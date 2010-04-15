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Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 19 этап, Венария-Реале - Бардонеккья

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 19 этап, Венария-Реале - Бардонеккья


   Девятнадцатый этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 стартует в городе Венария-Реале (Venaria Reale). Конечно же самой значимой и главной достопримечательностью города является его грандиозный дворцовый комплекс Королевский дворец Венария-Реале (Reggia di Venaria Reale). Площадь комплекса занимает территорию около 80 000 м, а примыкающего к нему сада – 60 гектаров. Ещё 3 000 гектаров занимает природный парк «Ла Мандрия» (Parco regionale La Mandria) - шедевр садово-парковой и ландшафтной архитектуры, внесённый в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 году.  В парке «Ла Мандрия» находятся бронзовые деревья, фонтаны и рощи.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 19 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 19 этап


   Дворцовый комплекс Венария-Реале являлся крупнейшим из четырнадцати резиденций Савойской династии — рода, правившего с одиннадцатого века графством Савойя и маркграфством Суза, с 1416 года — Савойским герцогством, с 1720 года — Сардинско-Пьемонтским королевством и с 1861 года и вплоть до конца Второй мировой войны — Итальянским королевством. В разное время власть Савойского дома распространялась и на другие территории, включая Во и Ниццу.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 19 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 19 этап


   Королевский дворцовый комплекс Венария-Реале был отстроен между 1658 и 1679 годами по проекту архитектора Амедео Коньеньо ди Кастелламонте (Amedeo Cognengo di Castellamonte). Резиденция была задумала как охотничья (откуда и получила своё название – от «arte venatoria»), но после 117 дней осады Турина в 1706 году и разрушений, причинённых франко-испанской армией, королевская династия предпочла устроить свои охотничьи угодья в Ступиниджи (Stupinigi), где строительство началось в 1729 году. Дальнейшее падение Венарии-Реале происходило в Наполеоновские времена (в период Цизальпинской республики), когда дворец был переделан в казармы. Однако после возвращения к власти Савоев он был восстановлен. В конце прошлого века в резиденции была проведена реставрация, занявшая больше 20 лет, результатом чего стало открытие дворца и паркового комплекса в 2007 году.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 19 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 19 этап


   Дворец Венария-Реале – один из самых красивых в мире примеров европейского барокко (зал Дианы семнадцатого века, элегантная Большая Галерея, в которой звучит музыка, написанная специально для неё Брайоном Ино (Brian Eno); торжественная капелла Сант’Уберто (Chiesa di Sant'Uberto) восемнадцатого века работы Филиппо Юварры (Filippo Juvarra); декорации фильма «Заселяя замки» Питера Гринуэя (Peter John Greenaway), снятого для демонстрации сцен придворной жизни этого дворца.


Венария-Реале в истории Джиро д'Италия


    В Венарии-Реале, ближайшем пригороде Турина, начала свой путь Джиро д'Италия-2011. В тот год отмечалось 150-летие объединения Италии. Стартовый городок командной разделки протяжённостью 19,3 км, открывавшей выпуск "Корса Роза", находился у ворот Королевского дворца Венария-Реале.


  Первое место в итоговом протоколе вполне ожидаемо заняла команда HTC Highroad, а Марко Пинотти (Marco Pinotti), не скрывавший после финиша своей радости, примерил розовую майку. Как выяснилось, штаб команды HTC ещё утром накануне старта решил, что розовую майку в случае победы должен надеть именно Пинотти, итальянский гонщик, что стало великолепным подарком итальянским болельщикам.

 

Альтиметрия 19-го этапа Джиро д’Италия-2018

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 19 этап, Венария-Реале - Бардонеккья 

 

 

   Венария-Реале принимает старт предпоследнего горного этапа Джиро д'Италия-2018, на котором велогонщикам предстоит преодолеть наивысшую точку 101-го выпуска итальянского Гран-тура - Финестре, категории Чима Коппи (Cima Coppi). Это королевский горный этап с набором высоты 4 500 м.

