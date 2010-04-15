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Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 21 этап, Рим

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 21 этап, Рим


   Заключительный этап 101-го издания Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 принимает столица Италии город Рим (Rome). Самый большой город Италии - называют «Вечным городом». И это не случайно, а даже закономерно. Помните, «куда ведут все дороги»? Правильно! В Рим.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью этапов: 21 этап, РимДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью этапов: 21 этап, Рим


   В античный период Рим был центром самой большой империи. Согласно легенде, Рим был основан двумя братьями - Ромулом (Romulus) и Ремом (Remus). Братья были детьми весталки Реи Сильви и бога Марса. В младенчестве братьев отправили в лодке по водам реки Тибра. Поднявшиеся волны перевернули лодку, а детей выбросило на берег. Их нашла, спасла и выкормила волчица, а затем детей приютил пастух Фаустул. Ромул хотел основать город на Палатине, а Рем на Авентине. Не прейдя к согласию, братья обратились к богам, с просьбой дать им знак. Все решил спор. В стае коршунов братья усмотрели божий знак, выиграл спор тот, кто больше насчитал, один увидел шесть, а второй двенадцать коршунов. Ромул выиграл. Он взял плуг и очертил вокруг Палатинского холма круг, тем самым обозначив границу для будущих стен, въездных ворот и рва. Его брат Рем только посмялся над Ромулом. Он в один прыжок перепрыгнул воображаемые стены и ров. Разъярённый Ромул убил брата и поклялся покарать любого, кто осмелится напасть на город.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью этапов: 21 этап, РимДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью этапов: 21 этап, Рим


   С тех пор минуло почти 3 000 лет, если точнее, то 2 700, а столицей Италии Рим стал в 1871 году. Рим прекрасен и уникален. Веками создававшийся город может похвастаться множеством интересных мест, архитектурными, историческими и прочими достопримечательностями. В Риме сошлись прошлое, настоящее и будущее, которые переплетена настолько тесно и гармонично, что не влюбиться в этого город просто невозможно.


   Список достопримечательностей Рима практически бесконечен. Мы перечислим лишь некоторые, которые приобрели всемирную известность и узнаваемы лишь по их названиям.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью этапов: 21 этап, РимДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью этапов: 21 этап, Рим


    Капитолийский холм (Campidoglio) - один из семи холмов, на которых возник Древний Рим. На Капитолии находился Капитолийский храм, который тоже называли Капитолием, где происходили заседания сената и народные собрания. Капитолийский холм, наименьший из всех холмов Рима, возвышается близ южного берега Тибра, к северо-западу от Палатинского холма, над расположенном в долине форумом.

 

    Колизей (Colosseo) - чудо архитектурной и инженерной мысли, своё название амфитеатр получил от латинского слова «colossus», что переводится, как «великан». Римский Колизей - символ силы, власти и многовековой истории Рима. Он считается самым красивым и крупным амфитеатром-стадионом античного мира, построенный в первом веке н. э. Возведение этого грандиозного строения началось после многочисленных побед императором Веспасианом в Иудее. Строительство продолжалось 11 лет, в течение которых совершили невозможное - качество, полный аврал и внедрение передовых, немыслимых в то время технологий - конвейер.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью этапов: 21 этап, РимДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью этапов: 21 этап, Рим


   Колизей состоит из 240 внушительных арок в три яруса, облицованных с внешней стороны травертином, они окружают бетонно-кирпичный эллипс, длина которого 188 м, ширина 156, а высота составляет 57 м. Тогда и были изобретены бетонные блоки и кирпичи из терракоты. Для Колизея потребовалось сделать примерно 1 миллион кирпичей.


   На мостовой видны столбики, о назначении которых учёные всё ещё ведут жаркие споры. По одной версии, к столбам крепились канаты тента, другая же утверждает, что это своего рода турникеты для сдерживания толпы. Каждый пролёт служил для входа в амфитеатр, где ещё и сегодня можно увидеть нумерацию.


