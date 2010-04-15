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Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 11 этап, Ассизи - Озимо

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 11 этап, Ассизи - Озимо

    Одиннадцатый этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 стартует в маленьком средневековом городке Ассизи (Assisi), расположенном на холме Умбрия в самом сердце Италии. Ассизи является родиной католического святого Франциска Ассизского (San Francesco), а также его преемницы святой Клары Ассизской (Santa Chiara). В честь Святого Франциска и Святой Клары ассизцы выстроили два красивых храма, еще одна достопримечательность города – кафедральный собор имени Святого Руфина (San Rufino), покровителя Ассизи.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 11 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 11 этап


   Наверное, не будет преувеличением сказать, что Франциск – самый главный итальянский святой и человек, оказавший огромное влияние на христианство в целом. Простые и понятные принципы Франциска – добро, милосердие, любовь к ближним, включая животных, растения, стихии и небесные светила, отказ от излишеств, - в общем, его гуманизм и духовность до сих пор близки разным людям по всему миру. Учение Святого Франциска перешагнуло церковные традиции и законы, его легко принять – хотя бы отчасти - даже людям, от религии далеким.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 11 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 11 этап


   Свою историю Ассизи ведет от скромного поселения в 1000 году до н.э. В пятом веке до н.э. Умбрия была населена этрусками, которых сменила римская власть, и городок получил латинское название Ассизиум (Assisium). К третьему веку нашей эры жители Ассизи приняли христианство, благодаря усилиям Руфина Ассизкого, впоследствии ставшего епископом города. В двеннадцатом столетии Ассизи был покорен Фридрихом I Гогенштауфеном (Friedrich I Rotbart) во ходе Второго итальянского похода. Этот период охарактеризовался строительством военных укреплений в районе города. В 13-14 веках деятельность Франциска Ассизского и Клары Ассизской, а также их приемников, дала мощный толчок к строительству религиозных сооружений.


    В последующие века город переживал немало перипетий связанных с войнами внутри раздробленной Италии, вторжением Наполеона в восемнадцатом веке и присоединением к Объединенному Итальянскому государству в 1860.


    Современный Ассизи во многом сохранил свой средневековый облик, его церкви, крепостные стены, сами его улицы, кажется, хранят следы ног Святого Франциска и Святой Клары, основавшей монашеский орден клариссинок одновременно с появлением ордена францисканцев. Почти все достопримечательности города связаны с именами этих двух святых, Брата Солнце и Сестры Луны.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 11 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 11 этап


     В трёх километрах от города находится храм Санта-Мария-дельи-Анджели (Богоматери ангелов) (Santa Maria degli Angeli), один из самых значимых францисканских храмов. Он был построен в семнадцатом веке вокруг крошечной церквушки Порциюнкола (Porziúncola), в которой как раз и зародился францисканский орден. Порциюнкола была построена в четвёртом веке, и, по легенде, святые отшельники хранили здесь реликвии, привезенные с могилы Богоматери. С шестого века церковь была бенедиктинской, а в тринадцатом веке аббат бенедиктинского монастыря на горе Субазио отдал ее молодому Франциску, чтобы тот основал там свое братство. Монахи хотели подарить ему и небольшой участок земли, но так как Франциск и его сторонники отвергали понятие собственности, то они отказались и впоследствии платили бенедиктинцам символическую арендную плату за здание церкви. Тогда она стояла в густом дубовом лесу и находилась в очень плачевном состоянии, но францисканцы восстановили ее своими руками. Они поселились вокруг в шалашах, сплетенных из веток. Порциюнкола стала постоянным пристанищем Франциска, и здесь же в 1226 году он умер, перед смертью завещав свои братьям заботиться о главной церкви их ордена. Трогательная деталь: почувствовав, что умирает, Франциск попросил послать в Рим за некой госпожой Якобией Сеттезоли, чтобы та привезла ткани на саван и печенья, которым она часто угощала своего духовного наставника. Однако не успели монахи запечатать и отослать письмо, как госпожа Якобия появилась на пороге со всем необходимым для приготовления печенья, которое называется "мистаччиоли".

