Джиро д'Италия - 2018. Цикламеновая майка. Превью

В цикламеновую майку облачается гонщик, лидирующий в классификации по очкам. Победитель классификации по очкам на Джиро д'Италия-2018 (Giro d'Italia) определится в финальный день итальянского Гран-тура – на 21-м, спринтерском этапе в Риме.

Набирать очки, необходимые для победы в этой классификации можно будет в течение трёх недель гонки на 7 спринтерских, 6 среднегорных, 6 горных этапов, двух индивидуальных гонках на время, а также на 38 промежуточных спринтах.

Исходя из системы начисления очков, обладателем цикламеновой майки лидера классификации по очкам Джиро д'Италия-2018 станет спринтер широкого профиля, который доедет до Рима.

Прошлогодний победитель очковой классификации Фернандо Гавирия не стартует на Джиро д'Италия-2018.

Претендентами на победу в классификации по очкам на финишах спринтерских этапов Джиро д'Италия-2018 можно назвать 29-летнего итальянского гонщика Элиа Вивиани из команды Quick-Step Floors и 27-летнего ирландского гонщика Сэма Беннета из команды Bora-hansgrohe, а также других спринтеров.





Итоговая классификация по очкам, топ-5

1 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 325

2 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 192

3 Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe 117

4 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 100

5 Lukas Postlberger (Aut) Bora-hansgrohe 98



Финиши этапов на Джиро д'Италия-2018 разделены на 3 уровня:



1-й уровень: категории a и b – этапы 2, 3, 7, 12, 13, 17, 21 на которых очки получают первые 15 гонщиков:

50, 35, 25, 18, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.



2-й уровень: категория c – этапы 4, 5, 8, 10, 11 на которых очки получают первые 10 гонщиков:

25, 18, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.



3-й уровень: категория d и e – этапы 1, 6, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20 на которых очки получают первые 10 гонщиков:

15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.

Также очки и на промежуточных спринтах определяются категорией этапа:

1-й уровень (топ-8): 20, 12, 8, 6, 4, 3, 2 и 1.

2-й уровень (топ-5): 10, 6, 3, 2 и 1.

3-й уровень (топ-3): 8, 4 и 1.

Временная бонификация будет разыгрываться только на каждом втором промежуточном спринте каждого этапа (TV - обозначено на профиле) и финише.

Очки в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на Джиро д'Италия-2018

100 очков получает победитель этапа (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4)

100 очков получает победитель спринтерской классификации (1-3 место: 100; 40; 20)



Элиа Вивиани (Quick Step Floors)

Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone

29-летний итальянский гонщик Элиа Вивиани получил капитанские полномочия на Джиро д’Италия-2018. На каждом из подходящих для спринта этапов, а также на промежуточных спринтах ему будет помогать вся команда. В этом году Вивиани одержал 6 побед, а также занял 2-е место на классике Гент-Вевельгем. Он сработался с новой для себя командой и горит желанием продолжить список побед, тем более, что победа на этапе домашнего Гран-тура имеет для него особое значение. В 2014 и 2015 году Элиа Вивиани в классификации по очкам на Джиро д’Италия занимал 4-е места, но тогда в его распоряжении не было целой команды помощников.

Элиа Вивиани: «Я в отличной форме, хочу проехать Джиро д’Италия-2018 до конца, хотя понимаю, что это будет трудно. С другой стороны, спринтерский этап в Риме в финальный день гонки даёт особую мотивацию. Собираюсь сделать всё, что в моих силах. Я счастлив, что команда предоставляет мне такую возможность, что мне будет помогать такой сильный состав. Хочу сделать всё, чтобы оправдать их доверие. Победа на паре этапов и в очковой классификации – моя мечта. Но нам надо двигаться шаг за шагом. Посмотрим, как пройдут два первых этапа в Тель-Авиве и Эйлате».

Сэм Беннетт (BORA – hansgrohe)

Photo © Brian Hodes/VeloImages

27-летний ирландский гонщик в прошлом году занял в классификации по очкам на Джиро д’Италия 3-е место. В этом сезоне у Беннетта не было побед, лишь два подиума на этапах Вуэльты Каталонии. Однако, он универсальный спринтер, который способен вытерпеть горы и сразиться за очки.

Саша Модоло (EF Education First)





30-летний итальянский спринтер Саша Модоло (Sacha Modolo) из команды EF Education First ставит целью победу на этапе. При определённом раскладе он может побороться за очки, хотя главные силы команды будут направлены на помощь Майклу Вудсу. Лучшим результатом Саши Модоло в классификации по очкам на Джиро д'Италия было два третьих места в 2015 и 2016 годах.

Якуб Маречко (Wilier Triestina - Selle Italia)

Итальянский спринтер проконтинентальной команды Wilier Triestina - Selle Italia Якуб Маречко (Jakub Mareczko) - представитель молодого поколения спринтеров - 1994 года рождения.

Якуб Маречко стартовал на Джиро д’Италия дважды, но ни разу не финишировал на итальянском Гран-туре. Однако итальянский гонщик растёт и прогрессирует, возможно, в этом году он доедет Джиро д’Италия до конца и сможет занять высокое место в классификации по очкам, а также составить конкуренцию на немногочисленных спринтерских этапах более опытным гонщикам. Лучшим результатом Маречко на Джиро было два 2-х места в прошлом году на 5-м и 12-м этапах. В обоих случаях он уступил Фернандро Гавирии.