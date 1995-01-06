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- Дата:
- Сегодня, 00:15
Джиро д'Италия-2018. Белая майка. Превью
Обладателем белой майки лучшего молодого гонщика Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 сможет стать участник гонки, родившийся после 1 января 1993 года.
Основным претендентом среди стартующих в 101-м выпуске Джиро д'Италия молодых гонщиков можно назвать колумбийского гонщика команды Astana Мигеля Лопеса.
39 гонщиков из стартового протокола могут бороться за Maglia Bianca.
Самым старшим среди претендентов является 25-летний итальянец Валерио Конти (Valerio Conti) из команды UAE Team Emirates, самым младшим - 22-летний датчанин Мадс Педерсен (Mads Pedersen) из команды Trek-Segafredo.
Мы представим нескольких кандидатов на высокие места в классификации лучшего молодого гонщика:
Мигель Анхель Лопес, 24 года
Photo credit: ©Bettiniphoto
Главным претендентом на звание лучшего молодого велогонщика Джиро д’Италия 2018, безусловно, является Мигель Лопес (Miguel Angel Lopez), который вполне способен бороться на попадание в топ 3 генеральной классификации итальянского Гран-тура. Сейчас ему 24 года, на фоне других гонщиков до 25 лет Лопес выглядит на голову сильнее. Забрать белую майку ему могут помешать форс-мажор или становление нового сильного генеральщика. Слабо верится, что на данный момент кто-то из молодых гонщиков способен что-то противопоставить Мигелю Лопесу, поэтому ждем его в белой майке на финальном подиуме в Риме.
Ричард Карапас, 24 года
FOTO: PHOTO GOMEZ SPORT / MOVISTAR TEAM
Каждый гонщик из состава Movistar, стартующий на Джиро д’Италия 2018, будет ловить собственные шансы на отдельных этапах. На данный момент Ричард Карапас (Richard Carapaz) выглядит одним из сильнейших в составе. Его форма идет по нарастающей. На Вуэльте Сан-Хуан он занял 71 место в общем зачете, на Париж-Ницце он стал 11-м, на «Неделе Коппи и Бартали» ворвался в тройку сильнейших, а менее недели назад выиграл генеральную классификацию Вуэльты Астурии. Эквадорец является неплохим горовосходителем, он еще молод, возможно, в недалеком будущем сможет составить неплохую конкуренцию лучшим горнякам и многодневщикам.
Джулио Чикконе, 23 года
Молодой и перспективный горняк Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) уже побеждал на одном из этапов Джиро д’Италия в 2016 году. К итальянскому Гран-туру он подходит в отличной форме, одержав победу на недавней однодневке Giro dell'Appennino. Всё бы ничего, но падение на тренировке за несколько дней до старта добавит молодому итальянскому гонщику проблем и в без того труднейшей гонке. Как заявляет сам Чикконе, он отделался расстяжением предплечья и несколькими ссадинами, поэтому он не меняет планов и не отказывается от старта. Будем надеяться, что он сможет максимально восстановиться, а затем навязать мощную борьбу на ключевых этапах гонки.
Бен О’Коннор, 22 года
Самый молодой претендент на Maglia Bianca в нашем списке, 22 летний австралиец Бен О’Коннор (Ben O'Connor) из команды Dimension Data показал на Туре Альп, что он может сам находить возможности и реализовывать их, как это было на 3-м этапе гонки. О’Коннор впервые в карьере стартует на Гран-туре, поэтому рано делать прогнозы, но видно, что он в отличной форме.
Сэм Омен, 22 года
Голландец команды Sunweb Сэм Омен (Sam Oomen) является одним из самых молодых спортсменов в борьбе за майку лучшего молодого гонщика Corsa Rosa. Сейчас ему 22 года, на гонках в категории U23 он был одним из самых сильных андеров, а в этом году стабильно занимает места в топ-15 каждой многодневной гонки, которую стартовал. Также он финишировал 12-м на Льеж-Бастонь-Льеж. Это говорит о том, что Омен неплохо чувствует себя не только на длинных горных подъёмах, но и на классических профилях с короткими и резкими подъемами.
Киллиан Франкини, 24 года
Воспитанник системы BMC, швейцарский гонщик Киллиан Франкини (Kilian Frankiny) выигрывал гонку Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc в 2016 году. Одно из его преимуществ над другими молодыми гонщиками – индивидуальный ход, с которым в BMC нет проблем. Возможно, он еще не готов для борьбы за генеральную классификацию, однако, он совершенствует свои качества многодневщика, и нет сомнений, что в будущем станет конкурентоспособным в борьбе за генеральную классификацию на многодневных гонках. Он уже стартовал на Вуэльте Испании в прошлом году, но сошел, не выйдя на старт 16 этапа. Будем надеяться, что Джиро д’Италия-2018 он проедет до конца.
Феликс Гроссшартнер, 24 года
Австрийский гонщик Феликс Гроссшартнер (Felix Grossschartner) имеет большой опыт выступления в многодневных гонках. Когда он в форме, вполне способен заехать в топ-10 недельной многодневки. В этом году он дважды занимал места в десятке сильнейших генеральной классификации - на Вуэльте Альгарве и Париж-Ницце. Джиро д’Италия он поедет второй раз в карьере, что дает ему дополнительное преимущество над другими гонщиками нашего списка.
Полный список претендентов на белую майку в таблице ниже.
|Претенденты на белую майку в молодежной классификации
|1
|Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo
|18.12.1995
|2
|Ben O'Connor (Aus) Dimension Data
|25.11.1995
|3
|Sam Oomen (Ned) Team Sunweb
|15.08.1995
|4
|Remi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors
|10.08.1995
|5
|Domen Novak (Slo) Bahrain Merida
|12.07.1995
|6
|Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb
|18.05.1995
|7
|Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo
|06.01.1995
|8
|Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb
|29.12.1994
|9
|Giulio Ciccone (Ita) Bardiani - CSF
|20.12.1994
|10
|Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy
|05.12.1994
|11
|Matej Mohoric (Slo) Bahrain Merida
|19.10.1994
|12
|Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli
|21.09.1994
|13
|Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy
|18.08.1994
|14
|Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data
|13.08.1994
|15
|Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo
|07.08.1994
|16
|Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli
|20.07.1994
|17
|Hugh Carthy (Gbr) EF Education First-Drapac
|09.07.1994
|18
|Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia
|30.04.1994
|19
|Quentin Jauregui (Fra) AG2R
|22.04.1994
|20
|Mads Würtz Schmidt (Den) Team KATUSHA-Alpecin
|31.03.1994
|21
|Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy
|08.03.1994
|22
|Nico Denz (Ger) AG2R
|15.02.1994
|23
|Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team
|04.02.1994
|24
|Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team
|26.01.1994
|25
|Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors
|09.01.1994
|26
|Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe
|23.12.1993
|27
|Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team
|20.12.1993
|28
|Koen Bouwman (Ned) Team Lotto NL - Jumbo
|02.12.1993
|29
|Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli
|06.11.1993
|30
|Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain Merida
|29.10.1993
|31
|Clement Venturini (Fra) AG2R
|16.10.1993
|32
|Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb
|06.10.1993
|33
|Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott
|06.09.1993
|34
|Simone Andreetta (Ita) Bardiani - CSF
|30.08.1993
|35
|Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia
|29.08.1993
|36
|Danny Van Poppel (Ned) Team Lotto NL - Jumbo
|26.07.1993
|37
|Florian Senechal (Fra) Quick-Step Floors
|10.07.1993
|38
|Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team
|29.05.1993
|39
|Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates
|30.03.1993
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