Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 19 этап, Венария-Реале - Бардонеккья



Девятнадцатый этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 стартует в городе Венария-Реале (Venaria Reale). Конечно же самой значимой и главной достопримечательностью города является его грандиозный дворцовый комплекс Королевский дворец Венария-Реале (Reggia di Venaria Reale). Площадь комплекса занимает территорию около 80 000 м, а примыкающего к нему сада – 60 гектаров. Ещё 3 000 гектаров занимает природный парк «Ла Мандрия» (Parco regionale La Mandria) - шедевр садово-парковой и ландшафтной архитектуры, внесённый в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 году. В парке «Ла Мандрия» находятся бронзовые деревья, фонтаны и рощи.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 19 этап



Дворцовый комплекс Венария-Реале являлся крупнейшим из четырнадцати резиденций Савойской династии — рода, правившего с одиннадцатого века графством Савойя и маркграфством Суза, с 1416 года — Савойским герцогством, с 1720 года — Сардинско-Пьемонтским королевством и с 1861 года и вплоть до конца Второй мировой войны — Итальянским королевством. В разное время власть Савойского дома распространялась и на другие территории, включая Во и Ниццу.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 19 этап



Королевский дворцовый комплекс Венария-Реале был отстроен между 1658 и 1679 годами по проекту архитектора Амедео Коньеньо ди Кастелламонте (Amedeo Cognengo di Castellamonte). Резиденция была задумала как охотничья (откуда и получила своё название – от «arte venatoria»), но после 117 дней осады Турина в 1706 году и разрушений, причинённых франко-испанской армией, королевская династия предпочла устроить свои охотничьи угодья в Ступиниджи (Stupinigi), где строительство началось в 1729 году. Дальнейшее падение Венарии-Реале происходило в Наполеоновские времена (в период Цизальпинской республики), когда дворец был переделан в казармы. Однако после возвращения к власти Савоев он был восстановлен. В конце прошлого века в резиденции была проведена реставрация, занявшая больше 20 лет, результатом чего стало открытие дворца и паркового комплекса в 2007 году.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 19 этап



Дворец Венария-Реале – один из самых красивых в мире примеров европейского барокко (зал Дианы семнадцатого века, элегантная Большая Галерея, в которой звучит музыка, написанная специально для неё Брайоном Ино (Brian Eno); торжественная капелла Сант’Уберто (Chiesa di Sant'Uberto) восемнадцатого века работы Филиппо Юварры (Filippo Juvarra); декорации фильма «Заселяя замки» Питера Гринуэя (Peter John Greenaway), снятого для демонстрации сцен придворной жизни этого дворца.



Венария-Реале в истории Джиро д'Италия



В Венарии-Реале, ближайшем пригороде Турина, начала свой путь Джиро д'Италия-2011. В тот год отмечалось 150-летие объединения Италии. Стартовый городок командной разделки протяжённостью 19,3 км, открывавшей выпуск "Корса Роза", находился у ворот Королевского дворца Венария-Реале.



Первое место в итоговом протоколе вполне ожидаемо заняла команда HTC Highroad, а Марко Пинотти (Marco Pinotti), не скрывавший после финиша своей радости, примерил розовую майку. Как выяснилось, штаб команды HTC ещё утром накануне старта решил, что розовую майку в случае победы должен надеть именно Пинотти, итальянский гонщик, что стало великолепным подарком итальянским болельщикам.

Альтиметрия 19-го этапа Джиро д’Италия-2018

Венария-Реале принимает старт предпоследнего горного этапа Джиро д'Италия-2018, на котором велогонщикам предстоит преодолеть наивысшую точку 101-го выпуска итальянского Гран-тура - Финестре, категории Чима Коппи (Cima Coppi). Это королевский горный этап с набором высоты 4 500 м.

