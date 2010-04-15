Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 21 этап, Рим



Заключительный этап 101-го издания Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 принимает столица Италии город Рим (Rome). Самый большой город Италии - называют «Вечным городом». И это не случайно, а даже закономерно. Помните, «куда ведут все дороги»? Правильно! В Рим.

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 21 этап, Рим



В античный период Рим был центром самой большой империи. Согласно легенде, Рим был основан двумя братьями - Ромулом (Romulus) и Ремом (Remus). Братья были детьми весталки Реи Сильви и бога Марса. В младенчестве братьев отправили в лодке по водам реки Тибра. Поднявшиеся волны перевернули лодку, а детей выбросило на берег. Их нашла, спасла и выкормила волчица, а затем детей приютил пастух Фаустул. Ромул хотел основать город на Палатине, а Рем на Авентине. Не прейдя к согласию, братья обратились к богам, с просьбой дать им знак. Все решил спор. В стае коршунов братья усмотрели божий знак, выиграл спор тот, кто больше насчитал, один увидел шесть, а второй двенадцать коршунов. Ромул выиграл. Он взял плуг и очертил вокруг Палатинского холма круг, тем самым обозначив границу для будущих стен, въездных ворот и рва. Его брат Рем только посмялся над Ромулом. Он в один прыжок перепрыгнул воображаемые стены и ров. Разъярённый Ромул убил брата и поклялся покарать любого, кто осмелится напасть на город.

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 21 этап, Рим



С тех пор минуло почти 3 000 лет, если точнее, то 2 700, а столицей Италии Рим стал в 1871 году. Рим прекрасен и уникален. Веками создававшийся город может похвастаться множеством интересных мест, архитектурными, историческими и прочими достопримечательностями. В Риме сошлись прошлое, настоящее и будущее, которые переплетена настолько тесно и гармонично, что не влюбиться в этого город просто невозможно.



Список достопримечательностей Рима практически бесконечен. Мы перечислим лишь некоторые, которые приобрели всемирную известность и узнаваемы лишь по их названиям.

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 21 этап, Рим



Капитолийский холм (Campidoglio) - один из семи холмов, на которых возник Древний Рим. На Капитолии находился Капитолийский храм, который тоже называли Капитолием, где происходили заседания сената и народные собрания. Капитолийский холм, наименьший из всех холмов Рима, возвышается близ южного берега Тибра, к северо-западу от Палатинского холма, над расположенном в долине форумом.

Колизей (Colosseo) - чудо архитектурной и инженерной мысли, своё название амфитеатр получил от латинского слова «colossus», что переводится, как «великан». Римский Колизей - символ силы, власти и многовековой истории Рима. Он считается самым красивым и крупным амфитеатром-стадионом античного мира, построенный в первом веке н. э. Возведение этого грандиозного строения началось после многочисленных побед императором Веспасианом в Иудее. Строительство продолжалось 11 лет, в течение которых совершили невозможное - качество, полный аврал и внедрение передовых, немыслимых в то время технологий - конвейер.

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 21 этап, Рим



Колизей состоит из 240 внушительных арок в три яруса, облицованных с внешней стороны травертином, они окружают бетонно-кирпичный эллипс, длина которого 188 м, ширина 156, а высота составляет 57 м. Тогда и были изобретены бетонные блоки и кирпичи из терракоты. Для Колизея потребовалось сделать примерно 1 миллион кирпичей.



На мостовой видны столбики, о назначении которых учёные всё ещё ведут жаркие споры. По одной версии, к столбам крепились канаты тента, другая же утверждает, что это своего рода турникеты для сдерживания толпы. Каждый пролёт служил для входа в амфитеатр, где ещё и сегодня можно увидеть нумерацию.



Удивительно, но в Колизее была продумана каждая мелочь - в случае непредвиденных ситуаций 55 000 зрителей могли покинуть Колизей за 5-10 минут. С тех пор ещё не построено ни одного здания с такой пропускной способностью.

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 21 этап, Рим



Всемирно известная Площадь Навона - Пьяцца Навона (Piazza Navona) - имеет форму овала, раскинувшегося с севера на юг. Этой форме она обязана Гаю Юлию Цезарю (Gaius Iulius Caesar), воздвигшему античный стадион, который в дальнейшем перестроил Тит Флавий Домициан (Titus Flavius Domitianus). С 15-го века Площадь Навона использовалась в качестве рынка. Здесь постоянно устраивались карнавальные шествия, а в период французской оккупации — конные состязания. Сейчас рыночная торговля открывается только в декабре, в период рождественских праздников.

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 21 этап, Рим



На самой же Пьяцца Навона расположились несколько значимых достопримечательностей. Знаменитый Фонтан Четырёх Рек (Fontana dei Quattro Fiumi) созданный по проекту итальянского архитектора и скульптора Джованни Лоренцо Бернини (Giovanni Lorenzo Bernini) в период с 1647 по 1651 года. Вокруг обелиска (16,54 метра) располагаются статуи речных богов четырёх великих мировых рек: Дуная (Европа), Ганга (Азия), Ла-Платы (Америка) и Нила (Африка). Нил изображён с закрытыми глазами — это связано с тем, что на тот момент исток реки не был известен. Ла-Плата восседает на куче монет, что символизирует богатство южноамериканских колоний, а Ганг держит весло. Поскольку Дунай ближе всего к папскому престолу, именно он изображён рядом с гербом. В целом фонтан является воплощением мощи и силы.