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 11 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 11 этап


    Но вернемся к церкви, вернее, к двум церквям, помещенным одна в другую. Снаружи богато украшенная крошечная Порциюнкола напоминает драгоценную шкатулку. Всю верхнюю часть фасада занимает фреска, изображающая видение Святого Франциска, в котором он получает индульгенцию от Христа и Девы Марии. В нижней части фрески видна надпись «Haec est porta vitae aeternae» («Это врата к вечной жизни»). В левой стене находится гробница Пьетро Каттани, одного из первых братьев, который умер еще при жизни Франциска в 1221 году. Задний фасад был украшен фреской Перуджино, изображавшей распятие Христа. Фреска была сильно повреждена при строительстве базилики. В XV веке дверь церкви была расписана растительными мотивами. Над церковкой возвышается миниатюрная готическая колоколенка. Внутреннее убранство Порциюнколы отличается простотой и строгостью. Здесь сохранилось несколько грубо обработанных камней, которые Франциск принес с горы Субазио, когда восстанавливал церковь. Интерьер украшен простыми фресками 14-15 века в готическом стиле.


    На Порциюнколу до сих пор распространяется упомянутая выше индульгенция, полученная Святым Франциском еще в 1216 году. Любому, кто придет исповедоваться в эту церковь с полудня 1 августа до заката 2 августа, будет даровано полное отпущение грехов.


    Храм Санта-Мария-дельи-Анджели - произведение Виньолы, начал строиться в шестнадцатом веке по приказу Папы римского – для сохранения наследия Святого Франциска. Первоначальный проект отличался строгостью и простотой, что вполне соответствовало принципам францисканства. Однако в девятнадцатом веке церковь пострадала во время землетрясения, и в ходе реставрации в ее облик были внесены некоторые изменения. Современный фасад был создан и вовсе в 1930 году в стиле римского барокко.


   Внутри церковь огромна – это один из самых больших католических храмов в мире. Длина его составляет 126 метров, ширина – 65 метров, высота – 75 метров (с учетом купола). И прямо под куполом располагается Порциюнкола.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 11 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 11 этап


   Каждый день в Ассизи прибывает множество людей, которые хотят или совершить духовное паломничество, или просто посетить все многочисленные достопримечательности этого замечательного города. Обо всех его храмах, церквях, монастырях, палаццо и прочих исторических и архитектурных памятниках, можно было бы рассказывать до бесконечности. Ассизи – не только город Святого Франциска и Святой Клары, это музей под открытым небом, где красота улиц и зданий тесно переплетена с прелестью окружающего пейзажа и совершенно особенной атмосферой, - такой, наверное, и должна быть духовная столица Италии. Путешественники рассказывают о замысловатом лабиринте средневековых улиц, о домах, которые стоят нетронутыми с момента постройки – у многих из них сохранились даже «двери мертвых» - двери, через которые выносили покойников (это характерно для многих старых итальянских городов), об удивительном спокойствии и чувстве умиротворения, несмотря на толпы туристов и паломников. Город окружен древними стенами, и над ним возвышается средневековая крепость, откуда открываются потрясающие виды на сам Ассизи и на его окрестности. Говорят, что Ассизи – прекрасное место для восстановления душевного спокойствия, отрешения от повседневности. Конечно, пестрый караван Джиро д’Италия внесет оживление и некоторую долю хаоса на улочки Ассизи, но атмосфера праздника никогда не помешает даже такому святому месту.


Ассизи в истории Джиро д’Италия


    Ассизи неоднократно появлялся на маршруте Джиро д'Италия в качестве финишного и стартового города. На Джиро д'Италия-1978 на 11-а полуэтапе протяжённостью 74 км с финишем в Ассизи победу одержал итальянский велогонщик Бруно Занони (Bruno Zanoni). Участники 11-b полуэтапа Джиро д'Италия-1978 протяжённостью 145 км стартовали в Ассизи. Этап завершился победой Франческо Мозера (Francesco Moser).


