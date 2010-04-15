Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 12 этап, Озимо - Имола



На старт двенадцатого этапа Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 участники итальянского Гран-тура выйдут в Озимо (Osimo), где финишировал предыдущий этап. Из Озимо пелотон отправится на север до Анконы и, достигнув побережья Адриатического моря, повернёт на северо-запад, продолжив движение по побережью до Римини, откуда начнёт удаляться от моря в глубь Апеннинского полуострова.

Проехав 200 км равнины, велогонщики окажутся в Имоле (Imola), на «Автодроме Дино и Энцо Феррари». Выехав с автодрома, велогонщики подойдут к подъёму 4 категории Тре Монти (Tre Monti, 72 - 252 м, протяжённость 4.4 км, перепад высот 180 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 10%). Вершина подъёма находится за 8 км до финиша этапа, расположенного на автодроме, и 7 из этих километров - спуск.



Город Имола находится на реке Сантерно в итальянской провинции Болонья, севернее границы с Сан-Марино, и является вторым по величине городом провинции Болонья.



Имола стоит на Эмилиевой дороге и был основан в 82 году до н. э. Корнелием Суллой, в честь которого получил название Форум Корнелии (Forum Cornelii). В 412 году здесь сыграли свадьбу Атаульф и его пленница Галла Плацидия. В раннем средневековье служил важным центром Равеннского экзархата и королевства лангобардов. С 920 года Имола владела семья Алидози, с 1001-го город получил свободу и стал свободной коммуной, за которую шла жестокая борьба между папством и местными синьориальными родами (Алидози, Гвиди, Манфреди и другими). В 15 веке - под управлением кондотьеров из рода Висконти. В 1499 году Имола был завоёван Чезаре Борджиа, который позже включил его в состав Папской области.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 12 этап



К достопримечательностям Имолы относятся крепость Сфорца, построенная племянником Сикста IV для Катерины Сфорца в 13-м веке являя собой пример фортификационной архитектуры Средневековья и Возрождения. В наши дни в крепости находится музей. Во времена владением города Сфорцем, в 15 веке, в городе был построен целый ряд дворцов: дворец дель Вольпе, Поццо, Кальдерини-Патерлини и другие.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 12 этап



Город Имола славится старинными церквями. Одной из самых старинных является церковь Богоматери, её создание датируется 6-7 веками. В церкви хранится старинный алтарь византийской эпохи. Неподалёку расположилась старинная колокольня 12 века. Церковь Святого Доменико с готическим порталом 1430 года и собор Святого Кассиано, заложенный в XI веке и отчасти перестроенный в XVIII веке. В местной библиотеке хранятся средневековые рукописи и первопечатные книги.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 12 этап



Главной же достопримечательностью Имолы наших дней является автодром Энцо и Дино Феррари, периодически принимающий гонки «Формулы-1». Автодром расположен в 80 километрах к востоку от завода Феррари в Маранелло. Ранее автодром носил имя «Автодром Дино Феррари» названный так в честь сына основателя, Дино, умершего в 1956 году. Позже, в 1988 году, после смерти Энцо Феррари, к его имени было прибавлено и имя отца. С 1981 по 2009 годы в Италии проводили Формулу 1 - Гран-при Сан-Марино.



Трасса автодрома - одна из немногочисленных трасс, движение по которой идёт против часовой стрелки, такой особенностью обладают всего три трассы в мире: трасса Имола (как часть её называют трасса в Стамбуле и Автодром Хосе Карлоса Пасе (Интерлагос) в Бразилии. В 1994 году во время Гран-при произошла целая череда трагических событий, которая позже привела к многократной перепланировке трассы. Со временем обновлённую трассу стали сильно критиковать и пошли разговоры об исключении Гран-при Сан-Марино из календаря Формулы-1. Так и случилось, в 2006 году гонка стала последним Гран-при Формулы-1 на трассе в Имоле.

