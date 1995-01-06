Джиро д'Италия-2018. Белая майка. Превью

Обладателем белой майки лучшего молодого гонщика Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 сможет стать участник гонки, родившийся после 1 января 1993 года.

Основным претендентом среди стартующих в 101-м выпуске Джиро д'Италия молодых гонщиков можно назвать колумбийского гонщика команды Astana Мигеля Лопеса.



39 гонщиков из стартового протокола могут бороться за Maglia Bianca.

Самым старшим среди претендентов является 25-летний итальянец Валерио Конти (Valerio Conti) из команды UAE Team Emirates, самым младшим - 22-летний датчанин Мадс Педерсен (Mads Pedersen) из команды Trek-Segafredo.

Мы представим нескольких кандидатов на высокие места в классификации лучшего молодого гонщика:

Мигель Анхель Лопес, 24 года

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Главным претендентом на звание лучшего молодого велогонщика Джиро д’Италия 2018, безусловно, является Мигель Лопес (Miguel Angel Lopez), который вполне способен бороться на попадание в топ 3 генеральной классификации итальянского Гран-тура. Сейчас ему 24 года, на фоне других гонщиков до 25 лет Лопес выглядит на голову сильнее. Забрать белую майку ему могут помешать форс-мажор или становление нового сильного генеральщика. Слабо верится, что на данный момент кто-то из молодых гонщиков способен что-то противопоставить Мигелю Лопесу, поэтому ждем его в белой майке на финальном подиуме в Риме.

Ричард Карапас, 24 года

FOTO: PHOTO GOMEZ SPORT / MOVISTAR TEAM

Каждый гонщик из состава Movistar, стартующий на Джиро д’Италия 2018, будет ловить собственные шансы на отдельных этапах. На данный момент Ричард Карапас (Richard Carapaz) выглядит одним из сильнейших в составе. Его форма идет по нарастающей. На Вуэльте Сан-Хуан он занял 71 место в общем зачете, на Париж-Ницце он стал 11-м, на «Неделе Коппи и Бартали» ворвался в тройку сильнейших, а менее недели назад выиграл генеральную классификацию Вуэльты Астурии. Эквадорец является неплохим горовосходителем, он еще молод, возможно, в недалеком будущем сможет составить неплохую конкуренцию лучшим горнякам и многодневщикам.

Джулио Чикконе, 23 года

Молодой и перспективный горняк Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) уже побеждал на одном из этапов Джиро д’Италия в 2016 году. К итальянскому Гран-туру он подходит в отличной форме, одержав победу на недавней однодневке Giro dell'Appennino. Всё бы ничего, но падение на тренировке за несколько дней до старта добавит молодому итальянскому гонщику проблем и в без того труднейшей гонке. Как заявляет сам Чикконе, он отделался расстяжением предплечья и несколькими ссадинами, поэтому он не меняет планов и не отказывается от старта. Будем надеяться, что он сможет максимально восстановиться, а затем навязать мощную борьбу на ключевых этапах гонки.

Бен О’Коннор, 22 года

Самый молодой претендент на Maglia Bianca в нашем списке, 22 летний австралиец Бен О’Коннор (Ben O'Connor) из команды Dimension Data показал на Туре Альп, что он может сам находить возможности и реализовывать их, как это было на 3-м этапе гонки. О’Коннор впервые в карьере стартует на Гран-туре, поэтому рано делать прогнозы, но видно, что он в отличной форме.

Сэм Омен, 22 года

Голландец команды Sunweb Сэм Омен (Sam Oomen) является одним из самых молодых спортсменов в борьбе за майку лучшего молодого гонщика Corsa Rosa. Сейчас ему 22 года, на гонках в категории U23 он был одним из самых сильных андеров, а в этом году стабильно занимает места в топ-15 каждой многодневной гонки, которую стартовал. Также он финишировал 12-м на Льеж-Бастонь-Льеж. Это говорит о том, что Омен неплохо чувствует себя не только на длинных горных подъёмах, но и на классических профилях с короткими и резкими подъемами.

Киллиан Франкини, 24 года

Воспитанник системы BMC, швейцарский гонщик Киллиан Франкини (Kilian Frankiny) выигрывал гонку Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc в 2016 году. Одно из его преимуществ над другими молодыми гонщиками – индивидуальный ход, с которым в BMC нет проблем. Возможно, он еще не готов для борьбы за генеральную классификацию, однако, он совершенствует свои качества многодневщика, и нет сомнений, что в будущем станет конкурентоспособным в борьбе за генеральную классификацию на многодневных гонках. Он уже стартовал на Вуэльте Испании в прошлом году, но сошел, не выйдя на старт 16 этапа. Будем надеяться, что Джиро д’Италия-2018 он проедет до конца.

Феликс Гроссшартнер, 24 года

Австрийский гонщик Феликс Гроссшартнер (Felix Grossschartner) имеет большой опыт выступления в многодневных гонках. Когда он в форме, вполне способен заехать в топ-10 недельной многодневки. В этом году он дважды занимал места в десятке сильнейших генеральной классификации - на Вуэльте Альгарве и Париж-Ницце. Джиро д’Италия он поедет второй раз в карьере, что дает ему дополнительное преимущество над другими гонщиками нашего списка.

Полный список претендентов на белую майку в таблице ниже.