 

   Уже со старта пелотон начнёт подниматься в гору - 50 км с набором высоты в 1100 м, заключительным 13,8 км присвоена 2 категория Коль-дел-Лис (Colle del Lys, 715 – 1311 м, перепад – 596 м, средний градиент – 4.3%, максимальный градиент – 12%).

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 19 этап, Венария-Реале - Бардонеккья

 

   Далее 14 км непростого спуска на юг в долину. Последующие 30 км равнины приведут велогонщиков к подножию Колле делле Финестре (Colle delle Finestreкатегория Cima Coppi, 484 - 2178 м, перепад высот 1694 м, протяжённость 18,5 км, средний градиент 9,2% и максимальный градиент 14%). 

Джиро д'Италия-2015. Альтиметрия

   Первые 10.65 км подъёма со средним градиентом в 9.2% и заключительные 7,8 км подъёма от Иль Коллетто (Il Colletto) тоже со средним градиентом в 9.2%, но они проложены по гравийной дороге. В прошлый раз подъём проходили нf Джиро д’Италия-2015, и первым вершину прошёл Микель Ланда. Первый на вершине становится обладателем премии Cima Coppi и отправляется на спуск.

  После короткого спуска до Пурьер (Pourrieres) начнётся подъём к Сестриеру (Sestriere, 3 категория, 1412 - 2035 м, протяжённость 16,2 км, перепад высот 623 м, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 9%). В прошлый раз в 2015 году первым к Сестриеру поднялся Фабио Ару, но тогда гора была финишем этапа. В этот раз велогонщики продолжат свое движение, и немногочисленный пелотон спустится в долину до Улькса (Oulx). Далее гонщики проедут около 15 км тягуна до подножия заключительного подъёма дня — Бардонеккья (Bardonecchia, Monte Jafferau, 1-я категория, протяжённость 7.2 км, 1254 – 1908 м, перепад – 654 м, средний градиент – 9,1%, максимальный градиент – 14%).

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 19 этап, Венария-Реале - Бардонеккья

 

 


   Город Бардонеккья, где проживают всего около 3 300 жителей, расположен в 50-ти километрах от Турина. С Францией город связывает туннель Фрежюс (Мон-Сенисский), первый железнодорожный туннель, проложенный через Альпы, который был построен ещё в девятнадцатом веке и открыт в 1871 году. Туннель помог развитию Бардонеккьи, привлёк в город туристов, которые нашли в нём идеальное место отдыха как летом, так и зимой. Фактически, Бардонеккья стала одним из первых горнолыжных курортов, на склонах гор которого впервые начали практиковаться в мастерстве спуска на лыжах.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 19 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 19 этап


  В 1905-1906 годах в Бардонеккье провели первый чемпионат по горным лыжам, в 1909 первый итальянский чемпионат, тогда же в городе появился первый в Альпах трамплин, названный «Смитом» в честь двух братьев из Норвегии Харальда и Тригве Смитов (Harald Smith, Trigwe Smith), которые установили мировой рекорд в прыжках на 43 метра и 40 метров соответственно. Затем в Бардонеккье построили первый высокогорный подъёмник.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 19 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 19 этап


   Сейчас Бардонеккья предоставляет туристам 100 км горнолыжных трасс – 5 черных, 18 красных и 16 синих, на курорте работает 21 подъёмник, есть 1 ночная трасса, парк для сноубордистов, 4 школы катания на лыжах, 10 км для равнинных лыж. Перепад высот в Бардонеккье - 1 312-2 807 м.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 19 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 19 этап


   Если вы хотите услышать язык средневековых трубадуров, то прислушайтесь к речи местных жителей, ведь в Бардонеккье до сих пор говорят на окситанском языке (лангедоке). Интересно, что в 1999 году в итальянских Альпах окситанский язык получил статус официального. На нём разговаривают жители 14 пьемонтских долин в провинциях Кунео и Турин. Окситанская культура жива в обычаях и праздниках, а также в традиционной кухне, ведь Бардонеккья находится на границе с Францией, поэтому традиционная пьемонтская кухня там смешалась с французской.


