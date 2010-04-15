Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 5 этап, Агридженто - Санта Нинфа (Валле дель Беличе)

Пятый этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 стартует в Агридженто (Arigento), городе, который был основан в 581 году до н.э. греческими переселенцами из Родоса и Крита и назывался Акрагс. На протяжении веков город менял название в зависимости от того, кто им владел: Акрагас для греков, Агригента для римлян, Керкент Гермент для арабов и Гиргенти для норманнов. Название Агридженто было официально присвоено городу в 1929 году.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 5 этап



Агридженто один из самых интересных городов Сицилии, его главной достопримечательностью является «Долина Храмов» - обширный археологический парк с греческими храмами VI и V веков до н. э., лучшими образцами дорического стиля за пределами Греции.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 5 этап



Архитектурные памятники Агридженто из зоны археологических раскопок «Долина Храмов» - десять храмов, три святилища, многочисленные некрополи, древнеримские фортификационные сооружения. Все эти исторические сокровища расположились на площади в 1300 гектаров. Именно здесь стоял величественный город Акрагас. Археологическая зона «Долина Храмов» с 1997 года вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 5 этап



Уникальная атмосфера и историческое наследие Агридженто всегда были источником вдохновения для писателей и учёных во всём мире. Агридженто был родным городом Луиджи Пиранделло (Luigi Pirandello) (1867-1936) - драматурга, поэта и писателя, а также лауреата Нобелевской премии по литературе 1934 года. Дом, где он родился, в настоящее время является музеем.



План нынешнего города по-прежнему напоминает древнюю средневековую структуру. Старый город расположен на западной стороне холма. Город разрастался в сторону долины. Пляжи и красивое побережье - ещё одна достопримечательность Агридженто, привлекающая туристов.

Город Агридженто в истории Джиро д'Италия и велоспорта





Агридженто несколько раз принимал финиш и давал старт следующего этапа Джиро д'Италия. Впервые Агридженто распахнул двери своего древнего города для Джиро д'Италия в 1965 году. 11-й этап итальянской супермногодевки, протяжённостью 146 км, финишировал в Агриджето, победу одержал итальянский велогонщик Гуидо Карлеси (Guido Carlesi). Следующий, 12-й этап, протяжённостью 230 км стартовал здесь же.



Затем, спустя 17 лет, Джиро д'Италия вновь посетила Агридженто. В 1982 году на финише 8-го этапа (Таормино - Агридженто) победу празднует Морено Арджентин (Moreno Argentin). В 1993 году победителем 7-го этапа протяжённостью 240 км (Капо Орландо - Агридженто) становится датчанин Бьярне Риис (Bjarne Rijs); а в 2008 году победу на 2-м этапе до Агридженто взял Риккардо Рикко (Riccardo Ricco).



Джиро д'Италия-1999 стартовала в Агридженто. Победителем первого этапа «Корса Роса» стал итальянский спринтер Иван Кваранта (Ivan Quaranta).



В 1994 году Агридженто принимал чемпионат мира по шоссейным велогонкам. Маршрут соревнований проходил в том числе по дорогам «Долины Храмов». Победителем групповой велогонки протяжённостью 251,8 км стал французский велогонщик Люк Леблан (Luc Leblanc).

Со старта в Агридженто пелотон вдоль берега отправится на северо-запад и через 60 км повернёт на север в глубь острова. Ветер со Средиземного моря может оказать влияние на ход велогонки. Уехав с побережья, пелотон поедет по пересечённому рельефу, где придётся преодолеть 3 подъёма 4-й категории:

Санта-Маргерита-ди-Беличе (Santa Margherita del Belice, 310 - 430 м, протяжённость 2,8 км, перепад высот 120 м, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 9%)

Партанна (Partanna, 69 - 405 м, протяжённость 9,2 км, перепад высот 336 м, средний градиент 3,7%, максимальный градиент 9%)

Поджореале (Poggioreale Vecchia-Bv. sp.5, 125 - 380 м, протяжённость 4,7 км, перепад высот 255 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 10%)

Городок Санта-Нинфа (Santa Ninfa) впервые принимает Джиро д'Италия. За 2 км до финиша участников ждёт подъём протяжённостью 1 км со средним градиентом 7% и максимальными 12%, заключительный километр дистанции - выполаживание. Нейтрализация на данном этапе не действует.

Те же гонщики, которые были претендентами на победу на предыдушем этапе, могут проявить себя и на этом.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 5 этап

Соседство с вулканом Этна вписало трагическую страницу в историю города и всего региона. В результате землетрясения магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера, произошедшего в 1968 году, город был полностью разрушен, погибли около 400 человек, более тысячи получили ранения, 70 000 местных жителей оказались бездомными, потеряв не только свой кров, но и всё имущество. Реконструкция города была длительной и сложной. После восстановления город переместился на менее опасные участки.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 5 этап



Неподалёку от города находится природный заповедник «Пещера Санта-Нинфа» (Riserva Naturale Grotta di Santa Ninfa). Он был основан в 1995 году. Организаторы Джиро д'Италия включили в маршрут итальянского Гран-тура город Санта-Нинфа, чтобы почтить память погибших от землетрясения 50 лет назад, и показать, что регион смог возродиться.

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