Базилика Святой Агнессы или Сант-Аньезе-ин-Агоне (Chiesa di Sant'Agnese in Agone) — титулярная церковь на Площади Навона в честь раннехристианской мученицы святой Агнессы Римской. Строительство барочной церкви начал итальянский архитектор Джироламо Райнальди (Girolamo Rainaldi) в 1652 году на месте средневековой постройки, фасад церкви выполнил величайший итальянский архитектор Франческо Борромини (Francesco Borromini). Освящение церкви состоялось 17 января 1672 году. После Второй мировой войны, в 1949 году, церковь была основательно отреставрирована и 1998 году стала титулярной диаконией.



По легенде на стадионе Домициана произошло чудо: христианка Агнесса была выставлена нагой перед толпой язычников, однако у неё мгновенно отросли волосы и скрыли наготу. Голова святой, заколотой кинжалом, хранится в крипте церкви. В церкви также находятся многочисленные надгробия: Паоло Бусса деи Леоне, в саркофаге над входом прах Папы Иннокентия X.

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 21 этап, Рим



Пантеон (Pantheon) - «храм всех богов», памятник центрически-купольной архитектуры периода расцвета архитектуры Древнего Рима, построенный в 126 году н. э. Это единственная в мире античная постройка, которая избежала разрушения и перестройку. Храм воздвиг Марк Агриппа (Marcus Vipsanius Agrippa), родственник императора Августа. Пантеон в древнем Риме – был уникальным по сложности сооружением, в своё время, - купол диаметром в 44 метра построить два тысячелетия назад – задача не из простых.

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 21 этап, Рим



В Риме множество и других памятников истории, вполне гармонично сосуществующих и соседствующих с оживлёнными улицами, где раскинулись современные бизнес-центры и рестораны, кинотеатры и прочие символы нового времени. Рим, это город, о котором можно писать с наслаждением, настолько увлекательна его история.

Альтиметрия 21-го этапа Джиро д’Италия-2018

Участникам 21-го этап Джиро д’Италия-2018, спринтерского этапа по Риму, Пелотон преодолеет 10 кругов протяжённостью 11,5 км. На финише 5 и 7 кругов будет разыгран промежуточный спринт. На круге также будут участки с брусчаткой. Те немногочисленные спринтеры, которые доедут до финиша Джиро д'Италия-2018 в столице Италии, разыграют финишный спринт. Также шансы сохраняют любители сбежать от пелотона.



Рим в истории Джиро д'Италия



Первая встреча «Вечного города» и Джиро д'Италия состоялась в 1909 году. Это было самое первое издание итальянской велогонки, организатором которой стала «Ла Газетта Делло Спорт» (La Gazzetta dello Sport). В целях популяризации издания «Ла Газетта Делло Спорт», редакция решила организовать нечто более грандиозное, чем велогонки, которые они уже проводили. Впервые Джиро д'Италия стартовала 13 мая 1909 года в Милане, она состояла из 8 этапов, с общей протяжённостью маршрута в 2448 километров.



4-й этап Джиро д'Италия-1909 финишировал в Риме. Участникам предстояло проехать этап протяжённостью 228 км, и его победителем стал итальянец Луиджи Ганна (Luigi Ganna).



Через два дня из Рима стартовал следующий этап. Победителем 347-км этапа с финишем во Флоренции (Firenze) вновь стал Луиджи Ганна.

Финальный подиум первого издания «Корса Роза» в Милане, конечно же, заняли трое итальянцев - первым победителем Джиро д'Италия стал Луиджи Ганна, его сопровождали на подиуме партнёр по команде Карло Галетти (Carlo Galetti) и Джованни Россиньоли (Giovanni Rossignoli).



В последний раз Рим аплодировал участникам Джиро д'Италия в 2009 году. Заключительный, 21-й этап Джиро д'Италия-2009, проходил в дождь и под сильным эмоциональным напряжением - имя победителя Джиро д'Италия-2009 должно было быть утверждено результатами 15-км индивидуальной гонки на время.



Финальная разделка в Риме прошла под аккомпанемент дождя, сделавшего трассу довольно опасной. Победитель Джиро д'Италия-2007 итальянец Данило Ди Лука (Danilo Di Luca), уступающий в этом виде шоссейных велогонок победителю Вуэльты Испании (Vuelta a Espana) - 2005 и 2007 - россиянину Денису Меньшову (Denis Menchov) резво начал свой заезд, и на первой промежуточной отсечке даже выигрывал 7 секунд, но к финишу начал проигрывать. Меньшов, наоборот, грамотно распределил силы по дистанции. Хотя за несколько сотен метров до финиша российский гонщик упал на мокрой римской брусчатке, что сделало финал Джиро д'Италия-2009 ещё более драматичным и напряжённым, но показанного им результата оказалось достаточно, чтобы опередить Ди Луку как на этапе, так и в генеральной классификации. Победу же на этапе одержал литовец Игнатас Коноваловас (Ignatas Konovalovas).



Денис Меньшов – триумфатор Джиро д'Италия-2009, третий российский гонщик, который спустя 13 лет после Евгения Берзина (Evgueni Berzin) и Павла Тонкова (Pavel Tonkov), взял розовую майку (Maglia Rosa).



На протяжении века Рим принимал 55 стартов и 46 финишей этапов Джиро д'Италия. Мы становимся очевидцами ещё одного исторического события, которое войдёт в летопись «вечного города» Рима, - завершения 101-е издания итальянского Гран-тура Джиро д'Италия, начавшего своё трёхнедельное турне на Святой Земле в одном из древнейших городов мира в Иерусалиме (Jerusalem).

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