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Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 3 этап. Беэр-Шева - Эйлат (Израиль)

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 3 этап. Беэр-Шева - Эйлат (Израиль)

 

 

  3-й этап стартует в городе Беэр-Шева, являющимся административным центром Южного округа Израиля. Недалеко от исторического центра современного города находится упоминаемый в Библии колодец Авраама (библейская Беэр-Шева (Вирсавия). Авраам вырыл колодец и заключил союз с Авимелехом, царём Герара, в знак верности принёс в жертву семерых овец, и назвал это место Вирсавия. На иврите слово «шева» (ивр. ‏שֶׁבַע‏‎) можно трактовать и как «семь» и как форму слова «клятва» (ивр. ‏שבועה‏‎)). Следовательно, название можно понимать как «колодец клятвы» или «колодец семи [овец]». В наши дни на этом месте действительно находится колодец, однако, на самом деле он датируется византийским периодом. Диаметр колодца около 3,5 м, глубина 13,5 м. Первые 4 метра колодца облицованы камнем, а нижняя часть высечена в скальной породе. Колодец питают подземные воды.   Сейчас около колодца проводятся светозвуковые представления, рассказывающие историю Беэр-Шевы с древности до наших дней.

 

 

 

  История современного города началась в 19 веке, когда власти Османской империи осознали важность упрочения своего присутствия на отдаленных пустынных территориях, заселённых кочевыми племенами бедуинов. В местности, которая и тогда называлась «Семь колодцев» турками с помощью немецких консультантов был построен форт. Большинство домов было построено из камней византийских развалин или из добытых на местной каменоломне . В 1903 году  в городе было 38 готовых домов и 12 продолжали строиться. Население составляло 300 человек. Во время Первой и Второй мировой войн в городе появились военные базы. В 1948 году Беэр-Шеву взяла израильская армия.

  Город, первоначально построенный по римско-европейской модели, затем попытались переделать в город-сад, разделённый на концентрические замкнутые районы.   

 

 Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 3 этап. Беэр-Шева - Эйлат (Израиль)

 

 Беэр-Шева  впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия.

Со старта пелотон отправится на юг по пересеченной местности до подъёма 4 категории Фаран Ривер (Faran River (Ramon Crater Exit), 244 - 322 м, протяжённость 1,2 км, перепад высот 78 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 10%). Далее равниный профиль до финиша в Эйлате (ивр. ‏אילת‏‎, Eilat, Израиль), который впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия. 

 

 

   Финиш 3 этапа в Эйлате у залива Акаба на берегу Красного моря будет самым южным за всю историю Джиро д'Италия, и впервые этап итальянского Гран-тура финиширует в акватории Индийского океана.

 

  Эйлат -  курортный город на побережье Красного моря. Пустыня Негев отделяет Эйлат от остального Израиля. На месте Эйлата ещё в первом тысячелетии до нашей эры находился город Эцион-Гевер, упоминаемый в Библии как база морской торговли Иудеи с государством Офир. Согласно Ветхому Завету, во времена царя Соломона город населяли идумеи.

 

  Нынешний Эйлат стал развиваться в середине 20 века, статус города получил в 1959 году. Сейчас Эйлат - курортный и туристический центр. Его выгодное расположение позволяет туристам за один день посетить сразу четыре страны – Израиль, Иорданию, Египет и Саудовскую Аравию. Коралловые рифы Красного моря. Соломоновы столбы, парк орхидей, развлекательный парк «Город царей», где можно посетить пещеру, находящуюся на глубине 60 метров и увидеть представление на библейские темы – далеко не полный список достопримечательностей, которые предлагает Эйлат. Самая главная достопримечательность города – Морской парк с подводной обсерваторией, который считается одним из лучших в мире. С 6-метровой глубины можно наблюдать жизнь морских обитателей. Проводятся в парке и специальные сеансы во время которых можно покормить питомцев парка и вскрыть настоящие жемчужные раковины.  В Эйлате можно наблюдать дельфинов в естественных условиях в парке Дельфиний рай.

 

 

  Помимо четырёх комфортных пляжей в Эйлате, на границе пустыни Арава находится озеро, являющееся местом отдыха перелётных птиц, летящих из Африки в Европу.

  Познакомившись с подводным миром Красного моря, отдохнув на море, можно совершить увлекательное путешествие в долину Тимна, находящуюся в 25 км от Эйлата.  Главной достопримечательностью парка являются Соломоновы столбы - скалы, сформированные в результате эрозии твёрдого красного песчаника. Национальный парк Тимна поражает разнообразием форм скал – арки, скалы-грибы, винтовые холмы. Кроме того, в Тимне можно увидеть развалины храма египетской богини Хатхор.