Уже со старта пелотон начнёт подниматься в гору - 50 км с набором высоты в 1100 м, заключительным 13,8 км присвоена 2 категория Коль-дел-Лис (Colle del Lys, 715 – 1311 м, перепад – 596 м, средний градиент – 4.3%, максимальный градиент – 12%).

Далее 14 км непростого спуска на юг в долину. Последующие 30 км равнины приведут велогонщиков к подножию Колле делле Финестре (Colle delle Finestre, категория Cima Coppi, 484 - 2178 м, перепад высот 1694 м, протяжённость 18,5 км, средний градиент 9,2% и максимальный градиент 14%).

Первые 10.65 км подъёма со средним градиентом в 9.2% и заключительные 7,8 км подъёма от Иль Коллетто (Il Colletto) тоже со средним градиентом в 9.2%, но они проложены по гравийной дороге. В прошлый раз подъём проходили нf Джиро д’Италия-2015, и первым вершину прошёл Микель Ланда. Первый на вершине становится обладателем премии Cima Coppi и отправляется на спуск.

После короткого спуска до Пурьер (Pourrieres) начнётся подъём к Сестриеру (Sestriere, 3 категория, 1412 - 2035 м, протяжённость 16,2 км, перепад высот 623 м, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 9%). В прошлый раз в 2015 году первым к Сестриеру поднялся Фабио Ару, но тогда гора была финишем этапа. В этот раз велогонщики продолжат свое движение, и немногочисленный пелотон спустится в долину до Улькса (Oulx). Далее гонщики проедут около 15 км тягуна до подножия заключительного подъёма дня — Бардонеккья (Bardonecchia, Monte Jafferau, 1-я категория, протяжённость 7.2 км, 1254 – 1908 м, перепад – 654 м, средний градиент – 9,1%, максимальный градиент – 14%).



Город Бардонеккья, где проживают всего около 3 300 жителей, расположен в 50-ти километрах от Турина. С Францией город связывает туннель Фрежюс (Мон-Сенисский), первый железнодорожный туннель, проложенный через Альпы, который был построен ещё в девятнадцатом веке и открыт в 1871 году. Туннель помог развитию Бардонеккьи, привлёк в город туристов, которые нашли в нём идеальное место отдыха как летом, так и зимой. Фактически, Бардонеккья стала одним из первых горнолыжных курортов, на склонах гор которого впервые начали практиковаться в мастерстве спуска на лыжах.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 19 этап



В 1905-1906 годах в Бардонеккье провели первый чемпионат по горным лыжам, в 1909 первый итальянский чемпионат, тогда же в городе появился первый в Альпах трамплин, названный «Смитом» в честь двух братьев из Норвегии Харальда и Тригве Смитов (Harald Smith, Trigwe Smith), которые установили мировой рекорд в прыжках на 43 метра и 40 метров соответственно. Затем в Бардонеккье построили первый высокогорный подъёмник.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 19 этап



Сейчас Бардонеккья предоставляет туристам 100 км горнолыжных трасс – 5 черных, 18 красных и 16 синих, на курорте работает 21 подъёмник, есть 1 ночная трасса, парк для сноубордистов, 4 школы катания на лыжах, 10 км для равнинных лыж. Перепад высот в Бардонеккье - 1 312-2 807 м.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 19 этап



Если вы хотите услышать язык средневековых трубадуров, то прислушайтесь к речи местных жителей, ведь в Бардонеккье до сих пор говорят на окситанском языке (лангедоке). Интересно, что в 1999 году в итальянских Альпах окситанский язык получил статус официального. На нём разговаривают жители 14 пьемонтских долин в провинциях Кунео и Турин. Окситанская культура жива в обычаях и праздниках, а также в традиционной кухне, ведь Бардонеккья находится на границе с Францией, поэтому традиционная пьемонтская кухня там смешалась с французской.



