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Джиро д'Италия - 2018. Цикламеновая майка. Превью

Джиро д'Италия - 2018. Цикламеновая майка. Превью

 

Джиро д'Италия - 2018. Цикламеновая майка. Превью

  В цикламеновую майку облачается гонщик, лидирующий в классификации по очкам. Победитель классификации по очкам на Джиро д'Италия-2018 (Giro d'Italia) определится в финальный день итальянского Гран-тура – на 21-м, спринтерском  этапе в Риме.

 

  Набирать очки, необходимые для победы в этой классификации можно будет в течение трёх недель гонки на 7 спринтерских, 6 среднегорных, 6 горных этапов, двух индивидуальных гонках на время, а также на 38 промежуточных спринтах.

 

  Исходя из системы начисления очков, обладателем цикламеновой майки лидера классификации по очкам Джиро д'Италия-2018 станет спринтер широкого профиля, который доедет до Рима.

 

Прошлогодний победитель очковой классификации Фернандо Гавирия не стартует на Джиро д'Италия-2018.

 

 

  Претендентами на победу в классификации по очкам на финишах спринтерских этапов Джиро д'Италия-2018 можно назвать 29-летнего итальянского гонщика Элиа Вивиани из команды Quick-Step Floors и 27-летнего ирландского гонщика Сэма Беннета из команды Bora-hansgrohe, а также других спринтеров.


Итоговая классификация по очкам, топ-5
 1 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 325
2 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 192
3 Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe 117
4 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 100
5 Lukas Postlberger (Aut) Bora-hansgrohe 98

 

Финиши этапов на Джиро д'Италия-2018 разделены на 3 уровня:


1-й уровень: категории a и b – этапы 2, 3, 7, 12, 13, 17, 21 на которых очки получают первые 15 гонщиков:
50, 35, 25, 18, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.


2-й уровень: категория c – этапы 4, 5, 8, 10, 11 на которых очки получают первые 10 гонщиков:
25, 18, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.


3-й уровень:  категория d и – этапы 1, 6, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20 на которых очки получают первые 10 гонщиков:
15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.

 

 

Также очки и на промежуточных спринтах определяются категорией этапа:
1-й уровень (топ-8): 20, 12, 8, 6, 4, 3, 2 и 1.
2-й уровень (топ-5): 10, 6, 3, 2 и 1.
3-й уровень (топ-3): 8, 4 и 1. 

Временная бонификация будет разыгрываться только на каждом втором промежуточном спринте каждого этапа (TV - обозначено на профиле) и финише.

Очки в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на Джиро д'Италия-2018

100 очков получает победитель этапа (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4)
100 очков получает победитель спринтерской классификации (1-3 место: 100; 40; 20)

 

 

 

 

Элиа Вивиани (Quick Step Floors)

 

 

Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

 

  29-летний итальянский гонщик Элиа Вивиани получил капитанские полномочия на Джиро д’Италия-2018. На каждом из подходящих для спринта этапов, а также на промежуточных спринтах ему будет помогать вся команда. В этом году Вивиани одержал 6 побед, а также занял 2-е место на классике Гент-Вевельгем. Он сработался с новой для себя командой и горит желанием продолжить список побед, тем более, что победа на этапе домашнего Гран-тура имеет для него особое значение. В 2014 и 2015 году Элиа Вивиани в классификации по очкам на Джиро д’Италия занимал 4-е места, но тогда в его распоряжении не было целой команды помощников.

 

 

  Элиа Вивиани: «Я в отличной форме, хочу проехать Джиро д’Италия-2018 до конца, хотя понимаю, что это будет трудно. С другой стороны, спринтерский этап в Риме в финальный день гонки даёт особую мотивацию. Собираюсь сделать всё, что в моих силах. Я счастлив, что команда предоставляет мне такую возможность, что мне будет помогать такой сильный состав. Хочу сделать всё, чтобы оправдать их доверие. Победа на паре этапов и  в очковой классификации – моя мечта. Но нам надо двигаться шаг за шагом. Посмотрим, как пройдут два первых этапа в Тель-Авиве и Эйлате».

  

 

Сэм Беннетт (BORA – hansgrohe)

 

 

Photo © Brian Hodes/VeloImages

 

27-летний ирландский гонщик в прошлом году занял в классификации по очкам на Джиро д’Италия 3-е место. В этом сезоне у Беннетта не было побед, лишь два подиума на этапах Вуэльты Каталонии. Однако, он универсальный спринтер, который способен вытерпеть горы и сразиться за очки.

 

 

 

Саша Модоло (EF Education First)

 

 30-летний итальянский спринтер Саша Модоло (Sacha Modolo) из команды EF Education First ставит целью победу на этапе. При определённом раскладе он может побороться за очки, хотя главные силы команды будут направлены на помощь Майклу Вудсу. Лучшим результатом Саши Модоло в классификации по очкам на Джиро д'Италия было два третьих места в 2015 и 2016 годах.

 

 

 

 

Якуб Маречко (Wilier Triestina - Selle Italia)

 

 

 

  Итальянский спринтер проконтинентальной команды Wilier Triestina - Selle Italia Якуб Маречко (Jakub Mareczko) - представитель молодого поколения спринтеров - 1994 года рождения.

 

  Якуб Маречко стартовал на Джиро д’Италия дважды, но ни разу не финишировал на итальянском Гран-туре. Однако итальянский гонщик растёт и прогрессирует, возможно, в этом году он доедет Джиро д’Италия до конца и сможет занять высокое место в классификации по очкам, а также составить конкуренцию на немногочисленных спринтерских этапах более опытным гонщикам. Лучшим результатом Маречко на Джиро было два 2-х места  в прошлом году на 5-м и 12-м этапах. В обоих случаях он уступил Фернандро Гавирии.

