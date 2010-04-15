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Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 9 этап, Песко-Саннита - Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре)

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 9 этап, Песко-Саннита - Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре)


   Девятый этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 стартует в городке Песко-Саннита (Pesco Sannita), ранее город не появлялся в маршруте итальянского Гран-тура. Город расположен на холмах, на правом берегу реки Таммаро. Песко-Саннита сохранил свой оригинальный средневековый вид. Сельское хозяйство является основной деятельностью местной экономики. На склонах холмов раскинулись многочисленные виноградники, оливковые сады, и, благодаря плодородной почве, поля с зерновыми культурами.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 9 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 9 этап


   9-й этап Джиро д'Италия-2018 - горный этап в Апеннинах с набором высоты 3 900 м перед днём отдыха. Из Песко-Саннита пелотон направится на северо-запад, чтобы через 225 км финишировать на высоте 2 135 м. Это самый высокогорный финиш этапа Джиро д’Италия-2018.

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 9 этап, Песко-Саннита - Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре)

 


    На первых 180 км пелотон преодолеет ряд некатегорийных подъёмов, а также подъём 2-й категории Роккаразо (Roccaraso, 805 - 1252 м, протяжённость 6,9 км, перепад высот 447 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 12%), и 2 промежуточных спринта.

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 9 этап, Песко-Саннита - Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре) 

 

    Со 180 км маршрута начнётся непрывный подъём до финиша на Гран Сассо д'Италия (Кампо Императоре) (Gran Sasso D'Italia (Campo Imperatore), провинция Л’Аквила, регион Абруццо) с небольшими полочками и короткими спусками. Сначала пелотону предстоит преодолеть подъём 2 категории Калашио (Calascio374 - 1190 м, протяжённость 13,5 км, перепад высот 816 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 10%).

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 9 этап, Песко-Саннита - Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре)

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 9 этап, Песко-Саннита - Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре)

 

 Преодолев вершину подъёма и проехав 5.5 км тягуна, велогонщики начнут прохождение заключительного подъёма первой недели Джиро д’Италия-2018 - Гран Сассо д'Италия (Кампо Императоре), 1 категория, 1230 - 2135 м, протяжённость 26,5 км, перепад высот 1029 м, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 13%).

 

    Это протяженный подъём, на первых 22 км которого небольшие градиенты чередуются со спусками и полочками. Пелотон постепенно просеется перед заключительной частью подъёма - 4,5 км со средним градиентом в 8,1% и максимальным в 13%. 

 

 Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 9 этап, Песко-Саннита - Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре)

 


    Горный массив в Абруццо, наиболее высокая часть Апеннинских гор в целом и Абруццких Апеннин в частности, - Гран-Сассо-д’Италия, включает в свой состав три высоких горных пика - Корно-Гранде (Corno Grande, 2 912 м), Корно-Пикколо (Corno Piccolo, 2 655 м) и Пиццо-Интермезоли (Pizzo Intermesoli, 2 635 м) – это наиболее высокие пики по сравнению с другими. Восточнее основных горных вершин расстилается самое обширное плато Апеннинского полуострова со старейшими горнолыжными курортами, именно сюда, в Кампо Императоре, направятся к финишу участники 9-го этапа Джиро д’Италия-2018.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 9 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 9 этап


   Массив Гран-Сассо-д’Италия в истории Италии связан с именем Бенито Муссолини (Benito Mussolini) — итальянского политического и государственного деятеля, публициста, лидера Национальной фашистской партии (НФП); диктатора, возглавлявшего Италию как премьер-министр в 1922-1943 годах.


    После вторжения союзников на территорию Италии летом 1943 года Муссолини был отстранён от власти, арестован Большим фашистским советом при поддержке короля Витторио Эммануила III (Vittorio Emanuele III) и содержался в плену  в  горнолыжной гостинице, откуда был вывезен немецкими войсками во главе с майором Отто Скорцени (Otto Skorzeny) в результате спецоперации 12 сентября 1943 года по личному приказу Адольфа Гитлера.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 9 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 9 этап


   На плато Кампо Императоре доминирует пик Корно-Гранде, самый высокий пик Апеннинских гор массива Гран-Сассо-д’Италия. Это самый старый зимний курорт в Центральной Италии. Это потрясающе красивый горный пик с величественными пейзажами, достойными кисти художника, здесь даже было снято несколько художественных фильмов.