Бардонеккья в истории Джиро д'Италия



Подъём Бардонеккья в истории итальянской супемногодневки впервые появился на 14-м этап Джиро д'Италия-1972. Участникам предстоял этап протяжённостью 256 км и финиш в подъём Бардонеккья (Bardonecchia). Испанский велогонщик Хосе-Мануэль Фуэнте (Jose-Manuel Fuente), который несколько недель ранее выиграл Вуэльту Испании (Vuelta a Espana)-1972, большую часть этапа провёл в одиночном отрыве. В генеральной классификации на тот момент лидировал бельгиец Эдди Меркс (Eddy Merckx). «Каннибалу» только на подъёме на Бардонеккья Яфферо удалось догнать соперника, обогнать его и выиграть этап.



14-й этап Джиро д'Италия-1972 запомнился в истории велогонки ещё одним событием - массовой дисквалификацией участников этапа за то, что во время подъёма они держались за технички своих велокоманд.

Итоговую генеральную классификацию Джиро д'Италия-1972 выиграл Эдди Меркс.



Следующий визит «Корса Роза» на вершину Бардоньеккья состоялся на 16-м этапе Джиро д'Италия-1984. Звезда велоспорта тех лет итальянец Франческо Мозер (Francesco Moser) находился уже на закате своей карьеры, однако новая система тренировок (по мнению некоторых спорная) вновь вернула его на высокий уровень: в январе 1984 года на треке Мехико он устанавливает мировой рекорд в часовой гонке (51 км 151 метр 35 см), используя дисковые колеса, затем становится первым на Милан - Сан-Ремо (Milano-Sanremo)-1984 и на Джиро д'Италия-1984 надевает розовую майку после пролога в Лукке (Lucca).



На 16-м этапе Джиро д'Италия-1984 с финишем на Бардонеккья у Мозера случился небольшой кризис, который, к счастью для него, не привёл к изменению в генеральной классификации, однако Мозер был очень близок к потере розовой майки. Лучшем на 16-м этапе Джиро д'Италия-1984, протяжённостью 198 км, стал норвежский велогонщик Даг-Эрик Педерсен (Dag-Erik Pedersen).

Итоговую генеральную классификацию Джиро д'Италия-1984 выиграл Франческо Мозер.



В последний раз участники итальянского Гран-тура штурмовали Бардонеккья на 14-м этапе Джиро д'Италия-2013. Из-за погоды, снега в горах, организаторы Джиро д'Италия-1984 убрали из маршрута 14-го горного этапа прохождение Коль ди Сестриере (Col di Sestrieres), причём это было сделано не столько из-за самого подъёма, сколько из-за спуска, который в такую погоду становился слишком опасным. Туман оставил зрителей без прямой телетрансляции.

С самого старта велогонщики ехали под проливным дождём, не обошлось без серьёзных падений. В завале серьёзно пострадали и были вынуждены сойти с гонки Алессандро Ванотти (Alessandro Vanotti / Astana) и Энрико Баттальин ( Enrico Battaglin / Bardiani Valvole-CSF-Inox). Отрыв дня, сформировавшийся через 14 км после старта, был пройден генеральщиками только на последнем подъёме к Бардонеккья Жафферо (Bardonecchia, Monte Jafferau). Атака Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) за 2 км до финиша на вершине Бардонеккья Жафферо позволила ему ещё больше укрепить своё лидерство. На 14-м этапе Джиро д'Италия-2013 из претендентов на борьбу за общий зачёт выпал Роберт Гесинк (Robert Gesink) / Blanco), который сильно замёрз и выпал из топ-10 генеральной классификации. Мауро Сантамброджио (Mauro Santambrogio / Vini Fantini-Selle Italia) быстрее всех отреагировал на рывок Нибали и успел сесть за ним, вместе они доехали до финиша и Сантамброджио взял победу на этапе.

Через неделю после окончания Джиро д’Италия-2013 выяснилось, что допинг-проба Мауро Сантамброджио, взятая 4 мая 2013 года, показала наличие эритропоэтина (ЭПО).

Итоговую генеральную классификацию Джиро д'Италия-2013 выиграл Винченцо Нибали.

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