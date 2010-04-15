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Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 12 этап, Озимо - Имола

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 12 этап, Озимо - Имола


    На старт двенадцатого этапа Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 участники итальянского Гран-тура выйдут в Озимо (Osimo), где финишировал предыдущий этап. Из Озимо пелотон отправится на север до Анконы и, достигнув побережья Адриатического моря, повернёт на северо-запад, продолжив движение по побережью до Римини, откуда начнёт удаляться от моря в глубь Апеннинского полуострова.

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 12 этап, Озимо - Имола 

 

 

     Проехав 200 км равнины, велогонщики окажутся в Имоле (Imola), на «Автодроме Дино и Энцо Феррари». Выехав с автодрома, велогонщики подойдут к подъёму 4 категории Тре Монти (Tre Monti72 - 252 м, протяжённость 4.4 км, перепад высот 180 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 10%). Вершина подъёма находится за 8 км до финиша этапа, расположенного на автодроме, и 7 из этих километров - спуск.

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 12 этап, Озимо - Имола

 

 


   Город Имола находится на реке Сантерно в итальянской провинции Болонья, севернее границы с Сан-Марино, и является вторым по величине городом провинции Болонья.


    Имола стоит на Эмилиевой дороге и был основан в 82 году до н. э. Корнелием Суллой, в честь которого получил название Форум Корнелии (Forum Cornelii). В 412 году здесь сыграли свадьбу Атаульф и его пленница Галла Плацидия. В раннем средневековье служил важным центром Равеннского экзархата и королевства лангобардов. С 920 года Имола владела семья Алидози, с 1001-го город получил свободу и стал свободной коммуной, за которую шла жестокая борьба между папством и местными синьориальными родами (Алидози, Гвиди, Манфреди и другими). В 15 веке - под управлением кондотьеров из рода Висконти. В 1499 году Имола был завоёван Чезаре Борджиа, который позже включил его в состав Папской области.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 12 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 12 этап


    К достопримечательностям Имолы относятся крепость Сфорца, построенная племянником Сикста IV для Катерины Сфорца в 13-м веке являя собой пример фортификационной архитектуры Средневековья и Возрождения. В наши дни в крепости находится музей. Во времена владением города Сфорцем, в 15 веке, в городе был построен целый ряд дворцов: дворец дель Вольпе, Поццо, Кальдерини-Патерлини и другие.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 12 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 12 этап


    Город Имола славится старинными церквями. Одной из самых старинных является церковь Богоматери, её создание датируется 6-7 веками. В церкви хранится старинный алтарь византийской эпохи. Неподалёку расположилась старинная колокольня 12 века. Церковь Святого Доменико с готическим порталом 1430 года и собор Святого Кассиано, заложенный в XI веке и отчасти перестроенный в XVIII веке. В местной библиотеке хранятся средневековые рукописи и первопечатные книги.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 12 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 12 этап


    Главной же достопримечательностью Имолы наших дней является автодром Энцо и Дино Феррари, периодически принимающий гонки «Формулы-1». Автодром расположен в 80 километрах к востоку от завода Феррари в Маранелло. Ранее автодром носил имя «Автодром Дино Феррари» названный так в честь сына основателя, Дино, умершего в 1956 году. Позже, в 1988 году, после смерти Энцо Феррари, к его имени было прибавлено и имя отца. С 1981 по 2009 годы в Италии проводили Формулу 1 - Гран-при Сан-Марино.


    Трасса автодрома - одна из немногочисленных трасс, движение по которой идёт против часовой стрелки, такой особенностью обладают всего три трассы в мире: трасса Имола (как часть её называют трасса в Стамбуле и Автодром Хосе Карлоса Пасе (Интерлагос) в Бразилии. В 1994 году во время Гран-при произошла целая череда трагических событий, которая позже привела к многократной перепланировке трассы. Со временем обновлённую трассу стали сильно критиковать и пошли разговоры об исключении Гран-при Сан-Марино из календаря Формулы-1. Так и случилось, в 2006 году гонка стала последним Гран-при Формулы-1 на трассе в Имоле.

 

Имола в истории Джиро д'Италия и велоспорта

 
   Город Имола связан с велоспортом с именем её уроженца – итальянского велосипедиста Антонио Плаччи (Antonio Placci), в честь которого была создана велогонка Коппа Плаччи (Coppa Placci). Антонио Плаччи скончался в 1921 году, а два года спустя, в 1923 году, стартовал первый выпуск велогонки, организованный в его часть. Велогонка Коппи Плаччи проводилась вплоть до 2009 года. Она входила в Европа-тур в период с 2005 по 2009 год, и проводилась среди категорий Элита и Андеры.


    Имола дважды принимала Национальный чемпионат по шоссейному велоспорту. В 1988 чемпионом Италии стал Пьерино Гавацци (Pierino Gavazzi), а в 2009 году Филиппо Поццато (Filippo Pozzato).


    Имола уже неоднократно принимала Джиро д’Италия в качестве стартового и финишного города.


    Впервые Имола появился на маршруте итальянской супермногодневки на Джиро д’Италия-1968. На 15-м этапе Джиро д’Италия-1968 протяжённостью 141 км участники велогонки финишировали в Имоле. Победителем этапа стал итальянский велогонщик Марино Бассо (Marino Basso).


    Следующий визит Джиро д’Италия в Имолу состоялся 24 года спустя. 11-й этап Джиро д’Италия-1992 протяжённостью 223 км с финишем в Имоле завершился победой итальянца Роберто Паньин (Roberto Pagnin). Старт следующего этапа также состоялся в Имоле, а финиш принимал Бассано-дель-Граппа (Bassano del Grappa). Победителем 214-км этапа стал итальянец Леони Эндрио (Leoni Endrio).


