Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 9 этап, Песко-Саннита - Гран-Сассо-д’Италия (Кампо Императоре) 

EL-Fenomeno

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39) Тут такое ещё дело (немного "офф-топа" к 8 этапу)

Некоторые велогонщики в пелотоне после окончания спритерского этапа №7 были недовольны тем, что орги Джиро поставили на финальные километры столько туннелей, когда пелотон валил уже на полную, тем самым поставив безопасность и здоровье спортсменов "на свое усмотрение, так сказать. Особенно об этом выразился В.Пулс (дословно):

Still can’t believe we did this tunnel in yesterday’s final with 70km/h with no extra lights! Why always speaking about safety but give permission for this? А орги Джиро в свою очередь просто подСунули протокольное правило, которое гласит: Вот такие "подводные камни" уже на этой Джиро.

EL-Fenomeno

Тур Калифорнии-2018. Маршрут (1) 6-й этап впечатляет и тамошняя Чимма Коппи по высоте тоже.

Ну и в этот раз звёздный состав спринтеров затмевает всех горняков (а вдруг Адам Йейтс поддержит брата из-за океана) на этом Туре, который показывает как всегда канал Евроспрорт (в ночном, но прямом эфире), начиная примерно в 23:00 или 24:00 P.S. На этот раз на Туре Калифорнии без подиум-гёрлс http://www.cyclingnews.com/news/tour-of-california-abandons-use-of-podium-hoste

sses/

M-07

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39) Джиро-2014 и Вуэльта-2013 притянуты за уши, в первом случае Кинтана весь этап тот работал и в последнюю гору прилично выиграл у всей группы преследователей, в т. ч. и у Ару, причём Ару далеко не лучшим там был из своей группы, да и Урану он в итоге тоже проиграл в общем зачёте, Уран-то вместе с Ару остался на том спуске. А на Вуэльте-2013 Нибали просто не потянул против Хорнера, а на третьей неделе Нибали был совсем не похож на себя.

Вот Джиро-2015 было, конечно, нечто, так не верить в Ланду и/или так надеяться на Ару, может, делай они ставку на Ланду, тот бы выиграл общий зачёт.



А вот фартило тоже, и не так уж и мало, цепь Шлека и атака Контадора при этом (гнилая атака, Контадор не собирался атаковать), падение Крошвайка, не проиграл бы голландец, причём и при палении, если бы повреждения были лёгкими, у него там передом какой-то был. Можно так же вспомнить сход Контадора и Фрума на Туре-2014, сход Уиггинса на Джиро-2013, но там Нибали был в превосходной форме и мог выиграть у вышеперечисленных, мне просто жаль, что не удалось ему выиграть именно в непосредственной борьбе, думаю, было бы интересно.

EL-Fenomeno

Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (9) Цитата: veloQazaQ все кто вчера отсиживались... а это почти все. раванут на этом Так почти всегда бывет ибо велогонщики-генеральщики в субботу берегут ногу для битвы/схватки в воскресенье, тем более, что в понедельник день отдыха. Должны рвать. Лопез, Поццовиво, можен Ару с Пино думаю кто то из них. А Йейтс с Чавито будут "грозно защищаться и огрызаться". ОТРЫВщики на 99.99% обречены, хотя беглецов завтра поедет наВалом впереди.

M-07

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39) Фрум снова упал, не везёт Скай на Джиро, боюсь, что не доедет он до конца, без него не так интересно будет. Вот будет весело, если Фрум ещё упадёт и не доедет, Том снова об..тся и выиграет какой-нибудь Ейтс или Пино.

EL-Fenomeno

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39) У Эквадора сегодня будет праздник как в четвер в Колумбии; латиносы рулят в горах! А вообще хоть этап и горным считался смотреть можно было последние 30-35 км. Даже дождь не смог по настоящему оживить пелотон...хотя своего "любимца" Фрума немного взбодрил)) Как же всё-таки Фруми должет "обожать" такую погоду на ГТ..))

Кстати, хоть это было действительно РЭГОЛАРЕ и по настоящему ПЭДАЛАБЭЛЕ, но финишировать на этапе в гору (хоть и 2-й категории) такой кучей вообще без видымых действий от генеральщиков (Карапаз не в счёт) немного не то и некая грустинка от этого остается

M-07

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39) И ещё самый наглядный пример - это Дюмулин год назад, и интрига была до конца только из-за его проблем с пищеварением.

marketbk

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39) Цитата: Patriotkz Карапуз красавчик. Фруму не везёт. То что пишут про случай про Лопеса... Если честно, не узнаю я команду. Может это связанно самим Лопесом. Если вспомнить былые недавние годы, то команда всегда и до конца боролась за позиции впереди, да бы удержать капитана(Ару и особенно Нибали) впереди. Будь это спринт, холм или же горы. И даже при проколе или падении команда реагировала быстро и качественно. Сейчас я вижу иную ситуацию. Ну совсем не то. Конечно хотелось бы понять в чем дело. А самое главное то, что я заметил по трансляциям, то что сам Лопес вечно где то но не со своими сокомандниками. Сколько его сегодня Лулу искал взглядом, и Танел. А он где то, за кем то. Надеюсь в горе он поверит себе и команде. Да и сама команда начнёт показывать ту Астану, которую мы так привыкли видеть. На данный момент по моему личному мнению команда психологически не собранная. Но скоро горы. Там где Астана чувствует себя как рыба в воде. Жду и верю! Может ошибаюсь, но думаю это свобода действий (почему Астана и "рвет и мечет" с начала сезона), еще и Лопес не может "гаркнуть как генеральщик как генеральщик"



Astanaforever "но побед не достичь индивидуально, только командной тактикой" Ага, расскажите это Меньшову, Контадору после дисквала. Они улыбнуться))

Гонщик

Крис Фрум вернулся в гонку пос ... (2) в горе он и сам добрал бы без проблем , повезло что скорость не большая , дорога мокрая и обошлось без травмы .

Сейтмеметов сейтхалил

Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (9) Там финалы после поворота на лево очень жёсткие , а до этого сплошные два три процента , если будет холодно то тяжело , в одном месте есть спуск и плато сильно продувается ,растительность очень слабая, обдув в двух направлениях или в спину или в лоб , боковняков сильных не встречал, кстати до этого на молодёжной джире Анакона уделал там Ару. И ещё спецоперация по освобождению Муссолини,интересна тем что спец операцию осуществили при помощи дирижабля и самолетов которые приземлись на плато с десантниками, и вывезли дуче в Брешию ,где он создал республику Сало.также в 16 году если помните там сошла лавина и снесло гостиницу,она не разрушилась но её сдвинудо вниз по склону на 50 метров , и была спецоперация по вызволению пострадавших через четыре дня под 30 метровым слоем снега. Были выжившие и погибли дети. Завтра наверняка покажут с вертолета.