   Удивительно, но в Колизее была продумана каждая мелочь - в случае непредвиденных ситуаций 55 000 зрителей могли покинуть Колизей за 5-10 минут. С тех пор ещё не построено ни одного здания с такой пропускной способностью.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью этапов: 21 этап, РимДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью этапов: 21 этап, Рим


   Всемирно известная Площадь Навона -  Пьяцца Навона (Piazza Navona) - имеет форму овала, раскинувшегося с севера на юг. Этой форме она обязана Гаю Юлию Цезарю (Gaius Iulius Caesar), воздвигшему античный стадион, который в дальнейшем перестроил Тит Флавий Домициан (Titus Flavius Domitianus). С 15-го века Площадь Навона использовалась в качестве рынка. Здесь постоянно устраивались карнавальные шествия, а в период французской оккупации — конные состязания. Сейчас рыночная торговля открывается только в декабре, в период рождественских праздников.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью этапов: 21 этап, РимДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью этапов: 21 этап, Рим


   На самой же Пьяцца Навона расположились несколько значимых достопримечательностей. Знаменитый Фонтан Четырёх Рек (Fontana dei Quattro Fiumi) созданный по проекту итальянского архитектора и скульптора Джованни Лоренцо Бернини (Giovanni Lorenzo Bernini) в период с 1647 по 1651 года. Вокруг обелиска (16,54 метра) располагаются статуи речных богов четырёх великих мировых рек: Дуная (Европа), Ганга (Азия), Ла-Платы (Америка) и Нила (Африка). Нил изображён с закрытыми глазами — это связано с тем, что на тот момент исток реки не был известен. Ла-Плата восседает на куче монет, что символизирует богатство южноамериканских колоний, а Ганг держит весло. Поскольку Дунай ближе всего к папскому престолу, именно он изображён рядом с гербом. В целом фонтан является воплощением мощи и силы.


Базилика Святой Агнессы или Сант-Аньезе-ин-Агоне (Chiesa di Sant'Agnese in Agone) — титулярная церковь на Площади Навона в честь раннехристианской мученицы святой Агнессы Римской. Строительство барочной церкви начал итальянский архитектор Джироламо Райнальди (Girolamo Rainaldi) в 1652 году на месте средневековой постройки, фасад церкви выполнил величайший итальянский архитектор Франческо Борромини (Francesco Borromini). Освящение церкви состоялось 17 января 1672 году. После Второй мировой войны, в 1949 году, церковь была основательно отреставрирована и 1998 году стала титулярной диаконией.


По легенде на стадионе Домициана произошло чудо: христианка Агнесса была выставлена нагой перед толпой язычников, однако у неё мгновенно отросли волосы и скрыли наготу. Голова святой, заколотой кинжалом, хранится в крипте церкви. В церкви также находятся многочисленные надгробия: Паоло Бусса деи Леоне, в саркофаге над входом прах Папы Иннокентия X.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью этапов: 21 этап, РимДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью этапов: 21 этап, Рим


    Пантеон (Pantheon) - «храм всех богов», памятник центрически-купольной архитектуры периода расцвета архитектуры Древнего Рима, построенный в 126 году н. э. Это единственная в мире античная постройка, которая избежала разрушения и перестройку. Храм воздвиг Марк Агриппа (Marcus Vipsanius Agrippa), родственник императора Августа. Пантеон в древнем Риме – был уникальным по сложности сооружением, в своё время, - купол диаметром в 44 метра построить два тысячелетия назад – задача не из простых.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью этапов: 21 этап, РимДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью этапов: 21 этап, Рим


    В Риме множество и других памятников истории, вполне гармонично сосуществующих и соседствующих с оживлёнными улицами, где раскинулись современные бизнес-центры и рестораны, кинотеатры и прочие символы нового времени. Рим, это город, о котором можно писать с наслаждением, настолько увлекательна его история.

 

Альтиметрия 21-го этапа Джиро д’Италия-2018

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 21 этап, Рим

 

 

  Участникам 21-го этап Джиро д’Италия-2018, спринтерского этапа по Риму, Пелотон преодолеет 10 кругов протяжённостью 11,5 км. На финише 5 и 7 кругов будет разыгран промежуточный спринт. На круге также будут участки с брусчаткой. Те немногочисленные спринтеры, которые доедут до финиша Джиро д'Италия-2018 в столице Италии, разыграют финишный спринт. Также шансы сохраняют любители сбежать от пелотона.

 

 Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 21 этап, Рим

 


Рим в истории Джиро д'Италия


    Первая встреча «Вечного города» и Джиро д'Италия состоялась в 1909 году. Это было самое первое издание итальянской велогонки, организатором которой стала «Ла Газетта Делло Спорт» (La Gazzetta dello Sport). В целях популяризации издания «Ла Газетта Делло Спорт», редакция решила организовать нечто более грандиозное, чем велогонки, которые они уже проводили. Впервые Джиро д'Италия стартовала 13 мая 1909 года в Милане, она состояла из 8 этапов, с общей протяжённостью маршрута в 2448 километров.


   4-й этап Джиро д'Италия-1909 финишировал в Риме. Участникам предстояло проехать этап протяжённостью 228 км, и его победителем стал итальянец Луиджи Ганна (Luigi Ganna).


