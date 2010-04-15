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Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 5 этап, Агридженто - Санта Нинфа (Валле дель Беличе)

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 5 этап, Агридженто - Санта Нинфа (Валле дель Беличе)

 

   Пятый этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 стартует в Агридженто (Arigento), городе, который был основан в 581 году до н.э. греческими переселенцами из Родоса и Крита и назывался Акрагс. На протяжении веков город менял название в зависимости от того, кто им владел: Акрагас для греков, Агригента для римлян, Керкент Гермент для арабов и Гиргенти для норманнов. Название Агридженто было официально присвоено городу в 1929 году.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 5 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 5 этап


    Агридженто один из самых интересных городов Сицилии, его главной достопримечательностью является «Долина Храмов» - обширный археологический парк с греческими храмами VI и V веков до н. э., лучшими образцами дорического стиля за пределами Греции.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 5 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 5 этап


   Архитектурные памятники Агридженто из зоны археологических раскопок «Долина Храмов» - десять храмов, три святилища, многочисленные некрополи, древнеримские фортификационные сооружения. Все эти исторические сокровища расположились на площади в 1300 гектаров. Именно здесь стоял величественный город Акрагас. Археологическая зона «Долина Храмов» с 1997 года вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 5 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 5 этап


    Уникальная атмосфера и историческое наследие Агридженто всегда были источником вдохновения для писателей и учёных во всём мире. Агридженто был родным городом Луиджи Пиранделло (Luigi Pirandello) (1867-1936) - драматурга, поэта и писателя, а также лауреата Нобелевской премии по литературе 1934 года. Дом, где он родился, в настоящее время является музеем.


  План нынешнего города по-прежнему напоминает древнюю средневековую структуру. Старый город расположен на западной стороне холма. Город разрастался в сторону долины. Пляжи и красивое побережье - ещё одна достопримечательность Агридженто, привлекающая туристов.

 

Город Агридженто в истории Джиро д'Италия и велоспорта


   Агридженто несколько раз принимал финиш и давал старт следующего этапа Джиро д'Италия. Впервые Агридженто распахнул двери своего древнего города для Джиро д'Италия в 1965 году. 11-й этап итальянской супермногодевки, протяжённостью 146 км, финишировал в Агриджето, победу одержал итальянский велогонщик Гуидо Карлеси (Guido Carlesi). Следующий, 12-й этап, протяжённостью 230 км стартовал здесь же.  


    Затем, спустя 17 лет, Джиро д'Италия вновь посетила Агридженто. В 1982 году на финише 8-го этапа (Таормино - Агридженто) победу празднует Морено Арджентин (Moreno Argentin). В 1993 году победителем 7-го этапа протяжённостью 240 км (Капо Орландо - Агридженто) становится датчанин Бьярне Риис (Bjarne Rijs); а в 2008 году победу на 2-м этапе до Агридженто взял Риккардо Рикко (Riccardo Ricco).


   Джиро д'Италия-1999 стартовала в Агридженто. Победителем первого этапа «Корса Роса» стал итальянский спринтер Иван Кваранта (Ivan Quaranta).


    В 1994 году Агридженто принимал чемпионат мира по шоссейным велогонкам. Маршрут соревнований проходил в том числе по дорогам «Долины Храмов». Победителем групповой велогонки протяжённостью 251,8 км стал французский велогонщик Люк Леблан (Luc Leblanc).

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 5 этап, Агридженто - Санта Нинфа (Валле дель Беличе)

 

 

   Со старта в Агридженто пелотон вдоль берега отправится на северо-запад и через 60 км повернёт на север в глубь острова. Ветер со Средиземного моря может оказать влияние на ход велогонки. Уехав с побережья, пелотон поедет по пересечённому рельефу, где придётся преодолеть 3 подъёма 4-й категории

 

 Санта-Маргерита-ди-Беличе (Santa Margherita del Belice, 310 - 430 м, протяжённость 2,8 км, перепад высот 120 м, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 9%

 Партанна (Partanna, 69 - 405 м, протяжённость 9,2 км, перепад высот 336 м, средний градиент 3,7%, максимальный градиент 9%

 Поджореале (Poggioreale Vecchia-Bv. sp.5, 125 - 380 м, протяжённость 4,7 км, перепад высот 255 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 10%

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 5 этап, Агридженто - Санта Нинфа (Валле дель Беличе)

 

 

       Городок Санта-Нинфа (Santa Ninfa) впервые принимает Джиро д'Италия. За 2 км до финиша участников ждёт подъём протяжённостью 1 км  со средним градиентом 7% и максимальными 12%, заключительный километр дистанции -  выполаживание. Нейтрализация на данном этапе не действует.