Бардонеккья в истории Джиро д'Италия


   Подъём Бардонеккья в истории итальянской супемногодневки впервые появился на 14-м этап Джиро д'Италия-1972. Участникам предстоял этап протяжённостью 256 км и финиш в подъём Бардонеккья (Bardonecchia). Испанский велогонщик Хосе-Мануэль Фуэнте (Jose-Manuel Fuente), который несколько недель ранее выиграл Вуэльту Испании (Vuelta a Espana)-1972, большую часть этапа провёл в одиночном отрыве. В генеральной классификации на тот момент лидировал бельгиец Эдди Меркс (Eddy Merckx). «Каннибалу» только на подъёме на Бардонеккья Яфферо удалось догнать соперника, обогнать его и выиграть этап.


   14-й этап Джиро д'Италия-1972 запомнился в истории велогонки ещё одним событием - массовой дисквалификацией участников этапа за то, что во время подъёма они держались за технички своих велокоманд.

 

    Итоговую генеральную классификацию Джиро д'Италия-1972 выиграл Эдди Меркс.


    Следующий визит «Корса Роза» на вершину Бардоньеккья состоялся на 16-м этапе Джиро д'Италия-1984. Звезда велоспорта тех лет итальянец Франческо Мозер (Francesco Moser) находился уже на закате своей карьеры, однако новая система тренировок (по мнению некоторых спорная) вновь вернула его на высокий уровень: в январе 1984 года на треке Мехико он устанавливает мировой рекорд в часовой гонке (51 км 151 метр 35 см), используя дисковые колеса, затем становится первым на Милан - Сан-Ремо (Milano-Sanremo)-1984 и на Джиро д'Италия-1984 надевает розовую майку после пролога в Лукке (Lucca).


    На 16-м этапе Джиро д'Италия-1984 с финишем на Бардонеккья у Мозера случился небольшой кризис, который, к счастью для него, не привёл к изменению в генеральной классификации, однако Мозер был очень близок к потере розовой майки. Лучшем на 16-м этапе Джиро д'Италия-1984, протяжённостью 198 км, стал норвежский велогонщик Даг-Эрик Педерсен (Dag-Erik Pedersen).

 

   Итоговую генеральную классификацию Джиро д'Италия-1984 выиграл Франческо Мозер.


    В последний раз участники итальянского Гран-тура штурмовали Бардонеккья на 14-м этапе Джиро д'Италия-2013. Из-за погоды, снега в горах, организаторы Джиро д'Италия-1984 убрали из маршрута 14-го горного этапа прохождение Коль ди Сестриере (Col di Sestrieres), причём это было сделано не столько из-за самого подъёма, сколько из-за спуска, который в такую погоду становился слишком опасным. Туман оставил зрителей без прямой телетрансляции.

 

  С самого старта велогонщики ехали под проливным дождём, не обошлось без серьёзных падений. В завале серьёзно пострадали и были вынуждены сойти с гонки Алессандро Ванотти (Alessandro Vanotti / Astana) и Энрико Баттальин (Enrico Battaglin / Bardiani Valvole-CSF-Inox). Отрыв дня, сформировавшийся через 14 км после старта, был пройден генеральщиками только на последнем подъёме к Бардонеккья Жафферо (Bardonecchia, Monte Jafferau). Атака Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) за 2 км до финиша на вершине Бардонеккья Жафферо позволила ему ещё больше укрепить своё лидерство. На 14-м этапе Джиро д'Италия-2013 из претендентов на борьбу за общий зачёт выпал Роберт Гесинк (Robert Gesink) / Blanco), который сильно замёрз и выпал из топ-10 генеральной классификации. Мауро Сантамброджио (Mauro Santambrogio / Vini Fantini-Selle Italia) быстрее всех отреагировал на рывок Нибали и успел сесть за ним, вместе они доехали до финиша и Сантамброджио взял победу на этапе.

 

   Через неделю после окончания Джиро д’Италия-2013 выяснилось, что допинг-проба Мауро Сантамброджио, взятая 4 мая 2013 года, показала наличие эритропоэтина (ЭПО).

 

    Итоговую генеральную классификацию Джиро д'Италия-2013 выиграл Винченцо Нибали.