   Через два дня из Рима стартовал следующий этап. Победителем 347-км этапа с финишем во Флоренции (Firenze) вновь стал Луиджи Ганна.
Финальный подиум первого издания «Корса Роза» в Милане, конечно же, заняли трое итальянцев - первым победителем Джиро д'Италия стал Луиджи Ганна, его сопровождали на подиуме партнёр по команде Карло Галетти (Carlo Galetti) и Джованни Россиньоли (Giovanni Rossignoli).


    В последний раз Рим аплодировал участникам Джиро д'Италия в 2009 году. Заключительный, 21-й этап Джиро д'Италия-2009, проходил в дождь и под сильным эмоциональным напряжением - имя победителя Джиро д'Италия-2009 должно было быть утверждено результатами 15-км индивидуальной гонки на время.

 


    Финальная разделка в Риме прошла под аккомпанемент дождя, сделавшего трассу довольно опасной. Победитель Джиро д'Италия-2007 итальянец Данило Ди Лука (Danilo Di Luca), уступающий в этом виде шоссейных велогонок победителю Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)2005 и 2007 - россиянину Денису Меньшову (Denis Menchov) резво начал свой заезд, и на первой промежуточной отсечке даже выигрывал 7 секунд, но к финишу начал проигрывать. Меньшов, наоборот, грамотно распределил силы по дистанции. Хотя за несколько сотен метров до финиша российский гонщик упал на мокрой римской брусчатке, что сделало финал Джиро д'Италия-2009 ещё более драматичным и напряжённым, но показанного им результата оказалось достаточно, чтобы опередить Ди Луку как на этапе, так и в генеральной классификации. Победу же на этапе одержал литовец Игнатас Коноваловас (Ignatas Konovalovas).

 


   Денис Меньшов – триумфатор Джиро д'Италия-2009, третий российский гонщик, который спустя 13 лет после Евгения Берзина (Evgueni Berzin) и Павла Тонкова (Pavel Tonkov), взял розовую майку (Maglia Rosa).


    На протяжении века Рим принимал 55 стартов и 46 финишей этапов Джиро д'Италия. Мы становимся очевидцами ещё одного исторического события, которое войдёт в летопись «вечного города» Рима,  - завершения 101-е издания итальянского Гран-тура Джиро д'Италия, начавшего своё трёхнедельное турне на Святой Земле в одном из древнейших городов мира в Иерусалиме (Jerusalem).

 

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:54 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап дружбу и для спринтеров.

  2. gaaga777

    Сегодня, 19:38 | Регистрация: 18.05.2013

    а капитолийскую волчицу теперь датируют 8-10 веками выпуска. мусолини активно ее продвигал как символ

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Skoda-Tour de Luxembourg

3 июня 2018

Gran Premio Citta di Lugano

3 - 10 июня 2018

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • SSS
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (76)
    SSS-Фото
    Кстати, если бы ты знал, какие препараты принимают ВСЕ гонщики при восстановлении от травм, то у тебя волосы на одном месте дыбом бы встали. Как любит говорить Курдюков, когда увозят очередного упавшего: "Вот с этого момента у него уже пошло восстановление". Да, пошло! Как вкололи первую дозу, так сразу и пошло)))
  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (76)
    Гонщик-Фото

    Цитата: ostrayamedgorodok
    Это полный пи...ц, обожравшийся разных, так сказать помогающих препаратов от астмы становится обладателем "Большого Шлема", то есть победителем всех трёх "Гранд Туров". Какой нах чистый велоспорт. Жрут все и жрут много.
    давай , обожрись и попробуй выиграй , пипец коментаторы некоторые далёкие от спорта .



    [quote=Sergei76][/quote] ага, идеальный блин. Сожри ты столько, ты тоже сможешь 53х13 на Alpe d’Huez выкрутить.
    [/quote]
    Знаете, я думаю что другие сколько бы ни сожрали так как Фрум или Лэнс в свое время не поедут...
    [/quote]и это естественно , выигрывают личности а не химия .

  • Camel
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (76)
    Camel-Фото

    Цитата: Sezar
    Ну что, походу Фрум нагнул Судьбу?

     

    Это как понимать? С чего это он вдруг кого-то нагнул? И причем тут судьба?

     

    Фрум со своей командой показали высочайший класс тактического ведения гонки и великолепно разрабатываемого плана на каждый её этап. Более того, профессиональной и технической подготовке команды могут позавидовать подавляющее большинство протуровских команд. Много ли было технических проблем у СКАЙ в течение 3-х недель? Мало. Часто ли ошибалась команда тактически? Ошибки отсутствуют.

