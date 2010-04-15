- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 18:20
Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 9 этап, Песко-Саннита - Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре)
Девятый этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 стартует в городке Песко-Саннита (Pesco Sannita), ранее город не появлялся в маршруте итальянского Гран-тура. Город расположен на холмах, на правом берегу реки Таммаро. Песко-Саннита сохранил свой оригинальный средневековый вид. Сельское хозяйство является основной деятельностью местной экономики. На склонах холмов раскинулись многочисленные виноградники, оливковые сады, и, благодаря плодородной почве, поля с зерновыми культурами.
9-й этап Джиро д'Италия-2018 - горный этап в Апеннинах с набором высоты 3 900 м перед днём отдыха. Из Песко-Саннита пелотон направится на северо-запад, чтобы через 225 км финишировать на высоте 2 135 м. Это самый высокогорный финиш этапа Джиро д’Италия-2018.
На первых 180 км пелотон преодолеет ряд некатегорийных подъёмов, а также подъём 2-й категории Роккаразо (Roccaraso, 805 - 1252 м, протяжённость 6,9 км, перепад высот 447 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 12%), и 2 промежуточных спринта.
Со 180 км маршрута начнётся непрывный подъём до финиша на Гран Сассо д'Италия (Кампо Императоре) (Gran Sasso D'Italia (Campo Imperatore), провинция Л’Аквила, регион Абруццо) с небольшими полочками и короткими спусками. Сначала пелотону предстоит преодолеть подъём 2 категории Калашио (Calascio, 374 - 1190 м, протяжённость 13,5 км, перепад высот 816 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 10%).
Преодолев вершину подъёма и проехав 5.5 км тягуна, велогонщики начнут прохождение заключительного подъёма первой недели Джиро д’Италия-2018 - Гран Сассо д'Италия (Кампо Императоре), 1 категория, 1230 - 2135 м, протяжённость 26,5 км, перепад высот 1029 м, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 13%).
Это протяженный подъём, на первых 22 км которого небольшие градиенты чередуются со спусками и полочками. Пелотон постепенно просеется перед заключительной частью подъёма - 4,5 км со средним градиентом в 8,1% и максимальным в 13%.
Горный массив в Абруццо, наиболее высокая часть Апеннинских гор в целом и Абруццких Апеннин в частности, - Гран-Сассо-д’Италия, включает в свой состав три высоких горных пика - Корно-Гранде (Corno Grande, 2 912 м), Корно-Пикколо (Corno Piccolo, 2 655 м) и Пиццо-Интермезоли (Pizzo Intermesoli, 2 635 м) – это наиболее высокие пики по сравнению с другими. Восточнее основных горных вершин расстилается самое обширное плато Апеннинского полуострова со старейшими горнолыжными курортами, именно сюда, в Кампо Императоре, направятся к финишу участники 9-го этапа Джиро д’Италия-2018.
Массив Гран-Сассо-д’Италия в истории Италии связан с именем Бенито Муссолини (Benito Mussolini) — итальянского политического и государственного деятеля, публициста, лидера Национальной фашистской партии (НФП); диктатора, возглавлявшего Италию как премьер-министр в 1922-1943 годах.
После вторжения союзников на территорию Италии летом 1943 года Муссолини был отстранён от власти, арестован Большим фашистским советом при поддержке короля Витторио Эммануила III (Vittorio Emanuele III) и содержался в плену в горнолыжной гостинице, откуда был вывезен немецкими войсками во главе с майором Отто Скорцени (Otto Skorzeny) в результате спецоперации 12 сентября 1943 года по личному приказу Адольфа Гитлера.
На плато Кампо Императоре доминирует пик Корно-Гранде, самый высокий пик Апеннинских гор массива Гран-Сассо-д’Италия. Это самый старый зимний курорт в Центральной Италии. Это потрясающе красивый горный пик с величественными пейзажами, достойными кисти художника, здесь даже было снято несколько художественных фильмов.
Основными достопримечательностями этой местности являются отличительная архитектура отеля «Campo Imperatore» - именно в этом отеле содержался под стражей Муссолини; крошечная церковь Мадонны делле Неви (Chiesa della Madonna della Neve); астрономическая наблюдательная станция Римской Астрономической обсерватории.
Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре) в истории Джиро д'Италия
Джиро д'Италия и Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре) встретятся в четвёртый раз. Впервые Джиро д'Италия посетила Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре) в 1971 году. Это было на пятом этапе , участникам велогонки предстояло преодолеть этап протяжённостью 198 км, и победа досталась испанскому велосипедисту Висенте Лопесу (Vicente Lopez). (Кто знает, может быть спустя 47 лет в списке покорителей Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре) появится имя ещё одного Лопеса?!)
На 14-м этапе Джиро д'Италия-1985 молодой итальянский велогонщик Франко Кьоччиоли (Franco Chioccioli) одержал победу на финише 195-км этапа в Фонте-Серрето (Fonte Cerreto), в десяти километрах от Кампо Императоре.
Через 4 года, на Джиро д'Италия-1989, датчанин Джон Карлсен (John Carlsen) опередил на финише колумбийского велогонщика Луиса "Лучо" Эррера (Luis "Lucho" Herrera) на 29 секунд. Стоит напомнить, что Луис "Лучо" Эррер был одним из лучших горняков тех лет, он всегда блистал на горных этапах.
А в 1999 году на 8-м этапе Джиро д'Италия, протяжённостью 253 км, итальянский велосипедист Марко Пантани (Marco Pantani) одержал победу на этапе с финишем на Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре). Пантани атаковал и выиграл, привезя на финише 23 секунды испанскому велогонщику Хосе Мария Хименесу (Jose Maria Jimenez), а также отобрал розовую майку лидера у француза Лорана Жалабера (Laurent Jalabert).
В этом году на 9-м этапе Джиро д'Италия-2018 на подъёме Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре) будет разыграна горная премия "Montagna Pantani", посвящённая памяти выдающегося итальянского велогонщика Марко Пантани.
В 2017 году подъём Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре) принимал финиш заключительного этапа 40-го выпуска андеровской Джиро д'Италия. Тогда австралийский велогонщик Джей Хиндлей (Jai Hindlay) выиграл этап, а российский велогонщик Павел Сиваков (Pavel Sivakov) финишировал 3-м, удержав первое место в общем зачёте с преимуществом в 9 секунд.
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