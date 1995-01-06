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Джиро д'Италия-2018. Белая майка. Превью

 Джиро д'Италия-2018. Белая майка. Превью

 

 

Джиро д'Италия-2018. Белая майка. Превью   Обладателем белой майки лучшего молодого гонщика Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 сможет стать участник гонки, родившийся после 1 января 1993 года.

 

  Основным претендентом среди стартующих в 101-м выпуске Джиро д'Италия молодых гонщиков можно назвать колумбийского гонщика команды Astana Мигеля Лопеса.

 

  39 гонщиков из стартового протокола могут бороться за Maglia Bianca. 

 

  Самым старшим среди претендентов является 25-летний итальянец Валерио Конти (Valerio Conti) из команды UAE Team Emirates, самым младшим - 22-летний датчанин Мадс Педерсен (Mads Pedersen) из команды Trek-Segafredo.  

  

 

 

 

 Мы представим нескольких кандидатов на высокие места в классификации лучшего молодого гонщика:

 

 

 

   

Мигель Анхель Лопес, 24 года

 

Photo credit: ©Bettiniphoto

 

  Главным претендентом на звание лучшего молодого велогонщика Джиро д’Италия 2018, безусловно, является Мигель Лопес (Miguel Angel Lopez), который вполне способен бороться на попадание в топ 3 генеральной классификации итальянского Гран-тура. Сейчас ему 24 года, на фоне других гонщиков до 25 лет Лопес выглядит на голову сильнее. Забрать белую майку ему могут помешать форс-мажор или становление нового сильного генеральщика. Слабо верится, что на данный момент кто-то из молодых гонщиков способен что-то противопоставить Мигелю Лопесу, поэтому ждем его в белой майке на финальном подиуме в Риме.

 

 

Ричард Карапас, 24 года

 

FOTO: PHOTO GOMEZ SPORT / MOVISTAR TEAM

 

 

  Каждый гонщик из состава Movistar, стартующий на Джиро д’Италия 2018, будет ловить собственные шансы на отдельных этапах. На данный момент Ричард Карапас (Richard Carapaz) выглядит одним из сильнейших в составе. Его форма идет по нарастающей. На Вуэльте Сан-Хуан он занял 71 место в общем зачете, на Париж-Ницце он стал 11-м, на «Неделе Коппи и Бартали» ворвался в тройку сильнейших, а менее недели назад выиграл генеральную классификацию Вуэльты Астурии. Эквадорец является неплохим горовосходителем, он еще молод, возможно, в недалеком будущем  сможет составить неплохую конкуренцию лучшим горнякам и многодневщикам.

 

 

Джулио Чикконе, 23 года

 

 

 

 Молодой и перспективный горняк Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) уже побеждал на одном из этапов Джиро д’Италия в 2016 году. К итальянскому Гран-туру он подходит в отличной форме, одержав победу на недавней однодневке Giro dell'Appennino. Всё бы ничего, но падение на тренировке за несколько дней до старта добавит молодому итальянскому гонщику проблем и в без того труднейшей гонке. Как заявляет сам Чикконе, он отделался расстяжением предплечья и несколькими ссадинами, поэтому он не меняет планов и не отказывается от старта. Будем надеяться, что он сможет максимально восстановиться, а затем навязать мощную борьбу на ключевых этапах гонки.

 

 

Бен О’Коннор, 22 года

 

 

  Самый молодой претендент на Maglia Bianca в нашем списке, 22 летний австралиец Бен О’Коннор (Ben O'Connor) из команды Dimension Data показал на Туре Альп, что он может сам находить возможности и реализовывать их, как это было на 3-м этапе гонки. О’Коннор впервые в карьере стартует на Гран-туре, поэтому рано делать прогнозы, но видно, что он в отличной форме.

 

 

Сэм Омен, 22 года

 

 

 

Голландец команды Sunweb Сэм Омен (Sam Oomen) является одним из самых молодых спортсменов в борьбе за майку лучшего молодого гонщика Corsa Rosa. Сейчас ему 22 года, на гонках в категории U23 он был одним из самых сильных андеров, а в этом году стабильно занимает места в топ-15 каждой многодневной гонки, которую стартовал. Также он финишировал 12-м на Льеж-Бастонь-Льеж. Это говорит о том, что Омен неплохо чувствует себя не только на длинных горных подъёмах, но и на классических профилях с короткими и резкими подъемами.

 

 

Киллиан Франкини, 24 года

 

   Воспитанник системы BMC, швейцарский гонщик Киллиан Франкини (Kilian Frankiny)  выигрывал гонку Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc в 2016 году. Одно из его преимуществ над другими молодыми гонщиками –   индивидуальный ход, с которым в BMC нет проблем. Возможно, он еще не  готов для борьбы за генеральную классификацию, однако, он совершенствует свои качества многодневщика, и нет сомнений, что в будущем станет конкурентоспособным в борьбе за генеральную классификацию на многодневных гонках. Он уже стартовал на Вуэльте Испании в прошлом году, но сошел, не выйдя на старт 16 этапа. Будем надеяться, что Джиро д’Италия-2018 он проедет до конца.

 

Феликс Гроссшартнер, 24 года

 

 Австрийский гонщик Феликс Гроссшартнер (Felix Grossschartner) имеет большой опыт выступления в многодневных гонках. Когда он в форме, вполне способен заехать в топ-10  недельной многодневки. В этом году он дважды занимал места в десятке сильнейших генеральной классификации  - на Вуэльте Альгарве и Париж-Ницце. Джиро д’Италия он поедет второй раз в карьере, что дает ему дополнительное преимущество над другими гонщиками нашего списка.