   Основными достопримечательностями этой местности являются отличительная архитектура отеля «Campo Imperatore» - именно в этом отеле содержался под стражей Муссолини; крошечная церковь Мадонны делле Неви (Chiesa della Madonna della Neve); астрономическая наблюдательная станция Римской Астрономической обсерватории.

 

Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре) в истории Джиро д'Италия

     Джиро д'Италия и Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре) встретятся в четвёртый раз. Впервые Джиро д'Италия посетила Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре) в 1971 году. Это было на пятом этапе , участникам велогонки предстояло преодолеть этап протяжённостью 198 км, и победа досталась испанскому велосипедисту Висенте Лопесу (Vicente Lopez). (Кто знает, может быть спустя 47 лет в списке покорителей Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре) появится имя ещё одного Лопеса?!)


   На 14-м этапе Джиро д'Италия-1985 молодой итальянский велогонщик Франко Кьоччиоли (Franco Chioccioli) одержал победу на финише 195-км этапа в Фонте-Серрето (Fonte Cerreto), в десяти километрах от Кампо Императоре.


    Через 4 года, на Джиро д'Италия-1989, датчанин Джон Карлсен (John Carlsen) опередил на финише колумбийского велогонщика Луиса "Лучо" Эррера (Luis "Lucho" Herrera) на 29 секунд. Стоит напомнить, что Луис "Лучо" Эррер был одним из лучших горняков тех лет, он всегда блистал на горных этапах.

 


    А в 1999 году на 8-м этапе Джиро д'Италия, протяжённостью 253 км, итальянский велосипедист Марко Пантани (Marco Pantani) одержал победу на этапе с финишем на Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре). Пантани атаковал и выиграл, привезя на финише 23 секунды испанскому велогонщику Хосе Мария Хименесу (Jose Maria Jimenez), а также отобрал розовую майку лидера у француза Лорана Жалабера (Laurent Jalabert).


   В этом году на 9-м этапе Джиро д'Италия-2018 на подъёме Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре) будет разыграна горная премия "Montagna Pantani", посвящённая памяти выдающегося итальянского велогонщика Марко Пантани.


    В 2017 году подъём Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре) принимал финиш заключительного этапа 40-го выпуска андеровской Джиро д'Италия. Тогда австралийский велогонщик Джей Хиндлей (Jai Hindlay) выиграл этап, а российский велогонщик Павел Сиваков (Pavel Sivakov) финишировал 3-м удержав первое место в общем зачёте с преимуществом в 9 секунд.

 

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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  1. veloQazaQ

    Вчера, 18:26 | Регистрация: 7.05.2018

    все кто вчера отсиживались... а это почти все. раванут на этомbomb

  2. Имя: Иван

    Cyclisme

    Вчера, 18:45 | Регистрация: 3.05.2018

    Интересный будет этап!

  3. Гонщик

    Вчера, 18:57 | Регистрация: 28.05.2017

    один из решающих этапов 

  4. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 19:11 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап чисто для горняков.

  5. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 19:39 | Регистрация: 8.07.2017

    Астане надо опять строить поезд и вывозить Лопеса для атаки. Терять больше нечего.

    Весьма вероятно, что сценарий этапа будет похож на 8 и 6 (Этна): биги едут вместе, незадолго до финиша кто сможет, то будет атаковать.

    Мовистару поработать бы поездом для развоза Карабаса: вроде он хорошо себя чувствует, может быть опять этап возьмёт. 

    Тем более это самый высокогорный финиш этапа Джиро д’Италия-2018. 

    Это хорошо для Карабаса, выросшего в городе на высоте 3 269 метров, почти на экваторе.

    Ужас! Где только не живут люди.

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
  6. Имя: patriotkz

    Patriotkz

    Вчера, 19:40 | Регистрация: 15.07.2013

    Я не уверен что тут можно привезти Ейцу или Дюмолену 1 минуту. Максимум 30-40 секунд. Если конечно у кого-то не случится что то. Лопес тот который и должен атаковывать здесь. Уверен что Астана завтра будет пробывать устроить биг драма шоу ;) . Интересно, как себя чувствовать будет Фрум после падения. Так же и Ару и Пино должны будут атаковать. Этап не зрелищный, но интересный.

