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Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 2 этап. Хайфа - Тель-Авив

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 2 этап. Хайфа - Тель-Авив

 

 

  2-й этап Джиро д’Италия-2018 стартует в Хайфе, третьем по величине городе Израиля. Хайфа находится на берегу Средиземного моря и раскинулась на склонах горы Кармель, которая является главной достопримечательностью.

 

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 2 этап. Хайфа - Тель-Авив

 Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 2 этап. Хайфа - Тель-Авив

 

  Считается, что на горе Кармель жил библейский пророк Илия. Вершину горы с Нижним городом, расположенным на побережье, связывает необычное метро – подземный фуникулёр, который называется «Кармелит», по названию горы Кармель.  

 

 

  На линии «Кармелит» 6 станций. Длина её трассы составляет 2 км, включая станции, или 1 км 803 м без учёта станций.

 

 На горе Кармель в середине 12 века обосновались монахи, пришедшие во время крестовых походов в Святую Землю. От слова "Кармель" и произошло название католического монашеского ордена кармелитов - монахов-отшельников с горы Кармель. Сейчас на вершине горы Кармель находятся престижные жилые районы, гостиницы, а также центры развлечений.

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 2 этап. Хайфа - Тель-Авив

 

 

  Ещё одна визитная карточка города – храм Бахаи, окружённый «Персидскими садами». Бахаи -  монотеистическая религия, основателем  которой является  Бахаулла (1817—1892), иранский религиозный деятель. На Западе эта религия долгое время воспринималась как гуманитарное движение за мир.Основные принципы вероучения Бахауллы: все человечество является единым целым, люди должны познавать правду самостоятельно, у всех религий одна общая основа, религия должна быть основой единства и понимания людей; религия не должна противоречить науке и разуму; у мужчин и у женщин одинаковые права; надо стремиться к миру во всем мире.

 

  В Нижнем городе началась история современной Хайфы. Он находится на побережье Средиземного моря. В начале 20 века британцы начали строительство порта в Нижнем городе, а когда турецкие власти открыли станцию в этом районе станцию оттоманской железной дороги, это дало толчок развитию экономики Хайфы, город стал морскими воротами Палестины. И сегодня Хайфа является одним из двух промышленных портов Израиля и главным пассажирским портом страны.  В 2003 году начался новый этап развития Нижнего города, когда в этот район были переведены правительственные учреждения, что улучшило внешний вид района. Так, в Нижнем городе взгляд притягивает эффектный небоскрёб Парус, входящий в комплекс правительственных зданий.

 

 

 

  По дороге из Хайфы в Тель-Авив пелотон проедет Национальный парк-заповедник Кесария, расположенный на территории, где прежде находился древний город Кесария Палестинская.  Город был назван Кесарией царём Иудеи Иродом Великим в честь римского императора Цезаря Августа, передавшего ему ранее утерянные иудеями земли.

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 2 этап. Хайфа - Тель-Авив

 

 

 В настоящее время на территории Кесарии проводятся археологические раскопки. Один из самых древних театров, построенный при Царе Ироде и действовавший на протяжении 500 лет,   в настоящее время отреставрирован, и в нём проводятся концерты. Театр вмещает около 3800 зрителей.   

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 2 этап. Хайфа - Тель-Авив

 

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 2 этап. Хайфа - Тель-Авив

 

 

 

 

 Спринтерский этап проложен по побережью Средиземного моря. На 91 км маршрута расположен подъём 4 категории Зихрон-Яаков (Zikhron Ya'aqov, 23 - 162 м, протяжённость 2,6 км, перепад высот 139 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 13%). Первый велогонщик на вершине станет первым обладателем горной майки. 

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 2 этап. Хайфа - Тель-Авив

 

 

 

 

  Этап финиширует на восточном побережье Средиземного моря, во втором в  по численности населения городе Израиля – Тель-Авиве, основанном в 1909 году как один из кварталов древнего города Яффа. В 1950 году Тель-Авив слился с древним городом Яффа. Тель-Авив является родиной современного иврита и главным центром современной ивритской культуры.

 

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 2 этап. Хайфа - Тель-Авив

 

   Яффа – один из древнейших городов мира. Именно на территории Яффы, согласно древнегреческой мифологии, Персей освободил Андромеду.  Первые письменные упоминания о Яффе встречаются в египетских хрониках 15 века до н. э., где этот город числится в списке захваченных фараоном Тутмосом III. Яффа процветала во времена римлян, затем частично потеряла значение и опустела во времена арабского завоевания.  С приходом   крестоносцев в 1100 году город вновь ожил.

 

  Сейчас историческая часть Яффы превращена в один большой туристический и художественный центр с многочисленными ресторанами, художественными галереями, мастерскими художников.

 

  Тель-Авив можно назвать самым эклектичным городом Израиля, где небоскрёбы соседствуют с одно-двухэтажными домами 19 века. Это современный город, в котором постоянно проводятся технологические выставки. Такие компании как Google, Microsoft и Teva имеют в Тель-Авиве свои представительства. 

 

 Город растянулся вдоль побережья Средиземного моря на 13,5 км. Средиземноморский климат, долгое лето делают Тель-Авив прекрасным местом отдыха.

  

 

 

   Тель-Авив впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия. За 800 м до финиша гонщиков ждёт опасный поворот и далее длинная прямая дорога с юга на север. На развитие этапа может повлиять ветер с побережья Средиземного моря. Фаворитами можно назвать Элиа Вивиани, Сэм Беннетт, Андреа Гуардини, Саша Модоло, Якуб Маречко, Никколо Бонифацио, Данни и Бой Ван Поппель и другие. На этапе действует нейтрализация, а также протокол UCI относительно спринтерских этапов.

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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