   На 3-м этапе Джиро д'Италия-1982 проходила 31-км индивидуальная гонка на время от Перуджи (Perugia) до Ассизи, победителем этапа и лидером генеральной классификации стал французский велогонщик Бернар Ино (Bernard Hinault). 4-й этап Джиро д'Италия-1982, протяжённостью 169 км, стартовал в Ассизи и финишировал в Риме (Roma). Победу одержал швейцарский велогонщик Урс Фрелер (Urs Freuler). Завершилась Джиро д'Италия-1982 триумфом Бернара Ино.




    На 2-м этапе Джиро д'Италия-1995 проходила индивидуальная гонка на время протяжённостью 19 км, швейцарский велогонщик Тони Ромингер (Tony Rominger) выиграл этап с 47 секундами преимущества над итальянцем Маурицио Фондриестом (Maurizio Fondriest) и датчанином Рольфом Соренсеном (Rolf Sorensen), розовая майка перешла к Ромингеру. Завершилась Джиро д'Италия-1995 победой Тони Ромингера в итоговой классификации. Подиум Джиро д'Италия-1995 в Милане с ним разделили русский велогонщик Евгений Берзин (Evgueni Berzin) и латвийский велогонщик Петр Угрюмов (Piotr Ugrumov).


    В последний раз Ассизи фигурировал на маршруте Джиро д'Италия в 2012 году. 10-й этап Джиро д'Италия-2012 с финишем в Ассизи предполагал, что все фавориты должны быть начеку, так как финальный отрезок с прохождением по узким улицам старинного городка был самой сложной частью дистанции. Победа могла прийти как к кому-то из отрыва, так и к одному из фаворитов, который обладает способностью мощно атаковать на коротких крутых участках. Хоакиму Родригесу (Joaquim Rodriguez) такой финиш вполне подходил, и «Катюша» работала в голове пелотона, контролируя отрыв дня, в котором находились Гийом Боннафон (Guillaume Bonnafond) из AG2R-La Mondiale, Мигель Мингес (Miguel Mínguez) из Euskaltel-Euskadi, Франческо Фаили (Francesco Failli) из Farnese Vini-Selle Italia, Маттиас Брандль (Matthias Brandle) из NetApp и Мартийн Кайзер (Martijn Keizer) из Vacansoleil-DCM.


    Разрывы в генеральной классификации были небольшими, и все фавориты готовились к сражению на последнем подъёме. За 30 км до финиша Кайзер и Брандль атаковали из отрыва, в то время как Стеф Клемент (Stef Clement) из Rabobank попытался переложиться к отрыву из пелотона. Но за 5 км до финиша пелотон набрал скорость. Когда велогонщики достигли участка с 15% градиентом, лидер гонки Райдер Хешедаль (Ryder Hesjedal) из Slipstream–Chipotle остался без поддержки товарищей по команде. Из группы атаковали Ригоберто Уран (Rigobert Uran) из Sky и Джон Гадре (John Gadret) из AG2R-La Mondiale. Хоакима Родригеса вывез на позицию для атаки его товарищ по команде Даниэль Морено (Daniel Moreno), и победа не заставила себя ждать – Хоаким Родригес не только выиграл этап, но и перехватил розовую майку лидера.


    На 11-м этапе, самом протяжённом 243-километровом этапе Джиро д'Италия-2012, участники велогонки вышли на старт в Ассизи. Велогонщик команды Androni Giacattoli-Venezuela Роберто Феррари (Roberto Ferrari), сумел забрать победу на 11-м этапе, удачно избежав завалов на последних поворотах перед финишем.

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 11 этап, Ассизи - Озимо

 

 

   Среднегорный этап с финишем в подъём 4-й категории. Со старта пелотон начнёт плавно подниматься до вершины подъёма 3-й категории Пассо Корнелло (Passo Cornello445 - 814 м, протяжённость 8,4 км, перепад высот 369 м, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 9%), расположенной на 42 км маршрута.

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 11 этап, Ассизи - Озимо

 

   Далее 40 км спуска до подножия подъёма 3-й категории Валико ди Пьетра Росса (Valico di Pietra Rossa322 - 674 м, протяжённость 9,6 км, перепад высот 352 м, средний градиент 3,7%, максимальный градиент 9%). Преодолев вершину, велогонщики отправятся на спуск. На 127-м км маршрута участники проедут родной город Микеле Скарпони (Michele Scarponi) - Филоттрано (Filottrano), где покорят крутую стенку с градиентами до 16% и разыграют промежуточный спринт.