  7. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 20:25 | Регистрация: 8.07.2013

    Первая серьездная разборка. В генерале будут большие изменения, посмотрим на капитанов, ведь большинство из них мы еще так и не видели на тяжолых этапах. Рискну предположить что Чавес завтра потеряет как наиболее потратившейся, если Лопес приходит в норму, то завтра должен рискнуть.Этап очень тяжолый ,не удивлюсь что кто нибудь из первой 20-ки потеряет минут 5.

  8. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 23:04 | Регистрация: 24.12.2017

    Там финалы после поворота на лево очень жёсткие , а до этого сплошные два три процента , если будет холодно то тяжело , в одном месте есть спуск и плато сильно продувается ,растительность очень слабая, обдув в двух направлениях или в спину или в лоб , боковняков сильных не встречал, кстати до этого на молодёжной джире Анакона уделал там Ару. И ещё спецоперация по освобождению Муссолини,интересна тем что спец операцию осуществили при помощи дирижабля и самолетов которые приземлись на плато с десантниками, и вывезли дуче в Брешию ,где он создал республику Сало.также в 16 году если помните там сошла лавина и снесло гостиницу,она не разрушилась но её сдвинудо вниз по склону на 50 метров , и была спецоперация по вызволению пострадавших через четыре дня под 30 метровым слоем снега. Были выжившие и погибли дети. Завтра наверняка покажут с вертолета.

  9. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:58 | Регистрация: 4.01.2015

    Цитата: veloQazaQ
    все кто вчера отсиживались... а это почти все. раванут на этомbomb

    Так почти всегда бывет ибо велогонщики-генеральщики в субботу берегут ногу для битвы/схватки в воскресенье, тем более, что в понедельник день отдыха. 

    Должны рвать. Лопез, Поццовиво, можен Ару с Пино думаю кто то из них. А Йейтс с Чавито будут "грозно защищаться и огрызаться". ОТРЫВщики на 99.99% обречены, хотя беглецов завтра поедет наВалом впереди.

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4 Jours de Dunkerque

13 - 19 мая 2018

Amgen Tour of California

16 - 20 мая 2018

Tour of Norway


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    Тут такое ещё дело (немного "офф-топа" к 8 этапу)
    Некоторые велогонщики в пелотоне после окончания спритерского этапа №7 были недовольны тем, что орги Джиро поставили на финальные километры столько туннелей, когда пелотон валил уже на полную, тем самым поставив безопасность и здоровье спортсменов "на свое усмотрение, так сказать. Особенно об этом выразился В.Пулс (дословно):

    Still can’t believe we did this tunnel in yesterday’s final with 70km/h with no extra lights! Why always speaking about safety but give permission for this?

    А орги Джиро в свою очередь просто подСунули протокольное правило, которое гласит:

    Вот такие "подводные камни" уже на этой Джиро.

  • EL-Fenomeno
    Тур Калифорнии-2018. Маршрут (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    6-й этап впечатляет и тамошняя Чимма Коппи по высоте тоже.
    Ну и в этот раз звёздный состав спринтеров затмевает всех горняков (а вдруг Адам Йейтс поддержит брата из-за океана) на этом Туре, который показывает как всегда канал Евроспрорт (в ночном, но прямом эфире), начиная примерно в 23:00 или 24:00

    P.S.

    На этот раз на Туре Калифорнии без подиум-гёрлс negative

    http://www.cyclingnews.com/news/tour-of-california-abandons-use-of-podium-hoste
    sses/

     

  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    M-07-Фото
    Джиро-2014 и Вуэльта-2013 притянуты за уши, в первом случае Кинтана весь этап тот работал и в последнюю гору прилично выиграл у всей группы преследователей, в т. ч. и у Ару, причём Ару далеко не лучшим там был из своей группы, да и Урану он в итоге тоже проиграл в общем зачёте, Уран-то вместе с Ару остался на том спуске. А на Вуэльте-2013 Нибали просто не потянул против Хорнера, а на третьей неделе Нибали был совсем не похож на себя.
    Вот Джиро-2015 было, конечно, нечто, так не верить в Ланду и/или так надеяться на Ару, может, делай они ставку на Ланду, тот бы выиграл общий зачёт.