 

 

 

 

  На заключительных 2 км в Эйлате пелотон преодолеет 2 неприятных поворота, заключительные 300 м проложены с запада на восток.

 

  Фаворитами можно назвать тех же, кто хорошо выступит на предыдущем этапе. После финиша этапа 3-го этапа Джиро д'Италия-2018 совершит перелёт в Италию из аэропорта, расположенного в Эйлате.

 

 Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 3 этап. Беэр-Шева - Эйлат (Израиль)

 

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Shega
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (34)
    Shega-Фото
    Спасибо большое!
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (34)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    https://coinanalytics.info/video/H8TkPpUo0qc/l-indiscreto-froome--ufficale-al-g
    iro-2018-per-2-milioni-di-euro/

    http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/notizie/2018-05-03/dai-profes
    sional-continental-team-squadre-licenza-uci-ecco-come-funziona-partecipazione-g
    iro-d-italia--164010.shtml?uuid=AEowCTiE

    Здесь по поводу спонсорства Скай Италия , разница с прошлым годом 5 мл. Но видео со Скай ньюз не могу найти уже устал честно.((((
  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (34)
    Александра-Фото
    Понятно. Я не рассматриваю их в качестве медиаперсон, только в качестве велогонщиков.
  • Александра
    Том Дюмулин, Роан Деннис и Вик ... (12)
    Александра-Фото

    А, кстати, подскажите, кто знает, куда делись кнопочки + и -?

    Так удобно было отслеживать вектор общественного мнения.

  • ДимаЛел
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (34)
    ДимаЛел-Фото
    медиа-персоны, для сравнения кол-во подписчиков в твиттере:
    187 тысч и 1 млн 466 тысч

    "бизнес, ничего личного"
  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (34)
    Александра-Фото
    "А кто такой Дюмолан в сравнении с Фрумом?"
    Ну, это вы как-то слишком...
  • marketbk
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (34)
    marketbk-Фото
    Благодарю. Видно Вы человек с пониманием, в отличии от индивида, которому я задавал вопрос.
    Но всеже по ссылке говориться о двух млн., причем которые будут разделены между Фрумом и командой.
    Я не спорю, Фрум на Джиро не бесплатно) Но зачем заявлять сумму и так уверенно, как сделал комментатор под ником Гонщик? Он в кассе получал деньги вместо Фрума?
  • EL-Fenomeno
    Том Дюмулин, Роан Деннис и Вик ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Том vs. Крис - пока что 1:0 в пользу Дюмолина.

    Том Дюмулин надел первую розовую майку лидера. Лишь четверо гонщиков в истории Джиро д’Италия смогли удержать розовую майку с первого до последнего этапа (Костанте Джирарденго в 1919 году, Альфредо Бинда в 1927, Эдди Меркс в 1973 и Джанни Буньо в 1990).

    А когда в последний раз (и было ли такое вообще) действующий обладатель розовой майки предыдущей Джиро брал первый же этап и розовую майку действующей Джиро, а?

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (34)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Правильно он говорит что два от рчс , я же указал в ссылках ,везде идёт инфа о двух.и она , эта инфа муссируется по Европе с дня презентации маршрута Джиро. Плюс когда в феврале вылезла инфа о позитивности , через день веньи заявил что фрум будет стартовать в любом случае. А ещё через два дня ,рчс спорт ,подразделение газеты хан мающееся организацией Джиро объявило , что права на трансляции гонок которые они организовывают , помимо раиспорт, выиграло Скай Италия. В тендере участвовало Скай , медиасет- виванди( Берлускони ) , и Евроспорт. Теперь трансляции будут организовывать раиспорт и Скай. Остальные будут покупать картинку. Кстати картинка ,во время трансляции, от Скай и раи с этого года отличается. Через два дня после объявления по скайньюз сказали что предусмотрены три миллиона прибавки к контракту в случае старта на Джиро . просматриваю новости сейчас что бы выслать ссылку но честно много,и запутался . найду вышлю сразу. Так что может и все пять. Но от оргов , то есть рчс два, все об этом говорят но веньи начал отрицать))))).
  • marketbk
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (34)
    marketbk-Фото
    Да нет, в моем понимании человек должен отвечать за свои слова. Видно у Вас иначе))

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