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 11 этап, Ассизи - Озимо

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 11 этап, Ассизи - Озимо

 

 

   Далее велогонщики продолжат движение на восток до финиша в Озимо (Osimo). За 5 км до финиша этапа велогонщики преодолеют некатегорийный подъём по брусчатке с градиентами до 16% и направятся на скоростной спуск к подножию заключительного подъёма этапа - Озимо (Osimo4 категория149 - 265 м, протяжённость 1.8 км, перепад высот 116 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 16%), заключительные 300 м под спуск.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 11 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 11 этап

 

    Город Озимо расположен на высоком холме в провинции Марке, в окружении стен, возведённых в разные периоды его существования. Во времена Древнего Рима город назывался Ветус Аксимум (Vetus Auximum). Был основан теми же греческими колонистами, что и Анкона (Ancona). Римляне в 174 до н. э. подняли крепостные стены из больших прямоугольных камней, сделав город главной крепостью для своих северных поселений в Пицене.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 11 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 11 этап


   Согласно местной легенде, главная достопримечательность Озимо, кафедральный собор, был построен первым епископом Озимо святым Леопардо в 5-м веке на месте ранее существовавшего языческого святилища эпохи Древнего Рима.


    Кафедральный собор Озимо, также известный как церковь святого Леопардо, - главная церковь города Озимо. Но вот документально о времени возведения собора информации не так-то много. Также, легенда гласит, что здание собора было перестроено в седьмом веке епископом святым Виталини. И эта информация не подтверждена никакими фактами, нет никаких архитектурных элементов, относящихся к периоду жизни святого Виталини, но зато существует каменная табличка в стене крипты с именем епископа.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 11 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 11 этап


В 1393-м году здание собора было частично разрушено во время пожара. В последующие же столетия оно претерпело ряд значительных изменений. Во второй половине девятнадцатого века начался процесс реставрации собора, который в действительности можно назвать разрушением предыдущих модификаций старинного строения.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 11 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 11 этап


    К достопримечательностям Озимо относятся также - Дворец Комунале (Palazzo Comunale), величественное здание, возведённое во второй половине восемнадцатого века с двенадцатью безголовыми римскими статуями, и, рядом с ним, башня двенадцатого века, украшенная знаковыми символами города.


Озимо в истории Джиро д’Италия и велоспорта


    Итальянская супермногодневная велогонка Джиро д’Италия посещала Озимо в 1987 году. 11-й этап Джиро д’Италия-1987 завершился победой французского велосипедиста Робэра Форэ (Robert Forest). Это был горный этап протяжённостью 245 км. Форэ на последних километрах перед финишем сумел оторваться и от группы велогонщиков, в числе которых был лидер очковой классификация Джиро д’Италия-1987 итальянский спринтер Морено Арджентин (Moreno Argentin), который финишировал вторым.

 


    12-й этап Джиро д’Италия-1987 стартовал в Озимо. Равнинный этап протяжённостью 197 км выиграл итальянский велогонщик Гвидо Бонтемпи (Guido Bontempi). Завершив профессиональную карьеру велосипедиста, с 80-ю победами в своём пальмаресе, в 1995 году, Гвидо Бонтемпи в разные годы работал спортивным директором в велокомандах Мирового тура, таких как итальянская Lampre и казахстанская «Астана».


    Город Озимо - велосипедный город, а его жители -  преданные любители велоспорта. Озимо появляется на маршруте таких велогонок как Тиррено-Адриатико (Tirreno-Adriatico) и Два дня Марчиджани (Due Giorni Marchigiana). В 2017 году в Озимо проводилась любительская велогонка с двумя полуэтапами, проходят многочисленные велопробеги, и, даже, командная гонка на время среди любителей.

 

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:24 | Регистрация: 15.04.2010

    Хороший тарчёк перед финишем, как раз для Карапаза.

