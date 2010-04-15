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Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 10 этап, Пенне - Гуальдо-Тадино

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 10 этап, Пенне - Гуальдо-Тадино


  Десятый этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 стартует в городке Пенне (Penne), история которого исчисляется веками. Пенне считают одним из самых красивых небольших городов Италии. Он расположился на полпути между Адриатическим морем и Гран-Сассо-д’Италия (Gran Sasso d'Italia) на высоте 430 м над уровнем моря.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 10 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 10 этап


  Первое неолитическое поселение, существовавшее на территории современного Пенне, появилось в шестом тысячелетии до нашей эры. Начиная с третьего века до н.э., город был столицей италийского племени вестинов, о чем свидетельствует его античное название Пинна Вестинорум (Pinna Vestinorum.

 

  В 89 году до н.э. Пенне оказался под римским владычеством после того, как вестины потерпели поражение от римлян в Самнитской войне. Ещё в I веке до н.э. римский писатель, учёный-энциклопедист, механик и архитектор Марк Витрувий Поллион (Marcus Vitruvius Pollio) писал о чудесном «Aqua Ventina», известном термальном курорте, который существовал здесь в античные времена.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 10 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 10 этап


   С самых давних времён Пенне являлся центром духовной епархии, и в нём находится множество церквей и храмов. Как правило, культовые сооружения из века в век строились на одних и тех же местах. На фундаменте языческих храмов возводились римские церкви, над ними надстраивались готические соборы, интерьеры которых, в свою очередь, реконструировались в стиле барокко.

 
   Центр Пенне заполнен средневековыми домами в стиле барокко, церквями и арками. Большинство улиц и домов построены из кирпича, поэтому Пенне также называют «городом из кирпича».

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 10 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 10 этап


   Главный кафедральный собор Пенне находится на холме, а не в центре города, как это принято во многих старинных городах Европы. Кафедральный собор Святого Массимо (San Massimo) возвышается на вершине Священного Холма (Colle Sacro), на котором в древности располагался храм богини Весты. Точное время строительства древней церкви на этом месте неизвестно. Документальные источники и археологические артефакты, найденные во время реконструкции и раскопок, шедших последние десятилетия в Пенне, засвидетельствовали существование нескольких церквей до 1000 года, основанных на месте древнеримского языческого храма.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 10 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 10 этап


   Первый, документально зафиксированный факт о церкви в Пенне относится к 868 году, когда в неё были перенесены мощи Святого Массимо из Авейи, и с этого же времени церковь была переосвящена в честь этого святого. Строительство собора началось в десятом веке, но его продолжали строить и перестраивать даже в двадцатом веке. Собор построен в романском стиле с плоским фасадом и высокой колокольней шестнадцатого века.
Город Пенне сам по себе является историческим и архитектурным памятником. Каждый старинный дом, каждый древний кирпич, выложенный на узких улочках центра городка Пенне, несёт в себе историю многих поколений и веков.

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 10 этап, Пенне - Гуальдо-Тадино

 

 

 Пенне принимает старт самого протяжённого этапа Джиро д’Италия-2018, который пройдёт после дня отдыха. Со старта пелотон отправится на запад и начнёт преодолевать подъем 2 категории Фонте делла Крета (Fonte della Creta337 - 1254 м, протяжённость 15,7 км, перепад высот 917 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 12%)

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 10 этап, Пенне - Гуальдо-Тадино

 

  Далее спуск на север к подножию подъёма 3-й категории Бруццолана (Bruzzolana170 - 523 м, протяжённость 7,4 км, перепад высот 353 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 11%).

 

  Последующие 150 км пересечённого маршрута поведут до вершины подъёма 4-й категории Аннифо (Annifo609 - 895 м, протяжённость 14 км, перепад высот 286 м, средний градиент 2%, максимальный градиент 8%). Покорив вершину 4-й категории, расположенную на 209 км маршрута, велогонщики отправятся на спуск в северном направлении.