Имола в истории Джиро д'Италия и велоспорта





Город Имола связан с велоспортом с именем её уроженца – итальянского велосипедиста Антонио Плаччи (Antonio Placci), в честь которого была создана велогонка Коппа Плаччи (Coppa Placci). Антонио Плаччи скончался в 1921 году, а два года спустя, в 1923 году, стартовал первый выпуск велогонки, организованный в его часть. Велогонка Коппи Плаччи проводилась вплоть до 2009 года. Она входила в Европа-тур в период с 2005 по 2009 год, и проводилась среди категорий Элита и Андеры.



Имола дважды принимала Национальный чемпионат по шоссейному велоспорту. В 1988 чемпионом Италии стал Пьерино Гавацци (Pierino Gavazzi), а в 2009 году Филиппо Поццато (Filippo Pozzato).



Имола уже неоднократно принимала Джиро д’Италия в качестве стартового и финишного города.



Впервые Имола появился на маршруте итальянской супермногодневки на Джиро д’Италия-1968. На 15-м этапе Джиро д’Италия-1968 протяжённостью 141 км участники велогонки финишировали в Имоле. Победителем этапа стал итальянский велогонщик Марино Бассо (Marino Basso).



Следующий визит Джиро д’Италия в Имолу состоялся 24 года спустя. 11-й этап Джиро д’Италия-1992 протяжённостью 223 км с финишем в Имоле завершился победой итальянца Роберто Паньин (Roberto Pagnin). Старт следующего этапа также состоялся в Имоле, а финиш принимал Бассано-дель-Граппа (Bassano del Grappa). Победителем 214-км этапа стал итальянец Леони Эндрио (Leoni Endrio).



Затем вновь понадобилось почти четверть века, чтобы маршрут Джиро д’Италия прошёл через город Имола. На Джиро д’Италия-2015 Имола стала финишным и стартовым городом двух этапов.



Одиннадцатый этап Джиро д’Италия-2015 не принёс перестановок в общем зачёте, но сложные погодные условия - дождь, спуски и подъёмы по мокрой дороге, доставили неприятности многим велогонщикам.



Велогонщик российской команды «Катюша» Ильнур Закарин (lnur Zakarin) одержал первую в карьере победу на этапе своего дебютного Гран-тура. Он выиграл 11-й этап Джиро д’Италия-2015 из одиночного отрыва, опередив ближайших преследователей на 53 секунды. Ильнур отобрался в отрыв, в котором помимо него ехали победитель Джиро д’Италия-2012 Райдер Хешедаль (Ryder Hesjedal) из Cannondale-Garmin, Франко Пеллицотти (Franco Pellizotti) из Androni Giocattoli, Диего Роза (Diego Rosa) из "«Астаны», Карлос Бетанкур (Carlos Betancur) из AG2R La Mondiale, Стевен Крейсвейк (LottoNL-Jumbo) и Беньят Инчаусти (Benat Intxausti) из Movistar. Закарин контратаковал своих попутчиков на подъёме за 23 км до финиша и в итоге опередил своих соперников на финише на 53 секунды.



Стартовавший в Имоло двенадцатый этап Джиро д’Италия-2015, как и предыдущий, проходил в дождь. Интрига на этапе оставалась до последних метров дистанции. Этап, завершившийся крутым подъёмом 4-й категории Сантурио Монт Берико (Santuario Monte Berico, протяжённостью 1 км, перепад высот 90 м, средний градиент 9%), подходил для острых атак. И атак было много.



Бельгийский велогонщик команды BMC Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) предпринял решающий рывок за 500 м до финиша, догнал эстонского велогонщика команды «Астана» Танела Кангерта (Tanel Kangert) и обошёл его, опередив группу на финише всего на 3 секунды. Чемпион мира 2012 года, Филипп Жильбер ещё до старта Джиро д’Италия наметил для себя этот этап, и у него все получилось.

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