    Так чем плох Фрум для своих антиболельщиков? В том числе и комментаторов на ЭТОМ сайте? Он плох тем, что побеждает кумиров. Побеждает предсказуемо, мощно и красиво. Он пашет, как трактор, он изучает свой организм, как скрупулёзный медик, он следует рекомендациям своих директоров, диетологов и тренеров, словно преданный отчизне дисциплинированный солдат.

    Мы говорим о том, что, мол, куда там тягаться со Скай, ведь у них ТАКАЯ команда, а вот у Тома команды нет. Но ведь Скай создавался под Фрума. Не было бы такого, как Фрум, команда создавалась бы под Дюмолина, Ару, Лопеса... Но команда создана и успешно функционирует на всех трёх ГТ при несменном лидере. Причем с победой на каждом из них в генеральной классификации. Три ГТ и три победы подряд!

    Это нужно учитывать. Это нужно уважать. И с этим нужно считаться.

  • SSS
    Крис Фрум о победе на 19-м эта ... (12)
    SSS-Фото
    Напугал)))
  • schurik_65
    Крис Фрум о победе на 19-м эта ... (12)
    schurik_65-Фото

    Больше не буду смотреть гонки про тура, пропади оно все пропадом((( ненавижу вада, уси, англичан, и прочих п...сов(((

  • gaaga777
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (2)
    gaaga777-Фото

    а капитолийскую волчицу теперь датируют 8-10 веками выпуска. мусолини активно ее продвигал как символ

  • SSS
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (76)
    SSS-Фото
    Приведи пример ЦЕЛОЙ сборной, полностью состоящей из астматиков, чтобы не быть голословным.
  • Андрон
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (76)
    Андрон-Фото

     Все - таки должны же до Тура решить проблему с Фрумом? Тянут, как издеваются. Если строго по закону (если представить, что Фрум российский спортсмен), то должны лишить и Вуэльты и аннулировать место на Джиро. Но... 

    Фрум британский спортсмен. 

      Что позволено Юпитеру, не позволено жене Юпитера. Я не злопыхатель Фрума, но хотелось бы чтоб все были равны перед законом, а не так, что одни равнее других.

      Поймут и простят.

  • shekn
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (76)
    shekn-Фото

    Цитата: Sergei76
    Я бы даже сказал Том выдал на этой гонке свой абсолютный максимум как горняка да собственно и как раздельщика из под нагрузки

    28 лет. Ему еще есть куда расти

     

  • SSS
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (76)
    SSS-Фото

    Цитата: Адриен
    Сальбутамол - ЗАПРЕЩЕННЫЙ препарат для спортсменов. ДЛЯ ЗДОРОВЫХ. Но существует некое исключение для АСТМАТИКОВ. Причем - НЕГЛАСНОЕ, по простому - ТАЙНОЕ. Как, по каким предписаниям и кто принимает решение о разрешении им пользоваться - не разглашается. Но факт есть факт, в биатлоне и лыжах ЦЕЛЫЕ СБОРНЫЕ некоторых стран являются астматиками, и им выдается разрешение на применение сальбутамола. И эти команды выступают на редкость успешно. В отличии от - на свою беду - ЗДОРОВЫХ атлетов.

    Получение ТИ-это вообще не проблема. Так что не стоит считать это привилегией для избранных.

    С сайта Русада от 02.08.2018

    Астма. 


    В относительно недалеком прошлом действовало две процедуры получения разрешений на терапевтическое использование запрещенных в спорте субстанций и методов (ТИ) – полная и сокращенная. Сокращенная применялась как раз для субстанций, которые используются в медицине в т.ч. для лечения бронхиальной астмы. Однако спустя некоторое время сокращенная процедура была заменена на простое декларирование, т.е в получении разрешений не было необходимости – достаточно было в уведомительном порядке заявить об их использовании по медицинским показаниям и все. В настоящий момент декларирование отменено и для использования по медицинским показаниям некоторых субстанций из запрещенного списка (при условии соблюдения максимально разрешенной дозировки) не нужно вообще предпринимать каких-либо действий. Речь идет об ингаляционном применении сальбутамола, сальметерола и формотерола, а также ингаляциях глюкокортикостероидов, и соответственно об их комбинациях. Для всех остальных субстанций класса «S3. Бета-2-агонисты», а также для других способах применения вышеуказанных субстанций необходимо получать разрешение на ТИ. 

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063
8 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
9 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
10 Импи Д. (RSA) (MTS) 941

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