   Затем вновь понадобилось почти четверть века, чтобы маршрут Джиро д’Италия прошёл через город Имола. На Джиро д’Италия-2015 Имола стала финишным и стартовым городом двух этапов.


   Одиннадцатый этап Джиро д’Италия-2015 не принёс перестановок в общем зачёте, но сложные погодные условия - дождь, спуски и подъёмы по мокрой дороге, доставили неприятности многим велогонщикам.


     Велогонщик российской команды «Катюша» Ильнур Закарин (lnur Zakarin) одержал первую в карьере победу на этапе своего дебютного Гран-тура. Он выиграл 11-й этап Джиро д’Италия-2015 из одиночного отрыва, опередив ближайших преследователей на 53 секунды. Ильнур отобрался в отрыв, в котором помимо него ехали победитель Джиро д’Италия-2012 Райдер Хешедаль (Ryder Hesjedal) из Cannondale-Garmin, Франко Пеллицотти (Franco Pellizotti) из Androni Giocattoli, Диего Роза (Diego Rosa) из "«Астаны», Карлос Бетанкур (Carlos Betancur) из AG2R La Mondiale, Стевен Крейсвейк (LottoNL-Jumbo) и Беньят Инчаусти (Benat Intxausti) из Movistar. Закарин контратаковал своих попутчиков на подъёме за 23 км до финиша и в итоге опередил своих соперников на финише на 53 секунды.


     Стартовавший в Имоло двенадцатый этап Джиро д’Италия-2015, как и предыдущий, проходил в дождь. Интрига на этапе оставалась до последних метров дистанции. Этап, завершившийся крутым подъёмом 4-й категории Сантурио Монт Берико (Santuario Monte Berico, протяжённостью 1 км, перепад высот 90 м, средний градиент 9%), подходил для острых атак. И атак было много.


   Бельгийский велогонщик команды BMC Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) предпринял решающий рывок за 500 м до финиша, догнал эстонского велогонщика команды «Астана» Танела Кангерта (Tanel Kangert) и обошёл его, опередив группу на финише всего на 3 секунды. Чемпион мира 2012 года, Филипп Жильбер ещё до старта Джиро д’Италия наметил для себя этот этап, и у него все получилось.

 

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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  1. M-07

    Сегодня, 18:27 | Регистрация: 27.05.2017

    Вот на этом этапе мало шансов, что что-то интересное будет, как и в пятницу, думаю. Перед Дзонколаном вряд ли кто-то тратиться будет.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:47 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап для спринтеров. Здесь им даже негде выпасть.

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Герои Париж-Рубэ-2018 (96)
    Виктор Сироткин-Фото

    Перечитал ещё раз - уловил идею текста. Хочу поблагодарить автора за донесения до читателя своего видения того, что "все и так видели". Но организованность текста отвлекает от сути - местная щепетильная публика этого не простит.

  • RVL
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (31)
    RVL-Фото
    человек уникальный, но не всемогущий
  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (31)
    старт-шоссе 82-Фото

    Еще один транзит с коварным финишем. Саймон Йейтс очень сильно рискует.Лопес пока не на своей територии и старается идти экономно ,но к сожалению уже много потерял. Вопрос сможет ли прибавить на Дзонколане и после разделки?

  • шурави
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (31)
    шурави-Фото

    Симон красавчик. Опять уехал.brit

  • RVL
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (31)
    RVL-Фото
    весьма трогательно про птицу...
  • RVL
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (31)
    RVL-Фото
    появление Дюмулана-это скорее контраверса доминатору Фруму. Появление, ну что бне сглазить, Ейтса-это нечто иное, гораздо более интригующая ситуация.
  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Этап для спринтеров. Здесь им даже негде выпасть.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (31)
    Николай Н.-Фото

    Тарчёк на финише не длинный, но группу порвал. Такая горка как раз для Йейтса, но как он будет себя вести на длинных горах. На таких горках малотиловка на малых передачах Фруму не даёт положительного результата. Эти горки нужно брать на силовых передачах. Потому Фрум не может показать результат.

  • tim147
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (31)
    tim147-Фото

    Пару лет назад, в связи с первыми успехами Дюмулена я уже высказывал соображение, что появление в пелотоне классного раздельшика-соискателя на генерал является отличным фактором для придания гонке более открытого характера. Ведь именно наличие Дюмулена и потенциальной угрозы с его стороны в преддверии предстоящей разделки  заставляет Йейтса выкладываться по полной на каждом этапе. Жаль только, что он  практически остается один в этой, своего рода борьбе Давида с Голиафом, а первоначально отводившаяся  Фруму, Лопесу, Ару и др.  роль к сожалению свелась к позиции наблюдателей. Ведь будь они в форме, Джиро приобрела бы еще более открытый и следовательно более интригующий и зрелищный характер! Как не вспомнить времена Индурайна, когда его безоговорочная доминация в разделке приводила  не к оцепенению именитых конкурентов, а напротив к желанию как-то переломить ход гонки, вспомните далекие, правда не всегда успешные  отрывы Ромингера, Кьяпуччи, Цулле, Угрюмова, Берзина, Пантани. Так что интрига в нынешней Джиро, в отличие от ТдФ прошлых лет, явно наличествует, что в конце концов и требовалось нам!

  • AzaKonta
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (31)
    AzaKonta-Фото
    Что показывают астматики? Это чистый спорт? Тьфу тогда

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