    А вот фартило тоже, и не так уж и мало, цепь Шлека и атака Контадора при этом (гнилая атака, Контадор не собирался атаковать), падение Крошвайка, не проиграл бы голландец, причём и при палении, если бы повреждения были лёгкими, у него там передом какой-то был. Можно так же вспомнить сход Контадора и Фрума на Туре-2014, сход Уиггинса на Джиро-2013, но там Нибали был в превосходной форме и мог выиграть у вышеперечисленных, мне просто жаль, что не удалось ему выиграть именно в непосредственной борьбе, думаю, было бы интересно.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: veloQazaQ
    все кто вчера отсиживались... а это почти все. раванут на этомbomb

    Так почти всегда бывет ибо велогонщики-генеральщики в субботу берегут ногу для битвы/схватки в воскресенье, тем более, что в понедельник день отдыха. 

    Должны рвать. Лопез, Поццовиво, можен Ару с Пино думаю кто то из них. А Йейтс с Чавито будут "грозно защищаться и огрызаться". ОТРЫВщики на 99.99% обречены, хотя беглецов завтра поедет наВалом впереди.

  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    M-07-Фото

    Фрум снова упал, не везёт Скай на Джиро, боюсь, что не доедет он до конца, без него не так интересно будет. Вот будет весело, если Фрум ещё упадёт и не доедет, Том снова об..тся и выиграет какой-нибудь Ейтс или Пино.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    У Эквадора сегодня будет праздник как в четвер в Колумбии; латиносы рулят в горах!

    А вообще хоть этап и горным считался смотреть можно было последние 30-35 км. Даже дождь не смог по настоящему оживить пелотон...хотя своего "любимца" Фрума немного взбодрил)) Как же всё-таки Фруми должет "обожать" такую погоду на ГТ..))
    Кстати, хоть это было действительно РЭГОЛАРЕ и по настоящему ПЭДАЛАБЭЛЕ, но финишировать на этапе в гору (хоть и 2-й категории) такой кучей вообще без видымых действий от генеральщиков (Карапаз не в счёт) немного не то и некая грустинка от этого остается

  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    M-07-Фото
    И ещё самый наглядный пример - это Дюмулин год назад, и интрига была до конца только из-за его проблем с пищеварением.
  • marketbk
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    marketbk-Фото

    Цитата: Patriotkz
    Карапуз красавчик. Фруму не везёт. То что пишут про случай про Лопеса... Если честно, не узнаю я команду. Может это связанно самим Лопесом. Если вспомнить былые недавние годы, то команда всегда и до конца боролась за позиции впереди, да бы удержать капитана(Ару и особенно Нибали) впереди. Будь это спринт, холм или же горы. И даже при проколе или падении команда реагировала быстро и качественно. Сейчас я вижу иную ситуацию. Ну совсем не то. Конечно хотелось бы понять в чем дело. А самое главное то, что я заметил по трансляциям, то что сам Лопес вечно где то но не со своими сокомандниками. Сколько его сегодня Лулу искал взглядом, и Танел. А он где то, за кем то. Надеюсь в горе он поверит себе и команде. Да и сама команда начнёт показывать ту Астану, которую мы так привыкли видеть. На данный момент по моему личному мнению команда психологически не собранная. Но скоро горы. Там где Астана чувствует себя как рыба в воде. Жду и верю!

     

    Может ошибаюсь, но думаю это свобода действий (почему Астана и "рвет и мечет" с начала сезона), еще и Лопес не может "гаркнуть как генеральщик как генеральщик"



    Astanaforever  "но побед не достичь индивидуально, только командной тактикой"

     

    Ага, расскажите это Меньшову, Контадору после дисквала.

    Они улыбнуться))

  • Гонщик
    Крис Фрум вернулся в гонку пос ... (2)
    Гонщик-Фото

    в горе он и сам добрал бы без проблем , повезло что скорость не большая , дорога мокрая и обошлось без травмы .

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (9)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Там финалы после поворота на лево очень жёсткие , а до этого сплошные два три процента , если будет холодно то тяжело , в одном месте есть спуск и плато сильно продувается ,растительность очень слабая, обдув в двух направлениях или в спину или в лоб , боковняков сильных не встречал, кстати до этого на молодёжной джире Анакона уделал там Ару. И ещё спецоперация по освобождению Муссолини,интересна тем что спец операцию осуществили при помощи дирижабля и самолетов которые приземлись на плато с десантниками, и вывезли дуче в Брешию ,где он создал республику Сало.также в 16 году если помните там сошла лавина и снесло гостиницу,она не разрушилась но её сдвинудо вниз по склону на 50 метров , и была спецоперация по вызволению пострадавших через четыре дня под 30 метровым слоем снега. Были выжившие и погибли дети. Завтра наверняка покажут с вертолета.

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

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