 

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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  1. veloQazaQ

    Сегодня, 18:48 | Регистрация: 7.05.2018

    ...А вот на этом этапе укаитают уже ТомДюма....

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 18:50 | Регистрация: 8.07.2017

    Вторая половина этапа на среднегорье - территория южноамериканцев.

    Лопес вроде неплохо себя чувствует.

    Давай, вперёд, Астана!

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".

  3. Бакеша

    Сегодня, 18:54 | Регистрация: 1.02.2018

    Первые три места будут: Поццовиво, Лопес и Фрум

  4. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:58 | Регистрация: 15.04.2010

    На этом этапе Ейст навряд ли позволит отдать майку лидера.

  5. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 19:15 | Регистрация: 22.05.2013

    Фенистре эта та гора где Зак в 15 году атаковал, тогда финиш был на следущей горе как раз. Но будут ли так рано атаковать завтра, ведь добавили еще гору. 

  6. f16

    Сегодня, 19:52 | Регистрация: 16.08.2017

    Мигель с Бильбао должны разбирать на пару

  7. Гонщик

    Сегодня, 20:06 | Регистрация: 28.05.2017

    На этом этапе и определиться победитель этой Джиро , пора Фруму включать форсаж , разрывы могут получиться оч большие в итоге .

    1. Имя: Дмитрий

      Sezar

      Сегодня, 20:31 | Регистрация: 3.07.2011

      Это было бы здорово, а то у меня ощущение, что он выйдет на пик на 4 неделе.

  8. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 20:28 | Регистрация: 3.07.2011

    Очень актуальная тема для Лопеса. Этап похож на туровский этап 2011 года с финишем на Галибье, который выиграл Энди Шлек. Первая, адски тяжелая, высасывающая силы гора (Финестре), которая вдобавок просеет грегари лидеров. Потом гора попроще, на которой можно уйти, дальше подхватят уехавшие загодя товарищи, длинный спуск и финальный разгон в стенку. Все как любит Астана.

  9. okdan

    Сегодня, 20:30 | Регистрация: 14.06.2013

    Предполагаю, завтра для генеральщиков будет "колхоз" до последней горы. На горе будут раздергивать друг друга, ну максимум кто-то потеряет сек 30. Саймон, если потеряет то где то 10-20 сек. Вобщем останется в розовом и сбережет силы для предпоследнего этапа - Червинии. Ну а там развинтит соперников в пух и прах.

  10. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 20:31 | Регистрация: 8.07.2013

    Мне бы тоже очень хотелось что бы Лопес вошел в тройку, но слишком уж много он потерял.Гораздо реальней первая тройка выглядит так - Йейтс, Поцовиво, Фрум. Хотя кто знает? судя по сегодняшней развязки ,завтра и после завтра то еще будет.

  11. Имя: Сарвар

    Сарвар Хайдаров

    Сегодня, 20:40 | Регистрация: 1.08.2017

    Цитата: старт-шоссе 82
    Мне бы тоже очень хотелось что бы Лопес вошел в тройку, но слишком уж много он потерял.Гораздо реальней первая тройка выглядит так - Йейтс, Поцовиво, Фрум. Хотя кто знает? судя по сегодняшней развязки ,завтра и после завтра то еще будет.
    Ейтс, Том, Фрум

  12. ktilp-12

    Сегодня, 20:41 | Регистрация: 20.06.2015

     Этап постарается взять Ару,получиться ли? Желаю победы.

  13. Имя: patriotkz

    Patriotkz

    Сегодня, 20:52 | Регистрация: 15.07.2013

    Цитата: Sezar
    Очень актуальная тема для Лопеса. Этап похож на туровский этап 2011 года с финишем на Галибье, который выиграл Энди Шлек. Первая, адски тяжелая, высасывающая силы гора (Финестре), которая вдобавок просеет грегари лидеров. Потом гора попроще, на которой можно уйти, дальше подхватят уехавшие загодя товарищи, длинный спуск и финальный разгон в стенку. Все как любит Астана.
    Вы правы. Но без Танела этого сделать будет увы тяжело. Хирт и Зейц могли бы что то сделать. Ещё Лулу. Но не настолько сильно. Я как раз ожидаю развоза от скай. То что мы видим на туре. Вроде Фрум как и по плану оживает. Но Мартинелли умный тактик. Могут и сотворить камбэк. Интересный этап будет. Ну, мы на это надеемся. Чем гадать, лучше дождаться гонку)))

