italia, Маттиас Брандль (Matthias Brandle) из NetApp и Мартийн Кайзер (Martijn Keizer) из Vacansoleil-DCM.



Разрывы в генеральной классификации были небольшими, и все фавориты готовились к сражению на последнем подъёме. За 30 км до финиша Кайзер и Брандль атаковали из отрыва, в то время как Стеф Клемент (Stef Clement) из Rabobank попытался переложиться к отрыву из пелотона. Но за 5 км до финиша пелотон набрал скорость. Когда велогонщики достигли участка с 15% градиентом, лидер гонки Райдер Хешедаль (Ryder Hesjedal) из Slipstream–Chipotle остался без поддержки товарищей по команде. Из группы атаковали Ригоберто Уран (Rigobert Uran) из Sky и Джон Гадре (John Gadret) из AG2R-La Mondiale. Хоакима Родригеса вывез на позицию для атаки его товарищ по команде Даниэль Морено (Daniel Moreno), и победа не заставила себя ждать – Хоаким Родригес не только выиграл этап, но и перехватил розовую майку лидера.



На 11-м этапе, самом протяжённом 243-километровом этапе Джиро д'Италия-2012, участники велогонки вышли на старт в Ассизи. Велогонщик команды Androni Giacattoli-Venezuela Роберто Феррари (Roberto Ferrari), сумел забрать победу на 11-м этапе, удачно избежав завалов на последних поворотах перед финишем.

Среднегорный этап с финишем в подъём 4-й категории. Со старта пелотон начнёт плавно подниматься до вершины подъёма 3-й категории Пассо Корнелло (Passo Cornello, 445 - 814 м, протяжённость 8,4 км, перепад высот 369 м, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 9%), расположенной на 42 км маршрута.

Далее 40 км спуска до подножия подъёма 3-й категории Валико ди Пьетра Росса (Valico di Pietra Rossa, 322 - 674 м, протяжённость 9,6 км, перепад высот 352 м, средний градиент 3,7%, максимальный градиент 9%). Преодолев вершину, велогонщики отправятся на спуск. На 127-м км маршрута участники проедут родной город Микеле Скарпони (Michele Scarponi) - Филоттрано (Filottrano), где покорят крутую стенку с градиентами до 16% и разыграют промежуточный спринт.

Далее велогонщики продолжат движение на восток до финиша в Озимо (Osimo). За 5 км до финиша этапа велогонщики преодолеют некатегорийный подъём по брусчатке с градиентами до 16% и направятся на скоростной спуск к подножию заключительного подъёма этапа - Озимо (Osimo, 4 категория, 149 - 265 м, протяжённость 1.8 км, перепад высот 116 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 16%), заключительные 300 м под спуск.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 11 этап

Город Озимо расположен на высоком холме в провинции Марке, в окружении стен, возведённых в разные периоды его существования. Во времена Древнего Рима город назывался Ветус Аксимум (Vetus Auximum). Был основан теми же греческими колонистами, что и Анкона (Ancona). Римляне в 174 до н. э. подняли крепостные стены из больших прямоугольных камней, сделав город главной крепостью для своих северных поселений в Пицене.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 11 этап



Согласно местной легенде, главная достопримечательность Озимо, кафедральный собор, был построен первым епископом Озимо святым Леопардо в 5-м веке на месте ранее существовавшего языческого святилища эпохи Древнего Рима.



Кафедральный собор Озимо, также известный как церковь святого Леопардо, - главная церковь города Озимо. Но вот документально о времени возведения собора информации не так-то много. Также, легенда гласит, что здание собора было перестроено в седьмом веке епископом святым Виталини. И эта информация не подтверждена никакими фактами, нет никаких архитектурных элементов, относящихся к периоду жизни святого Виталини, но зато существует каменная табличка в стене крипты с именем епископа.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 11 этап



В 1393-м году здание собора было частично разрушено во время пожара. В последующие же столетия оно претерпело ряд значительных изменений. Во второй половине девятнадцатого века начался процесс реставрации собора, который в действительности можно назвать разрушением предыдущих модификаций старинного строения.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 11 этап



К достопримечательностям Озимо относятся также - Дворец Комунале (Palazzo Comunale), величественное здание, возведённое во второй половине восемнадцатого века с двенадцатью безголовыми римскими статуями, и, рядом с ним, башня двенадцатого века, украшенная знаковыми символами города.



Озимо в истории Джиро д’Италия и велоспорта



Итальянская супермногодневная велогонка Джиро д’Италия посещала Озимо в 1987 году. 11-й этап Джиро д’Италия-1987 завершился победой французского велосипедиста Робэра Форэ (Robert Forest). Это был горный этап протяжённостью 245 км. Форэ на последних километрах перед финишем сумел оторваться и от группы велогонщиков, в числе которых был лидер очковой классификация Джиро д’Италия-1987 итальянский спринтер Морено Арджентин (Moreno Argentin), который финишировал вторым.



12-й этап Джиро д’Италия-1987 стартовал в Озимо. Равнинный этап протяжённостью 197 км выиграл итальянский велогонщик Гвидо Бонтемпи (Guido Bontempi). Завершив профессиональную карьеру велосипедиста, с 80-ю победами в своём пальмаресе, в 1995 году, Гвидо Бонтемпи в разные годы работал спортивным директором в велокомандах Мирового тура, таких как итальянская Lampre и казахстанская «Астана».



Город Озимо - велосипедный город, а его жители - преданные любители велоспорта. Озимо появляется на маршруте таких велогонок как Тиррено-Адриатико (Tirreno-Adriatico) и Два дня Марчиджани (Due Giorni Marchigiana). В 2017 году в Озимо проводилась любительская велогонка с двумя полуэтапами, проходят многочисленные велопробеги, и, даже, командная гонка на время среди любителей.



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