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур цикламеновая майка превью очковая классификация

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:03 | Регистрация: 4.01.2015

    Конечно итальянцы Вивиани, Модоло, Ницолло и даже Гуардини будут рвать на Родине, но если..

    Исходя из системы начисления очков, обладателем цикламеновой майки лидера классификации по очкам Джиро д'Италия-2018 станет спринтер широкого профиля, который доедет до Рима.

    ...тогда таким дожен быть ещё один италянец имя которо Диего, а фамилия Улисси.

    А из теневых возможных обладателей цикламеновой майки лучшего спринтера отмечу Д. ван Поппеля, Ж-П Друкера ну и молодого да резвого М.Мохорчиа.

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2 - 6 мая 2018

5 колец Москвы

3 - 6 мая 2018

Tour de Yorkshire

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia

8 - 13 мая 2018

4 Jours de Dunkerque

13 - 19 мая 2018

Amgen Tour of California

16 - 20 мая 2018

Tour of Norway


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2018. Предстар ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ф.Ару:Помимо Пино, Поццовиво, Лопеса, которые в великолепной форме после Тура Альп, и Фрума, который примерно в той же форме, что и я, есть ещё Чавес, Саймон Йейтс, Беннетт и Вудс. За ними надо следить в горах. ========= Плохой все таки человек этот Ару. Всех перечислил, но Лопеса не назвал. Гнобит его, что Лопес ушатает его в горах.Неприятно, но какая та черная зависть у него по бывшему сокоманднику и товарищу. Понимает, что проиграв ему все будут знать, что хорошо, что ушел из Астаны. А ушел с команды по подлому, подставив и оставив Астану без лидера.Тянул с ответом до самого последнего дня трансфера, хотя контракт с Эмирейтс подписал тайно еще во время Вуэльты.Все торговался или делал вид, что торгуется, показывал свою значимость. И храбрости не хвптало сказать..ребята я ушел где больше дали. Что и надо было так сделать, по мужски и по человеческому. Как Нибали например.Огласил заранее. Поэтому до сих пор у него дружеские, теплые отношения с Астаной остались.Но этот Ару, которого Астана сделала настоящим гонцом проявляет недружелюбные поступки. И здесь в интервью он просто оказался в очередной раз трусом,, забыв упомянуть Лопеса как самого главного соперника по подиуму. Если вы заметили, что он еще и не скромный, нацепив свой чемпионский триколор на всю грудь, даже не оставив места для бирюзового цвета Астаны, так и сейчас так же намулевав на джерси Эмирейтс. Нибали тот был скромный, триколор был незначительный на груди. По этим мелочам и можно определять характер человека и его жизненные поступки. Да ладно, бог ему судья. Пусть катается себе во славу.
  • Gottliche_Recht
    Джиро д'Италия-2018. Предстар ... (2)
    Gottliche_Recht-Фото

    Dumoulin at press conference: "If I was Froome I would not be here. I subscribed to MPCC. Presence of Froome it's not good for cycling"

  • sixpack
    5 колец Москвы-2018. Пролог (2)
    sixpack-Фото

    вряд ли победа на прологе пяти колец ознаменует новое рождение Антона, все же это для него теперь побочное соревнование. кто-нибудь знает, как он продвигается в своем новом амплуа? 

     

    в прошлом году победу на 5 кольцах одержал Трофимов. У нас теперь обратный ход: не от второй категории к ГТ, а от ГТ к победам на гонке второй категории. Где-то в середине мы видим и специалиста-раздельщика Овечкина, бывшего русвеловца и победителя Тура Лангкави. Дистанция, правда, коротковата для него.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия - 2018. Циклам ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Конечно итальянцы Вивиани, Модоло, Ницолло и даже Гуардини будут рвать на Родине, но если..

    Исходя из системы начисления очков, обладателем цикламеновой майки лидера классификации по очкам Джиро д'Италия-2018 станет спринтер широкого профиля, который доедет до Рима.

    ...тогда таким дожен быть ещё один италянец имя которо Диего, а фамилия Улисси.

    А из теневых возможных обладателей цикламеновой майки лучшего спринтера отмечу Д. ван Поппеля, Ж-П Друкера ну и молодого да резвого М.Мохорчиа.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    5 колец Москвы-2018. Пролог (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Рад, все таки чемпион мира просто обязан был брать победу . надеюсь это его второе рождение и гонщик ещё заявит о себе.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Состав команды Quick Step Floo ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Есть Марецко и Гуардини может в андрони ещё что то изменится . остальные команды действительно финишеров не повезли серьёзных. Может модоло ещё. А так Вивиани просто обязан с такой командой брать пару этапчиков. Удачи квикам Может и классифику зацепят .
  • Yuriy 17
    Состав команды Quick Step Floo ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Возможно, Вивиани сейчас не на ноге, но и соперников-спринтеров особо ногастых на Джиро не наблюдается. 

    Да и развозящий поезд Quick Step получше других будет.

     

  • ktilp-12
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (56)
    ktilp-12-Фото

     Все таки будет справедливо если выиграет НЕ Фрумм, чтобы потом не возвращать титул, пусть сразу получить победу настоящий победитель.

  • Bjoern
    Состав команды Astana на Джиро ... (10)
    Bjoern-Фото

    Жалко, что Хирту свободу не дадут, а то был бы главным претендентом на майку горного короля да и попутно на пару горных этапов

  • Astanaforever
    Состав команды Groupama-FDJ на ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Пино силен на сегодня.Подиум обеспечен.Команда не такая уж сильная.

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