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Cyclisme
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (57)
    Cyclisme-Фото
    Цитата: Бакеша
    Раньше думал, что Джиро - для "чистых" горняков... А Деннис хорошо выступив в двух разделках оказался в десятке сильнейших.
    Ну австралиец и в горах прогрессирует, на Дзонколане меньше трёх минут проиграл, очень даже достойно для него)))
  • Patriotkz
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
    Patriotkz-Фото
    Цитата: Sezar
    Очень актуальная тема для Лопеса. Этап похож на туровский этап 2011 года с финишем на Галибье, который выиграл Энди Шлек. Первая, адски тяжелая, высасывающая силы гора (Финестре), которая вдобавок просеет грегари лидеров. Потом гора попроще, на которой можно уйти, дальше подхватят уехавшие загодя товарищи, длинный спуск и финальный разгон в стенку. Все как любит Астана.
    Вы правы. Но без Танела этого сделать будет увы тяжело. Хирт и Зейц могли бы что то сделать. Ещё Лулу. Но не настолько сильно. Я как раз ожидаю развоза от скай. То что мы видим на туре. Вроде Фрум как и по плану оживает. Но Мартинелли умный тактик. Могут и сотворить камбэк. Интересный этап будет. Ну, мы на это надеемся. Чем гадать, лучше дождаться гонку)))
  • ktilp-12
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
    ktilp-12-Фото

     Этап постарается взять Ару,получиться ли? Желаю победы.

  • Сарвар Хайдаров
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
    Сарвар Хайдаров-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    Мне бы тоже очень хотелось что бы Лопес вошел в тройку, но слишком уж много он потерял.Гораздо реальней первая тройка выглядит так - Йейтс, Поцовиво, Фрум. Хотя кто знает? судя по сегодняшней развязки ,завтра и после завтра то еще будет.
    Ейтс, Том, Фрум
  • SoulThief
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (57)
    SoulThief-Фото
    Регулярно таким знатокам предлагают покушать ЭПО, взять с собой десяток ингаляторов и заехать на Дзонколан. Ну, чтобы доказать, что любое дно может стать мегачемпионом используя допинг. Пока отчетов о таких экспериментах не видно.
  • Сарвар Хайдаров
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (57)
    Сарвар Хайдаров-Фото
    Добавили огонек к гонке, только и всего.. Ейтс никуда не делся, все при нем, и завтра тоже майка останется при нем. Слишком большие деньги на кону..
  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
    старт-шоссе 82-Фото

    Мне бы тоже очень хотелось что бы Лопес вошел в тройку, но слишком уж много он потерял.Гораздо реальней первая тройка выглядит так - Йейтс, Поцовиво, Фрум. Хотя кто знает? судя по сегодняшней развязки ,завтра и после завтра то еще будет.

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
    Sezar-Фото
    Это было бы здорово, а то у меня ощущение, что он выйдет на пик на 4 неделе.
  • okdan
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
    okdan-Фото

    Предполагаю, завтра для генеральщиков будет "колхоз" до последней горы. На горе будут раздергивать друг друга, ну максимум кто-то потеряет сек 30. Саймон, если потеряет то где то 10-20 сек. Вобщем останется в розовом и сбережет силы для предпоследнего этапа - Червинии. Ну а там развинтит соперников в пух и прах.

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
    Sezar-Фото

    Очень актуальная тема для Лопеса. Этап похож на туровский этап 2011 года с финишем на Галибье, который выиграл Энди Шлек. Первая, адски тяжелая, высасывающая силы гора (Финестре), которая вдобавок просеет грегари лидеров. Потом гора попроще, на которой можно уйти, дальше подхватят уехавшие загодя товарищи, длинный спуск и финальный разгон в стенку. Все как любит Астана.

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063
8 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
9 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
10 Импи Д. (RSA) (MTS) 941

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