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16 - 20 мая 2018

Tour of Norway


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Starch27
    Эстебан Чавес потерял шансы на ... (2)
    Starch27-Фото

    Просто кто-то проблемы с горлом сальбутамолом не лечит

  • Cyclisme
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (32)
    Cyclisme-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    Спасибо большое.
    Не за что)))

    Цитата: Earl57
    23-летний Мохорич после многочисленных попыток наконец одержал свою первую победу на Джиро.
    У 24-летнего Денца лучший результат в карьере.
    Но кому интересны успехи молодых гонщиков? Главное, что "Акела промахнулся!".
    Причем вариант, что Чавес мог простудиться в воскресенье и заболеть, никем не рассматривается.
    Где-то читал, что Мэтт Уайт говорил, что у Чавито сильно болело горло перед стартом, от этого и все проблемы. Как же часто день отдыха выбивает гонщиков на другой день из колеи. Родригес, Ланда, теперь Чавес и много кого нюеще можно в пример привести. Бегу очень порадовал, отличный этап для него, может ещё зацепит этап на этой Джиро. Мохорич шел к этой победе несколько дней, молодец словенец, для полной коллекции не хватает теперь только этапа на Туре))) И главный вопрос дня, которым никто не задался - как Бора могла упустить отрыв, везя в пелотоне Беннета к почти стопроцентной победе, ну как?! Мало того, в случае победы он приближался вплотную к Вивиани в спринтерской номинации. Сэм не перестает удивлять, посмотреть где он и где Элиа, а по характеристикам почти равны)))
  • Rokka
    Эстебан Чавес потерял шансы на ... (2)
    Rokka-Фото
    У орики как всегда - вслед за стремительным взлетом такое же стремительное пикирование. Нет баланса, нет постоянства.
  • veloster
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (32)
    veloster-Фото
    Логичней если будет последним колесом Саймона. Когда есть шанс выиграть розовую, про синюю можно смело наплевать.
  • Patriotkz
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (32)
    Patriotkz-Фото
    Цитата: Patriotkz
    Что творится с Лопесом? Как он умудрился опять время потерять? Или падал или прокол? Таким образом с такой формой за Дзонколлан опасян. У Чавито джорнатто но? Хорошо что Дюмолен не упал. Не люблю победы одного человека над другим таким способом. Лучше в гонке победить и поставить точки над и. Йетс хорош. Вообщем, будем посмотреть.
    Хотя там была нейтрализация и дали одно время всем. Может это было осознано?

    И вообще, не понимаю, зачем такие длинные этапы? Они наоборот убивают интригу. Бедные велогонщики приезжают в гору уже без сил, а тут ещё и атаковать надо. Лучше 100 км , хотя бы 150. Тогда имея больше сил была бы заруба. Но не 220 или 250. Прям Классические гонки. Это тупое решение организаторов. Венья прежде чем решать о будущем Фруми, лучше бы о гонке позаботился.
  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Хороший тарчёк перед финишем, как раз для Карапаза.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (32)
    Earl57-Фото

    23-летний Мохорич после многочисленных попыток наконец одержал свою первую победу на Джиро.

    У 24-летнего Денца лучший результат в карьере.

    Но кому интересны успехи молодых гонщиков? Главное, что "Акела промахнулся!".

    Причем вариант, что Чавес мог простудиться в воскресенье и заболеть, никем не рассматривается.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (32)
    старт-шоссе 82-Фото
    Спасибо большое.
  • Patriotkz
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (32)
    Patriotkz-Фото
    Что творится с Лопесом? Как он умудрился опять время потерять? Или падал или прокол? Таким образом с такой формой за Дзонколлан опасян. У Чавито джорнатто но? Хорошо что Дюмолен не упал. Не люблю победы одного человека над другим таким способом. Лучше в гонке победить и поставить точки над и. Йетс хорош. Вообщем, будем посмотреть.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (32)
    EL-Fenomeno-Фото

    Неплохой (даже отличный) этап вышел после дня отдыха. И отрывы, и догонялки, и падение, и проколы (не в последних лиц генерала), ещё и клёвый финиш устроили Мохорич и Денз под конец.
    Чавес, увы( очень неожиданно и к его не его синей майке горного короля все больше велогонщиков заострило внимание

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
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4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
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