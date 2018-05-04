Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 3 этап. Беэр-Шева - Эйлат (Израиль)

3-й этап стартует в городе Беэр-Шева, являющимся административным центром Южного округа Израиля. Недалеко от исторического центра современного города находится упоминаемый в Библии колодец Авраама (библейская Беэр-Шева (Вирсавия). Авраам вырыл колодец и заключил союз с Авимелехом, царём Герара, в знак верности принёс в жертву семерых овец, и назвал это место Вирсавия. На иврите слово «шева» (ивр. ‏שֶׁבַע‏‎) можно трактовать и как «семь» и как форму слова «клятва» (ивр. ‏שבועה‏‎)). Следовательно, название можно понимать как «колодец клятвы» или «колодец семи [овец]». В наши дни на этом месте действительно находится колодец, однако, на самом деле он датируется византийским периодом. Диаметр колодца около 3,5 м, глубина 13,5 м. Первые 4 метра колодца облицованы камнем, а нижняя часть высечена в скальной породе. Колодец питают подземные воды. Сейчас около колодца проводятся светозвуковые представления, рассказывающие историю Беэр-Шевы с древности до наших дней.

История современного города началась в 19 веке, когда власти Османской империи осознали важность упрочения своего присутствия на отдаленных пустынных территориях, заселённых кочевыми племенами бедуинов. В местности, которая и тогда называлась «Семь колодцев» турками с помощью немецких консультантов был построен форт. Большинство домов было построено из камней византийских развалин или из добытых на местной каменоломне . В 1903 году в городе было 38 готовых домов и 12 продолжали строиться. Население составляло 300 человек. Во время Первой и Второй мировой войн в городе появились военные базы. В 1948 году Беэр-Шеву взяла израильская армия.

Город, первоначально построенный по римско-европейской модели, затем попытались переделать в город-сад, разделённый на концентрические замкнутые районы.

Беэр-Шева впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия.

Со старта пелотон отправится на юг по пересеченной местности до подъёма 4 категории Фаран Ривер (Faran River (Ramon Crater Exit), 244 - 322 м, протяжённость 1,2 км, перепад высот 78 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 10%). Далее равниный профиль до финиша в Эйлате (ивр. ‏אילת‏‎, Eilat, Израиль), который впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.

Финиш 3 этапа в Эйлате у залива Акаба на берегу Красного моря будет самым южным за всю историю Джиро д'Италия, и впервые этап итальянского Гран-тура финиширует в акватории Индийского океана.

Эйлат - курортный город на побережье Красного моря. Пустыня Негев отделяет Эйлат от остального Израиля. На месте Эйлата ещё в первом тысячелетии до нашей эры находился город Эцион-Гевер, упоминаемый в Библии как база морской торговли Иудеи с государством Офир. Согласно Ветхому Завету, во времена царя Соломона город населяли идумеи.

Нынешний Эйлат стал развиваться в середине 20 века, статус города получил в 1959 году. Сейчас Эйлат - курортный и туристический центр. Его выгодное расположение позволяет туристам за один день посетить сразу четыре страны – Израиль, Иорданию, Египет и Саудовскую Аравию. Коралловые рифы Красного моря. Соломоновы столбы, парк орхидей, развлекательный парк «Город царей», где можно посетить пещеру, находящуюся на глубине 60 метров и увидеть представление на библейские темы – далеко не полный список достопримечательностей, которые предлагает Эйлат. Самая главная достопримечательность города – Морской парк с подводной обсерваторией, который считается одним из лучших в мире. С 6-метровой глубины можно наблюдать жизнь морских обитателей. Проводятся в парке и специальные сеансы во время которых можно покормить питомцев парка и вскрыть настоящие жемчужные раковины. В Эйлате можно наблюдать дельфинов в естественных условиях в парке Дельфиний рай.

Помимо четырёх комфортных пляжей в Эйлате, на границе пустыни Арава находится озеро, являющееся местом отдыха перелётных птиц, летящих из Африки в Европу.

Познакомившись с подводным миром Красного моря, отдохнув на море, можно совершить увлекательное путешествие в долину Тимна, находящуюся в 25 км от Эйлата. Главной достопримечательностью парка являются Соломоновы столбы - скалы, сформированные в результате эрозии твёрдого красного песчаника. Национальный парк Тимна поражает разнообразием форм скал – арки, скалы-грибы, винтовые холмы. Кроме того, в Тимне можно увидеть развалины храма египетской богини Хатхор.

На заключительных 2 км в Эйлате пелотон преодолеет 2 неприятных поворота, заключительные 300 м проложены с запада на восток.

Фаворитами можно назвать тех же, кто хорошо выступит на предыдущем этапе. После финиша этапа 3-го этапа Джиро д'Италия-2018 совершит перелёт в Италию из аэропорта, расположенного в Эйлате.

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