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 10 этап, Пенне - Гуальдо-Тадино

 

 

   Заключительные 20 км до финиша этапа в Гуальдо-Тадино (Gualdo Tadino) - слабопересечённый рельеф. На финальных 1,5 км будет несколько неприятных поворотов. Этап подходит для отрыва.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 10 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 10 этап


    Гуальдо-Тадино впервые принимает Джиро д'Италия. История Гуальдо Тадино, как и история стартового города Пенне, уходит в древние времена. Первоначально Умбрийская деревня была известна под названием Тарсина (Tarsina), но римляне быстро переименовали ее в Тадинум (Tadinum). Деревушка была станцией на Фламиниевой дороге (Via Flaminia) - важная римская дорога, которая вела из древнего Рима на север, в сторону Аримина (Римини).

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 10 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 10 этап


   За всю свою историю Гуальдо-Тадино разрушали и восстанавливали из руин трижды. В 217 году до н. э. он был разрушен войсками карфагенского полководца Ганнибала. В 552 году византийский полководец и влиятельный придворный Восточной Римской империи армянского происхождения Нарсес (Narsete) ненадолго вернул городок в состав Византийской империи, победив короля остготов Тотилу (Totila) в битве при Тагине. Городок пережил эту войну, но был разрушен позже по инициативе германского короля и императора Священной Римской империи Оттона III (Otto III) в 966 году - тогда в названии появилось слово Гуальдо в честь леса, где скрылись его жители.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 10 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 10 этап


   Позднее Гуальдо-Тадино был восстановлен, однако его полностью уничтожил во второй раз пожар 1237 года. Наконец, король Германии и император Священной Римской империи король Сицилии Фридрих II (Friedrich II von Hohenstaufen) приказал город восстановить в третий раз в 1239 году, и именно в этом воплощении город Гуальдо-Тадино дожил до сегодняшнего дня.


   Старый центр города сохранил свой древний характер. Главные достопримечательности включают: Галерею искусств Катте (Catte Art Gallery), расположенную в римско-готической церкви 14 века Святого Франческа (San Francesco) с башней под названием Кампаначчо (Campanaccio), которая была частично разрушена землетрясением 1997 года и затем была перестроена.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 10 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 10 этап


    В этой галерее размещены работы мастера фресок живописца Маттео да Гуальдо (Matteo da Gualdo). Коллекция галереи состоит из 3 частей: антиквариум (археология), секция керамики (19-20 век) и пинакотека, а также выставка костюмов.


   Испокон веков жители Гуальдо-Тадино занимались производством красной и золотой декоративной керамики. И сегодня это ремесло остаётся основным из видов деятельности местных мастеров.


Гуальдо-Тадино в истории велоспорта


    Гуальдо-Тадино был родным городом спринтера Адольфо Леони (Adolfo Leoni, 1917-1970) - итальянского велосипедиста с выдающимися спортивными достижениями. Адольфо Леони в 1937 году выиграл чемпионат мира среди любителей, который проходил в Копенгагене. Перейдя в категорию профессиональных велосипедистов, в которой он провёл 14 лет (с 1938 по 1952 год), Леони одержал множество побед на различных соревнованиях. Спринтер обладал своим собственным стилем езды, имел свой неповторимый почерк. Леони выиграл 17 этапов Джиро д'Италия. На Джиро д'Италия-1949 в течение 8 дней проехал супермногодневку в розовой майке лидера, и занял четвёртое место в итоговой классификации.


   На Тур де Франс (Tour de France)-1950 Адольфо Леони выиграл этап. Его список побед включает титул Национального чемпиона 1941 года, победителя Милан - Сан-Ремо (Milano-Sanremo)-1942 года, а также победы на многочисленных классиках, таких как Coppa Bernocchi, Giro del Veneto, Giro del Lazio, Tre Valli, Giro dell'Emilia и Giro del Piemonte.


    Адольфо Леони несколько раз выступал за сборную Италии на различных международных соревнованиях.