 

    Те же гонщики, которые были претендентами на победу на предыдушем этапе, могут проявить себя и на этом.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 5 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 5 этап

 

     Соседство с вулканом Этна вписало трагическую страницу в историю города и всего региона. В результате землетрясения магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера, произошедшего в 1968 году, город был полностью разрушен, погибли около 400 человек, более тысячи получили ранения, 70 000 местных жителей оказались бездомными, потеряв не только свой кров, но и всё имущество. Реконструкция города была длительной и сложной. После восстановления город переместился на менее опасные участки.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 5 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 5 этап


    Неподалёку от города находится природный заповедник «Пещера Санта-Нинфа» (Riserva Naturale Grotta di Santa Ninfa). Он был основан в 1995 году. Организаторы Джиро д'Италия включили в маршрут итальянского Гран-тура город Санта-Нинфа, чтобы почтить память погибших от землетрясения 50 лет назад, и показать, что регион смог возродиться.

 

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:35 | Регистрация: 15.04.2010

    Этот этап как будто и не для спринтеров, а мне кажется, кто-то из них доедет до финиша. Нет слишком крутых горок.

  2. Имя: Иван

    Cyclisme

    Сегодня, 20:31 | Регистрация: 3.05.2018

    Финальный торчок в 12 процентов за 2,5 км до финиша вряд ли кто из спринтеров потянет, этап скорее под универсалов

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Андрон
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (12)
    Андрон-Фото
    Насколько я понял(увидел), прокололся Кузнецов, а Гонсалвеш отдал ему свой велосипед и стал ждать техничку для замены колеса. То есть команда Гонсалвешом пожертвовала ради Кузнецова, ставя его шансы выше. Или я понял чего-то не так.
  • Cyclisme
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (2)
    Cyclisme-Фото
    Финальный торчок в 12 процентов за 2,5 км до финиша вряд ли кто из спринтеров потянет, этап скорее под универсалов
  • Cyclisme
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (12)
    Cyclisme-Фото
    Фрум как я и предполагал не слишком здорово прошел крутую часть подъёма, Лопес тоже многовато отхватил и теперь уже больше минуты проигрывает в генерале. Гонсалвеш прокололся в самый неподходящий момент, поэтому вылетел. Виленсу надо отдать должное своей команде, такого развоза больше никто не смог устроить на этапе. Ейтс немного запоздал с рывком, так тоже мог за победу бороться. Молодец Вудс. Проверку выдержал Деннис, посмотрим, как дальше он будет реализовывать свою четырехлетнюю программу
  • Eugeny1210
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (12)
    Eugeny1210-Фото
    17 секунд относительно Дюмулана и Денниса.
  • Still
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (12)
    Still-Фото

    Дюмулан все косился на Денниса, чтоб случайно секунду не выйграть)

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Фруми словил?
  • шурави
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (12)
    шурави-Фото

    Катания красива. Списибо Евроспорту. Побывал на Сицилии.good

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Этот этап как будто и не для спринтеров, а мне кажется, кто-то из них доедет до финиша. Нет слишком крутых горок.

  • Cyclisme
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (12)
    Cyclisme-Фото
    Цитата: Sonex
    Победитель то предсказуемый, но почему то верилось в Вудса до начал этапа...
    А силенок то не хватило, хотя кажеться стоило то выйти с колеса...
    Почему то тоже думал, что победит канадец, даже немного обидно стало за его второе место на финише
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (12)
    Николай Н.-Фото

    Тарчёк не большой, но крутой и как на нём порвалась группа. Весь интерес этапа был в последних 10 км.

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