 

 

Полный список претендентов на белую майку в таблице ниже.

 

  Претенденты на белую майку в молодежной классификации  
  1   Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo   18.12.1995  
  2   Ben O'Connor (Aus) Dimension Data   25.11.1995  
  3   Sam Oomen (Ned) Team Sunweb   15.08.1995  
  4   Remi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors   10.08.1995  
  5   Domen Novak (Slo) Bahrain Merida   12.07.1995  
  6   Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb   18.05.1995  
  7   Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo   06.01.1995  
  8   Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb   29.12.1994  
  9   Giulio Ciccone (Ita) Bardiani - CSF   20.12.1994  
  10   Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy   05.12.1994  
  11   Matej Mohoric (Slo) Bahrain Merida   19.10.1994  
  12   Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli   21.09.1994  
  13   Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy   18.08.1994  
  14   Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data   13.08.1994  
  15   Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo   07.08.1994  
  16   Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli   20.07.1994  
  17   Hugh Carthy (Gbr) EF Education First-Drapac   09.07.1994  
  18   Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia   30.04.1994  
  19   Quentin Jauregui (Fra) AG2R   22.04.1994  
  20   Mads Würtz Schmidt (Den) Team KATUSHA-Alpecin   31.03.1994  
  21   Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy   08.03.1994  
  22   Nico Denz (Ger) AG2R   15.02.1994  
  23   Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team   04.02.1994  
  24   Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team   26.01.1994  
  25   Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors   09.01.1994  
  26   Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe   23.12.1993  
  27   Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team   20.12.1993  
  28   Koen Bouwman (Ned) Team Lotto NL - Jumbo   02.12.1993  
  29   Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli   06.11.1993  
  30   Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain Merida   29.10.1993  
  31   Clement Venturini (Fra) AG2R   16.10.1993  
  32   Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb   06.10.1993  
  33   Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott   06.09.1993  
  34   Simone Andreetta (Ita) Bardiani - CSF   30.08.1993  
  35   Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia   29.08.1993  
  36   Danny Van Poppel (Ned) Team Lotto NL - Jumbo   26.07.1993  
  37   Florian Senechal (Fra) Quick-Step Floors   10.07.1993  
  38   Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team   29.05.1993  
  39   Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates   30.03.1993  

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Теги к статье: Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Maglia Bianca белая майка превью

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • transsiberia
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (24)
    transsiberia-Фото
    [/quote] [quote=Astanaforever]За, что такие преференции мистеру Фруму?[/quote] Здесь[quote=Astanaforever]Он просто неприкасаемый в мире велоспорта.[/quote] Неприкасаемый здесь не Фрум, а корпорация Sky. Нельзя допустить, чтобы тень упала на светлый образ, иначе миллионы потрачены всего лишь сделать плохой PR.
  • VeloVelo
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (24)
    VeloVelo-Фото

    Тогда возникает вопрос - кто примет это решение?
    ВАДА и те, кто за ней стоят? Или кто-то еще? Марсиане? Ланистеры? Король ночи? )

  • VeloVelo
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (24)
    VeloVelo-Фото
    Плюсую.
  • VeloVelo
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (24)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...The UCI wishes to clarify that the UCI President is not in a position to decide when a potential suspension for any anti-doping rule violation should start and whether results obtained before the starting point of a suspension should be annulled or maintained...."

    Еще один вариант перевода:

    UCI желает уточнить, что президент UCI не может решить, когда должна начаться потенциальная приостановка любого нарушения антидопинговых правил и должны ли быть аннулированы или поддерживаться результаты, полученные до принятия решения
    (т.е., на всех гонках после Вуэльты).


    Короче, президент ЮСИ не имеет возможности вынести решение - 
    участвовать Фруму на Джиро или нет и что со всем этим делать в принципе.
    Еще короче - Лапартьен самоустраняется. 

  • VeloVelo
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (24)
    VeloVelo-Фото
    Браво.
  • GoAl
    5 колец Москвы-2018. Этап 1 (4)
    GoAl-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Поздняков выиграет
    Это почему?! Может нужно приложить максимум, чтобы наши выиграли?
  • velodoctor
    Составы команд на Джиро д'Ита ... (51)
    velodoctor-Фото

    Среди всех фаворитов у Дюмолена самая слабая команда,  а он действующий чемпион. Я считаю, что он может легко и мимо подиума заехать, слишком большие риски, чуть что, кризис или проблемы механические, уедут и ждать не будут.

  • M-07
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (24)
    M-07-Фото

    Ну если Фруму не анулирует результаты Джиро, тогда верните Джиро-2011 Контадору. Хотя мне пофиг, мне кабинетные победители не интересны, для меня победитель всегда тот, кто выиграл в данный момент. А в то, что в спорте реально борются с допингом, я не так наивен, чтобы верить.

  • Адриен
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (24)
    Адриен-Фото
    И не только Джиро! Появится отличный прецедент для ВОЗВРАЩЕНИЯ отобранных титулов, к примеру, тому же Армстронгу - правила должны распространяться на ВСЕХ... Плюс еще в том, что каждый год победители ГТ будут РАЗНЫМИ - наверное многие гонщики решатся на схему "Титул и последующая дисквалификация" ради исторической победы и попадания в анналы, и не преминут воспользоваться ПЕРЕДОЗИРОВКОЙ какого-нибудь сальбутамола и т.п. ...
  • DIM
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (24)
    DIM-Фото

    любая дисквалификация должна начинаться только с даты вынесения решения

    Армстронгу пора подавать апелляцию, а всем остальным занимать очередь)))

     

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