 

 

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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  1. Имя: Виктори

    Cha

    Сегодня, 13:28 | Регистрация: 6.09.2016

    Отрыв. Попутно-боковой. Скука.

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 13:48 | Регистрация: 22.05.2013

    Этап не совсем плоский, должно быть интересно. Хотелось бы увидеть Кузнецова или белькова в отрыве.

  3. Имя: Роман Черняев

    svenfischer

    Сегодня, 14:25 | Регистрация: 21.05.2017

    Идеально подходящий для де Гендта этап.

    Из участников Джиро поставлю на Барбина или Штыбара.

  4. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 14:40 | Регистрация: 4.01.2015

    Первая гора 2-й категории и вторая 3-й категории скорей всего отделят "чистых" спринтеров и тех кто после дня отдыха "пере_отдыхался" или же наобороот, "не до_отдыхался", ну отрыв точно отпустят, ибо генеральщики скорей всего будут колесить "на автомате". А вот последняя горка 4-й категории должна внести уже пред_финишные расклады и хотя после спуска ещё 20 км. паровозы-универсалы должны или кто кто отстрелит на той горе должны прохеть как говорит Серёжка Курдюков "инд.раздеку внутри гонки". Можно в паре...даже тандемом)

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  5. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 15:03 | Регистрация: 27.07.2011

    а я спать до субботы..

  6. Имя: Иван

    Cyclisme

    Сегодня, 15:10 | Регистрация: 3.05.2018

    Этап под отрыв, что-то похожее было на Туре 2016 на этапе, где победу из отрыва одержал Мэттьюс

  7. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:58 | Регистрация: 30.06.2017

    Этап под универсалов типа Де Гендта, Санчеса ЛуЛу..Луценко,

  8. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 17:35 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап для любителей уехать на спуске.

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4 Jours de Dunkerque

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Amgen Tour of California

16 - 20 мая 2018

Tour of Norway


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (8)
    Николай Н.-Фото

    Этап для любителей уехать на спуске.

  • AlGalgalim
    Большой старт Джиро д’Италия-2 ... (4)
    AlGalgalim-Фото
    Рад что вам понравилось.
  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Этап под универсалов типа Де Гендта, Санчеса ЛуЛу..Луценко,
  • Cyclisme
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (8)
    Cyclisme-Фото
    Этап под отрыв, что-то похожее было на Туре 2016 на этапе, где победу из отрыва одержал Мэттьюс
  • rude_rider
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (8)
    rude_rider-Фото

    а я спать до субботы..

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Первая гора 2-й категории и вторая 3-й категории скорей всего отделят "чистых" спринтеров и тех кто после дня отдыха "пере_отдыхался" или же наобороот, "не до_отдыхался", ну отрыв точно отпустят, ибо генеральщики скорей всего будут колесить "на автомате". А вот последняя горка 4-й категории должна внести уже пред_финишные расклады и хотя после спуска ещё 20 км. паровозы-универсалы должны или кто кто отстрелит на той горе должны прохеть как говорит Серёжка Курдюков "инд.раздеку внутри гонки". Можно в паре...даже тандемом)

  • svenfischer
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (8)
    svenfischer-Фото

    Идеально подходящий для де Гендта этап.

    Из участников Джиро поставлю на Барбина или Штыбара.

  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (8)
    velodoctor-Фото

    Этап не совсем плоский, должно быть интересно. Хотелось бы увидеть Кузнецова или белькова в отрыве.

  • ironharley
    Тур Калифорнии-2018. Этап 1 (3)
    ironharley-Фото
    Еще в том году я тут удивлялся, зачем зависимый от развоза Марсель ушел от квиков в команду, которая и не везет и сама не едет. Единственное что приходит в голову - владельцы шампуня немцы напрямую с ним договаривались, минуя Азеведу сотоварищи, и денег дали столько, что выигрывать стало необязательно. Ну это как, не знаю, Кросби пойти из Питтсбурга в условную Минесоту...
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